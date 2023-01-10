Аналитика Глебчика
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«Бэйл в «Реале» – это уровень Зидана». Монолог главного фаната Гарета в России (даже набил тату)

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Необычная страсть Павла Городницкого.

Гарет Бэйл закончил в 33 года. Вчера мы подробно вспоминали его карьеру, а сегодня поговорили с Павлом Городницким (бывший автор «Евроспорта» и «СЭ», создатель сайта «Палач». В телеграме – 13к подписчиков, в ютубе – 40к) – несколько лет он был главным амбассадором Бэйла в России, подтверждение – татуировка на правой руке.

Согласитесь, довольно редкое явление, чтобы Гарет у кого-то был любимым футболистом.  

Ниже монолог Городницкого про неочевидный выбор и роль Бэйла в истории «Реала».

* * * 

Мое первое воспоминание о Бэйле немного абстрактное: в конце нулевых он где-то витал в воздухе, четкого впечатления не было. Недавно говорили: «Где-то подрастает талантливый Фил Фоден». Бэйл для меня сначала был таким же – где-то есть Гарет Бэйл, будущая суперзвезда.

По-настоящему его оценил уже в очень попсовом событии – когда Бэйл положил хет-трик «Интеру» и закончил карьеру Майкона. Там было какое-то безумие. Ты видишь, как человек бегает в два раза быстрее всех на поле. И охреневаешь. 

Я даже сохранил файл на компьютер и пересматривал хайлайты того матча. Несмотря на то, что пиратство тогда процветало, а хет-трик был и на ютубе, и где угодно.

Конечно, безумно следил за переходом Бэйла в «Реал». Тогда на Sports.ru был трансферный онлайн, а вел его… Влад Батурин! На самом деле все писал Денис Романцов, но после каждой фразы он добавлял эти фирменные «что называется» от Батурина. 

Тот переход Бэйла эпохален, за игрока впервые платили 100 млн евро. Я еще очень волновался, читал у вас на спортсе текст про Даниеля Леви, который мегамутно ведет переговоры. В общем, боялся, что все сорвется. И даже не потому, что я адски болел за «Мадрид», а потому что из «Тоттенхэма» приличные люди должны уходить. Как мне уже пять лет кажется про Харри Кейна, так тогда и казалось про Гарета Бэйла.

Бэйл особенно привлек меня в «Реале» в сентябре 2013-го, когда вышла FIFA 14. Мы с нынешним главным редактором Sports.ru Владом Ворониным играли в нее не на приставках, а как настоящие извращенцы на iOS – на айфонах, айпадах. Обычно мы созванивались и общались во время игры, угорали друг над другом, издевательски праздновали голы. Сначала я проигрывал, но потом понял, что в FIFA 14 решает скорость. 

Влад играл за «Боруссию» с Левандовским и Обамеянгом, а у меня в «Реале» бегали Роналду и Бэйл. И Бэйл был совершенно неуловимым. Я до сих пор помню, как Гарет при счете 7:7 просто по прямой убежал от пятерых защитников и забил. Я начинаю веселиться, а Влад бросает трубку в скайпе. Проходит минут десять, он говорит: «Мне надо было успокоиться. Это ненормально, когда у тебя полубог в составе».

Я прямо запомнил эту фразу: «Гарет Бэйл – полубог в составе». И тогда окончательно проникся. Если уж создатели фифы сделали Бэйла таким монстром, значит, нужно за этого парня топить.

И когда Бэйл забил победный гол в финале Лиги чемпионов, я был безумно рад. Да и вообще с той фифы начал топить за «Реал». Так что сезон-2013/14 был поворотным. 

Моя версия хайлайтов карьеры Бэйла...

1. Гол в ворота «Барселоны» – в финале Кубка Испании-2013/14. Тот самый момент, когда Бэйл удрал от Бартры. Правда, потом Карпин в интервью Дудю* говорил, что Бартра был травмирован и просил замену. Но в итоге его не заменили, что привело к изнасилованию на глазах всего мира. Это полнейшее уничтожение, это войдет в историю, Бартра только с этим моментом ассоциируется.

2. Финал Лиги чемпионов-2017/18, бисиклета Бэйла. Я тот финал смотрел как обычно на Дачном проспекте в Питере, отошел в туалет и услышал страшный шум. Я в этом баре был десятки (если не сотни) раз, но такого грохота больше не слышал. В общем, было очень обидно, что в прямом эфире пропустил такой гол.  

