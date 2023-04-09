103 комментария

Аналитика Глебчика
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Все победы «Спартака» над «Зенитом» в Петербурге. В чемпионатах России их лишь 7

Спартак Спартак
Зенит Зенит
Рафаэл Кариока Рафаэл Кариока
Егор Титов Егор Титов
Роман Березовский Роман Березовский
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Владимир Бесчастных Владимир Бесчастных
Владимир Быстров Владимир Быстров
Никита Баженов Никита Баженов
Михайло Пьянович
Футбол Футбол

Вспоминаем, как это было.

«Спартак» последний раз побеждал «Зенит» в чемпионатах России в Санкт-Петербурге больше десяти лет назад. Таких побед в принципе не особенно много – всего семь.

Sports.ru вспоминает каждую.

Очевидно, побед в 90-е могло быть больше, но «Зенит» в 1992-м вылетел из высшей лиги, а вернулся только в 1996-м.

Матч в Петербурге в 1996-м попал на заключительный 34-й тур – крайне важный для лидеров. У «Спартака» и «Алании» было по 69 очков, ни тем ни другим нельзя было играть даже вничью.

Начало выезда для пионер-отряда Георгия Ярцева сложилось ужасно. Уже на 3-й минуте питерцы забили красивый гол – Игорь Данилов роскошно замкнул передачу с фланга с левой в касание.

Что было дальше, вы, наверное, знаете. «Спартак» получил не очень опасный штрафной, к мячу подошел Тихонов, а вратарь «Зенита» Роман Березовский занял слишком экстремальную позицию и неидеально поставил стенку.

Андрей Тихонов вместо навеса хитро ударил – Березовский в погоне за мячом как-то неловко споткнулся и в итоге пропустил нелепый гол.

Второй мяч «Спартака» тоже получился довольно курьезным – Березовский снова неубедительно бросился за мячом после дальнего удара Титова.

Спустя два года нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев (в том матче не выходил) заявил, что один из игроков питерского клуба сдал игру со «Спартаком». Позже Павел Садырин заявил, что это был Березовский.

Вратарь долго не комментировал тот перформанс, но в 2009-м все-таки дал интервью по теме. По его словам, он тогда был молодым и просто допустил ошибки. Важно отметить: Березовский сделал и пару неплохих сэйвов в более сложных ситуациях.

 

Это было время вспышки Александра Панова – в тот момент «Зенит» прорвался в финал Кубка России и подходил к игре со «Спартаком» на вдохновении.

Футбол в первом тайме был практически без обороны и с внезапным преимуществом «Зенита» – Геннадий Попович запорол два верных момента. «Спартак» наказал двухходовкой: Юран, стоя спиной к воротам, отрезал одним пасом сразу четырех защитников «Зенита» и вывел Тихонова на идеальную ударную позицию.

Дальше снова включился «Зенит», но все выпады Панова тормозил Филимонов. В итоге снова привез Березовский: неудачно вынес мяч, Титов перехватил и отдал на Тихонова, а тот изящно пробил мимо вратаря. 

Игра была сделана, а в конце матча со стандарта забил Вернидуб – сверкавший до этого Филимонов почему-то не среагировал на простой удар из-за пределов штрафной. 

Немного духа того времени: перед матчем на «Петровском» демонтировали сиденья на фанатских трибунах! Да-да, чтобы избежать популярного в то время креслометания.

Молодая питерская команда достойно билась с мощным «Спартаком» и почти завоевала ничью, но Артем Безродный на последних минутах затолкал победный гол.

Сезон, когда и у одних, и у других все шло не очень. «Спартак» впервые за 7 лет не стал чемпионом, а «Зенит» вообще закончил десятым.

Правда, на момент игры красно-белые еще претендовали на чемпионство и шли вторыми. Тогда в Санкт-Петербурге играл даже легендарный Эссьен Фло – и даже чуть не забил.

А забил по-настоящему Владимир Бесчастных. «Спартак» победил, но вскоре выпал из чемпионской гонки.

Весна, когда Аленичев дал то самое интервью про Старкова. Тренер ушел перед матчем с «Зенитом», а заменявший его Владимир Федотов сразу выдал шоу в Санкт-Петербурге. 

Удивительный автогол Ковальчука на 3-й минуте, а дальше голевое чудо «Спартака» и единственный в чемпионатах России разгром «Зенита» на выезде. 

Здесь тоже не обошлось без легенд. На поле был Квинси Овусу-Абейе, который отдал шикарный ассит на дубль Пьяновича. А точку поставил Никита Баженов – он классно завершил атаку ударом в ближний с лета.

 

Здесь был ассист Плетикосы на Титова на 2-й минуте, разгром «Зенита» к 37-й, а затем самое странное удаление в истории российского футбола. Алексей Ребко сначала получил желтую за цепочку на шее (как он уточнял, за веревочку с крестиком), а потом за попытку помешать ввести мяч в игру. 

Впрочем, удержать победу получилось и вдесятером.

