Вы вообще видели Алиссона? Он отрастил крутые усы – и не просто так 👨🏻

Социальная акция.

Бразилия ооочень уверенно разделалась с Сербией – 2:0. Преимущество команды Тите было настолько мощным, что мяч до Алиссона совсем не доходил – пять ударов, ноль в створ, никаких моментов. Вратарю в футбол не давали играть даже свои: толком не отдавали пас назад – за матч у голкипера лишь 19 передач (в два раза меньше коллеги из Сербии).

Впрочем, Алиссон сверкнул еще до матча: в подтрибунном помещении его сфотографировали в необычном образе ­– с пышными усами, но без бороды. На поле он появился таким же.

Это нестандартный вид, приезжал он в Катар как обычно.

Болельщики стали гадать, что же это такое. Кто-то сравнивал Алиссона с героем сериала про футбольного тренера Теда Лассо, а кто-то выдвигал теорию, что это обязательный атрибут чемпионской команды. В каждой из пяти золотых бразильских сборных был игрок с усами:

Нилтон (1958, 1962)

Ривелино (1970)

Рикардо Роша (1994)

Вампета (2002)

Но на самом деле разгадка проще.

Алиссон поучаствовал в акции Movember – название слито из английских слов moustache (усы) и november (ноябрь).

Это социальная акция в поддержку борьбы с раком простаты. Чтобы обратить внимание мужчин на заботу о здоровье и подтолкнуть к периодическм проверкам организма.

Кампания Movember зародилась в Австралии еще в 2003-м: каждый год мужчины в ноябре отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с раком простаты, а также другими мужскими болезнями.

«Для меня это огромная честь и большая ответственность – участвовать в такой серьезной и важной кампании, – говорил Алиссон. – Если все население узнает о мерах предосторожности, можно избежать обнаружения серьезных заболеваний на поздних стадиях».

Запоминаем и новый образ Алиссона на поле, и суть акции.

Movember проводится в 21 стране – собранные средства перечисляются в организации, которые изучают проблему. Иногда акция получается очень масштабной: например, в 2008 году в ней поучаствовали более 170 000 мужчин, собрали при этом почти 15 миллионов долларов.

Movember проходит так: мужчины регистрируются и начинают акцию 1 ноября гладко выбритыми. До конца месяца все участники отращивают усы: допускаются все виды и варианты. Поскольку усы, особенно на начальной фазе роста, воспринимаются окружающими неоднозначно, участнику часто задают вопросы на эту тему. Так участник сообщает, что участвует в акции, а это позволяет привлечь больше денег. В конце акции организовывают гала-представление, где награждают за лучшие 30-дневные усы.

Как думаете, Алисссон победит?

Фото: REUTERS/Dylan Martinez; globallookpress.com/Juha Tamminen; Gettyimages.ru/Mike Hewitt