3. Полуфинал Лиги чемпионов-2015/16 против «Ман Сити», когда не мог сыграть Криштиану. Вышел Бэйл, организовал тот гол, который помог «Реалу» пройти. Тогда казалось, что сейчас Гарет навсегда залечит все травмы, а трио Бензема-Роналду-Бэйл будет доминировать очень долго – минимум лет пять. Увы, не сложилось.

Есть еще момент со Смоловым на Евро-2016, над которым я просто смеялся. Была жива программа «Культ Тура», перед матчем Россия – Англия играли Уэльс и Словакия. Я болел за Уэльс, кричал: «Вперед, Бэйл». 

Мне Дудь* говорит: «Какой еще Бэйл? Как за него можно болеть, какой на хрен Уэльс? Как можно вообще поддерживать какую-то сборную, кроме своей?» 

Я отвечал, что у Уэльса отличная сборная, очень духовитая, тренер классный – Крис Коулман. Дудь на все это махал рукой. Но когда Бэйл убежал от Смолова, а Уэльс крупно обыграл Россию, было видно, что Юра очень впечатлился. А я впечатлился, когда игроки Уэльса отмечали победы с детьми. Семья Бэйла там тоже была, выглядело очень мило.  

Тату с Бэйлом тоже связана с шоу «Культ Тура», где я работал редактором. В программе иногда был дефицит идей для репортажей. Ну и тут все сошлось. Мне хотелось увековечить Бэйла, да и вообще давно мечтал сделать какую-нибудь татуировку. Я, видимо, так всех утомил Гаретом, что мне сказали: «Если ты так возбуждаешься от Бэйла, сделай себе татуировку с ним, а мы об этом снимем сюжет». 

Я согласился – на тот момент мне было 22, можно уже было не спрашивать родителей, как они отнесутся к тому, что я набью себе какого-то мужика на плече. Вот только дальше начались проблемы – потому что никогда не бил тату.

Мне посоветовали девушку тату-мастера, но она не знала, что такое футбол, что такое «Реал» и что такое Бэйл. Она нарисовала эскиз – там было нечто не очень похожее на Гарета. К сожалению, дело шло к дедлайну, были уже куплены билеты, все организовано. Да и я уже как-то настроился, принял для себя, что хоть чуть-чуть, но все равно будет похоже, так что пофигу.

Я приехал в Москву, пришел в студию, мне набили по этому эскизу татуировку. Да, я, конечно, видел, что это не очень похоже на Бэйла, но я не из тех, кто парится по таким мелочам. А когда Смородская в программе пошутила, что мой Бэйл похож на Абаева, я посмеялся. 

Самое смешное, что на тот момент сотрудница «Локомотива» Анна Галлай показала фото Абаеву и даже на какое-то время убедила его, что я такой фанат Ильи Абаева, что набил его на бицепсе. Кстати, татуха до сих пор четкая и сохраняет товарный вид. Меня много раз спрашивали, не хочу ли свести ее, не хочу ли перебить на что-то другое. 

Нет, вообще не хочу. Это первая тату, память о шоу «Культ Тура», шикарные времена, все прекрасно.

Но вернемся к роли Бэйла в «Реале» – он выиграл с клубом больше трофеев, чем Зидан, сделал больше ассистов, чем Бекхэм, забил больше, чем Роналдо. 

Думаю, это лучшая иллюстрация вклада Бэйла. И доказательство, что это был топовый трансфер «Реала», просто идеальный и точный. Ошибка Переса только в том, что в 2016-м он предложил Бэйлу контракт на 6 лет. Так Гарета довольно быстро потеряли, потому что он сам потерял мотивацию.

Несмотря на это, уверен, что вклад Бэйла в «Реале» не меньше, чем Роналдо. Я даже больше скажу – по вкладу это уровень Зидана-игрока. Да, можете считать, что я идиот, но и у одного, и у другого есть великий гол в финале Лиги чемпионов, а если посмотреть общую статистику Бэйла в «Реале», то она очень крутая. Причем как личная, так и командная.  

Последний сильный сезон Гарета в «Реале» – 2017/18. Бэйл его провел настолько обнадеживающе, что, казалось, без Роналду он станет новым лидером. Думаю, Перес тоже на это рассчитывал. Я даже ездил в Таллинн на Суперкубок в 2018-м, чтобы увидеть Бэйла вживую. Думал тогда: «Впереди сезон, где Гарет будет решать, а я его вижу только набирающим этот вес суперзвезды». Жаль, что ему уже тогда было все равно и никакой вес он набирать не собирался.