Про этот матч мы много писали и рассказывали – возможно, один из самых ярких в истории РПЛ. Ведь после него улыбнулся даже Рафаэл Кариока!

Последняя победа «Спартака» в Петербурге: Эменике удалили за мирный жест, Кариока воткнул победный, Дзюба сказал, что заткнули балаболов

103 комментария

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Evgeny Trifonov
БХАХАХА но ведь только недавно рыболов Романцев рассказывал что Зенит был "сладкой булочкой" для спартака, а тут 7 побед на выезде за 30 лет.
+122
-29
+93
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luu
В 96-ом Березовский сдал матч и никто меня не переубедит в обратном
+69
-18
+51
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Evgeny Trifonov
Ответ redwhiteteam
92-96 первый дивизион Статью читал Бхах
лол, 27 лет это меняет сильно ситуацию?
+54
-12
+42
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Петроград
"возможно, один из самых ярких в истории РПЛ"

Серьёзно? Я так и не могу понять, почему мясные так любят этот матч. Зенит уже стал чемпионом, качество игры было такое себе. Сюжет - да, но бывали и более огненные игры. Если выбирать из всех побед Спартака, то 4:3 или 4:2 в Москве, а в Петербурге та же их победа 3:1 была и более качественная, и более важная.
Или это личный заскок Глебчика?
+42
-4
+38
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La Crosse Bobcats
"пионер-отряд", помним-помним, Горлукович, Мамедов, Тихонов, Аленичев, Филимонов. те еще школьники, да пионеры, бггг
+41
-10
+31
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Михаил Савченко
Ответ luu
В 96-ом Березовский сдал матч и никто меня не переубедит в обратном
Согласен. Ошибки очень палевные. Так Спартак зарабатывал себе чемпионства в девяностых, это только один из примеров.
+55
-24
+31
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fil_spb
Ответ Evgeny Trifonov
БХАХАХА но ведь только недавно рыболов Романцев рассказывал что Зенит был "сладкой булочкой" для спартака, а тут 7 побед на выезде за 30 лет.
7 побед, при этом одна с крайне странной игрой Берёзовского, а ещё одна игра для Зенита была выставочной с уже оформленным чемпионством. Т.е. если посмотреть повнимательнее, то за почти 30 лет цифры ещё более скудные получаются.
+29
-5
+24
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Alex_V69
Опять высасывается из пальца спартаковский инфоповод. Что, у самой популярной других уже не осталось?
Федеральный интернет ресурс, не московский и, тем более, не спартаковский выкладывает на главную такое фуфло.
Я понимаю, что статью «победы Зенита над Спартаком» написать вам Заратустра не позволяет.
Почему бы не написать о самых интересных/важных матчах в противостоянии? Думаю, было бы интересно почитать всем. А от это оставили бы для внутреннего спартаковского использования, так сказать, бальзам на душу.
+29
-8
+21
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napoli_14
А сделайте теперь статью - "Все победы "Зенита" над "Спартаком" в Петербурге".
Глебчик, верю в тебя!
+19
-4
+15
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La Crosse Bobcats
Ответ Docentr9
Не было там ничего пофиг, не придумывайте)) Да матч был не самый важный, но питерские комплексы никуда не делись. Тройные премиальные поди как обычно). Да по такой логике будущий матч тоже не особо важен. Медальки за газовый чемпионат вы и так себе повесите, матчем позже, матчем раньше)
удивительные все-таки люди болельщики Спартака) я пишу, что нам и тогда было плевать на тот матч и очевидно, тем более сейчас по барабану. но нет, все равно пришел мне доказывать, что мне же и не пофиг, да еще и про свои комплексы не забыл затереть))
как говорится, продолжай наблюдение.
+16
-3
+13
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theDoctor
Ответ luu
В 96-ом Березовский сдал матч и никто меня не переубедит в обратном
Никто в этом и не сомневается. Все всё видели, все всё помнят.
+18
-7
+11
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Alex Alex
Ответ Alex_V69
Опять высасывается из пальца спартаковский инфоповод. Что, у самой популярной других уже не осталось? Федеральный интернет ресурс, не московский и, тем более, не спартаковский выкладывает на главную такое фуфло. Я понимаю, что статью «победы Зенита над Спартаком» написать вам Заратустра не позволяет. Почему бы не написать о самых интересных/важных матчах в противостоянии? Думаю, было бы интересно почитать всем. А от это оставили бы для внутреннего спартаковского использования, так сказать, бальзам на душу.
Я в Аргентине живу, тут 30 команд в высшей лиге , но с утра до вечера 90% контента про Ривер и Боку каждый день
+10
0
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La Crosse Bobcats
Ответ Docentr9
Реал, Наполи, Арсенал, Байер ,Аякс тоже так обыгрывали?Играли на равных с Интером с Роналдо в составе. Про кучу команд середняков топ-лиг, которые мы не замечали и от которых ваш Зенит сейчас огребет полную авоську говорить не будем. Кому сдались ваши Лепехины и Вернидубы))))? Только ты ответь-топ команды тоже так обыгрывали??
Антверпен, Кошице и Виллем 2 - это топовые команды или средняки топ лиг?))
тут кстати сам Спартак имеет типичную психологию европейского средняка - титулов нету, есть отдельные победы на топ командами Европы, причем значительная часть до дела Босмана, помним уже чуть ли не 30 лет. реально как какой то средняк, который когда то случайно дернул топ клуб и теперь об этом вспоминает.
и опять же избирательная память - Аякс мы помним, а унижение от Кошице в том же сезоне - нет, победу на Арсеналом помним, а последующее тотальное унижение от Лиона и Баварии почему то не помним. какие то отдельные победы помним, а то что Спартак в групповых турнирах Лиги Чемпионов в 90е, регулярно получал полную авоську от ПСЖ с Баварией (причем еще до дела Босмана) почему то забываем). и в плов только один раз вышел получв группу уровня современной Лиги Европы с Блекберном, Русенборгом и Легией))
+13
-3
+10
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MikGera
Ответ Evgeny Trifonov
БХАХАХА но ведь только недавно рыболов Романцев рассказывал что Зенит был "сладкой булочкой" для спартака, а тут 7 побед на выезде за 30 лет.
При Романцеве у Спартака была хорошая статистика с Зенитом, в чем он не прав?
+10
-1
+9
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JBa
хм, Зенит сейчас не в том состоянии чтобы проигрывать фарму. Да и спартак к тому же не блещет

