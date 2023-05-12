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Талалаев начал тренировать в «Спартаке»: был голосом и тенью Скалы, охотился с ним на глухаря и ловил футболистов в казино

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В субботу будет против.

Андрей Талалаев только в 2020-м закрепился в РПЛ, а начал карьеру за 20 лет до этого – в «Спартаке» Невио Скалы. Тогда он работал детским тренером в школе «Торпедо-Металлург» и вряд ли мечтал о таком взлете, но обстоятельства сложились невероятным образом.

«Спартак» искал тренера-переводчика с итальянского, а Талалаев неплохо знал язык – в сезоне-1997/98 он играл за «Тревизо» в Серии Б. Все сошлось – так нынешний тренер «Химок» ворвался в большую игру.

Sports.ru – о Талалаеве в «Спартаке».

«Тревизо» заплатил за Талалаева 40 тысяч евро. В Италии форвард забил один гол и завел двух попугаев (когда вез их домой, птицы покусали пограничника)

В 1995 году президент «Тревизо» с итальянским агентом приехали на матч «Спартака» и «Торпедо» – хотели затащить к себе кого-нибудь из команды Романцева. Но их привлек Андрей Талалаев, который вышел на замену на 33-й минуте.

Рядом с итальянцами случайно сидел знакомый Талалаева. Он сказал: «Я знаю нападающего лично, могу вас с ним связать». Через неделю «Торпедо» получило предложение от «Тревизо», но оффером не впечатлилось. Итальянцам не удалось его забрать и из «Тюмени», куда Талалаев перешел в следующем сезоне.

Уехать получилось только в 1997-м – в «Томь» нападающий переходил под гарантии, что его сразу отпустят, если поступит предложение из Европы. Конечно же, оно поступило: итальянцы заплатили 40 тысяч евро («Тюмень» хотела 200). Так Талалаев наконец-то доехал до «Тревизо».

В Италии форвард провел полтора года и за 18 матчей забил один гол – эффектно замкнул подачу с углового в матче против «Реджины».

«Там все было по-другому, – вспоминал Талалаев. – Если в России меня учили: не беги во фланг, когда у крайнего защитника мяч, открывайся в центр под диагональ, то в Италии, наоборот, требовали: цепляйся, зарабатывай ауты, угловые, дай команде выйти из обороны. 

Помню, на первый матч вышел в Турине, против «Торино» – и сразу очумел от атмосферы. Нас 2:0 загнали. Был момент голевой: я не стал бить – замахнулся и покатил на дальнюю штангу своему – а Пипо Фьори даже не пошел. Не ждал! Мне тренер потом говорит: «Ты или гений, или идиот. Вообще-то мы тебя купили, чтобы обыгрывал и забивал». Итальянец выйдет на ворота под острым углом – ни за что не поделится. Засадит во вратаря – и побежим все назад».

Из-за травмы Талалаеву закрепиться в Италии не удалось. В 1999-м он поехал домой – причем на машине. Дальше вас ждет киношная история из «Разговора по пятницам».

– Завели в Италии двух попугаев. Кореллы. Мальчик и девочка. Симпатяги. Но кусачие! Когда контракт с «Тревизо» закончился, возвращаться в Москву решили на машине. На украинской границе таможенник, узнав, что я футболист, попросил сувенир. У меня, как назло, под рукой ничего не было.

– Огорчился?

– Потребовал документы на попугаев. Я опешил: «Какие документы?! Мы пять границ пересекли — никто даже вопросов не задавал!» Таможенник пожал плечами: «Тогда пошлину плати. По 40 гривен — за каждого». И начал палец в клетку просовывать. Попугай хвать! 

– Цапнул?

– По касательной — но до крови. Тот в последнюю секунду успел одернуть. Выругался, ушел в будку. Я за ним. Когда он там снова о деньгах заговорил, я не выдержал: «Смотри, выпущу в твоей каморке — вообще заклюют». Мужик вздрогнул: «Езжай скорее. Не надо денег».

– Судьба попугаев?

– Долго жили у мамы, размножались. Птенцов соседям дарила.

Талалаева позвали в «Спартак» из детской школы. Пока договаривались со Скалой, его разрывало от нетерпения и неопределенности («как хомяка»)

Невио Скала поставил условие: помимо обычного переводчика, помогать в «Спартаке» ему должен российский тренер или футболист со знанием итальянского. До этого в «Шахтере» такого не было, а ему очень не хватало рядом человека с футбольным прошлым.

Вариантов нашлось не так много – и Талалаев оказался самым удобным. Было важно, чтобы кандидат горел работой, во всем слушался главного тренера и обходился без самодеятельности.

«Меня переполняли эмоции от перспективы работы с тренером, который выигрывал Суперкубок Европы и брал титулы с «Пармой», – рассказывал Талалаев. – Решение о том, будет ли Скала работать с командой, принимали недели две – стороны согласовывали детали. И все держалось в строжайшей тайне. Сдерживаться было тяжело – разрывало, как хомяка».

