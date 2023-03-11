32 комментария

Аналитика Глебчика
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«Спартак» – команда мегаэмоций. Это ее сейчас и тащит

Спартак Спартак
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Абаскаль даже готов драться.

Артем Ребров не раз рассказывал, что такое здоровая команда: это когда и стартовый состав, и скамейка запасных одинаково живут игрой.

Что-то из этой серии было при Массимо Каррере, а при Тедеско дошло до идеала – тренеры, запасные, технические координаторы и все-все-все на скамейке превратились в полноценных участников матча.

При Гильермо Абаскале тренд только укрепился. Бешеный по именам запас «Спартака» очень заряжен и готов врываться в любую секунду. Во многом – из-за примера тренера, который не успокаивается ни на секунду и на этот раз хотел лично разбираться с судьей Безбородовым.

Этот безумный порыв Абаскаля лучше всего характеризует то, чем живет сегодняшний «Спартак». Не разумом, а эмоциями. И на них вытягивает второй матч подряд – пусть с «Уралом» матч вытянули неофициально.

Коллега Дорский здорово отметил, что «Спартак» во втором тайме с «Факелом» тотально упростил игру. Если коротко, то свел ее к подачам и забросам на Соболева.

У «Спартака» же действительно пока не все гладко с игрой: Промес не проходил сборы, Соболев и Николсон там как-то не впечатляли, Бальде пока не находят места, Мозес восстанавливается. В общем, оптимального сочетания, с которым можно начать разрывать, все еще нет.

И неизвестно, когда будет.

В это время «Спартак» берет другим – рвением, желанием и бесконечным потоком эмоций, который исходит и от тренера, и от выходящих на поле запасных, и от молодежи.

С «Уралом» сначала тащил Литвинов, а потом в игру на невероятной мотивации ворвались Тавареш, Мартинс, Зиньковский и Соболев (какого черта я в запасе?) и практически вырвали победу. С «Факелом» – то же самое. Яркий перформанс Промеса, потом трудности, а дальше все те же – Соболев, Мартинс, Тавареш, Зиньковский придумали, как дотащить.

Что с «Уралом», что с «Факелом» я ни на секунду не сомневался, что эти парни могут дожать соперника, несмотря на все сложности.

Оба раза эти парни дожали – просто потому, что хотели.

Этой весной в игровом плане «Спартаку» многого не хватает, но по отдаче и стремлению побеждать вопросов точно нет.

Ни у игроков, ни у тренера, который готов даже драться за победу.

