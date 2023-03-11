32 комментария

«Спартак» – команда мегаэмоций. Это ее сейчас и тащит
Абаскаль даже готов драться.
Артем Ребров не раз рассказывал, что такое здоровая команда: это когда и стартовый состав, и скамейка запасных одинаково живут игрой.
Что-то из этой серии было при Массимо Каррере, а при Тедеско дошло до идеала – тренеры, запасные, технические координаторы и все-все-все на скамейке превратились в полноценных участников матча.
При Гильермо Абаскале тренд только укрепился. Бешеный по именам запас «Спартака» очень заряжен и готов врываться в любую секунду. Во многом – из-за примера тренера, который не успокаивается ни на секунду и на этот раз хотел лично разбираться с судьей Безбородовым.
Этот безумный порыв Абаскаля лучше всего характеризует то, чем живет сегодняшний «Спартак». Не разумом, а эмоциями. И на них вытягивает второй матч подряд – пусть с «Уралом» матч вытянули неофициально.
Коллега Дорский здорово отметил, что «Спартак» во втором тайме с «Факелом» тотально упростил игру. Если коротко, то свел ее к подачам и забросам на Соболева.
У «Спартака» же действительно пока не все гладко с игрой: Промес не проходил сборы, Соболев и Николсон там как-то не впечатляли, Бальде пока не находят места, Мозес восстанавливается. В общем, оптимального сочетания, с которым можно начать разрывать, все еще нет.
И неизвестно, когда будет.
В это время «Спартак» берет другим – рвением, желанием и бесконечным потоком эмоций, который исходит и от тренера, и от выходящих на поле запасных, и от молодежи.
С «Уралом» сначала тащил Литвинов, а потом в игру на невероятной мотивации ворвались Тавареш, Мартинс, Зиньковский и Соболев (какого черта я в запасе?) и практически вырвали победу. С «Факелом» – то же самое. Яркий перформанс Промеса, потом трудности, а дальше все те же – Соболев, Мартинс, Тавареш, Зиньковский придумали, как дотащить.
Что с «Уралом», что с «Факелом» я ни на секунду не сомневался, что эти парни могут дожать соперника, несмотря на все сложности.
Оба раза эти парни дожали – просто потому, что хотели.
Этой весной в игровом плане «Спартаку» многого не хватает, но по отдаче и стремлению побеждать вопросов точно нет.
Ни у игроков, ни у тренера, который готов даже драться за победу.
Еще больше спартаковских эмоций – в телеграме Глеба Чернявского
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На счет Абаскаля, абсолютно понятно, что будешь беситься, когда вместо заслуженных 3х очков можешь получить 1. Все-таки о тотальном доминировании пока нет речи. Любая ошибка судьи может лишить очков. Когда в каждом матче ошибки...
У Спартака все таки есть класс футболистов и игра. Если б её не было, факел бы сегодня достоял.
Очень надеюсь, что в следующем сезоне мы у Спартака очки отберем. Ну или хотя б снова поборемся.
С Уралом 2:2, с Факелом 3:2. Не настораживает качество обороны?