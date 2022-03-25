Свободных русских тренеров хватит на две РПЛ. Наш справочник: от Газзаева и Бышовца до Кононова и Ешугова

Здесь дефицита точно не будет.

Российский футбол в ближайшее время сильно потеряет в деньгах, а это, очевидно, означает импортозамещение практически во всем. Здесь точно поможет запас свободных русских тренеров с опытом РПЛ – их оказалось столько, что хватит минимум на две лиги.

Чтобы помочь клубам в поиске, мы составили справочник таких тренеров по трем критериям.

• Важно, чтобы человек никого не тренировал прямо сейчас . Например, казалось бы, свободный Валерий Петраков занят в пермской «Звезде».

• Если тренер занимает административную должность или работает не во взрослом футболе , то он нам подходит.

• У тренера обязательно должен быть опыт в РПЛ – не менее 10 матчей .

• Последний опыт в РПЛ должен быть не раньше, чем в 2007 году – так, например, отпал Александр Побегалов (в РПЛ не залетал с 2004-го, хотя с тех пор стабильно работал в ФНЛ).

1. Юрий Семин, 74 года (609 матчей в РПЛ)

Семин даже в 74 остается очень приличным вариантом для любого клуба РПЛ. И если «Локомотиву» будет сложно с тренером, то возвращение Юрия Палыча станет точно неплохим решением. Пока неясно, что будет с государственным финансированием, но с Семиным получить его проще. Юрий Палыч выбивал деньги из железной дороги еще в 1986-м – плюс у него огромный опыт работы в кризис.

2. Валерий Газзаев, 67 лет (477)

Официально Валерий Газзаев завершил карьеру, но разве при возможности он откажется ее возобновить? Мешает, конечно, великолепный темп, который набрал ЦСКА при Алексее Березуцком. Ну и, конечно, Госдума – реально ли тут совмещение?

3. Гаджи Гаджиев, 76 лет, (378)

Гаджи Гаджиев уже несколько лет президент махачкалинского «Динамо», но мы не могли его не включить – тренеров с таким опытом мало. Плюс Гаджиев все еще живет футболом, постоянно высказывается на волнующие темы. Можно смело звать!

4. Сергей Павлов, 66 лет (319)

Последний заход Сергея Павлова в РПЛ получился не самым удачным: при нем тульский «Арсенал» в сезоне-2016/17 за 9 туров выиграл только один матч и шел на 14-м месте. Василий Уткин как-то называл Павлова завхозом: времена сейчас такие, что это плюс, ведь тренер должен будет уметь все.

5. Рашид Рахимов, 57 лет (296)

К сожалению для «Матч ТВ», Рашид Рахимов будет первым из этого списка, кто найдет себе новый клуб.

6. Андрей Кобелев, 53 года (191)

Если с Сандро Шварцем что-то пойдет не так, то почему бы «Динамо» не вернуться к кандидатуре Андрея Кобелева? В 2008-м он брал бронзу с 13 футболистами в обойме, в новой реальности такие скиллы точно пригодятся.

7. Анатолий Байдачный, 69 лет (150)

В прошлом сезоне Анатолий Байдачный внезапно возобновил карьеру и поработал с клубом «Арарат-Армения», но обошелся без феерии – 9 матчей, 2 победы, 4 ничьи и 3 поражения. В РПЛ Байдачный последний раз появлялся в 2011-м в «Ростове».

8. Сергей Балахнин, 62 года (150)

Балахнин, как и Байдачный, не залетал в РПЛ больше десяти лет, а последнее серьезное назначение – помощником Слуцкого под Евро-2016.

9. Олег Кононов, 56 лет (148)

Олег Кононов без контракта с 2020-го – последним клубом была «Рига». Сейчас появились слухи, что он вернется в «Краснодар», где пока провел лучшее время как тренер.

10. Игорь Черевченко, 47 лет (116)

Пока в РПЛ есть «Химки», сбрасывать Черевченко со счетов нельзя.

11. Дмитрий Парфенов, 47 лет (112)

Дмитрий Парфенов впервые за 10 лет остался без работы – вполне вероятно, что новую команду он найдет быстро.

12. Владимир Шевчук, 67 лет (108)

Ностальгический вариант, но в наши критерии вписывается – последний раз Владимир Шевчук работал в «Алании» в 2010 году.

