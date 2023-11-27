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Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера

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Послесловие к выдающемуся сезону чемпиона.

Удивительны рекордные чемпионаты: от них тошнит при просмотре в прямом эфире, но спустя годы отвращение угасает, остается ощущение эпичности – и счастливчики рассказывают потомкам, как следили за потрясающими успехами великих спортсменов.

Далеко не все получали удовольствие от побед Найджела Мэнселла с отрывами в десятки секунд, безальтернативного лидерства Себастьяна Феттеля, многолетнего доминирования Льюиса Хэмилтона или Михаэля Шумахера, чье имя стало синонимом скорости. Утомительно наблюдать за величием, растаптывающим интригу к середине сезона и лишающим нас драматичных развязок на последних кругах финальной гонки.

Кроме того, при наблюдении за гигантами спорта время от времени возникает горькое послевкусие несправедливости – как при ослушании Феттелем приказа «Мульти-21» или при виде Баррикелло, едва не рыдающего на подиуме из-за потерянной победы в Шпильберге. Далее недовольные фанаты всегда найдут повод упростить и обесценить: к Шумахеру в «Феррари» перевели лучших специалистов «Бенеттона» (да и выезжал он на работе напарника), Хэмилтон пришел в «Мерседес» на подготовленный для команды регламент, а титулы Феттеля и Ферстаппена – заслуга Эдриана Ньюи, который строил и подгонял машины под их пилотажные стили.

Однако со временем конспирологические теории выветриваются, негатив частично стирается – остаются цифры поразительных рекордов и видео самых ярких моментов. 

Спустя 10-15 лет многие даже не задумаются, кому из гонщиков «Ред Булл» лучше подходила машина. Никто не вспомнит, как именно Макс всех разрывал – как почти никто сейчас не готов пересказать рядовые победы Сенны и Проста в 1988-м. Зато многие знают, что в тот год «Макларен» не выиграл лишь одну гонку – и ее болельщики смакуют до сих пор. Возможно, Гран-при Сингапура и тактическая работа Карлоса Сайнса тоже запомнятся сильнее десятка побед Ферстаппена?

Не исключено, что Макса в первую очередь будут ассоциировать с другими историями. С блестящим пилотажем на дождевом «Интерлагосе» в 2016-м. Почти безумными попытками удержать Хэмилтона на той же трассе в 2021-м. Или серией взаимных обгонов с Леклером в Джидде в 2022-м. 

Но 2023-й запомнится тем странным пониманием еще до старта любого Гран-при, что ты уже знаешь победителя – как бы потом ни складывалась гонка.

Никто прежде в «Ф-1» не проводил настолько стабильный и сильный отрезок в карьере: 19 побед за год (и 10 подряд) сделали Ферстаппена больше чем просто гонщиком – в современном обществе он теперь синоним и символ скорости. Макс стал фронтменом, лицом «Формулы-1» (пусть сам и не любит такой статус) и в массовом сознании как минимум сравнялся с Михаэлем Шумахером – и речь не только о достижениях, но и о текущем восприятии автоспорта в целом.

Для широкой аудитории Ферстаппен – идеальный гонщик и нарицательный персонаж.

С Максом делают игрушки. В его честь фанаты сочиняют песни. В популярной культуре раскручиваются отсылки к его скорости – в сериале «Миллиарды» сравнили подход к жизни одного из главных героев со стремительностью Ферстаппена.

Мемы с Максом постят даже порноактрисы. Самый неожиданный кроссовер – клич «Макс Ферстаппен» от квотербека «Бронкос» в американском футболе, обозначавший тактику на ближайший розыгрыш. И это неудивительно, ведь само имя голландца звучит как прилагательное – легко запоминающееся и призывающее к максимальным результатам. Чемпиона «Ф-1» все чаще узнают даже далекие от гонок люди – и это главный итог его доминирования. 

2023-й – пик величия Ферстаппена. Но соперники из «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена» постепенно подбираются к лидеру, и есть робкая надежда, что в следующем сезоне Гран-при станут менее однообразными. Возможно, самую скучную часть эпохи Макса мы уже пережили.