Еще больше спартаковских эмоций – в телеграме Глеба Чернявского

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

32 комментария

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Себястьян
Когда перестанут публиковать детские заметки сопливых дилетантов?
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brig_Mercury
Ответ Ravdim
Не согласен с тем, что Спартак берет эмоциями. У красно-белых очень цельная командная игра, уровень взаимодействий и передач повышается постоянно. Очевидна тренерская работа
Если честно, сегодня 2 спорных решения Абаскаля привели к проблемам: Маслов в основе вторым центром в обороне и Соболев в основе (пока явно не в оптимальной форме), при этом на лавке Мелешин. Вообще странно, что Шамар и Соболев в таком ужасном состоянии на старте сезона, хотя были сборы.
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Себястьян
Ответ повидло
Вставлю свои пять копеек со стороны: на эмоциях играет как раз факел. У нас ничего кроме эмоций, болельщиков и самоотдачи нет. У Спартака все таки есть класс футболистов и игра. Если б её не было, факел бы сегодня достоял. Очень надеюсь, что в следующем сезоне мы у Спартака очки отберем. Ну или хотя б снова поборемся.
Именно. Глупая статейка, человека не понимающего даже в простых делах. Эмоции только мешают. А то, что у Спартака, так это реакция на газпромовский произвол! Согласен с тобой полностью.
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Леха1922
Ответ Олег Кузнецов
Спартак сегодня симпатично выглядит, даже более интересно, чем при Тедеско.
Это небольшое достижение) При Тэде особой игры не было. Сейчас смотреть приятно. Особенно впереди
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Леха1922
а по-мому впереди игра дается вполне. Проблема в защите, ЦЗ особенно.
На счет Абаскаля, абсолютно понятно, что будешь беситься, когда вместо заслуженных 3х очков можешь получить 1. Все-таки о тотальном доминировании пока нет речи. Любая ошибка судьи может лишить очков. Когда в каждом матче ошибки...
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повидло
Вставлю свои пять копеек со стороны: на эмоциях играет как раз факел. У нас ничего кроме эмоций, болельщиков и самоотдачи нет.
У Спартака все таки есть класс футболистов и игра. Если б её не было, факел бы сегодня достоял.
Очень надеюсь, что в следующем сезоне мы у Спартака очки отберем. Ну или хотя б снова поборемся.
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server34
Стоит лишь сожалеть, что российских клубов не было в Еврокубках. На нынешние Спартак и Зенит было бы глянуть в еврокубках.
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Dan Kennedy
Ответ Олег Кузнецов
Спартак сегодня симпатично выглядит, даже более интересно, чем при Тедеско.
Тедеско не столь смелый и атакующий футбол ставил, да.
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Dan Kennedy
Ответ kutavlik
А мне нравится, как Спартак играет. Да, ошибок много, да, иногда, недопонимание, но в общем и целом - хорошо играют. Бесит только то, как легко пропускают...
Многие ошибки(как голы Аппаева и Бикфалви) проявляются из-за смелой игры Спартака, попыток еще исскусственый офсайд сделать. Полузащитники смело идут в отбор, много зон оставляют, защитникам тяжело постоянно идеальную позицию выбирать.
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Олег Кузнецов
Ответ Ravdim
Не согласен с тем, что Спартак берет эмоциями. У красно-белых очень цельная командная игра, уровень взаимодействий и передач повышается постоянно. Очевидна тренерская работа
Спартак сегодня симпатично выглядит, даже более интересно, чем при Тедеско.
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Максим Савчук
Полная ерунда. У Спартака как раз игра вполне поставленная и моментов много.
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Трент Резнор
Ответ Alexandr Kulyasov
Глеб, ты единственный спортивный автор, чьи тексты я узнаю без подписи.
😂
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Просто Спартак главный клуб России
Тут как посмотреть…медийно да, в спортивном плане совсем нет.
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Алексей Письменный
Ответ Konstantin Zorin
Если заиграют Мозес и Бальде, а так же начнут выходить в старте Дуарте, Товареш и Мартинс, то Спартак вполне сможет побороться с Зенитом. Тройка Промес, Бальде, Мозес не хуже зенитовских бразил.
вот лучше бы по больше наших в старте.
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Spymeat
На качество игры влияет качество поля. К сожалению, на Открытии - огород. В итоге команда не столько играет, сколько бьётся. Уверен, что играй Зенит дома на аналогично паршивой поляне, очков у питерцев было бы поменьше.
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Direct free kick
Просто Спартак главный клуб России
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Alexandr Kulyasov
Глеб, ты единственный спортивный автор, чьи тексты я узнаю без подписи.
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Metaphrast
Ответ Bartez1986
Абаскаля можно понять. Человек живет игрой. Видно, что вкладывает всю душу. Не знаю, как закончится чемпионат, но готов ему сказать ему огромное спасибо. Приятно видеть такого человека у руля Спартака
Абаскаль точно показал, что он очень качественный тренер. Это факт. Интересно, как он сможет развить команду
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Metaphrast
Что значит "вытянули матч неофициально?" Это Соболев произвольно поменял счет и назначил себя победителем? Ну и да, эмоций и истерик у КБ сейчас через край, этого не отнять. Кстати, вполне себе "победная" традиция.

С Уралом 2:2, с Факелом 3:2. Не настораживает качество обороны?
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kutavlik
А мне нравится, как Спартак играет. Да, ошибок много, да, иногда, недопонимание, но в общем и целом - хорошо играют. Бесит только то, как легко пропускают...
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Сергей Коляденко
а чего "многого" не хватает в игровом плане?
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rcbkz6mrtd
Вперед Спартак!!!
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seytin
Не только желание и страсть, но и самоотдача, понимание задач на разных этапах игры. Если бы не пенальти и 2:2, то на второй тайм вышли бы поспокойнее и забили бы еще пару раз без проблем.
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Колбаскер тут
Глебчик, ты не пропадай после матча с Зенитом, пожалуйста
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-6
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Konstantin Zorin
Ответ Bartez1986
Абаскаля можно понять. Человек живет игрой. Видно, что вкладывает всю душу. Не знаю, как закончится чемпионат, но готов ему сказать ему огромное спасибо. Приятно видеть такого человека у руля Спартака
Если заиграют Мозес и Бальде, а так же начнут выходить в старте Дуарте, Товареш и Мартинс, то Спартак вполне сможет побороться с Зенитом. Тройка Промес, Бальде, Мозес не хуже зенитовских бразил.
+13
-1
+12
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