Одна из больших ошибок Бэйла – позирование с этим плакатом, что для него на первом месте сборная Уэльса, на втором гольф, а на третьем «Мадрид». Ну как можно публично показать, что гольф тебе важнее, чем «Реал», если «Реал» тебя сделал ультрамиллионером? Крайне странный шаг.  

Но вообще из-за его агонии в конце карьеры не переживал. Я давно осмыслил и усвоил правило Андрея Аршавина, что «ваши ожидания – ваши проблемы». Бэйл мне лично ничего не обещал, зарплату ему платил не я, а «Реал». Ну, как болельщик только недоумевал, как можно играть за «Реал» в настолько пофигистическом настроении. Он лежал на скамейке, спал, ржал, ему было все безразлично. 

Бэйл не нашел в себе силы вернуться ментально – он будто понимал, что ему не стать Криштиану, не выиграть «Золотой мяч» и так далее. Амбиции отошли на второй план. Казалось, ему интересно только сверкать с Уэльсом, а игру в «Реале» он давно прошел. Думаю, лет через 15-20-25 он будет жалеть, что был таким глупым и не ценил время в «Реале», которое у него было. 

Когда я увидел новость, что Бэйл завершил карьеру, то был в шоке. Но быстро осознал, что к этому все шло. Он сыграл на ЧМ и понял, что до следующего Евро не дотянет. А играть еще год – зачем?  

Денег много, титулов полно, можно спокойно рубиться в гольф. Так я за 30 секунд для себя принял, что все это было ожидаемо. И даже не грустил.

* – признан иностранным агентом в РФ

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, Michael Regan, Dennis Grombkowski, Denis Doyle; instagram.com/pgorodnitskiy; globallookpress.com/Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com

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Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн

