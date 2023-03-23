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Рейтинг лучших игроков в истории КХЛ. Мы составили – вы обсуждаете в комментариях

Найджел Доус Найджел Доус
Данис Зарипов Данис Зарипов
Никита Гусев Никита Гусев
Сергей Мозякин Сергей Мозякин
Алексей Морозов Алексей Морозов
Ян Коварж Ян Коварж
Илья Сорокин Илья Сорокин
Василий Кошечкин Василий Кошечкин
Кевин Дэллман Кевин Дэллман
Брэндон Боченски Брэндон Боченски
Илья Никулин Илья Никулин
Вадим Шипачев Вадим Шипачев
Илья Ковальчук Илья Ковальчук
Александр Радулов Александр Радулов
Александр Еременко Александр Еременко
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Прямо сейчас к завершению мчится 15-й сезон в истории Фонбет КХЛ: восемь команд рубятся за Кубок Гагарина в полуфиналах конференций. Мы уже делали несколько рейтингов – топ-15 тренеров, топ-25 лучших игроков сезона, топ-50 легионеров КХЛ, – но чем ближе к решающим матчам за трофей, тем больше хочется говорить о самых-самых лучших.

Поэтому сейчас мы публикуем рейтинг 15 лучших игроков в истории КХЛ. Как обычно, этот список по определению субъективен, поэтому зовем вас в комментарии – предлагать свои варианты и обсуждать наши.

1 комментарий

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Bulat89
Заколебали разделять КХЛ и Суперлигу.
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-2
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