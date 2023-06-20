29 комментариев

Мем придумал Виктор Гусев.

Роман Адамов провел достойную карьеру: выиграл бронзу Евро, становился чемпионом России и Чехии, был лучшим бомбардиром РПЛ. Вот только его главным хайлайтом все равно остается пас Гусу Хиддинку.

Ниже – легендарное видео, где Роман Адамов получает мяч в центре поля, спокойно разворачивается, продвигается вперед и вдруг отдает пас куда-то в район тренерских скамеек.

Виктор Гусев классно сориентировался в ситуации: «Адамов! Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную?»

Адамов стал вторым выбором из-за травмы Погребняка. Перед Евро-2008 Роман мог уехать в Бундеслигу, но «труханул»

В 2007 году Роман Адамов вместе с Романом Павлюченко стал лучшим бомбардиром (по 14 голов) в РПЛ, но в 2008-м уже не сверкал. «Москва» после 7-го тура шла последней, а Адамов давал грустные интервью. «Меня опять обрубило», – комментировал он два гола за первый круг.

Несмотря на слабую результативность, Адамов продолжал волновать и РПЛ (прямо во время Евро перешел в «Рубин»), и даже Бундеслигу – на тот момент не последние клубы.

«Были интерес от «Вольфсбурга», «Штутгарта» и «Карлсруэ», – говорил Адамов. – Почему не получилось? Честно говоря – немного труханул. Другая страна, язык… Взвешивал, взвешивал – и не решился. Потом, когда уже в Чехии поиграл, понял – надо было, не думая, собирать вещи и ехать. Даже если бы платили в разы меньше».

Хиддинк тоже верил в Романа, а после травмы Погребняка у Гуса для заявки осталось вообще не так много вариантов среди нападающих. На полном серьезе обсуждали приглашение Эльдара Низамутдинова, забившего 7 голов за «Химки». Естественно, на турнир поехал Адамов, а Хиддинк его котировал выше Кержакова. И выпустил спасать первый матч с Испанией при счете 0:2.

Вскоре после паса Адамова на Хиддинка испанцы забили еще один, но затем Роман все же сделал полезное действие: заработал угловой, после которого Павлюченко отыграл один мяч. На него испанцы ответил еще одним голом – 1:4. Катастрофический старт и куча негатива к Хиддинку в медиа.

Виктор Гусев говорил, что Широков не уровень сборной, а Борис Левин и Игорь Рабинер в «Спорт-Экспрессе» критиковали тренера за то, что вместо Кержакова вызван Адамов.

Левин: «Хиддинк пошел на излюбленный свой шаг, выпустив на поле второго столба – Адамова. Но когда Роман ошибся с пасом в простейшей ситуации, вспомнилось, что на стадионе находится сейчас Кержаков, да только почему-то на трибуне...».

Рабинер: «С заменами у Хиддинка не заладилось. Возможно, появление второго столба косвенно и поспособствовало голу Павлюченко, но сам Адамов запомнился только тем, что первым же касанием, по меткому выражению одного известного футболиста, «подключил к атаке Гуса».

Адамов сначала не позволял шутить про пас Хиддинку. Расслабился только спустя годы

«Я не буду про это говорить, он убьет меня сразу, – шутил Денис Колодин в 2018-м. – Если честно, я там сам натворил таких делов, что его пас Гусу Хиддинку – вообще не худшее, что было. Рома не любил, когда про этого говорили. Это сейчас, спустя 10 лет, уже рассказывает, а обычно эту тему лучше не поднимать».

Подробнее всего тот пас Адамов разбивал в интервью «Чемпионату».

– Не обижаетесь, когда знаменитый пас на Гуса припоминают?

– Абсолютно.

– Как это произошло?

– Анюков орал справа: «Дай! Дай!» А я искал глазами продолжение впереди. Не глядя, на голос отдал пас. А он не пошел. Обычный игровой момент.

– Но со стороны забавно выглядело.

– Со стороны – забавно. А вы на поле выйдите – я посмотрю на вас.

«Страна у нас такая, люди не видят хорошего, а цепляются за такие моменты, – жаловался Адамов «Матч ТВ». – Первые год-два меня злило, сейчас равнодушен, абсолютно».

А однажды в интервью «Советскому Спорту» Адамов даже рассказал, как иронизировал над этой темой с Хиддинком.

– Как думаете, по какому моменту футболиста Адамова будут вспоминать?

– Учитывая то, что в интернете пишут, наверное, пас Хиддинку на Евро. Обычный игровой момент – не понимаю, почему из него целую историю раздули.

– Хиддинк на эту тему не шутил?

– В 2012 году его «Анжи» играл с «Ростовом», мы после игры встретились, посмеялись. Я спросил через переводчика: «Гус, где ты был? Я тебя глазами искал!» – «Извини, – говорит, – у меня уже возраст не тот – не смог открыться».

Возможно, перевести все в плоскость юмора помог Эктор Бракамонте. Вот недавнее откровение аргентинца.

«Я всегда шутил над этим пасом, просто постоянно Адамову включал его и напоминал! Рому вообще не смущало, он в ответ предлагал поехать к нему домой и посмотреть на бронзовую медаль чемпионата Европы. Спрашивал: «У тебя-то есть такая, шутник?»

Где сейчас Роман Адамов?

В «Рубине» у Адамова не сложилось, хотя в Казани стал чемпионом России и забил в чемпионском матче. Последний раз яркого Романа мы видели в начале 2010-х в «Ростове». После этого он ненадолго умчал в «Викторию Плзень» и стал чемпионом Чехии, а дальше внезапно всплыл в Таганрогской птицефабрике, которая играла в чемпионате Ростовской области.

Игру за любителей Адамов объяснил желанием «не заплыть жиром», а в 2014-м даже вернулся в профессиональный футбол.

«Я пытался вернуться в футбол через первую лигу, но понял, что уже все, — объяснял Адамов. – Планировал играть до 33-34 лет, а закончил, по сути, в 31 год. Поездка в «Сибирь» была агонией. А просто так ковыряться где-то не хотелось».

После окончания карьеры Адамов несколько лет отдыхал, пока в 2017-м Леонид Кучук не позвал его помощником в «Ростов». Вскоре Роман возглавил клубную академию, а в 2020-м ушел и из футбола, и из медиа. Вроде бы у Адамова все хорошо: он воспитывает детей и занимается собственным рестораном.

Последний раз имя Адамов сверкнуло на Sports.ru совсем недавно в новости про открытие «Бомбонеры» – стадиона Леонида Слуцкого в Волгограде.

Там Роман играл в футбол. Команда «Дети Бомбонеры» с Колодиным и Адамовым против «Внуков Бомбонеры» с Дзюбой и Веретенниковым.

Победили внуки! Возможно, потому что не хватило Хиддинка на бровке.

Фото: East News/VINCENZO PINTO / AFP; РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/fcrostov