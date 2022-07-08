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«Я шел к золотой медали школы и не мог скатиться на четверки». Литвинов – о «Спартаке», бутсах Роналду и дзене Тиаго Алькантары

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Хочет сыграть в Медиалиге. 

Руслан Литвинов родился и вырос в Воронеже, а в академию «Спартака» попал с пятого раза. В основу его вытащил Доменико Тедеско: выпускал на последние минуты важных матчей.

При Руе и Ваноли Литвинов заиграл в старте, а португалец считал Руслана игроком европейского типа, который нацелен на вертикальные атаки и не тратит много времени на возню с мячом. 

Кажется, те же качества заметил и Гильермо Абаскаль: на первой пресс-конференции испанец сказал, что Литвинова лучше использовать в центре поля.

Глеб Чернявский поговорил с Литвиновым о том, как он фанател от Криштиану Роналду, как потерялся в пространстве после пенальти в финале Кубка с «Динамо» и как сдал ЕГЭ на немыслимые для футболиста баллы.

Криштиану – кумир детства. Просил его бутсы у Деда Мороза, повторял все движения и изучал его удар по ютубу 

– Как тебе Абаскаль?

– Пока главное наблюдение: добираем физическую форму через работу с мячом, почти все идет через мяч. Видно, что у Абаскаля своя идея, свой план. 

– Ребров говорит, что он очень напоминает Тедеско. Согласен? 

– Да, молодая кровь, по возрасту они близки друг к другу, поэтому такие ассоциации, конечно, приходят.

– Ты знаешь его биографию? Он же ушел из футбола, потому что не хотел играть ни в какой футбол, кроме барселонской тики-таки. 

– Да, знаю его историю. Только у меня нет ДНК «Барселоны» – я все-таки за «Реал». А вообще к барселонскому футболу нас приучали в академии «Спартака», тренеры ездили туда на стажировки, прививали нам игру в пас. Так что взгляды на футбол с Абаскалем у меня должны быть похожи, только болеем за разные команды.

– Почему ты за «Реал»? Ты же вырос в золотое время «Барсы». 

– Потому что в «Реале» играл Роналду, а я в детстве был его большим фанатом. 

Помню, я еще совсем маленький, папа включил телевизор и показал Криштиану: «Вот, посмотри. Молодой игрок, а делает такие вещи, которые не могут другие». Роналду тогда играл в «Манчестер Юнайтед», уже был лидером и готовился стать большой звездой. 

Конечно, у меня была футболка «МЮ» с его фамилией. Еще просил у родителей такие же бутсы. Точнее, даже не родителей, а Деда Мороза. Попросил у него на Новый год – так моя мечта исполнилась. 

– Ты в детстве играл в нападении. Копировал Криша?

– Конечно! Переступы делал, праздновал голы в его стиле, фирменную стойку перед штрафными повторял. Смотрел ролики с его ударами, выходил на улицу к стенке и пытался так же ударить. Это совсем детство, у меня еще даже его футболки не было. Кстати, во дворе были и подражатели Месси. Они пытались копировать его дриблинг, делать быстрые касания. 

– Видел когда-нибудь Роналду?

– Нет, но несколько раз представлял себе эту встречу. Помню, перед ЧМ-2018 говорили, что мы будем подавать мячи. Когда это сказали, представил, что именно мне достается матч сборной Португалии. Правда, в итоге мы мячи не подавали. 

– Ты в 15 лет вручил чемпионскую маску Промесу. Расскажешь, как это было? 

– Перед матчем, когда болельщики выбегали на поле, мы с еще одним мальчиком случайно оказались в нужное время и в нужном месте.

Нас подозвали, вручили по маске. Меня поставили на одну половину, его – на другую. Если бы Промес забил в первом тайме, то маску ему дал бы тот парень, если во втором, то я. Так сложилось, что он забил во втором. После гола Квинси глазами искал человека с маской. Я руку поднял и отдал ее. 

Когда домой приехал, сел скринить этот момент из трансляции. Ну, чтобы на память. В итоге удалось кадр поймать. Когда Квинси в «Спартак» вернулся, показал ему. Он смотрит на меня с удивлением: «Это что, реально ты?!» 

А как болельщики выбежали, уже толком не застал. Нам сказали сразу бежать в подтрибунку, чтобы не задавили. 

Когда в финале Кубка из-за Литвинова назначили пенальти, он потерял ориентацию в пространстве. Из-за шока не сразу понял, что Фомин промазал

– Я был в раздевалке после финала Кубка, и больше всего меня впечатлило, как ты там извинялся за пенальти.