Талалаеву сразу объяснили правила игры: он в первую очередь переводчик, только во вторую – тренер. Сам начинающий специалист называл себя голосом и тенью Скалы. Параллельно прокачивал язык – постоянно смотрел итальянские каналы.

«Молчать, как тургеневский Герасим, естественно, не могу, – говорил Талалаев спустя месяц работы. – С игроками надо общаться помимо перевода, другое дело – никогда не буду преподносить им информацию, которую слышу от тренерского штаба, чтобы заслужить дешевый авторитет. Есть определенная грань, за которую не переступаю».

В то время в «Спартаке» было особенно весело, а эти приколы Талалаеву приходилось как-то объяснять главному тренеру.

«При Скале в «Спартаке» финансовым директором работала красивая женщина Аня, – рассказывал Талалаев. – Приезжаем в Тарасовку на тренировку – нет четырех футболистов. Спрашиваю: «Где игроки?» – «А их Аня забрала на рекламную фотосессию». Важное дело, но в 24 часах можно найти другое окно, чтобы это сделать? Если у тебя тактическая тренировка и ты планировал накатать, условно, переход из обороны в атаку, то вынужден менять все».

Еще один классный эпизод – как Талалаев не верил, что Скала всерьез отказался от предложения Червиченко купить Ривалдо. Да, того самого!

«Скале предоставили список игроков на необходимую позицию, – вспоминал Талалаев. – Тренер сказал, что Ривалдо – хороший футболист, но по возрасту «Спартаку» не подходит. Я как переводчик уточнил этот момент, но Невио только посмеялся и больше ничего не сказал. Он вообще крайне корректен, лишнего никогда не говорит. После этого я в переговорах с Ривалдо не участвовал. Отстранился от финансовых вопросов, меньше знаешь – крепче спишь».

Интересно, что одним из мотивов отказа от Ривалдо была ставка на Егора Титова – его Скала считал сильнее бразильца. Вот только вскоре капитана дисквалифицировали за бромантан – это было большим ударом по итальянцу и разрушило все планы на сезон.

Скала и Талалаев отлично сдружились: гоняли на охоту и рыбалку, а еще в казино – там итальянцев знакомили с ночной жизнью футболистов

Скала на примере Самедова показывал, что реально использовать игрока так, как его не использовали никогда. Зимой 2004-го итальянец передвинул его с фланга в центр.

Удивленному Талалаеву так объяснили решение: «У Самедова только правая нога, он влево не смещается. У нас есть Парфенов, который подключается по бровке. А Самедов должен смещаться, принимать решения, бить, угрожать – из центра ему проще будет». 

Скала постоянно общался с футболистами и не отпускал Талалаева ни на шаг – иногда даже не давал помыться после тренировок.

«Скала практиковал короткие беседы с игроками, – говорил Талалаев. – Индивидуальные, в кабинете, были для него крайней мерой. Говорил: «Идем к автобусу – ты должен быть рядом со мной». Я поначалу понять не мог: зачем? Мне что, нельзя в душе помыться подольше? А Скала эту дорогу до автобуса использовал, чтобы донести два-три замечания игрокам». 

Талалаев тоже учил Скалу и его помощников – показывал им особенности ночного досуга футболистов. Это итальянцев поразило.

«Невио ехал в «Спартак» работать с профессионалами, а пришлось работать с полупрофессионалами, – объяснял Талалаев. – Это касается и организационных моментов, и футбольных. Он с помощниками рассчитывал калории для футболистов – тут на 150 больше, тут – меньше. А я как-то завел второго тренера в зал VIP-казино на Таганке в 3 часа ночи. А там 12 футболистов трех московских клубов. Среди них были и игроки «Спартака». Я объяснил ему: «Ты пойми, дело не в лишнем сникерсе, который он съел, а в подходе к жизни».

Талалаева и Скалу объединяла не только работа, но и активный отдых. Например, они вместе ходили на глухаря.

«Я люблю комфорт – максимум за грибами могу сходить, – рассказывал Талалаев. – Стрелять – стрелял, в уток, но удовольствия мне это не доставляет. Со Скалой как-то поехали на глухаря. В Италии, Германии, откуда жена Невио, эта птица внесена в Красную книгу, а у нас – нет. Хаджи организовал все по высшему разряду: кунг военный, два джипа, стол хороший.

А на глухаря надо на рассвете идти, когда они токуют – только в этот момент подобраться можно. И вот представьте картину: 6:30 утра, бежит абсолютно счастливый дедок, с двумя глухарями в руках. Хватает телефон, звонит в Италию брату и кричит в трубку: «Missione compiuta!» (миссия выполнена). В таком возбуждении я видел его только раз – когда с «Сатурном» сравняли счет».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко; spartak.com/Александр Ступников

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3 комментария

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pashechka_10
Все таки карьера Скалы в России сложилась более успешно, чем Талалаева в Италии
+1
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pashechka_10
Один из Италии привёз двух попугаев, другой двух глухарей завалил
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Ильдар Фарукшин
Спасибо, интересно было почитать. А то одно... печают
0
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