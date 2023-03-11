32 комментария

Абаскаль даже готов драться.

Артем Ребров не раз рассказывал, что такое здоровая команда: это когда и стартовый состав, и скамейка запасных одинаково живут игрой.

Что-то из этой серии было при Массимо Каррере, а при Тедеско дошло до идеала – тренеры, запасные, технические координаторы и все-все-все на скамейке превратились в полноценных участников матча.

При Гильермо Абаскале тренд только укрепился. Бешеный по именам запас «Спартака» очень заряжен и готов врываться в любую секунду. Во многом – из-за примера тренера, который не успокаивается ни на секунду и на этот раз хотел лично разбираться с судьей Безбородовым.

Этот безумный порыв Абаскаля лучше всего характеризует то, чем живет сегодняшний «Спартак». Не разумом, а эмоциями. И на них вытягивает второй матч подряд – пусть с «Уралом» матч вытянули неофициально.

Коллега Дорский здорово отметил, что «Спартак» во втором тайме с «Факелом» тотально упростил игру. Если коротко, то свел ее к подачам и забросам на Соболева.

У «Спартака» же действительно пока не все гладко с игрой: Промес не проходил сборы, Соболев и Николсон там как-то не впечатляли, Бальде пока не находят места, Мозес восстанавливается. В общем, оптимального сочетания, с которым можно начать разрывать, все еще нет.

И неизвестно, когда будет.

В это время «Спартак» берет другим – рвением, желанием и бесконечным потоком эмоций, который исходит и от тренера, и от выходящих на поле запасных, и от молодежи.

С «Уралом» сначала тащил Литвинов, а потом в игру на невероятной мотивации ворвались Тавареш, Мартинс, Зиньковский и Соболев (какого черта я в запасе?) и практически вырвали победу. С «Факелом» – то же самое. Яркий перформанс Промеса, потом трудности, а дальше все те же – Соболев, Мартинс, Тавареш, Зиньковский придумали, как дотащить.

Что с «Уралом», что с «Факелом» я ни на секунду не сомневался, что эти парни могут дожать соперника, несмотря на все сложности.

Оба раза эти парни дожали – просто потому, что хотели.

Этой весной в игровом плане «Спартаку» многого не хватает, но по отдаче и стремлению побеждать вопросов точно нет.

Ни у игроков, ни у тренера, который готов даже драться за победу.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков