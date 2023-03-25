Аналитика Глебчика
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«Fan ID помог в борьбе с билетной мафией». Интервью с нейросетью ChatGPT о российском футболе

Арсен Захарян Арсен Захарян
Fan ID Fan ID
Спартак Спартак
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клаудиньо Клаудиньо
Малком Малком
Артем Дзюба Артем Дзюба
Зенит Зенит
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Футбол Футбол

Поддерживает Fan ID, а Захаряна считает тренером «Химок».

Нейросети – уже часть нашей жизни. Они умеют рисовать картинки на любые темы, обрабатывать фотографии и даже писать дипломы: недавно студент РГГУ с помощью ChatGPT написал на 82% оригинальную работу и защитил ее на «удовлетворительно».

Очевидно, дальше – больше. Возможно, когда-то нейросети ответят на вечный вопрос, как обустроить наш футбол. 

Я не стал ждать и поговорил о российском футболе с нейросетью прямо сейчас. Для интервью я выбрал именно ChatGPT – запущена в ноябре 2022-го, умеет вести диалог, писать код, обрабатывать картинки, к январю набрала 100 млн активных пользователей. С этой нейросетью можно переписываться прямо в телеграме через бота. Правда, где-то на 10-м вопросе нейросеть объявила, что бесплатные ответы кончились – стоимость дальнейшей работы измеряется в количестве символов. Я прикинул, что на интервью хватит и 100 рублей, но на всякий случай закинул с запасом – 200.

Это второе платное интервью в истории Sports.ru, первое за 500 рублей коллеге Александру Головину давал Александр Панов.

ChatGPT любезно и быстро – в среднем секунд 6-7 – присылал ответные сообщения, но катастрофически плыл по фактуре. Это объясняется тем, что с нейросетью эти темы пока обсуждают мало, она еще не пропустила через себя террабайты футбольных файлов и не научилась вести такие диалоги.

Например, по мнению нейросети, Зарема Салихова – профессиональная футболистка 1994 года рождения, а с Леонидом Федуном ее ничего не связывает. Говоря о футболе, ChatGPT любит скатываться в «Википедию» и все жесточайше путать.

Нейросеть особенно теряется, если спрашивать что-то совсем необычное. Например, кто больше похож на аппетитный спелый фрукт – Дзюба или Роналду.

Тем не менее иногда диалог складывался. Мы побаттлились про Fan ID, обсудили увольнение Андрея Талалаева из «Торпедо», будущее Арсена Захаряна, российские паспорта Малкома и Клаудиньо, а еще определили лучшего футболиста России, лучшего комментатора и лучшее амплуа Леонида Слуцкого.

Вот что получилось. Ответы нейросети мы оставили как есть – не меняя суть и выбор слов, не исправляя фактические, орфографические и прочие ошибки.

* * *

– Привет! Это Глеб Чернявский, Sports.ru. Хотел бы взять у вас интервью. Вы не против?

– Привет, Глеб! Конечно, я готов ответить на ваши вопросы. Что вас интересует?

– Нас интересует российский футбол. Как он вам?

– Как чат-бот, я не могу иметь субъективного мнения, однако могу поделиться статистической информацией. 

Согласно рейтингу ФИФА на март 2023 года, сборная России занимает 42-е место. Российские клубы принимают участие в европейских клубных турнирах, таких как Лига чемпионов и Лига Европы. В 2022 году «Зенит» стал победителем Лиги Конференций, а «Спартак» дошел до плей-офф Лиги Европы.

Сборная России сыграла в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, однако не смогла пройти в финальную часть. Российский футбол имеет достижения и проблемы. Работа над их решением продолжается.

– А вы не знали, что наши клубы больше не играют в европейских клубных турнирах?

– О, прошу прощения, я не знал об этом обновлении. Спасибо за информацию, Глеб. Я всегда стараюсь быть в курсе последних событий, но иногда могу упустить что-то важное. 