– Там был какой-то контакт, но я даже не почувствовал, что кого-то локтем касался. Не говоря уже о том, чтобы кого-то ударить. Ну и все, момент прошел, бегу к центру поля, около меня оказывается Евгеньев и говорит: «Меня кто-то ударил». Я думаю: «Кто тебя ударил-то?» Даже не допускал, что какой-то фол мог быть.

– Начинают смотреть ВАР. Мысли? 

– Ну, игра остановилась. Я все еще не допускаю, что это как-то связано со мной. Только когда главный судья пошел смотреть, на его мониторе увидел, что я в центре событий. Подумал: «Ну не поставит же он сейчас пенальти». 

– А он берет и ставит.

– Дальше были жуткие мгновения. Ощущение, что мир перевернулся. Я находился в полной прострации. Очень неприятное чувство, когда перед тобой все поплыло, ты почти ничего не видишь, гул в ушах. И только одна мысль в голове: «Если он сейчас забьет, то все, серия пенальти».

– Причем бьет Фомин, который не промахивается.

– Думаю, это тоже повлияло на мое состояние. Ну а дальше – просто чудо какое-то. Я сначала даже не поверил в происходящее. Он ударил, мяч уже выше улетел, а я еще секунду стоял без движения. Все наши радуются, а я все еще в прострации. И только через секунду понял, что он промахнулся. 

– За что ты извинялся, если считал, что фола не было?

– Потому что заставил всех переживать! Игроков, тренерский штаб, руководство, болельщиков. Мне, правда, не дали извиниться. Кто-то крикнул: «За что ты извиняешься, фола не было». Так мою речь и прервали.

– А был фол-то? Повторы же смотрел? 

– Я много раз пересматривал и считаю, что не фола было. Ну как можно выпрыгнуть без движения локтями? Я его – Евгеньева – даже не видел, он откуда-то из-за спины появился. Ну, так сложилось, что назначили пенальти. Я не профессиональный судья, говорю просто свое мнение. И оно такое: пенальти не было.

Литвинову комфортно в обороне, но больше любит играть в полузащите. Идеальный опорник – Модрич, еще следит и учится у Тиаго Алькантары

– Абаскаль сказал, что видит тебя в полузащите. Доволен?

– Честно, для меня нет значения, где играть. Каждый игрок должен думать не о себе, а команде.

– В жизни не поверю, что играть цз тебе нравится так же, как и в опорке.

– В защите тоже есть плюсы. Когда принимаешь мяч, ты больше видишь впереди себя, у тебя больше времени на обработку и принятие решения. В общем, все намного спокойнее. Если вдруг ситуация напряжная, берешь и выбиваешь мяч.

В опорке все вообще не так. Там надо быстро принимать решения, больше работы монотонной, больше бега, отбора, перестроений. При этом ты чаще с мячом, больше куража ощущаешь. 

Конечно, в полузащите мне нравится чуть больше. Но это не тот случай, когда мне нравится только в полузащите, а в защите не нравится. Такого нет – обе позиции мне комфортны. Просто если выбирать, то опорка привлекательнее.

– На кого из звездных опорников ты ориентируешься, у кого учишься?

– В этом сезоне эталоном был Модрич. Особенно если учитывать, что он вытворял в Лиге чемпионов. Что ни игра, то шедевр. Все говорили про Бензема, но где-то рядом был Модрич всегда. Еще мне нравятся Кроос и Тиаго Алькантара. 

– Алькантара? Ого, неожиданно. 

– Мне нравится его спокойствие, его уверенность, его переводы мяча. Ты видишь, что человек делает на самом высоком уровне, и понимаешь: значит, так правильно. Пытаешься что-то подметить, перенять. Я футбол смотрю не просто как зритель, а слежу за игроками своих позиций, стараюсь учиться. Вот за Алькантарой особенно слежу.

– Я хорошо помню твои первые матчи, точнее, минуты за «Спартак». Тебя Тедеско выпускал то в дерби, то в решающем матче с «Ахматом», а ты был самым спокойным человеком на поле. Легко давалось? 

– На самом деле все было вообще не спокойно! Когда с ЦСКА отправили разминаться на 60-й минуте, сначала не поверил: «Я, что, куда?» Коленочки затряслись, заволновался. Правда, пока разминался, успокоился.

Десять минут стоял переодетый, вышел в итоге на минуту. При этом же надо понимать, что даже за минуту можно изменить все как в одну, так и в другую сторону. Было волнительно, но все прошло хорошо. В РПЛ сложнее всего оказалось справляться со скоростью футболистов. В молодежном футболе так не бегут, как здесь. 

