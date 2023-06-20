29 комментариев

Аналитика Глебчика
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Легендарный пас Адамова на Хиддинка: давал Анюкову, злился из-за шуток, предлагал Гусу повторить

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Мем придумал Виктор Гусев.

Роман Адамов провел достойную карьеру: выиграл бронзу Евро, становился чемпионом России и Чехии, был лучшим бомбардиром РПЛ. Вот только его главным хайлайтом все равно остается пас Гусу Хиддинку.

Ниже – легендарное видео, где Роман Адамов получает мяч в центре поля, спокойно разворачивается, продвигается вперед и вдруг отдает пас куда-то в район тренерских скамеек.

Виктор Гусев классно сориентировался в ситуации: «Адамов! Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную?» 

Адамов стал вторым выбором из-за травмы Погребняка. Перед Евро-2008 Роман мог уехать в Бундеслигу, но «труханул» 

В 2007 году Роман Адамов вместе с Романом Павлюченко стал лучшим бомбардиром (по 14 голов) в РПЛ, но в 2008-м уже не сверкал. «Москва» после 7-го тура шла последней, а Адамов давал грустные интервью. «Меня опять обрубило», – комментировал он два гола за первый круг.

Несмотря на слабую результативность, Адамов продолжал волновать и РПЛ (прямо во время Евро перешел в «Рубин»), и даже Бундеслигу – на тот момент не последние клубы.

«Были интерес от «Вольфсбурга», «Штутгарта» и «Карлсруэ», – говорил Адамов. – Почему не получилось? Честно говоря – немного труханул. Другая страна, язык… Взвешивал, взвешивал – и не решился. Потом, когда уже в Чехии поиграл, понял – надо было, не думая, собирать вещи и ехать. Даже если бы платили в разы меньше». 

Хиддинк тоже верил в Романа, а после травмы Погребняка у Гуса для заявки осталось вообще не так много вариантов среди нападающих. На полном серьезе обсуждали приглашение Эльдара Низамутдинова, забившего 7 голов за «Химки». Естественно, на турнир поехал Адамов, а Хиддинк его котировал выше Кержакова. И выпустил спасать первый матч с Испанией при счете 0:2.

Вскоре после паса Адамова на Хиддинка испанцы забили еще один, но затем Роман все же сделал полезное действие: заработал угловой, после которого Павлюченко отыграл один мяч. На него испанцы ответил еще одним голом – 1:4. Катастрофический старт и куча негатива к Хиддинку в медиа.

Виктор Гусев говорил, что Широков не уровень сборной, а Борис Левин и Игорь Рабинер в «Спорт-Экспрессе» критиковали тренера за то, что вместо Кержакова вызван Адамов. 

Левин: «Хиддинк пошел на излюбленный свой шаг, выпустив на поле второго столба – Адамова. Но когда Роман ошибся с пасом в простейшей ситуации, вспомнилось, что на стадионе находится сейчас Кержаков, да только почему-то на трибуне...». 

Рабинер: «С заменами у Хиддинка не заладилось. Возможно, появление второго столба косвенно и поспособствовало голу Павлюченко, но сам Адамов запомнился только тем, что первым же касанием, по меткому выражению одного известного футболиста, «подключил к атаке Гуса».

Адамов сначала не позволял шутить про пас Хиддинку. Расслабился только спустя годы

«Я не буду про это говорить, он убьет меня сразу, – шутил Денис Колодин в 2018-м. – Если честно, я там сам натворил таких делов, что его пас Гусу Хиддинку – вообще не худшее, что было. Рома не любил, когда про этого говорили. Это сейчас, спустя 10 лет, уже рассказывает, а обычно эту тему лучше не поднимать». 

Подробнее всего тот пас Адамов разбивал в интервью «Чемпионату». 

– Не обижаетесь, когда знаменитый пас на Гуса припоминают?

– Абсолютно. 

– Как это произошло?

– Анюков орал справа: «Дай! Дай!» А я искал глазами продолжение впереди. Не глядя, на голос отдал пас. А он не пошел. Обычный игровой момент.

– Но со стороны забавно выглядело.

