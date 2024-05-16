Задайте вопрос Александру Овечкину лично!

Автор лучшего встретится с легендой 🔥🔥🔥

«Великая Погоня» Александра Овечкина продолжается! Хотя активно он вернется к ней только осенью – со стартом следующего сезона НХЛ, а пока у него есть время набраться сил, пообщаться с журналистами и болельщиками.

Sports совместно с FONBET дает уникальную возможность задать вопрос Овечкину – и у кого-то это получится сделать даже лично!

Оставляйте свои вопросы в комментариях под этим постом – самые интересные прозвучат по время стрима с Александром, а автор лучшего задаст его сам в студии. И получит приз лично из рук Овечкина.

Прямой эфир с легендой хоккея состоится в нашем телеграм-канале 30 мая. Ведущие – колумнист Sports Никита Петухов, а также два известных гостя, которые вас точно порадуют.

Еще раз: свои варианты вопросов задавайте в комментариях под этим постом – редакция отберет лучшие.