– Вспомнишь любимую историю про Тедеско? 

– Он много разговаривал с игроками, с молодыми тоже. Помню, у меня не очень шло на тренировке, он отвел меня в сторонку и сказал: «Не переживай, если что-то не получается. Ты только перешел из молодежного футбола во взрослый. Это нормально, что у тебя что-то не получается. Главное, старайся, выкладывайся, тогда все придет».

Думаю, это очень правильно. Люди же все разные: кто-то спокойно воспринимает свои ошибки, а кто-то расстраивается, замыкается в себе и из-за этого играет не на том уровне, на котором может. 

– Ты заиграл при Руе, а Руй = кайф в Лиге Европы. Матч, который не забудешь?

– Конечно, с «Наполи» на выезде. Во-первых, в нас до этого матча никто не верил. Во-вторых, ты просто представь: у меня третий или четвертый матч в основе, я стою в подтрибунке знаменитого стадиона, а передо мной Кулибали и Инсинье. В-третьих, когда получаешь гол на 30-й секунде, а потом твоя команда все переворачивает – ну как тут выбрать что-то другое? Я получил просто невероятное удовольствие.

– После игры что-то сказал Кулибали и Инсинье?

– О, я же на допинг-тест ходил. Туда ребята из «Наполи» заходили и спрашивали: «Как так-то?» Помню, Манолас особенно недоумевал, но при этом поздравлял с победой. 

– Самый сильный игрок, который играл против тебя в Лиге Европы? 

– Мэддисон из «Лестера». Я играл против него в центре поля, это был кошмарный сон. Он так хорошо работает с мячом, он такой легкий, он так все вовремя делает. Я смотрел за ним и поражался: «Да как же ты так все правильно-то делаешь?» Будто там кто-то сидит с джойстиком и за него в фифу играет.

Литвинову нравится медиафутбол. Говорит, с радостью сыграл бы и за, и против любой медийной команды 

– Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сказал, что Медиалига – пародия на футбол. Ты как считаешь?

– А мне нравится, что ребята делают. Я бывал на играх, признаюсь даже, что смотрел в прямом эфире матч «На Спорте» против «Броуков». Классное шоу же, почему нет? Например, очень понравилось, когда пробивали буллиты. Где такое еще увидишь? За «Броуков» к тому же играют Дьяков и Тигиев, застал их в «Спартаке-2». Дьяков вообще много мне помогал, давал советы. 

– Тебя не смущает, что футбол там все же низкого качества? 

– Суть же не в качественном футболе, а в шоу, в людях, в событиях вокруг. Я даже не обращаю внимания на низкие скорости или недостаток мастерства. И очень рад за всех ребят из медийного футбола, что они добились того, что играют на стадионах чемпионата мира. Или играют против основы «Динамо».

– Как тебе Майк Крапивников, который попробовал сделать силовой прием на Овечкине?

– Я, кстати, с Майком знаком, мы общаемся хорошо, но по этой ситуации не писал. Ему, наверное, все сказали, что надо в зал походить, прежде чем такое пробовать. Думаю, я поаккуратнее бы действовал, если бы решился так идти в корпус Овечкина.

Очень удивился, что Овечкин так уверенно работает с мячом. В моменте с голом он действовал прямо как учили, это очень круто. Видно, что человек талантливый. 

– В РПЛ у кого такой же корпус, как у Овечкина?

– У Жиго был мощный корпус, с ним тяжело бороться. Еще Григалава вспоминается – его не отпихнуть, он большой и очень умело этот корпус ставит. 

– Хотел бы выйти против «Амкала»?

– Конечно, если бы возможность представилась. Я бы сыграл и за, против. Да и за какую-нибудь другую команду, например, за «Броуков» или 2DROTS, тоже с радостью. В зависимости от того, кто что предложит, ха-ха. А если серьезно, то мне просто было бы интересно оказаться в этой движухе. 

– А трэшток не смущает?

– Ну это же шоу, там такое и должно быть. Никто там не ставит на качественный футбол, люди просто делают зрелищно.

Литвинов окончил школу с золотой медалью. Говорит, что сначала в «Спартаке» скатился на четверки, но собрался и пришел к цели

– Руслан, вопрос, который меня больше всего волнует. У тебя золотая медаль школы, ты отлично разговариваешь, используешь неожиданные слова. Необычный набор для 21-летнего футболиста!