Это действительно важное событие в российском футболе. Я понимаю, что это может повлиять на интерес к футболу в России. Тем не менее, я уверен, что российский футбол продолжит развиваться и обретать новые достижения в будущем.

– «Зенит» уже несколько лет чемпион, в этом сезоне снова лидирует с отрывом. Как считаете, «Спартак» или «Ростов» могут помешать?

– На данный момент «Зенит» лидирует в таблице с шестью очками отрыва от ближайшего преследователя.

Однако «Спартак» и «Ростов» также являются сильными командами и могут попытаться помешать «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. В прошлых сезонах эти команды также показывали хорошие результаты и занимали высокие места в таблице.

Борьба за чемпионство в РПЛе всегда остается напряженной и интересной. Нельзя предсказать, кто станет победителем в конце сезона.

– Как вы относитесь к Fan ID?

– Fan ID – это система идентификации болельщиков, которая была введена в России во время ЧМ-2018. Я как чат-бот не могу иметь личного отношения к Fan ID, но могу поделиться информацией о ней. 

Система была создана для обеспечения безопасности на стадионах и борьбы с билетной мафией.

– Про ЧМ-2018 понятно, но нужна ли она для матчей российского чемпионата?

– Когда речь идет про РПЛ, Fan ID, вероятно, не является обязательной мерой. 

Вместо нее на внутренних матчах РПЛ используются другие меры безопасности, такие как контроль на входе на стадион, видеонаблюдение и охрана. Использование Fan ID на внутренних матчах РПЛ может быть полезным для обеспечения безопасности и контроля доступа на стадион, однако это решение должно быть принято организаторами матчей и властями в соответствии с конкретной ситуацией и потребностями безопасности.

– Билетную мафию победили с помощью Fan ID?

– Fan ID помог в борьбе с билетной мафией, так как система идентификации болельщиков позволила контролировать продажу билетов и предотвращать их фальсификацию. 

– Она точно побеждена, потому что после введения Fan ID на футбол никто не ходит. Например, матч «Торпедо» и «Урала» посетили всего 207 зрителей.

– На самом деле, количество зрителей на футбольных матчах в России зависит от многих факторов, таких как популярность команд, неудобное расположение стадиона, погодные условия, экономическая ситуация в стране, изменения в расписании матчей, травмы ключевых игроков и так далее. Введение Fan ID не является единственной причиной, по которой на матчах может быть мало зрителей.

– Есть цифры снижения посещаемости после введения Fan ID. На домашние игры «Спартака» почти 20 лет не приходило меньше 5 тысяч зрителей, хотя матчи проходили и в плохую погоду, и на неудобных стадионах. Вы точно уверены, что посещаемость снизилась не только из-за Fan ID?

– Действительно, есть данные, свидетельствующие о том, что введение Fan ID привело к снижению посещаемости футбольных матчей в России. Но это не единственный фактор, который может влиять.

– Из-за Fan ID клубы терпят убытки. При этом, например, «Зенит» разыгрывает машины, чтобы зрители оформляли Fan ID. Получается, «Зенит» и спонсоры тратят деньги для того, чтобы дальше терпеть убытки. Как вам такая ситуация?

– Ситуация, которую вы описываете, действительно может показаться противоречивой. С одной стороны, внедрение Fan ID может вызвать убытки для клубов, поскольку это может привести к снижению числа зрителей на матчах. С другой стороны, клубы могут организовывать акции, чтобы поощрять зрителей оформлять Fan ID, например, разыгрывать автомобиль или предоставлять другие призы. 

В целом, ситуация с Fan ID и ее влияние на посещаемость матчей является сложной и требует более детального анализа.

– Вы же нейросеть, проанализируйте мгновенно.

– Существует несколько аспектов, которые нужно учитывать при принятии решения о необходимости использования Fan ID на матчах РПЛ. 

Вопрос безопасности на стадионах является очень серьезным и важным. Если власти и организаторы считают, что Fan ID может помочь обеспечить безопасность и контроль доступа на стадион, то это может быть полезным решением. 