Спасибо за эту мощную историю, мы расскажем ее детям. А теперь хочется увидеть больше борьбы, экшена и обгонов.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

70 комментариев

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Дмитрий Алейников
Ферстаппен молодец, как бы кто к нему не относился. Он прям гонщик старой школы, несмотря на возраст.
+79
-11
+68
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Вован Мельников
Какой смысл вообще сравнивать гонщиков в Ф1?))
Вот когда начнут на одинаковых тачках кататься, тогда и сравнивайте
А пока это соревнования конструкторов
+57
-2
+55
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EconomistGl
Ответ bilbiveter
Макс однозначно велик и уже точно останется в истории гонок как один из самых лучших гонщиков, но мне почему-то смотреть гонки при доминирующем Максе скучнее, чем смотреть гонки при доминирующем Хэмилтоне
Ну так там была борьба с Росбергом в 2014-2016 гг., была сильная Феррари в 2017-2018, которая ко второй трети сезона лидировала в ОЗ. А здесь ультракосмовоз имени Ньюи, соперник-средняк, никакой борьбы. Плюс команда идеальна в мелочах - абсолютная надежность, быстрейшие точные пит-стопы (сравните с Мерседесом, которые питы делают по 3,5 сек), отличные стратеги.
+54
-2
+52
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LechK1nG
Буду болеть за кого угодно, лишь бы афро-бриташка не обошел Шуми по количеству титулов!
А Макс просто красавчик.
+50
-16
+34
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Pavlo Pedko
Шумахера не равняйте с Хэмилтоном или Феттелем. У него хватало борьбы на последних кругах и в последних гонках. И посмотрите на таблицу процента кругов лидирования - у Шумахера лучший сезон не рекордный и достигнут ещё в Бенеттоне. Его победы были трудовые, с обгонами и тактикой, а история взаимодействия с Баррикеллой - одновременно драматична и поучительна, благодаря чему мы Рубенса и помним)
Ну а Максу - удачи! Хороший пилот.
+38
-9
+29
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McMurdec
Написали все по делу. Но конечно на сегодняшний день переживать за него сложно. Гегемония еще ни одному спорту не шла на пользу.и у вас две одинаковые фотки залиты. Возможно, стоит поправить
+23
-1
+22
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ArcherMZ
Ответ burefan
Самовозный чемпион
Тут не про Льиюса!
+29
-7
+22
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Bayern2004
Ответ LechK1nG
Буду болеть за кого угодно, лишь бы афро-бриташка не обошел Шуми по количеству титулов! А Макс просто красавчик.
Извините за занудство,но он не афро -бриташка,а карибский лыцарь.Папаша евойный из Гренады.
+16
-4
+12
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Мандалай
Возможно, самую скучную часть эпохи Макса мы уже пережили.
--------------------------------------------
Наивные. В следующем сезоне будет минимум 20 побед Ферстаппена, а возможно и все 24.
+15
-6
+9
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Максим Семин
Что Феттель делает с Шумахером на первой картинке?
+7
0
+7
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vulturecrow
Ответ doctor.morge
На редкость доминирующий сезон для РБ, 10-13 годы и рядом не стоят. Причем ФИА все сделала для этого, еще и конкурентов несколько притормозила. Надежды на 26 год, которые многие питают, могут не оправдаться. Да, там есть определенные изменения в гибридной части мотора, многие думают, что регламент будет моторный. Но аэродинамику там на мой взгляд только усложнили, причем на базе опять граунд-эффекта. В общем, прогноз такой, если РБ смогут освоить без больших ошибок производство мотора, то аэродинамика их опять вывезет. В общем, учитывая все события +-, смотрите РДС и не пожалеете:)
Кто что, а дед теории заговора под кроватью ищет. угу-ага, это всё ФИА, а не Ньюи с Максом. Иначе Феррари даже собственные стратегии не уберегли бы от чемпионства.
+9
-2
+7
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bilbiveter
Макс однозначно велик и уже точно останется в истории гонок как один из самых лучших гонщиков, но мне почему-то смотреть гонки при доминирующем Максе скучнее, чем смотреть гонки при доминирующем Хэмилтоне