13. Анатолий Бышовец, 75 лет (101)

Согласитесь: просто мечта! Анатолий Федорович в полном порядке, а недавно цитировал свою самую легендарную пресс-конференцию.

14. Сергей Оборин, 65 лет (99)

У вас явно случился флешбэк во времена «Амкара»-2005, но на самом деле Сергей Оборин все еще готов работать. Недавно залетал в воронежский «Факел».

15. Валерий Непомнящий, 78 лет (93)

В 78 лет Валерий Непомнящий и в форме, и на стиле – точно помог бы любому середняку РПЛ.

16. Дмитрий Аленичев, 49 лет (88)

Дмитрия Аленичева не было в РПЛ со времен «Спартака» (остался разве что багаж), после «Енисея» в ФНЛ в сезоне-2018/19 он тоже нигде не работал. Не пора ли возвращаться?

17. Дмитрий Хохлов, 46 лет (70)

У «Динамо» полно вариантов импортозамещения Шварца – Дмитрий Хохлов тоже свободен.

18. Анатолий Давыдов, 68 лет (61)

Анатолий Давыдов работает директором академии «Зенита», но точно готов и к вызовам посерьезнее. В РПЛ, кстати, он брал бронзу в 2009-м! Тогда его «Зенит» за 13 туров проиграл только один раз и поднялся с 7-го места на 3-е.

19. Ринат Билялетдинов, 64 года (52)

Если настанут совсем темные времена, то идеальный вариант для «Рубина».

20. Сергей Силкин, 61 год (42)

И еще один кандидат для «Динамо» – при Силкине в 2011-м команда играла в такой футбол, до которого Шварц еще не добрался.

21. Игорь Колыванов, 54 года (42)

Игоря Колыванова не было в РПЛ с сезона-2015/16 (было «Торпедо» во второй лиге и ереванский «Арарат»), но забывать о нем не будем.

22. Владимир Эштреков, 74 года (38)

Удивительно, но Владимир Эштреков работал главным только два раза: в 2005-м с «Локомотивом» и в 2010-м с «Нальчиком». Вариант на случай, если не договорятся с Семиным.

23. Юрий Матвеев, 54 года (35)

Юрий Матвеев – вечный запасной вариант для «Урала».

24. Дмитрий Черышев, 52 года (32)

Пока Александр Кержаков справляется с «Нижним Новгородом», но в резерве всегда есть Дмитрий Черышев.

25. Андрей Тихонов, 51 год (30)

Андрей Тихонов уехал из Казахстана – точно не откажется от предложений из РПЛ.

26. Софербий Ешугов, 66 лет (28)

Последние 7 лет Софербий Ешугов активно работает во второй лиге, но его время в «Кубани» мы не забудем. Вот, например, история, как Ешугов отбирал вино у вратаря.

27. Сергей Передня, 49 лет (26)

Слегка экзотический вариант, но с опытом работы в проблемных клубах вроде «Томи» и «СКА-Хабаровска».

28. Василий Баскаков, 59 лет (23)

В сезоне-2013/14 занял 13-е место с «Томью», но вылетел в стыках.

29. Роман Шаронов, 45 лет (19)

Еще один кандидат в «Рубин» – с его рок-н-рольным футболом точно будет весело.

30. Сергей Овчинников, 51 год (17)

Очень хочется посмотреть на босса главным – в «Кубани» в 2009-м было горячо.

31. Федор Щербаченко, 59 лет (16)

Помните же его «Мордовию»?

32. Константин Парамонов, 48 лет (14)

Еще недавно работал главным в РПЛ – в «Оренбурге»!

Бонус: Александр Григорян (55 лет, 32 матча в РПЛ) и Юрий Красножан (58 лет, 190 матчей в РПЛ) – оба сейчас в женском футболе

Оба не прошли по критериям (заняты тренерской работой), но не могут оказаться вне списка. Григорян – из-за постоянного огня, Красножан – из-за огромного опыта под 200 матчей в РПЛ.

Супербонус: Александр Мостовой, 53 года

У легенды нет лицензии, но в период санкций ее и не получить. Когда еще назначать Мостового, если не сейчас?

Фото: globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press