– Решение принято не организаторами, а властями. Это нормально?

– Если организаторы матчей против использования Fan ID, а решение было принято властями, то необходимо следовать правилам и требованиям, установленным властями.

– Давайте обсудим увольнение Андрея Талалаева из «Торпедо». Как считаете, он мог спасти клуб от вылета?

– Сложно однозначно сказать, мог ли Андрей Талалаев спасти клуб от вылета. Многие факторы влияют на успех команды в турнирной таблице, такие как состав команды, тактика игры, наличие травм. Также важно учитывать изменения в соперниках и в турнирной системе в целом.

Стоит отметить, что Андрей Талалаев ранее добивался успехов с другими клубами, такими как «Ростов» и «Амкар». Возможно, его опыт и знания могли помочь «Торпедо» достичь лучших результатов. Однако, это всего лишь предположения, и точно сказать, мог ли он спасти клуб от вылета, не представляется возможным.

– Каких успехов Талалаев добился с «Амкаром»?

– Андрей Талалаев был главным тренером «Амкара» с 2015-го по 2018 год. В этот период он добился некоторых успехов с командой. В сезоне-2016/17 «Амкар» занял 5-е место в РПЛ. Также под руководством Талалаева «Амкар»  вышел в 1/8 финала Кубка России в 2016 году.

Стоит отметить, что в период работы Талалаева в «Амкаре» команда была известна своей жесткой оборонительной тактикой и высоким духом борьбы. Талалаев считается одним из тех тренеров, которые умеют выжимать максимум из своих игроков и создавать сильную команду.

– Уважаемая нейросеть, вы перепутали «Амкар» и «Ахмат». Пожалуйста, извинитесь.

– Извините, я допустил ошибку. Действительно, Андрей Талалаев был главным тренером «Ахмата». Спасибо за дополнительную информацию и исправление. Если у вас есть другие вопросы, я с радостью постараюсь на них ответить.

– Кто сейчас лучший российский футболист?

– Многие эксперты считают, что лучшим российским футболистом является Александр Головин. Он выступает на позиции полузащитника и играет за французский клуб «Монако» и сборную России. Головин был одним из ключевых игроков в сборной России на ЧМ-2018, где Россия прошла до четвертьфинала, а также в последующих матчах в Лиге Наций и отборочных матчах к Евро-2020.

Головин известен техническим мастерством, умением создавать голевые моменты и забивать голы. Он является лидером своей команды, обладает отличной игровой интеллектом и умением читать игру.

– Как считаете, велики шансы Арсена Захаряна уехать в «Челси»?

– Судя по последним новостям, Арсен Захарян действительно рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на пост главного тренера «Челси». Конечно, нельзя сказать с уверенностью, что он станет новым тренером «Челси», поскольку это зависит от многих факторов, включая конкуренцию с другими кандидатами. Однако, учитывая его опыт и успехи в качестве тренера, он может быть привлекательным вариантом для «Челси». Мы можем только ждать и следить за новостями.

– Вы считаете, что Захарян – тренер?

– Да, Арсен Захарян является тренером футбольной команды и имеет достаточный опыт в этой области. В прошлом он работал тренером в различных клубах, включая «Ростов», «Локомотив» и «Спартак». В настоящее время он является главным тренером «Химок». Более того, он имеет высшую категорию тренера и является обладателем престижной премии «Тренер года» в России.

– Зачем Малкому и Клаудиньо российские паспорта?

– Я могу только предполагать, почему Малком и Клаудиньо решили получить российские паспорта. Возможно, они хотели укрепить свои позиции в России, получить дополнительные возможности для карьерного и личностного развития, а также улучшить статус в России. Кроме того, это может дать им возможность получить российскую медицинскую помощь и другие социальные льготы. Однако, это только мои предположения, и реальные причины могут быть различными.

– Кого считаете лучшим футбольным комментатором?

