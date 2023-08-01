37 комментариев

Абаскаль строит суператакующий «Спартак» и при 1:0 снимает единственного опорника. Респект!
Мысли Глеба Чернявского.
Матч с «Балтикой» окончательно ответил на вопросы, как Абаскаль расставит атакующих игроков с учетом летнего пополнения. Главное трио в атаке – Промес, Соболев и Бонгонда.
Бальде только вариант на замену в концовке, Шамар без шансов под Соболевым, Зиньковский – дублер Бонгонды.
Мозеса с Мединой видят восьмерками, в том же амплуа используются Зобнин и Мартинс. Будущее Литвинова, видимо, зависит от покупки/непокупки центрального защитника: пока Абаскаль продолжает его использовать то в полузащите, то в обороне.
При втором варианте у «Спартака» вообще не остается оригинального опорника. Умяров стартово совсем не единственная шестерка, в этой позиции его начал использовать только Паоло Ваноли.
Отсюда получается невероятно атакующий состав с тройкой нападающих, с двумя крайне активными защитниками и полузащитой, которая всем составом любит поатаковать. Абаскаль вышел на «Балтику», как Романцев в каком-нибудь 1995-м – совершенно не беспокоясь об обороне и с уверенностью, что его команда на голову сильнее.
Это чуть было не подтвердил Тео Бонгонда уже 7-й минуте: даже сложно вспомнить матч, когда настолько рано форварду «Спартака» удавалось убегать один на один с таким отрывом.
Момент Бонгонда неожиданно запорол, но все равно вряд ли кто-то сомневается, что Тео усиление для «Спартака» и что для РПЛ он ооочень качественный футболист. Он не суетится, принимает любые передачи, шикарно двигает мяч, резко взрывается и умеет будто бы вообще все – даже замыкать головой.
В первом тайме с «Балтикой» Тео поучаствовал в четырех из пяти главных атаках «Спартака», а в одной из них забил. Если Абаскалю действительно был необходим левоногий игрок направо для решения определенных задач, то Тео точно их решит. Да и уже решает – что с «Краснодаром» на Кубок, что сейчас Бонгонда не просто оба раза забивал, но и был одним из лучших. Если не сказать, что лидером.
При том, что Промес и Соболев выглядят так же классно, как и в прошлом сезоне: у Квинси 1+2 за два тура, Александр после дисквалификации ударно вошел в игру, сам себе создал отличный момент, здорово цеплялся и много бил. В общем, впереди у «Спартака» все просто шикарно – и Абаскаль на это делает ставку.
Уже на 62-й минуте при скромном счете 1:0 испанец снял единственного номинального опорника и мощного Мозеса, а вместо них бросил на поле Игнатова (который совсем не про оборону) и Мартинса (который все же больше про атаку).
Естественно, в таком сочетании «Спартаку» было крайне непросто засушить игру, отсюда много провалов в обороне. Я насчитал три момента, когда «Балтика» могла наносить опасные удары откуда-то из опорной зоны, но игроки просто не попадали по мячу. В итоге гол все равно случился, более того – у «Балтики» даже оставалось несколько минут, чтобы сравнять счет.
Даже интересно: такой «Спартак» Абаскаля рассчитан на домашние матчи и с «Оренбургом» и «Балтикой» или испанец продолжит действовать исключительно от атаки, пользуясь куда более мощным подбором исполнителей впереди?
Пока выглядит так, что и дальше в этом сезоне мы будем видеть «Спартак», летящий только вперед и особенно не задумывающийся об обороне.
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Фото: ФК «Спартак-Москва»/Александр Ступников
Имхо, пока команда играет больше за счёт индивидуального мастерства Промеса, Бонгонды и Мозеса
"Суператакующий футбол" достигается не за счет выхода огромного кол-ва нападающих на поле (причем даже этого не было, ибо автор вдруг просто выдал Мартинса за атакующего футболиста, просто написав, что он "больше в атаку").
Дома против аутсайдера нужно играть во владение мячом, чтобы противник просто выдохся от этого кол-ва перемещений в попытке его отобрать. Но этому мешает отсутствие навыков паса у вратаря и линии обороны. Если ты точно переводишь мяч во фланг защитнику (хотя бы верхом от вратаря через первого прессингующего, мы не говорим даже о полном переводе с фланга на фланг), то ВСЯ КОМАНДА противника должна двигаться в сторону другого фланга. Ну и, как говорится, "делай это упражнение 3 раза в день, позвоночник болеть не будет"(с), или проще говоря - повторяй почаще и противник помрет к 80 минуте, если продолжит в прессинг играть.
А тут откровение... Оказывается! Внезапно оказывается! Что если противника не вынуждать бегать за мячиком, то он не устает... представляете?
Весь второй тайм Спартак гоняет в контратаки, теряет в них мяч, а дальше терпит позиционную от Балтики, в которой уже вынужден сам гоняться за мячом... дома... против Балтики.
Лично мне матч крайне не понравился и в целом оба тура Спартака в этом сезоне вызвали разочарование. Победы в них достигнуты, но проблемы не решены. И если в первых двух турах уровня соперника не хватило, чтобы эти проблемы конвертировать себе в очки, то более дисциплинированные команды все эти проблемы обножат, надавят на них и тогда все эти Черданцевы и Чернявские начнут удивляться, а куда же это всё у Спартака девалось то... всё же так хорошо было. Так просто не было хорошо, вот и вся загадка.
Мартинс классический опорник, не надо натягивать сову на глобус.
Балтика играла на уровне фнл… Они бегут, стараются, но они на голову или две ниже по мастерству, они бежали тупо вперед, а Спартак неумело выходил со своей половины поля, куча моментов запорото.
Игроки не могут разыграть мяч и создать опасный момент, от Соболева мяч отлетает, Зобнин передерживает.
Игра на тройку, я не удивлюсь если условный Ростов опять напихает.
Он был вынужден быть основным звеном через которое начинается выход из обороны только по той причине, что ни Максименко ни защитники не обладают нормальным навыком паса. В итоге вся эта нагрузка насыпалась на Умярова и он под этой нагрузкой поплыл и играл на неприемлемом уровне брака. Я не готов сказать точно по цифрам, тут Бубнов нужен, но его ошибки тем сильнее заметны, ибо из-за роли и позиции они приводят к ярким последствиям.
Так что мысль в том, что заиметь бы вратаря, который может ногами нормально кидать на фланги игрокам верхом и тогда Умяров с меньшим кол-вом задач и стресса будет иметь меньший процент брака.
Нет ?