34 комментария

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Kasilas__1
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Ответ ZamoRano
Когда-нибудь ты узнаешь, как пишется фамилия Касильяса, но это будет совершенно другая история ..
Ещё один поехавший
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Juron228
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чернявский и городницкий, худшее журналисткое комбо в галактике (хотя есть еще егоров и аланазаров). 0 творческой мысли, своего слога, зато постоянно тексты на главной (соболезнования реально пишущим авторам, которые такой "чести" не удостаиваются). А пашка это отдельный случай, телеграм канал с его отборной шизофренией, где он якобы "казнит" кого-то и что-то из-за личной неприязни дорого стоит.
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Георгий Волков
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Какая ужасная татуха у Павла Марковича. Мне нравится.
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Рашпель793
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Ладно татуха Бэйла, у самого есть не совсем обычные татухи, но блин, почему в таком качестве то хреновом? Или намеренно так? Если не знать, что это Бэйл, хрен скажешь )
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Cash_One
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Чел описывает эмоции от забитого в фифе гола? Серьезно? Ему 10?
Какой шлак, как можно было вообще написать такую бесполезную дичь, какой то чел повернулся на неплохом футболисте с так себе карьерой, и набил самую позорно страшную и непрофессиональную тату, за такие портаки мастер тату должен мгновенно завершать карьеру и бесплатно сводить этот ужас, ок, дальше что? Калорийность статьи= 0
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Кукич
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Когда увидел тату сначала подумал девушку набил, потом присмотрелся на индейца похож. В общем тату мастер куевый попался и развел Городницкого на деньги. Тату полная жопа
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Доктор Гаус
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Бэйл превосходит Зидана по голам, ассистам, титулам, дубль в финале ЛЧ и перелом финала с Атлетико. Тут всё очевидно для тех, кто не болеет за Реал и не руководствуется своими эмоциями от личных особенностей Бэйла.
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Ashton Berezin
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Люблю тату, у самого есть. Но у этому челу набили на руку воющего от ужаса зомби-гомосексуалиста. Отвратительная работа. Теперь ему придётся все жизнь отвечать на вопрос: "Чем ты думал, когда пошел уродовать себя?"
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HardEdge
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Про Городницкого и так всё было понятно уже давно
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Михаил Ханжин
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Ответ dem
Кощунство какое то сопоставлять Зидана и Бэйла. Ставить на одни весы: маэстро, настоящего футбольного дирижера с одной стороны и достаточно ограниченного игрока бровки, да безумно быстрого в пиковые годы своей формы, с другой.
Кощунство - да, но Бэйл не был ни в коем разе "игроком бровки", когда переходил в Реал. А вот то, что в Реале он стал таким - это действительно грустно.
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Dmitry Koway
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Ответ Anton S
Татуировка это жесть. Она на всю жизнь, такой плотный забив не свести без следов и перекрыть ее надо сильно постараться. Силюсь понять, почему не отложить денег и не сделать нормально?
Ну там уже коррекция не поможет, так что только блекворк
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Leo
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Уберите это с главной страницы, не позорьтесь.
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mars
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Ответ Paul Spolnikov
Человек, сделавший по своей воле, такое уродливое тату, априори туп. Брать у него интервью это как пытаться пень в лесу заставить мудростью поделиться.
Тут ты не прав, Городницкий нормальный чувак
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Dmitrii Vihrev
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Павел, неадекватных людей в комментариях слушать не надо, однако подкопить денег и перебить татуировку явно стоит — очень неудачная.
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haymaker
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Ответ Растиньяк
Как можно отличить шиза в зале? Он с утра до ночи качает бицуху(ну и имеет татуху с бейлом на плече)
А то, что "татуха до сих пор чёткая и сохраняет товарный вид", говорит о том, что бицуха, ожидаемо, не растёт )
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LLiriKK
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Тату вполне может претендовать на включение во всякие гуляющие по Интернету списки «Самых уродских и нелепых».
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Виталий Кислицын
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фрик начал писать статейки? сразу минус - тату Бейла это клиника, жаль не нашлось того кто сказал бы ему сходить к врачу прежде чем наколку делать)
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Russ Ivan
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Спасибо Гарету, что не пустил украину на ЧМ-2022, иначе это был бы самый испорченный мундиаль...
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ZamoRano
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Ответ Kasilas__1
Ну в принципе всё что надо знать о фанатах Фэйла. Это просто сборная солянка всей чуши и бреда про валлийца. Лучшая иллюстрация вклада Фэйла - это то, что его "главный фанат в России" смог в качестве его самых запоминающихся моментов смог написать всего 3 матча, в одном из которых всю работу сделал вратарь соперника, а в другом вообще-то был автогол защитника. Выиграл .Ольга трофеев чем Зидан клуб, а Фэйл к половине вообще не имеет какого-либо отношения, а к другой половине относится крайне посредственно. Забил больше Роналдо и отдал больше Бекхэма проведя на сколько матчей больше? Все перечисленные играли куда круче и играли за клуб, а не за деньги. Поэтому они легенды, а Фэйл - провальный трансфер. Про сравнение с Зиданом вообще в голос. У Зидана есть крутой гол в финале лч, у Фэйла только ляп кариуса. По уровню игры несопоставимые футболисты. Ну и самое главное, когда Зидан понял, что больше не может приносить клубу пользу, то спокойно ушёл, а не сидел на контракте годами.
Когда-нибудь ты узнаешь, как пишется фамилия Касильяса, но это будет совершенно другая история ..
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Tiestorzn17
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Бэйл никогда не был уровня Зидана, а тату просто убожество. Жирный минус не читая
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Amalfitano
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Это уже какое-то днище. Дети освоили методы продвижения себя в медиа пространстве и давай чушь нести, чтобы в комментах юзеры спорили. Вахтёр дядя Коля тоже разбирается в футболе. Он видел игру пикового Блохина. У него не хочешь взять интервью, Глебушка?
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Егор Егор
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Ответ Shuller18
Он как-то 140 пожал на раз, даже видос выкладывал. Не, у Паши свой личный тренер, который вряд ли говорит ему качать только бицуху
Да чел по одной фотке анализ провел, о чем речь
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grishakl
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Если бы Зидан играл в гольф
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Егор Егор
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Ответ ZamoRano
А зачем вообще качаться? Любой даг-кмсник по борьбе за минуту его отмахает, что толку с этих мышц, даже задницу нормально не вытерешь...
Зачем ты вообще что либо в своей жизни делаешь? Финал все равно известен, или дать спойлер?
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dem
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Кощунство какое то сопоставлять Зидана и Бэйла.
Ставить на одни весы: маэстро, настоящего футбольного дирижера с одной стороны и достаточно ограниченного игрока бровки, да безумно быстрого в пиковые годы своей формы, с другой.
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