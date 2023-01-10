«Бэйл в «Реале» – это уровень Зидана». Монолог главного фаната Гарета в России (даже набил тату)

Необычная страсть Павла Городницкого.

Гарет Бэйл закончил в 33 года. Вчера мы подробно вспоминали его карьеру, а сегодня поговорили с Павлом Городницким (бывший автор «Евроспорта» и «СЭ», создатель сайта «Палач». В телеграме – 13к подписчиков, в ютубе – 40к) – несколько лет он был главным амбассадором Бэйла в России, подтверждение – татуировка на правой руке.

Согласитесь, довольно редкое явление, чтобы Гарет у кого-то был любимым футболистом.

Ниже монолог Городницкого про неочевидный выбор и роль Бэйла в истории «Реала».

* * *

Мое первое воспоминание о Бэйле немного абстрактное: в конце нулевых он где-то витал в воздухе, четкого впечатления не было. Недавно говорили: «Где-то подрастает талантливый Фил Фоден». Бэйл для меня сначала был таким же – где-то есть Гарет Бэйл, будущая суперзвезда.

По-настоящему его оценил уже в очень попсовом событии – когда Бэйл положил хет-трик «Интеру» и закончил карьеру Майкона. Там было какое-то безумие. Ты видишь, как человек бегает в два раза быстрее всех на поле. И охреневаешь.

Я даже сохранил файл на компьютер и пересматривал хайлайты того матча. Несмотря на то, что пиратство тогда процветало, а хет-трик был и на ютубе, и где угодно.

Конечно, безумно следил за переходом Бэйла в «Реал». Тогда на Sports.ru был трансферный онлайн, а вел его… Влад Батурин! На самом деле все писал Денис Романцов, но после каждой фразы он добавлял эти фирменные «что называется» от Батурина.

Тот переход Бэйла эпохален, за игрока впервые платили 100 млн евро. Я еще очень волновался, читал у вас на спортсе текст про Даниеля Леви, который мегамутно ведет переговоры. В общем, боялся, что все сорвется. И даже не потому, что я адски болел за «Мадрид», а потому что из «Тоттенхэма» приличные люди должны уходить. Как мне уже пять лет кажется про Харри Кейна, так тогда и казалось про Гарета Бэйла.

Бэйл особенно привлек меня в «Реале» в сентябре 2013-го, когда вышла FIFA 14. Мы с нынешним главным редактором Sports.ru Владом Ворониным играли в нее не на приставках, а как настоящие извращенцы на iOS – на айфонах, айпадах. Обычно мы созванивались и общались во время игры, угорали друг над другом, издевательски праздновали голы. Сначала я проигрывал, но потом понял, что в FIFA 14 решает скорость.

Влад играл за «Боруссию» с Левандовским и Обамеянгом, а у меня в «Реале» бегали Роналду и Бэйл. И Бэйл был совершенно неуловимым. Я до сих пор помню, как Гарет при счете 7:7 просто по прямой убежал от пятерых защитников и забил. Я начинаю веселиться, а Влад бросает трубку в скайпе. Проходит минут десять, он говорит: «Мне надо было успокоиться. Это ненормально, когда у тебя полубог в составе».

Я прямо запомнил эту фразу: «Гарет Бэйл – полубог в составе». И тогда окончательно проникся. Если уж создатели фифы сделали Бэйла таким монстром, значит, нужно за этого парня топить.

И когда Бэйл забил победный гол в финале Лиги чемпионов, я был безумно рад. Да и вообще с той фифы начал топить за «Реал». Так что сезон-2013/14 был поворотным.

Моя версия хайлайтов карьеры Бэйла...

1. Гол в ворота «Барселоны» – в финале Кубка Испании-2013/14. Тот самый момент, когда Бэйл удрал от Бартры. Правда, потом Карпин в интервью Дудю* говорил, что Бартра был травмирован и просил замену. Но в итоге его не заменили, что привело к изнасилованию на глазах всего мира. Это полнейшее уничтожение, это войдет в историю, Бартра только с этим моментом ассоциируется.

2. Финал Лиги чемпионов-2017/18, бисиклета Бэйла. Я тот финал смотрел как обычно на Дачном проспекте в Питере, отошел в туалет и услышал страшный шум. Я в этом баре был десятки (если не сотни) раз, но такого грохота больше не слышал. В общем, было очень обидно, что в прямом эфире пропустил такой гол.

3. Полуфинал Лиги чемпионов-2015/16 против «Ман Сити», когда не мог сыграть Криштиану. Вышел Бэйл, организовал тот гол, который помог «Реалу» пройти. Тогда казалось, что сейчас Гарет навсегда залечит все травмы, а трио Бензема-Роналду-Бэйл будет доминировать очень долго – минимум лет пять. Увы, не сложилось.

Есть еще момент со Смоловым на Евро-2016, над которым я просто смеялся. Была жива программа «Культ Тура», перед матчем Россия – Англия играли Уэльс и Словакия. Я болел за Уэльс, кричал: «Вперед, Бэйл».

Мне Дудь* говорит: «Какой еще Бэйл? Как за него можно болеть, какой на хрен Уэльс? Как можно вообще поддерживать какую-то сборную, кроме своей?»

