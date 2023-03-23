Прямо сейчас к завершению мчится 15-й сезон в истории Фонбет КХЛ: восемь команд рубятся за Кубок Гагарина в полуфиналах конференций. Мы уже делали несколько рейтингов – топ-15 тренеров, топ-25 лучших игроков сезона, топ-50 легионеров КХЛ, – но чем ближе к решающим матчам за трофей, тем больше хочется говорить о самых-самых лучших.

Поэтому сейчас мы публикуем рейтинг 15 лучших игроков в истории КХЛ. Как обычно, этот список по определению субъективен, поэтому зовем вас в комментарии – предлагать свои варианты и обсуждать наши.