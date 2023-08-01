37 комментариев

Мысли Глеба Чернявского.

Матч с «Балтикой» окончательно ответил на вопросы, как Абаскаль расставит атакующих игроков с учетом летнего пополнения. Главное трио в атаке – Промес, Соболев и Бонгонда.

Бальде только вариант на замену в концовке, Шамар без шансов под Соболевым, Зиньковский – дублер Бонгонды.

Мозеса с Мединой видят восьмерками, в том же амплуа используются Зобнин и Мартинс. Будущее Литвинова, видимо, зависит от покупки/непокупки центрального защитника: пока Абаскаль продолжает его использовать то в полузащите, то в обороне.

При втором варианте у «Спартака» вообще не остается оригинального опорника. Умяров стартово совсем не единственная шестерка, в этой позиции его начал использовать только Паоло Ваноли.

Отсюда получается невероятно атакующий состав с тройкой нападающих, с двумя крайне активными защитниками и полузащитой, которая всем составом любит поатаковать. Абаскаль вышел на «Балтику», как Романцев в каком-нибудь 1995-м – совершенно не беспокоясь об обороне и с уверенностью, что его команда на голову сильнее.

Это чуть было не подтвердил Тео Бонгонда уже 7-й минуте: даже сложно вспомнить матч, когда настолько рано форварду «Спартака» удавалось убегать один на один с таким отрывом.

Момент Бонгонда неожиданно запорол, но все равно вряд ли кто-то сомневается, что Тео усиление для «Спартака» и что для РПЛ он ооочень качественный футболист. Он не суетится, принимает любые передачи, шикарно двигает мяч, резко взрывается и умеет будто бы вообще все – даже замыкать головой.

В первом тайме с «Балтикой» Тео поучаствовал в четырех из пяти главных атаках «Спартака», а в одной из них забил. Если Абаскалю действительно был необходим левоногий игрок направо для решения определенных задач, то Тео точно их решит. Да и уже решает – что с «Краснодаром» на Кубок, что сейчас Бонгонда не просто оба раза забивал, но и был одним из лучших. Если не сказать, что лидером.

При том, что Промес и Соболев выглядят так же классно, как и в прошлом сезоне: у Квинси 1+2 за два тура, Александр после дисквалификации ударно вошел в игру, сам себе создал отличный момент, здорово цеплялся и много бил. В общем, впереди у «Спартака» все просто шикарно – и Абаскаль на это делает ставку.

Уже на 62-й минуте при скромном счете 1:0 испанец снял единственного номинального опорника и мощного Мозеса, а вместо них бросил на поле Игнатова (который совсем не про оборону) и Мартинса (который все же больше про атаку).

Естественно, в таком сочетании «Спартаку» было крайне непросто засушить игру, отсюда много провалов в обороне. Я насчитал три момента, когда «Балтика» могла наносить опасные удары откуда-то из опорной зоны, но игроки просто не попадали по мячу. В итоге гол все равно случился, более того – у «Балтики» даже оставалось несколько минут, чтобы сравнять счет.

Даже интересно: такой «Спартак» Абаскаля рассчитан на домашние матчи и с «Оренбургом» и «Балтикой» или испанец продолжит действовать исключительно от атаки, пользуясь куда более мощным подбором исполнителей впереди?

Пока выглядит так, что и дальше в этом сезоне мы будем видеть «Спартак», летящий только вперед и особенно не задумывающийся об обороне.

Фото: ФК «Спартак-Москва»/Александр Ступников