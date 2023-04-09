103 комментария

Вспоминаем, как это было.

«Спартак» последний раз побеждал «Зенит» в чемпионатах России в Санкт-Петербурге больше десяти лет назад. Таких побед в принципе не особенно много – всего семь.

Sports.ru вспоминает каждую.

Очевидно, побед в 90-е могло быть больше, но «Зенит» в 1992-м вылетел из высшей лиги, а вернулся только в 1996-м.

Матч в Петербурге в 1996-м попал на заключительный 34-й тур – крайне важный для лидеров. У «Спартака» и «Алании» было по 69 очков, ни тем ни другим нельзя было играть даже вничью.

Начало выезда для пионер-отряда Георгия Ярцева сложилось ужасно. Уже на 3-й минуте питерцы забили красивый гол – Игорь Данилов роскошно замкнул передачу с фланга с левой в касание.

Что было дальше, вы, наверное, знаете. «Спартак» получил не очень опасный штрафной, к мячу подошел Тихонов, а вратарь «Зенита» Роман Березовский занял слишком экстремальную позицию и неидеально поставил стенку.

Андрей Тихонов вместо навеса хитро ударил – Березовский в погоне за мячом как-то неловко споткнулся и в итоге пропустил нелепый гол.

Второй мяч «Спартака» тоже получился довольно курьезным – Березовский снова неубедительно бросился за мячом после дальнего удара Титова.

Спустя два года нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев (в том матче не выходил) заявил, что один из игроков питерского клуба сдал игру со «Спартаком». Позже Павел Садырин заявил, что это был Березовский.

Вратарь долго не комментировал тот перформанс, но в 2009-м все-таки дал интервью по теме. По его словам, он тогда был молодым и просто допустил ошибки. Важно отметить: Березовский сделал и пару неплохих сэйвов в более сложных ситуациях.

Это было время вспышки Александра Панова – в тот момент «Зенит» прорвался в финал Кубка России и подходил к игре со «Спартаком» на вдохновении.

Футбол в первом тайме был практически без обороны и с внезапным преимуществом «Зенита» – Геннадий Попович запорол два верных момента. «Спартак» наказал двухходовкой: Юран, стоя спиной к воротам, отрезал одним пасом сразу четырех защитников «Зенита» и вывел Тихонова на идеальную ударную позицию.

Дальше снова включился «Зенит», но все выпады Панова тормозил Филимонов. В итоге снова привез Березовский: неудачно вынес мяч, Титов перехватил и отдал на Тихонова, а тот изящно пробил мимо вратаря.

Игра была сделана, а в конце матча со стандарта забил Вернидуб – сверкавший до этого Филимонов почему-то не среагировал на простой удар из-за пределов штрафной.

Немного духа того времени: перед матчем на «Петровском» демонтировали сиденья на фанатских трибунах! Да-да, чтобы избежать популярного в то время креслометания.

Молодая питерская команда достойно билась с мощным «Спартаком» и почти завоевала ничью, но Артем Безродный на последних минутах затолкал победный гол.

Сезон, когда и у одних, и у других все шло не очень. «Спартак» впервые за 7 лет не стал чемпионом, а «Зенит» вообще закончил десятым.

Правда, на момент игры красно-белые еще претендовали на чемпионство и шли вторыми. Тогда в Санкт-Петербурге играл даже легендарный Эссьен Фло – и даже чуть не забил.

А забил по-настоящему Владимир Бесчастных. «Спартак» победил, но вскоре выпал из чемпионской гонки.

Весна, когда Аленичев дал то самое интервью про Старкова. Тренер ушел перед матчем с «Зенитом», а заменявший его Владимир Федотов сразу выдал шоу в Санкт-Петербурге.

Удивительный автогол Ковальчука на 3-й минуте, а дальше голевое чудо «Спартака» и единственный в чемпионатах России разгром «Зенита» на выезде.

Здесь тоже не обошлось без легенд. На поле был Квинси Овусу-Абейе, который отдал шикарный ассит на дубль Пьяновича. А точку поставил Никита Баженов – он классно завершил атаку ударом в ближний с лета.

Здесь был ассист Плетикосы на Титова на 2-й минуте, разгром «Зенита» к 37-й, а затем самое странное удаление в истории российского футбола. Алексей Ребко сначала получил желтую за цепочку на шее (как он уточнял, за веревочку с крестиком), а потом за попытку помешать ввести мяч в игру.

Впрочем, удержать победу получилось и вдесятером.

Про этот матч мы много писали и рассказывали – возможно, один из самых ярких в истории РПЛ. Ведь после него улыбнулся даже Рафаэл Кариока!