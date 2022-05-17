«Спартак» еще станет чемпионом, но тот сезон Карреры не повторить. Это как лучшая в жизни спонтанная вечеринка

От редакции: 17 мая 2017 года «Спартак» отмечал чемпионство вместе с болельщиками прямо на поле «Открытие Арены». Сегодня ровно 5 лет с того дня – и на Sports.ru небольшая серия материалов о той победе.

Первый эпизод: Глеб Чернявский – о лучшем красно-белом времени в XXI веке.

К лету 2016-го «Спартак» эпохи Федуна совсем скис. Дело даже не в отсутствии титулов – во второй половине 2000-х команда три раза (2006, 2007, 2009) серьезно претендовала на чемпионство, играла в Лиге чемпионов и все еще оставалась большой силой.

Самое грустное, беспросветное и даже страшное – отрезок с 2012-го по 2016-й. Муть с Эмери, провал Карпина, тоска с Якином, традиции с Аленичевым – за четыре сезона «Спартак» потерял уверенность в себе и чуть не потерял себя.

Все проблемы при Кононове, Тедеско, Руе и Ваноли и близко не сравнятся с тем бедствием. Просто потому, что возникли уже после чемпионства. После инъекции счастья, которая в какой-то степени действует и до сих пор.

Я очень легко переношусь в август 2016-го. Федун хотел убрать Аленичева еще в конце прошлого сезона, но тренер все же пробился в отбор Лиги Европы, а совет директоров уговорил президента дать легенде последний шанс.

Перед глазами 88-я минута матча с АЕК: Тричковски врывается из глубины, Ещенко и Макеев упускают его за спину, македонец принимает мяч и бьет Реброву низом под мышку.

Я тогда схватился за лицо и так простоял до финального свистка. Очнулся, когда пресс-ложа уже опустела, а на стадионе оставались редкие фанаты «Спартака». Помню, смотрел по сторонам и думал: «Сколько еще лет так будет продолжаться? Что дальше? Снова 10-е место? Вылет в ФНЛ? Где конец этой деградации?»

Это было самое паршивое ощущение за все время, что болею за «Спартак». Потому что биться с топами и проигрывать – не обидно. Обидно – не биться с топами. В моменте казалось, что так будет еще долго.

На пресс-конференции было странно, что Аленичев извиняется и называет поражение позором, но даже не думает уходить. Вопрос об отставке тренера вообще оскорбил, он поменялся в лице. И настаивал, что в понедельник ему играть с «Крыльями Советов».

Я тогда смирился, что чемпионство «Спартака» больше не увижу.

* * *

Только вдруг началась сказка. Вы же знаете, что лучшие вечеринки всегда начинаются спонтанно. И как бы потом ни пытались их повторить, уже не получается.

Как команда, которая год страдала с Аленичевым и бездарно вылетела из Лиги Европы от непонятной кипрской команды, вдруг начала побеждать всех подряд?

Как человек, который толком никогда не был главным и пришел потренировать оборону, вдруг моментально изменил вообще все?

Как обычный крепкий футболист, который никогда не считался супертопом, вдруг повел команду к чемпионству?

Эту химию, как и химию лучших в жизни тусовок, невозможно объяснить. Да оно и не нужно – гораздо приятнее просто осознавать и вспоминать, что такое вообще было.

Первое воспоминание: сложнейший матч в Махачкале. Счет 2:0 намекает на легкую победу, но «Спартак» остался вдесятером и мог все растерять. Квинси и компания очень эмоционально добились своего.

«Каццо, #####!» – орал Каррере Дмитрий Комбаров и сильно хлопал тренера по плечу.

Тогда же начались и победные фото из раздевалки:

Дальше – первое испытание. 0:1 от «СКА-Хабаровск» в Кубке, 0:1 от «Уфы», 2:4 от «Зенита». Каррера тогда сказал: «Не хотите тренироваться, уходите с поля». А однажды психанул так, что чуть было не ушел сам.

Зато потом – шесть побед подряд, среди которых несколько очень важных.

В люто морозном Томске, где забил Фернандо. В дерби с ЦСКА, где Зе Луиш одним замахом отправил Василия Березуцкого в другом направлении на несколько метров. И, конечно же, с «Амкаром», где Глушаков устроил похороны.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу с отрывом в 8 очков, но было совсем не страшно. Наоборот, скорее хотелось продолжения. Тем более с переходами Луиса Адриано, Александра Самедова и Георгия Джикии!

Сомнений в чемпионстве не осталось, пожалуй, после 21-го тура. «Спартак» тогда вроде бы легко обыгрывал «Оренбург» 2:0, но рано расслабился и дал сравнять в конце.

Здесь-то и случился тот показательный момент: Квинси Промес просто взял мяч и помчался забивать. И, конечно же, вскоре сделал 3:2.

Впереди были еще матчи с «Зенитом» и ЦСКА, но все было понятно – с такой уверенностью первое место не упустить.

«Спартак» должен был стать чемпионом в Перми за два тура до конца, но ребята из Санкт-Петербурга подарили праздник раньше. Наверное, даже хорошо, что так: все силы на празднование оставили для «Открытие Арены».

Знаете, это очень необычное чувство, когда люди к 80-й минуте спускаются с трибун и стоят почти на лицевой. Вы вместе ждете чего-то большого. А до того, чего не было 16 лет, остается каких-то десять минут. С мурашками бороться бесполезно.

Сам момент выбегания болельщиков – что-то вроде прыжка с экстремальной тарзанки. Секунды до конца матча, судья тянется за свистком, несколько мгновений – и стадион превращается в одно большое безумие.

Кто-то из легионеров в ужасе бежит в раздевалку, кого-то – вроде Самедова и Реброва – натурально раздевают и разбирают на сувениры. На поле то классно, то страшно, то просто тяжело находиться из-за месива и давки. Просто какая-то параллельная реальность.

И, наконец, финал. Счастливый, невероятно счастливый Леонид Федун пытается сохранить привычное ворчливое выражение лица, но у него ничего не получается. Он вместе со всеми веселится в пропахшей шампанским раздевалке, шутит про Нольтрофеича и, кажется, сам не верит в происходящее.

Только одно дело не довели до конца: Артем Ребров в порыве эйфории почти занес над Федуном бутылку шампанского и готовился выливать, но все же инстинкты самосохранения взяли верх.

Тем лучше – хоть что-то останется на следующий раз, который обязательно будет.

Пусть и без такого рок-н-ролла.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Александр Ступников, Алексей Филиппов; Instagram/glushak8

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