– Со стороны – забавно. А вы на поле выйдите – я посмотрю на вас. 

«Страна у нас такая, люди не видят хорошего, а цепляются за такие моменты, – жаловался Адамов «Матч ТВ». – Первые год-два меня злило, сейчас равнодушен, абсолютно».

А однажды в интервью «Советскому Спорту» Адамов даже рассказал, как иронизировал над этой темой с Хиддинком.

– Как думаете, по какому моменту футболиста Адамова будут вспоминать? 

– Учитывая то, что в интернете пишут, наверное, пас Хиддинку на Евро. Обычный игровой момент – не понимаю, почему из него целую историю раздули.

– Хиддинк на эту тему не шутил?

– В 2012 году его «Анжи» играл с «Ростовом», мы после игры встретились, посмеялись. Я спросил через переводчика: «Гус, где ты был? Я тебя глазами искал!» – «Извини, – говорит, – у меня уже возраст не тот – не смог открыться». 

Возможно, перевести все в плоскость юмора помог Эктор Бракамонте. Вот недавнее откровение аргентинца.

«Я всегда шутил над этим пасом, просто постоянно Адамову включал его и напоминал! Рому вообще не смущало, он в ответ предлагал поехать к нему домой и посмотреть на бронзовую медаль чемпионата Европы. Спрашивал: «У тебя-то есть такая, шутник?» 

Где сейчас Роман Адамов? 

В «Рубине» у Адамова не сложилось, хотя в Казани стал чемпионом России и забил в чемпионском матче. Последний раз яркого Романа мы видели в начале 2010-х в «Ростове». После этого он ненадолго умчал в «Викторию Плзень» и стал чемпионом Чехии, а дальше внезапно всплыл в Таганрогской птицефабрике, которая играла в чемпионате Ростовской области. 

Игру за любителей Адамов объяснил желанием «не заплыть жиром», а в 2014-м даже вернулся в профессиональный футбол.

«Я пытался вернуться в футбол через первую лигу, но понял, что уже все, — объяснял Адамов. – Планировал играть до 33-34 лет, а закончил, по сути, в 31 год. Поездка в «Сибирь» была агонией. А просто так ковыряться где-то не хотелось».

После окончания карьеры Адамов несколько лет отдыхал, пока в 2017-м Леонид Кучук не позвал его помощником в «Ростов». Вскоре Роман возглавил клубную академию, а в 2020-м ушел и из футбола, и из медиа. Вроде бы у Адамова все хорошо: он воспитывает детей и занимается собственным рестораном. 

Последний раз имя Адамов сверкнуло на Sports.ru совсем недавно в новости про открытие «Бомбонеры» – стадиона Леонида Слуцкого в Волгограде.

Там Роман играл в футбол. Команда «Дети Бомбонеры» с Колодиным и Адамовым против «Внуков Бомбонеры» с Дзюбой и Веретенниковым.

Победили внуки! Возможно, потому что не хватило Хиддинка на бровке.

Фото: East News/VINCENZO PINTO / AFP; РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/fcrostov

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3:1 с Голландией на Евро-2008 – наше общее счастье. А как вы смотрели великий матч? И как праздновали?