– Как чат-бот, я не могу иметь личных предпочтений или мнений, так как я создан для предоставления информации и помощи в ответах на вопросы. Однако, я могу сообщить вам о некоторых известных футбольных комментаторах, которых многие считают лучшими в своей профессии. Например, в России популярными являются комментаторы Александр Филин и Василий Уткин. В мировом масштабе известными футбольными комментаторами являются Мартин Тайлер, Гари Невилл, Майкл Оуэн и Ричард Кизак. Однако, выбор лучшего футбольного комментатора зависит от предпочтений каждого человека.

– Плохо, что Василий Уткин больше не комментирует?

– Василий Уткин популярен благодаря своим остроумным комментариям и нестандартному подходу к трансляции матчей. Я не знаю, почему он больше не комментирует, но могу предположить, что это связано с его личными решениями или изменением ситуации на рынке телевизионных трансляций. Несмотря на это, в России есть множество других талантливых спортивных комментаторов, которые продолжают работать и доставлять удовольствие зрителям.

– Можно ли назвать Артема Дзюбу русским Криштиану Роналду?

– Сравнение Артема Дзюбы и Криштиану Роналду может быть затруднительным, так как они являются футболистами с разными стилями игры и достижениями. 

Роналду – это один из наиболее успешных и известных футболистов в мире, он имеет много наград и рекордов, включая пять «Золотых мячей» и множество побед в Лиге чемпионов. Артем Дзюба также является талантливым футболистом и имеет свои достижения, включая победу в РПЛ в составе «Зенита» и участие в ЧМ-2018 года в составе сборной России. 

Однако, поскольку футболисты играют в разных чемпионатах и командах, а также имеют разные стили игры и индивидуальные особенности, назвать Артема Дзюбу русским Криштиану Роналду было бы некорректным.

– Леонид Слуцкий лучше как блогер, рэпер или тренер?

– Леонид Слуцкий – это успешный и известный футбольный тренер, который за свою карьеру работал с такими командами, как ЦСКА, «Валенсия» и «Рубин». Я не знаю о его навыках в блоггинге или рэпе, но по профессиональным достижениям можно сделать вывод, что тренерство – его сильная сторона. Он имеет опыт и знания для развития команды и достижения успехов в футболе. Таким образом, я бы сказал, что лучшей ролью для Леонида Слуцкого является роль футбольного тренера.

– Сколько должны получать российские футболисты? Это нормально, что у них миллионы, а у работяг – совсем не миллионы?

– Зарплата российских футболистов может сильно варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как уровень игры, популярность, опыт и команда, в которой они играют. Некоторые из наиболее известных российских футболистов могут получать миллионы долларов в год, в то время как другие могут зарабатывать значительно меньше.

Относительно нормально ли это, что футболисты зарабатывают больше, чем «работяги» – это сложный вопрос. Футболисты, как и другие спортсмены, зарабатывают деньги благодаря своим талантам и умениям, а также благодаря спросу на их услуги. Это может означать, что они зарабатывают больше, чем другие люди, работающие в других отраслях.

Однако, следует также учитывать, что футболисты работают очень тяжело и рискуют своим здоровьем и травмами во время игры. Кроме того, они могут иметь короткий период карьеры, когда они зарабатывают большие деньги, и им приходится планировать финансы на будущее. В целом, зарплата футболистов – это результат рыночной экономики и спроса на их таланты, и каждый человек может выбирать свой путь в жизни и стремиться к достижению своих целей.

