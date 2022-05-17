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«Спартак» еще станет чемпионом, но тот сезон Карреры не повторить. Это как лучшая в жизни спонтанная вечеринка

Фернандо Фернандо
Александр Самедов Александр Самедов
Дмитрий Комбаров Дмитрий Комбаров
Георгий Джикия Георгий Джикия
Зе Луиш Зе Луиш
Артем Ребров Артем Ребров
Валерий Карпин Валерий Карпин
Квинси Промес Квинси Промес
Леонид Федун Леонид Федун
Луис Адриано Луис Адриано
Иван Тричковски Иван Тричковски
Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев
Мурат Якин Мурат Якин
Массимо Каррера Массимо Каррера
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От редакции: 17 мая 2017 года «Спартак» отмечал чемпионство вместе с болельщиками прямо на поле «Открытие Арены». Сегодня ровно 5 лет с того дня – и на Sports.ru небольшая серия материалов о той победе.

Первый эпизод: Глеб Чернявский – о лучшем красно-белом времени в XXI веке.

К лету 2016-го «Спартак» эпохи Федуна совсем скис. Дело даже не в отсутствии титулов – во второй половине 2000-х команда три раза (2006, 2007, 2009) серьезно претендовала на чемпионство, играла в Лиге чемпионов и все еще оставалась большой силой.

Самое грустное, беспросветное и даже страшное – отрезок с 2012-го по 2016-й. Муть с Эмери, провал Карпина, тоска с Якином, традиции с Аленичевым – за четыре сезона «Спартак» потерял уверенность в себе и чуть не потерял себя.

Все проблемы при Кононове, Тедеско, Руе и Ваноли и близко не сравнятся с тем бедствием. Просто потому, что возникли уже после чемпионства. После инъекции счастья, которая в какой-то степени действует и до сих пор. 

Я очень легко переношусь в август 2016-го. Федун хотел убрать Аленичева еще в конце прошлого сезона, но тренер все же пробился в отбор Лиги Европы, а совет директоров уговорил президента дать легенде последний шанс.

Перед глазами 88-я минута матча с АЕК: Тричковски врывается из глубины, Ещенко и Макеев упускают его за спину, македонец принимает мяч и бьет Реброву низом под мышку. 

Я тогда схватился за лицо и так простоял до финального свистка. Очнулся, когда пресс-ложа уже опустела, а на стадионе оставались редкие фанаты «Спартака». Помню, смотрел по сторонам и думал: «Сколько еще лет так будет продолжаться? Что дальше? Снова 10-е место? Вылет в ФНЛ? Где конец этой деградации?» 

Это было самое паршивое ощущение за все время, что болею за «Спартак». Потому что биться с топами и проигрывать – не обидно. Обидно – не биться с топами. В моменте казалось, что так будет еще долго.

На пресс-конференции было странно, что Аленичев извиняется и называет поражение позором, но даже не думает уходить. Вопрос об отставке тренера вообще оскорбил, он поменялся в лице. И настаивал, что в понедельник ему играть с «Крыльями Советов».

Я тогда смирился, что чемпионство «Спартака» больше не увижу. 

* * *

Только вдруг началась сказка. Вы же знаете, что лучшие вечеринки всегда начинаются спонтанно. И как бы потом ни пытались их повторить, уже не получается.

Как команда, которая год страдала с Аленичевым и бездарно вылетела из Лиги Европы от непонятной кипрской команды, вдруг начала побеждать всех подряд?

Как человек, который толком никогда не был главным и пришел потренировать оборону, вдруг моментально изменил вообще все? 

Как обычный крепкий футболист, который никогда не считался супертопом, вдруг повел команду к чемпионству? 

Эту химию, как и химию лучших в жизни тусовок, невозможно объяснить. Да оно и не нужно – гораздо приятнее просто осознавать и вспоминать, что такое вообще было.

Первое воспоминание: сложнейший матч в Махачкале. Счет 2:0 намекает на легкую победу, но «Спартак» остался вдесятером и мог все растерять. Квинси и компания очень эмоционально добились своего.

«Каццо, #####!» – орал Каррере Дмитрий Комбаров и сильно хлопал тренера по плечу.

Тогда же начались и победные фото из раздевалки:

Дальше – первое испытание. 0:1 от «СКА-Хабаровск» в Кубке, 0:1 от «Уфы», 2:4 от «Зенита». Каррера тогда сказал: «Не хотите тренироваться, уходите с поля». А однажды психанул так, что чуть было не ушел сам.

Зато потом – шесть побед подряд, среди которых несколько очень важных. 

В люто морозном Томске, где забил Фернандо. В дерби с ЦСКА, где Зе Луиш одним замахом отправил Василия Березуцкого в другом направлении на несколько метров. И, конечно же, с «Амкаром», где Глушаков устроил похороны. 

«Спартак» ушел на зимнюю паузу с отрывом в 8 очков, но было совсем не страшно. Наоборот, скорее хотелось продолжения. Тем более с переходами Луиса Адриано, Александра Самедова и Георгия Джикии! 

Сомнений в чемпионстве не осталось, пожалуй, после 21-го тура. «Спартак» тогда вроде бы легко обыгрывал «Оренбург» 2:0, но рано расслабился и дал сравнять в конце. 

Здесь-то и случился тот показательный момент: Квинси Промес просто взял мяч и помчался забивать. И, конечно же, вскоре сделал 3:2. 

Впереди были еще матчи с «Зенитом» и ЦСКА, но все было понятно – с такой уверенностью первое место не упустить. 

«Спартак» должен был стать чемпионом в Перми за два тура до конца, но ребята из Санкт-Петербурга подарили праздник раньше. Наверное, даже хорошо, что так: все силы на празднование оставили для «Открытие Арены».

Знаете, это очень необычное чувство, когда люди к 80-й минуте спускаются с трибун и стоят почти на лицевой. Вы вместе ждете чего-то большого. А до того, чего не было 16 лет, остается каких-то десять минут. С мурашками бороться бесполезно. 

Сам момент выбегания болельщиков – что-то вроде прыжка с экстремальной тарзанки. Секунды до конца матча, судья тянется за свистком, несколько мгновений – и стадион превращается в одно большое безумие. 

Кто-то из легионеров в ужасе бежит в раздевалку, кого-то – вроде Самедова и Реброва – натурально раздевают и разбирают на сувениры. На поле то классно, то страшно, то просто тяжело находиться из-за месива и давки. Просто какая-то параллельная реальность.

И, наконец, финал. Счастливый, невероятно счастливый Леонид Федун пытается сохранить привычное ворчливое выражение лица, но у него ничего не получается. Он вместе со всеми веселится в пропахшей шампанским раздевалке, шутит про Нольтрофеича и, кажется, сам не верит в происходящее.

Только одно дело не довели до конца: Артем Ребров в порыве эйфории почти занес над Федуном бутылку шампанского и готовился выливать, но все же инстинкты самосохранения взяли верх.

Тем лучше – хоть что-то останется на следующий раз, который обязательно будет.  

Пусть и без такого рок-н-ролла.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Александр Ступников, Алексей Филиппов; Instagram/glushak8

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