– У меня как было: папа отвечал за футбол, мама – за школу. Помню, даже на каникулах выходил с папой поиграть, а потом возвращался и получал от мамы нагоняй за то, что не прочитал книжку. Родители нашли баланс между учебой и футболом, поэтому успел везде.

– У тебя же папа футболист? 

– Да, он вратарь. Всю молодость был в футболе, дошел в «Факеле» до основной команды, пару раз в Первой лиге его включали в заявку. К сожалению, травмы не дали продолжить, в 90-х спортивная медицина была еще не так развита. Я, кстати, всегда ездил с ним на игры. Папа был на поле, а я на бровке мяч набивал.

– Получается, тебе всегда было кому побить по воротам? 

– Да, с самого детства бил папе по воротам. Иногда после матчей оставался на стадионе и серии ему пробивал. Конечно, когда был ребенком, казалось, что папе просто невозможно забить. Были споры – били то на то, то на это. Бывало, папа ждал, пока уроки сделаю, а часов в девять мы ехали на стадион. Он договаривался с охранником, нас пропускали. И я ему бил, бил, бил... 

– Это же просто огонь! Разница ведь стиралась, у тебя удар становился все лучше и сильнее, а папе было только тяжелее. 

– Понятно, что сейчас уже не как в детстве. Лет в 14, незадолго до «Спартака», начал ему уже забивать. Хотя недавно в отпуске был в деревне, мы с ним били друг другу пенальти между двух столбов. И я не могу сказать, что слабовато он выглядит, пока еще в порядке, на опыте человек.

– А почему ты не стал вратарем?

– Папа максимально не хотел, чтобы я был вратарем. Думаю, прежде всего из-за конкуренции. Полевых много, можно попробовать несколько позиций и найти свое, а тут только один вариант, пробиваться намного сложнее. Меня и самого не тянуло в ворота, так что даже не пытался.

– Папа сразу делал из тебя профессионального футболиста?

– Вообще нет. Я ездил играть с ним, потому что сам хотел. Родители вообще никогда не давили. Например, водили и в другие секции. На борьбу, на легкую атлетику, на танцы. Танцы, конечно, хуже всего прошли. Я ушел оттуда со слезами на глазах, вообще не хотел туда возвращаться.

Ну представь: я хожу на футбол, кайфую, на каждой тренировке представляю, что это матч огромный. А тут – бальные танцы какие-то, не поймешь, что делать надо и зачем. 

– Как маме удавалось погружать тебя в учебу, если у вас с папой такой крепкий футбольный союз?

– Мама очень интересовалась футболом, вникала в карьеру папы, выучила все правила. В общем, разбирается в футболе. И для нее было понятно все то, чем мы занимались. Поэтому она легко находила общий язык со мной и направляла мои силы на учебу.

– Когда живешь с родителями в Воронеже, когда тебя контролируют, быть отличником несложно. Но как остаться отличником, когда ты приехал в Москву в академию «Спартака»? Родителей рядом нет, все заточено на футбол, школа никого не волнует.

– Родители меня очень попросили не бросать учиться. И даже был ультиматум: если будут тройки, заберут из академии. Думаю, это было несерьезно, но на меня влияло.

Конечно, было непривычно и вести взрослую жизнь, и продолжать учиться, как раньше. Особенно первый год был тяжелый, я скатился на четверки. 

– Скатился на четверки!

– Понимаешь, когда ты отличник и привык получать только пятерки, то четверки так и выглядят.

– Слушай, вот тебе 15-16 лет, ты понимаешь, что рядом профессиональный футбол, нагрузки бешеные – как ты находил силы идти к золотой медали? Из академии тебя уже точно никто не забрал бы. 

– У меня просто была цель получить золотую медаль. Даже не было мысли скатиться на четверки. Чтобы получить золотую медаль, ЕГЭ по русскому и математике надо было написать за 70 баллов. Русский я написал на 80 баллов, профильную математику на 74, а базовую – почти на максимальный балл.

– Так, а сколько набирают партнеры по команде?

– Ну, вообще главное порог в 30 баллов преодолеть – тогда считается, что ты сдал. За 70 баллов в моем классе никто не пытался сдавать. 

– Где учишься сейчас? Идешь на красный диплом? 

– Учишься в РГУФКе (Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма – Sports.ru), но на красный диплом уже, конечно, не иду. Это не вариант: в академии все под школу подстраивалось, а тут под футбол ничего не подстроено – пары с тренировками никто не разводит. 

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Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тики-таке, знает 5 языков

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, IMAGO/Darren Staples, Antonio Balasco via imago-images.de; iglaza.com; spartak.com; instagram.com/litvinov_68; РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Алексей Никольский

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