к чему статья, непонятно
+21
-13
+8
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lemming
Ответ JBa
хм, Зенит сейчас не в том состоянии чтобы проигрывать фарму. Да и спартак к тому же не блещет к чему статья, непонятно
7 победных матчей - это подводка к тому, что в Питере - 7.
+15
-7
+8
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Evgeny Trifonov
Ответ redwhiteteam
Это меняет ситуацию Сильно не сильно не суть
Есть такое понятие округление, вы наверное в школе просто не проходили ещё
+9
-2
+7
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Алексей Кузнецов
Ответ redwhiteteam
92-96 первый дивизион Статью читал Бхах
Ты тоже статью не читал, но в 1992 году единственное поражение "Спартака" в чемпионата было от"Зенита" на выезде.
+9
-2
+7
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La Crosse Bobcats
Ответ Петроград
"возможно, один из самых ярких в истории РПЛ" Серьёзно? Я так и не могу понять, почему мясные так любят этот матч. Зенит уже стал чемпионом, качество игры было такое себе. Сюжет - да, но бывали и более огненные игры. Если выбирать из всех побед Спартака, то 4:3 или 4:2 в Москве, а в Петербурге та же их победа 3:1 была и более качественная, и более важная. Или это личный заскок Глебчика?
та же фигня) болельщики Спартака очень любят вспоминать тот матч, хотя очевидно, что Зениту и его болельщикам было абсолютно пофиг на результат. чемпионство уже было оформлено к тому матчу)
+11
-5
+6
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Петроград
Ответ napoli_14
А сделайте теперь статью - "Все победы "Зенита" над "Спартаком" в Петербурге". Глебчик, верю в тебя!
Это цикл статей)
+7
-3
+4
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Evgeny Trifonov
Ответ MikGera
При Романцеве у Спартака была хорошая статистика с Зенитом, в чем он не прав?
8 побед 5 поражений и 3 ничьи в чемпионате + 1 поражение в кубке . На сладкую булочку не тянет статистика.
+6
-2
+4
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Михаил Савченко
Ответ Docentr9
Реал, Наполи, Арсенал, Байер ,Аякс тоже так обыгрывали?Играли на равных с Интером с Роналдо в составе. Про кучу команд середняков топ-лиг, которые мы не замечали и от которых ваш Зенит сейчас огребет полную авоську говорить не будем. Кому сдались ваши Лепехины и Вернидубы))))? Только ты ответь-топ команды тоже так обыгрывали??
Нет, конечно нет. Я реалист, а не идиот. Спартак грёб всю талантливую молодёжь с огромной страны и, конечно, это приносило хорошие результаты. Но не гарантированные. А деньги на кону стояли очень серьёзные, еврокубки приносили доход в валюте. Элемента случайности допустить было нельзя, поэтому, разумеется, Спартак подстраховывался в ЧР, чтобы гарантировать себе ЛЧ.
+8
-4
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toptishka
На матче 2012 года я присутствовал на вираже, помню как после гола Семака уже начали праздновать такую сладкую победу над принципиальным соперником в день, когда команду должны были наградить кубком и чемпионскими медалями, но буквально несколько мгновений и всё с ног на голову перевернулось, а после гола Кариоки стадион на мгновение затих. Очень знаковая победа тогда была у красно-белых, ради такого стоит играть в футбол.
+3
0
+3
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jeckk
Ответ Михаил Савченко
Спартак-Торпедо 1998, Ротор-Спартак 1997 первое что пришло в голову. Дальше лень вспоминать.
А игры Зенита с Сочи и Оренбургом в голову не приходят ?
+3
0
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wlad wasew
Остаётся вспоминать.
+4
-1
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