Аналитика Глебчика
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Наконец-то горячее дерби! Я даже не расстроился из-за ничьей

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Чистый кайф – в эмоциях Глеба Чернявского.

У нашего футбола можно отнять легионеров, зрителей, офсайдные линии, интригу в борьбе за чемпионство, но не отобрать самое святое – дерби «Спартака» и ЦСКА. 

Да, могут быть паузы и скромные сюжеты несколько раз подряд, но если матч выстреливает – лучшего зрелища в российском футболе не существует. И самый кайф в том, что это не просто матчи двух принципиальных соперников. Это матчи, в которых уже минимум двадцать лет постоянно происходит что-то легендарное.

Просто по памяти: снежное дерби-2002, гол Ярошика с рикошетом в 2003-м, нереальный Суперкубок-2004 с дебютом Карвальо, похмельная победа ЦСКА в 2005-м, яркие 2:2 в 2006-м, драматичный 2007-й, где были финал Кубка Первого канала с голом на 120-й, Вагнер Лав с собакой и Янчик с тем самым приколом, безумный 2008-й с 1:5 и концом серии от Баженова, Джанаев в 2009-м, жесткий 2011-й с лучшим в истории дерби в финале Кубка и столкновением Акинфеева и Веллитона, вынос ЦСКА 3:0 в 2013-м и ошибка Реброва с Думбия, разгром «Спартака» 0:4 в первом дерби на «Открытии», две яркие победы «Спартака» в чемпионском сезоне, дубль Жиго и начало АУФ.

И, наконец, мартовский матч 2020-го в Кубке, когда «Спартак» уверенно повел 2:0, ЦСКА еще увереннее отыгрался, а в дополнительное время Ларссон с паса Максименко завалил победный. 

В общем, мы любим дерби не только из-за особого соперничества между «Спартаком» и ЦСКА. Мы любим дерби еще и за то, что с высокой долей вероятности в нем что-то случится.

Но на этот раз мы немного заждались: согласитесь, после того гола Ларссона ничего драматично-яркого как-то и не происходило. Команды по очереди побеждали друг друга, но играли не на той планке величия, к которой приучили нас за последние два десятка лет.

И перед этим матчем чувствовалось, что наконец-то что-то будет. Уж слишком страстный «Спартак» у Абаскаля и уж очень неплохой ЦСКА у Федотова.

Уже когда Промес, сфолил с намеком на красную на 6-й минуте, стало ясно: ощущения не подвели. Это хороший маркер, что будет жарко. 

Следом бешеный натиск ЦСКА, объясняющий, что выйти в три центральных защитника и с Михой Мевлей – такая себе идея. Чалов впервые за пять лет (и в принципе) забивает «Спартаку», но у Зобнина есть вопросы по фэйр-плэй и поведению Милана Гайича.

Матч только начался, а уже столько событий, интриг, обсуждений – ну просто мечта!

Абаскаль пытается перестраиваться, двигает Литвинова в полузащиту, но в атаке за тайм добивается разве что падения Соболева в штрафной. Выглядит как пенальти, но Карасев и ВАР так не считают. 

Болельщики «Спартака» в шоке: в перерыве начинают обвинять Абаскаля в неумении играть с лидерами – «Зенит», «Ростов», теперь еще и ЦСКА. Неужели тот «Спартак», который прессингует все, что видит, вот так легко отдаст дерби?

Внезапно на второй тайм выходят совсем другие команды – то ли дело в заменах (Маслов вместо Мевли, Зиньковский вместо Литвтинова), то ли в чем-то более высоком. Вскоре становится понятно, что это дерби точно войдет в список заметных. Я уже семь раз пересмотрел гол Антона Зиньковского, но так и не понял, как ему удался такой наклбольный удар с нерабочей левой.

«Спартаку» главное полететь, а дальше включаются они – Промес и Соболев. Их дуэт – это вообще главное открытие сезона. Конечно, не вписать себя в новое легендарное дерби они не могли и подарили нам очередное идеальное взаимодействие. Ассист Промеса можно хранить в спартаковском музее.

В моменте показалось, что «Спартак» уже не остановить и что ЦСКА хватило только на тайм, но это дерби, здесь все работает сложнее.

Гол Чалова, пожалуй, великолепный финиш этого матча. Что «Спартак», что ЦСКА вряд ли наиграли на победу – и те, и другие скорее наиграли на большой респект. И даже как-то правильно, что все закончилось вничью.

Я даже не расстроился, что «Спартак» упустил победу.

Так скучал по огню в дерби, что был просто рад его получить. Это прекрасное ощущение, когда игра тебя увлекает настолько, что ты даже не смотришь в телефон и забываешь обо всем.

Вы как хотите – а я пошел пересматривать хайлаты. Такие матчи надо четко фиксировать в памяти – они заряжают и вдохновляют.

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Только в 1994-м «Спартак» забивал больше. Тогда был платиновый состав – Карпин, Тихонов, Цымбаларь, Аленичев и Онопко  

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Daniil Ivanov/Russian Look; РИА Новости/Павел Бедняков

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