Я отвечал, что у Уэльса отличная сборная, очень духовитая, тренер классный – Крис Коулман. Дудь на все это махал рукой. Но когда Бэйл убежал от Смолова, а Уэльс крупно обыграл Россию, было видно, что Юра очень впечатлился. А я впечатлился, когда игроки Уэльса отмечали победы с детьми. Семья Бэйла там тоже была, выглядело очень мило.

Тату с Бэйлом тоже связана с шоу «Культ Тура», где я работал редактором. В программе иногда был дефицит идей для репортажей. Ну и тут все сошлось. Мне хотелось увековечить Бэйла, да и вообще давно мечтал сделать какую-нибудь татуировку. Я, видимо, так всех утомил Гаретом, что мне сказали: «Если ты так возбуждаешься от Бэйла, сделай себе татуировку с ним, а мы об этом снимем сюжет».

Я согласился – на тот момент мне было 22, можно уже было не спрашивать родителей, как они отнесутся к тому, что я набью себе какого-то мужика на плече. Вот только дальше начались проблемы – потому что никогда не бил тату.

Мне посоветовали девушку тату-мастера, но она не знала, что такое футбол, что такое «Реал» и что такое Бэйл. Она нарисовала эскиз – там было нечто не очень похожее на Гарета. К сожалению, дело шло к дедлайну, были уже куплены билеты, все организовано. Да и я уже как-то настроился, принял для себя, что хоть чуть-чуть, но все равно будет похоже, так что пофигу.

Я приехал в Москву, пришел в студию, мне набили по этому эскизу татуировку. Да, я, конечно, видел, что это не очень похоже на Бэйла, но я не из тех, кто парится по таким мелочам. А когда Смородская в программе пошутила, что мой Бэйл похож на Абаева, я посмеялся.

Самое смешное, что на тот момент сотрудница «Локомотива» Анна Галлай показала фото Абаеву и даже на какое-то время убедила его, что я такой фанат Ильи Абаева, что набил его на бицепсе. Кстати, татуха до сих пор четкая и сохраняет товарный вид. Меня много раз спрашивали, не хочу ли свести ее, не хочу ли перебить на что-то другое.

Нет, вообще не хочу. Это первая тату, память о шоу «Культ Тура», шикарные времена, все прекрасно.

Но вернемся к роли Бэйла в «Реале» – он выиграл с клубом больше трофеев, чем Зидан, сделал больше ассистов, чем Бекхэм, забил больше, чем Роналдо.

Думаю, это лучшая иллюстрация вклада Бэйла. И доказательство, что это был топовый трансфер «Реала», просто идеальный и точный. Ошибка Переса только в том, что в 2016-м он предложил Бэйлу контракт на 6 лет. Так Гарета довольно быстро потеряли, потому что он сам потерял мотивацию.

Несмотря на это, уверен, что вклад Бэйла в «Реале» не меньше, чем Роналдо. Я даже больше скажу – по вкладу это уровень Зидана-игрока. Да, можете считать, что я идиот, но и у одного, и у другого есть великий гол в финале Лиги чемпионов, а если посмотреть общую статистику Бэйла в «Реале», то она очень крутая. Причем как личная, так и командная.

Последний сильный сезон Гарета в «Реале» – 2017/18. Бэйл его провел настолько обнадеживающе, что, казалось, без Роналду он станет новым лидером. Думаю, Перес тоже на это рассчитывал. Я даже ездил в Таллинн на Суперкубок в 2018-м, чтобы увидеть Бэйла вживую. Думал тогда: «Впереди сезон, где Гарет будет решать, а я его вижу только набирающим этот вес суперзвезды». Жаль, что ему уже тогда было все равно и никакой вес он набирать не собирался.

Одна из больших ошибок Бэйла – позирование с этим плакатом, что для него на первом месте сборная Уэльса, на втором гольф, а на третьем «Мадрид». Ну как можно публично показать, что гольф тебе важнее, чем «Реал», если «Реал» тебя сделал ультрамиллионером? Крайне странный шаг.

Но вообще из-за его агонии в конце карьеры не переживал. Я давно осмыслил и усвоил правило Андрея Аршавина, что «ваши ожидания – ваши проблемы». Бэйл мне лично ничего не обещал, зарплату ему платил не я, а «Реал». Ну, как болельщик только недоумевал, как можно играть за «Реал» в настолько пофигистическом настроении. Он лежал на скамейке, спал, ржал, ему было все безразлично.

Бэйл не нашел в себе силы вернуться ментально – он будто понимал, что ему не стать Криштиану, не выиграть «Золотой мяч» и так далее. Амбиции отошли на второй план. Казалось, ему интересно только сверкать с Уэльсом, а игру в «Реале» он давно прошел. Думаю, лет через 15-20-25 он будет жалеть, что был таким глупым и не ценил время в «Реале», которое у него было.

Когда я увидел новость, что Бэйл завершил карьеру, то был в шоке. Но быстро осознал, что к этому все шло. Он сыграл на ЧМ и понял, что до следующего Евро не дотянет. А играть еще год – зачем?

Денег много, титулов полно, можно спокойно рубиться в гольф. Так я за 30 секунд для себя принял, что все это было ожидаемо. И даже не грустил.

* – признан иностранным агентом в РФ

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, Michael Regan, Dennis Grombkowski, Denis Doyle; instagram.com/pgorodnitskiy; globallookpress.com/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com