29 комментариев

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teddy10
Делал пас в пустоту, а получился пас в вечность. Через много лет будут помнить не его 80+ голов за карьеру и звание лучшего бомбардира в составе ФК "Москва", а этот пас Хиддинку
+19
0
+19
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Артем Гладских
Спасибо большое автору , за великолепный пост !
+19
-1
+18
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Алексей Кокорин
Ну это же реально он на голос скидывал, игровой момент. Вот когда Гаррик Денисов Карпину пас на скамейку отдавал, то это дааа.
+12
0
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Андрей Томинов
Во были времена!
+8
0
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Mr.Bean
Ответ server34
Хороший нападающий был. Я Дзюбу почему-то с ним путал, когда его стали вызывать в сборную. Может габаритами похожи. А вообще Адамов - лучший футболист мира. На этом ресурсе даже блог такой был, где Адамов каждый год получал золотой мяч. Футбол - это в первую очередь эмоции живых людей. Роман всегда дарил позитив.
Вот я тоже хотел бы добавить, что данный пост не может считаться завершённым без авторов гениального блога "Лучший футболист мира", гремевшего на спортсе лет 10 назад
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Hello Bitches
Статье плюс, но Кержаков не был вызван на Евро 2008, форвардами в заявке были Сычев, Адамов, Павлюченко, Саенко и Аршавин. Керж только в отборке играл.
Я исправил слово, которое вас смутило. Сорри, написал сначала двояко.
+7
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ DancePunk
как Адамов мог ВЫЙТИ на поле вместо Кержакова, если такой опции у Хиддинка быть не могло?!
Я ответил уже, поправил это слово, немного криво написал сначала. Спасибо за бдительность!
+8
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Максим Никитин
Ответ Antoha27
пас на Хиддинка Адамов в полуфинале отдавал, а не в матче группы, вроде бы. И Кержакова там не было.
Этот пас был в группе. В полуфинале и мы, и испанцы играли в совершенно иных комплектах формы
+7
0
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server34
Хороший нападающий был. Я Дзюбу почему-то с ним путал, когда его стали вызывать в сборную. Может габаритами похожи. А вообще Адамов - лучший футболист мира. На этом ресурсе даже блог такой был, где Адамов каждый год получал золотой мяч. Футбол - это в первую очередь эмоции живых людей. Роман всегда дарил позитив.
+6
0
+6
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Hello Bitches
Ответ Глеб Чернявский
Я исправил слово, которое вас смутило. Сорри, написал сначала двояко.
Спасибо вам за ваши труды :)
+5
0
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Redmurza
Роман "пас на Хиддинка" Адамов, и Роман "не уровень сборной" Широков, мемесный был матч
+4
0
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Alex Alex
Ответ teddy10
Делал пас в пустоту, а получился пас в вечность. Через много лет будут помнить не его 80+ голов за карьеру и звание лучшего бомбардира в составе ФК "Москва", а этот пас Хиддинку
это как притча про то что можно спроектировать десятки великолепных и сложных мостов и зданий и один раз заняться гомосексом - и всё будут помнить последнее
+3
0
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Olenyuksi
Ответ teddy10
Делал пас в пустоту, а получился пас в вечность. Через много лет будут помнить не его 80+ голов за карьеру и звание лучшего бомбардира в составе ФК "Москва", а этот пас Хиддинку
Как и паненку Смолова... Такая вот выборочная память у человека.
+3
0
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Hello Bitches
Статье плюс, но Кержаков не был вызван на Евро 2008, форвардами в заявке были Сычев, Адамов, Павлюченко, Саенко и Аршавин. Керж только в отборке играл.
+3
0
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riverman1980
После паса Зобнина пас Адамова вспоминается как забавная хохма )
+2
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Say Hello to the Robots
На полном серьезе обсуждали приглашение Эльдара Низамутдинова

Вспомнился мем "незаменимый Низамутдинов" авторства вроде бы того же Виктора Гусева)
+2
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Заборостроитель
Ответ Antoha27
пас на Хиддинка Адамов в полуфинале отдавал, а не в матче группы, вроде бы. И Кержакова там не было.
Это матч в группе, в полуфинале формы были другие:красный и горчичный(по Арагонесу)
+1
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DancePunk
как Адамов мог ВЫЙТИ на поле вместо Кержакова, если такой опции у Хиддинка быть не могло?!
+1
0
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Alex Alex
на самом деле анюков подставил. кто в футбол играл понимает. он орал видимо (как Адамов и утверждает) дай и не побежал. поэтому такой пас в пустоту получился. обычный игровой момент
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Эдгар По Давидс
Ссылки на мусорской ВКонтакте как вишенка на торте примитивной кликбейтерской писанины наивного Глебчика
+1
-1
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Дриблинг Магуайра
Бракамонте наверное очень грустил, что у него нет медали Евро
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sbvinn
Неумение посмеяться над собой - это беда, конечно.
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Seven2482
Ну в том первом матче с испанией все сыграли хреново, не только Адамов
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Lavochkin12
в Гамулу превращается
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Леха Нету
чемпион России, бронза евро. а по сути Буратино каких свет не видывал
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