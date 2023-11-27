Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера
Послесловие к выдающемуся сезону чемпиона.
Удивительны рекордные чемпионаты: от них тошнит при просмотре в прямом эфире, но спустя годы отвращение угасает, остается ощущение эпичности – и счастливчики рассказывают потомкам, как следили за потрясающими успехами великих спортсменов.
Далеко не все получали удовольствие от побед Найджела Мэнселла с отрывами в десятки секунд, безальтернативного лидерства Себастьяна Феттеля, многолетнего доминирования Льюиса Хэмилтона или Михаэля Шумахера, чье имя стало синонимом скорости. Утомительно наблюдать за величием, растаптывающим интригу к середине сезона и лишающим нас драматичных развязок на последних кругах финальной гонки.
Кроме того, при наблюдении за гигантами спорта время от времени возникает горькое послевкусие несправедливости – как при ослушании Феттелем приказа «Мульти-21» или при виде Баррикелло, едва не рыдающего на подиуме из-за потерянной победы в Шпильберге. Далее недовольные фанаты всегда найдут повод упростить и обесценить: к Шумахеру в «Феррари» перевели лучших специалистов «Бенеттона» (да и выезжал он на работе напарника), Хэмилтон пришел в «Мерседес» на подготовленный для команды регламент, а титулы Феттеля и Ферстаппена – заслуга Эдриана Ньюи, который строил и подгонял машины под их пилотажные стили.
Однако со временем конспирологические теории выветриваются, негатив частично стирается – остаются цифры поразительных рекордов и видео самых ярких моментов.
Спустя 10-15 лет многие даже не задумаются, кому из гонщиков «Ред Булл» лучше подходила машина. Никто не вспомнит, как именно Макс всех разрывал – как почти никто сейчас не готов пересказать рядовые победы Сенны и Проста в 1988-м. Зато многие знают, что в тот год «Макларен» не выиграл лишь одну гонку – и ее болельщики смакуют до сих пор. Возможно, Гран-при Сингапура и тактическая работа Карлоса Сайнса тоже запомнятся сильнее десятка побед Ферстаппена?
Не исключено, что Макса в первую очередь будут ассоциировать с другими историями. С блестящим пилотажем на дождевом «Интерлагосе» в 2016-м. Почти безумными попытками удержать Хэмилтона на той же трассе в 2021-м. Или серией взаимных обгонов с Леклером в Джидде в 2022-м.
Но 2023-й запомнится тем странным пониманием еще до старта любого Гран-при, что ты уже знаешь победителя – как бы потом ни складывалась гонка.
Никто прежде в «Ф-1» не проводил настолько стабильный и сильный отрезок в карьере: 19 побед за год (и 10 подряд) сделали Ферстаппена больше чем просто гонщиком – в современном обществе он теперь синоним и символ скорости. Макс стал фронтменом, лицом «Формулы-1» (пусть сам и не любит такой статус) и в массовом сознании как минимум сравнялся с Михаэлем Шумахером – и речь не только о достижениях, но и о текущем восприятии автоспорта в целом.
Для широкой аудитории Ферстаппен – идеальный гонщик и нарицательный персонаж.
С Максом делают игрушки. В его честь фанаты сочиняют песни. В популярной культуре раскручиваются отсылки к его скорости – в сериале «Миллиарды» сравнили подход к жизни одного из главных героев со стремительностью Ферстаппена.
Мемы с Максом постят даже порноактрисы. Самый неожиданный кроссовер – клич «Макс Ферстаппен» от квотербека «Бронкос» в американском футболе, обозначавший тактику на ближайший розыгрыш. И это неудивительно, ведь само имя голландца звучит как прилагательное – легко запоминающееся и призывающее к максимальным результатам. Чемпиона «Ф-1» все чаще узнают даже далекие от гонок люди – и это главный итог его доминирования.
2023-й – пик величия Ферстаппена. Но соперники из «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена» постепенно подбираются к лидеру, и есть робкая надежда, что в следующем сезоне Гран-при станут менее однообразными. Возможно, самую скучную часть эпохи Макса мы уже пережили.
Спасибо за эту мощную историю, мы расскажем ее детям. А теперь хочется увидеть больше борьбы, экшена и обгонов.
Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson
Вот когда начнут на одинаковых тачках кататься, тогда и сравнивайте
А пока это соревнования конструкторов
А Макс просто красавчик.
Ну а Максу - удачи! Хороший пилот.
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Наивные. В следующем сезоне будет минимум 20 побед Ферстаппена, а возможно и все 24.
Алонсо правильно говорил о том, что главное, чтоб машина была быстрой, а подстроиться под нее - задача гонщика. Плохому танцору всегда мешает "машина не под того подстроенная". Рикардо слил Норрису со всем своим опытом, а Пиастри под конец сезона раскатился. И кто виноват? МакЛарен? Макс доминировал, а Перец еле еле вывез сезон. Так кто лучше?
Песни славы тапку и сосание с пальца исключительности - дурной вкус под соусом "остальное не имеет значения, забудется".
Мой мир ф1 формировался с приходом Шуми в Феррари и годами за которые они шли к успеху. Тогда пошли изменения в регламенте и каждое тормозило Шуми и обостряло борьбу. Ему отдавали должное, но великие гонщики оставались великими.
Сам только после фильма о Лауде и Ханте, стал смотреть на все шире.
Сегодня время пилотов, а гонщики ушли в историю.
Список последних многократных не о величии, а об удаче попасть за руль боллида команды, способной правдой и неправдой построить самовоз.
Интересно кто и в чем хочет походить на тапка, Хэма, Феттеля?????
Вспомните, как он бодался каждый год со всякими ХПМ, Микой, Хиллом и прочими...
Как Мишлен был быстрее Бриджстоуна...
Он вообще пришел в Феррари, когда она была в такой *опе
Думаю потеря Матешица может больше сказаться, в итоге
И после смены регламента в РБ останутся главные: Хорнер, Ньюи, Ферстаппен. Я очень надеюсь, что борьба станет интереснее, что Шарль, Ландо и Джордж захватят хотя бы по одному титулу... Но Макс с большой долей вероятности перекроет рекорды Шумахера и Хэмилтона.
а к шумахеру после победы в Австрии с унижением баррика?
а к леклеру после игнорирование приказа в бахрейне в 2019?
@ничего не угрожает чемпионству
Смотреть гонки при доминирующем Максе естественно скучнее, ибо Перес это далеко не Росберг .
Странно да.