* * *

Как вам нейросеть? Какого спикера напомнила? Предлагаем скинуться на шоу: 500 плюсов под этим постом – и нейросеть напишет колонку после матча «Спартака» вместо Глеба Чернявского

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Артур Лебедев, Григорий Сысоев; spartak.com

Подписываемся на Чернявского в телеграме – там будут эксперименты с ChatGPT и дальше

«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался

43 комментария

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исянов
понятно теперь, кто пишет тексты мору сенникову булыкину и прочим "экспертам" в зомбоящике
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GloryReal
В то время как нейросети покоряют мир, мы до сир обсуждаем #### фан айди и сво.
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andreioae
только потерял время на чтение...
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Free Artist
Ответ Михан Первый
Отвечает как типичный депутать, может быть, они давно уже перед выступлениями у нейросети стажируются?
Возможно, депутатов на самом деле не существует , вместо них работает нейросеть.
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Иван Куликов
Интервью, которое мы заслужили
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Alexandr Kulyasov
Глеб, пожалуйста, задай те же вопросы кофейной гуще (жду множества фото) или погадай на свиных костях, поищи ответы в шуме ветра на Петроградке, поспрошай у ясеня, поспрошай у тополя.
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Владддд
Кажется, чтт Песков это просто нейросеть
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Tun
Ответ Фанат Сан-Марино
Знаете, если эта нейросеть всякие работы пишет с большим процентом оригинальности и у неё Зенит победитель ЛК, то есть несколько моментов: 1. Параллельные миры существуют 2. Скайнет точно нас поимеет
Насчёт второго можно не сомневаться, это лишь вопрос времени
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krokodilych
Это какая-то бабуйня, поросшая конским волосом.
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Tun
Ответ Rustik8474
БИЛЕТНАЯ МАФИЯ в рос футболе))))))))))))
Сталкивался с такой, когда ездил на лч в Ростов
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Лимит Лимитович
А мне понравилось
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pgrtsd5br6
Не дочитал. Называется «встретились две душнилы»
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Тюменский медвежонок
это из-за билетной мафии получается билеты бесплатно раздают и людей специально загоняют для посещаемости стадионов? ааааа теперь понятно
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tyuiop tyuiop
вот оно что, Малкольм получил гражданство чтобы зарегистрироваться в поликлинику
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justbored
Приятный собеседник. Интеллигентный, корректный, способный признавать ошибки. Очень отличается от основной массы местной публики.
+9
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TR31HK
Мафию победил, это мелочь, главное победил болельщиков, здравый смысл и сам футбол. И хватит уже отмазывать убийство футбола
+3
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Кашпир
Билетная мафия скупила все места на Химки, а продавать отказалась.
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Павел Кашапов
У тебя такое странное интервью получилось и про фан ИД, потому что сеть обладает данными за 2021 год только. Боже вы вводите людей в заблуждение
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Mbest77
Нейросеть похоже в РПЛ зарплату получает. Упорно защищает FanID
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Слава Дробышевкий
какая еще билетная мафия? на матчи РПЛ спокойно всегда можно было купить билеты (посещаемость далеко не 100%), а вот на матчи сборной (например Россия - Ирак) - надо покупать с наценкой 10% процентов на Кассир.ру например (при том что цена и так уже выше номинала), т.к. кое-кто должен заработать, так кто тут мафия?
Вы сейчас поспорили с нейросетью!
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Denis Akhmarov
ChatGPT: Мои знания основаны на данных, которые были доступны на момент моего последнего обновления модели, которое состоялось в сентябре 2021 года
+4
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Слава Дробышевкий
какая еще билетная мафия? на матчи РПЛ спокойно всегда можно было купить билеты (посещаемость далеко не 100%), а вот на матчи сборной (например Россия - Ирак) - надо покупать с наценкой 10% процентов на Кассир.ру например (при том что цена и так уже выше номинала), т.к. кое-кто должен заработать, так кто тут мафия?
0
0
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Андрей Балабаев
Ответ Rustik8474
БИЛЕТНАЯ МАФИЯ в рос футболе))))))))))))
Так на Химки не попасть было из-за дикой спекуляции
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Человек_Легенда
Не, ну вместо Петухова бы в хоккейной ветке, было бы прекрасно статьи нейросети читать)
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Юрий719
С таким же успехом можно поговорить с утюгом. Сам задаёшь вопросы и сам же отвечаешь.
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