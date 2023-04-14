14 комментариев

В выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru Игорь Акинфеев стал вторым среди футболистов – после Андрея Аршавина. И вошел в итоговый топ-10 среди всех видов спорта.

Вспышки-воспоминания от матча с Испанией на ЧМ-2018 – это решающие 11-метровые, нога Игоря Акинфеева и его прыжок рыбкой на газон после победы.

Но та игра – не только послематчевая серия пенальти. Перед ней сборная России проделала огромную работу, 120 минут сдерживая бесконечное наступление испанцев. В том числе и Акинфеев, чья роль в идеальном черчесовском автобусе была не ниже, чем Игнашевича, Кутепова, Кудряшова и Граната (да-да, он играл со второго тайма).

Вспоминаем Акинфеева и его эмоции в тот день.

1/8 финала с Испанией начался для Акинфеева кошмарно. Он толком не касался мяча и пропустил первым же ударом

«Посмотрел состав Испании, чувствую, надо как-то держаться, потому что набить могут много. Когда они быстро забили первый гол, подумал: «Все, началось!» – говорил Игорь Акинфееву в интервью «Спорт-Экспрессу» этой зимой.

Да, если включить запись матча сегодня, то сразу чувствуется, как на нашу команду давит стадия турнира. Особенно это заметно на фоне расслабленных Рамоса и Пике, которые приехали будто на мастер-класс к студентам.

Испанцы не торопились. Первое касание Акинфеева – на 7-й минуте, а второе – на 25-й. Между ними случился гол, но Игорь мяч не трогал. На всякий напомним, как было: навес с фланга на угол вратарской, Игнашевич в борьбе с Рамосом пяткой замыкает в свои.

Непростая ситуация, но вратарь все же должен работать по мячу, падающему во вратарской. И даже если не забирать/выбивать его на выходе, то нужно как минимум сблизиться с бьющим и сократить угол обстрела. К сожалению, ничего из этого не удалось, а Акинфеев после гола точно чувствовал недосказанность.

После этого до 45-й минуты снова пауза. Хуже для вратаря не бывает: тебе вообще не бьют, ты почти не касаешься мяча, а пропускаешь в единственном моменте, где мог сыграть лучше. Плюс команду не выпускают со своей половины – и ты видишь адскую работу партнеров, целый тайм сдерживающих испанцев. И держишь в голове, что в момент единичного сбоя защиты никак ей не помог.

Все это еще в 1/8 финала домашнего чемпионата мира – только представьте состояние Акинфеева.

К добавленному времени Россия уже отыграется, а на 45+ у испанцев наконец-то получится проникающая передача в штрафную. Коста выйдет с острого угла, но Акинфеев сократит дистанцию и нейтрализует опасность.

Только здесь Игорь выдохнет и отправится на перерыв – в ожидании новых атак испанцев.

После гола Акинфеев не допустил ни одной помарки. Отыграл как совершенный вратарь

Воспоминания или хайлайты дают очень искаженное представление. Кажется, Акинфеев был особенно не нужен, потому что испанцы толком ничего не создали.

На самом деле совершенно не так. Во втором тайме Игорь постоянно вступал в игру и делал все, чтобы автобус работал уверенно – не допускал ни малейшей помарки. Четко фиксировал любые мячи, играл на выходах, работал ногами – просто не подкопаться.

Автобусы же работают на концентрации, рутинности и монотонности – чем дольше не косячить и тем самым вселять друг другу уверенность, тем дольше можно держаться.

Эта цельность держалась до 85-й минуты, когда впервые провалилась опорка и дала Иньесте с лета пробить с линии штрафной. Игорь потащил сложный мяч, а потом мгновенно подскочил на добивание от Аспаса и все ему перекрыл – кажется, испанца деклассировали уже тогда.

Ближе к концу добавленного времени случился момент, который сравним с ногой в серии пенальти. Просто включите 109-ю минуту: там Родриго пропускает мяч между ног, уходит от Игнашевича, вылетает на Акинфеева и бьет в упор. Игорь выключает все нервы: не заваливается, стоит до конца и тащит. Не просто мяч, а всю команду – в серию пенальти с перспективой четвертьфинала.

Еще один показательный момент уже на 121-й: наши совсем не бегут, Акинфеев постоянно выбивает куда подальше, а испанцы находят силы на последнюю атаку. Неприятнейший удар Родриго, первым на добивании будет Иско, но Акинфеев легко фиксирует непростой мокрый мяч (под конец игры полил дождь).

«Была одна мысль: «Господи, пускай все это закончится, уже так надоело, – говорил Акинфеев в подкасте Сычева и Казанского. – После этой игры приехал на базу в Новогорске, встал на весы – минус четыре килограмма. Парник же был, 30+ градусов. Меня еще на допинг взяли после игры. Делегат приходит, дает пиво. Отвечаю: «Я ни пить, ни есть не хочу». Состояние – ну труп ты, можно кинуть тебя куда-то – и все».

Сэйв ногой – особое величие. Акинфеев переиграл Аспаса – лучшего испанского пенальтиста после Рамоса

В 2019-м мы подробно разбирали противостояние Акинфеева и Аспаса, а сейчас напомним ключевые тезисы.

– У Акинфеева были наработки от Стауче – кто и куда бьет. Удар Коке взял по установке, против Рамоса без шансов (слова коуча), при ударе Иньесты Игорь не послушал тренера, пошел в другой угол и пропустил. А вот с Аспасом прыгнул туда, куда и планировалось.

– Аспас не просто так бил пятым. Как и Рамос – он топовый пенальтист.

• на тот момент Аспас за карьеру забил 21 пенальти из 22 (без учета серий);

• бил вообще без промахов до января 2018-го (15 из 15);

• в сезоне-2016/17 забил 8 из 8.

– Утверждать, что удар у Аспаса не получился, нельзя. Он практиковал пенальти по центру и забивал. При этом за два сезона перед ЧМ сделал 7 ударов в левый угол и 7 – в правый

– Из-за этой статистики Стауче, вероятно, понадеялся на особенность левшей чаще бить в левый от себя угол (здесь разбор, почему это так ), поэтому рекомендовал Игорю ждать удар именно туда

– Непредсказуемость Аспаса сыграла за Акинфеева: никто не знал, куда пробьет испанец, поэтому Игорь очень аккуратно делал движение в сторону; это помогло ему не потерять контроль над телом и дотянуться до мяча ногой

Безумие момента лучше всего показывает празднование Игоря. Обычно он сдержан, а здесь даже прыгнул рыбкой вперед.

«Глупо было, но эмоции переполняли, – рассказывал Акинфеев в интервью РФС. – Мне Федя Смол потом говорит: «Ты прыгнул рыбкой, прокатился. Мы тоже прыгаем, катимся, а ты уже стоишь. Ты что нас, заманивал?» Я ответил: «Федь, извини, просто такие эмоции, выплеснулось все». А когда все они побежали ко мне, начал кричать: «Нога!» Боялся за ногу, чтобы она не воткнулась никуда и ничего не случилось».

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Elmar Kremser, Ricardo Moreira