+18
-14
+4
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elkipalki
Ответ bilbiveter
Макс однозначно велик и уже точно останется в истории гонок как один из самых лучших гонщиков, но мне почему-то смотреть гонки при доминирующем Максе скучнее, чем смотреть гонки при доминирующем Хэмилтоне
Потому что смесь лучшая тачка(РБ) + лучший гонщик(Ферстаппен) - это похороны интриги. А вот смесь лучшая тачка(мерс) + гонщик середняк(Хэмилтон) не дают такого доминирования. Хотя мерс вез всем секунду с круга, но Хэм не мог так доминировать.
+20
-16
+4
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Ивванов
Ответ Александр Андала
да, но, фанатам тапка и люси - не понять
Ты чей фанат?
+3
0
+3
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Markoni
Ответ bilbiveter
Макс однозначно велик и уже точно останется в истории гонок как один из самых лучших гонщиков, но мне почему-то смотреть гонки при доминирующем Максе скучнее, чем смотреть гонки при доминирующем Хэмилтоне
У доминирующего Хэмильтона был сильный напарник - Росберг. А с Ферстаппеном повторение истории Шумахера - Самовозка плюс слабый напарник.
+3
0
+3
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Павел Павленко
а Мэнсела с его трек- контролем смотреть интересно было??? вот уж где самый скучный чемп был. где он почти на круг уезжал от второго места
+3
0
+3
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LechK1nG
Ответ Bayern2004
Извините за занудство,но он не афро -бриташка,а карибский лыцарь.Папаша евойный из Гренады.
Принимается))
+5
-2
+3
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kotopandych
Ответ Givi Shotadze
Мерседес за годы доминирования расслабился и потерял инициативу - сначала дали судьям забрать титул у Льюиса, и тут же прозевали разработку РБ машины под новый регламент, хотя у них была машина неповторимая, но она не поехала как надо. Песни славы тапку и сосание с пальца исключительности - дурной вкус под соусом "остальное не имеет значения, забудется". Мой мир ф1 формировался с приходом Шуми в Феррари и годами за которые они шли к успеху. Тогда пошли изменения в регламенте и каждое тормозило Шуми и обостряло борьбу. Ему отдавали должное, но великие гонщики оставались великими. Сам только после фильма о Лауде и Ханте, стал смотреть на все шире. Сегодня время пилотов, а гонщики ушли в историю. Список последних многократных не о величии, а об удаче попасть за руль боллида команды, способной правдой и неправдой построить самовоз. Интересно кто и в чем хочет походить на тапка, Хэма, Феттеля?????
Мерсы не расслабились, по ним просто ударил потолок расходов. Раньше у них был подход "сделать несколько моделей и на все деньги их прокручивать в трубе пока не получится хорошо". Сейчас такой подход не прокатит, а перестроиться в "сделать нормально сразу" они не смогли. То ли инженеры не так хороши, то ли старый подход слишком сильно въелся.
+4
-1
+3
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Аскар Туребеков
Ответ Kanu
Ферстапен - символ слова "самовоз"
А как же Хэмилтон и Шумахер?
+2
0
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mikhuil
Ответ kotopandych
Мерсы не расслабились, по ним просто ударил потолок расходов. Раньше у них был подход "сделать несколько моделей и на все деньги их прокручивать в трубе пока не получится хорошо". Сейчас такой подход не прокатит, а перестроиться в "сделать нормально сразу" они не смогли. То ли инженеры не так хороши, то ли старый подход слишком сильно въелся.
Плюс они заигрались в многообразие
+2
0
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Александр Андала
Ответ Павел Павленко
а Мэнсела с его трек- контролем смотреть интересно было??? вот уж где самый скучный чемп был. где он почти на круг уезжал от второго места
инвесторам тапка и ред буллу - интересно было (реклама и т.д.)
+2
0
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Bayern2004
Ответ Максим Семин
Что Феттель делает с Шумахером на первой картинке?
Зачёт, хорошо заметили.
+2
0
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Markoni
История повторяется - Самовоз плюс полное отсутствие сильного напарника.
+4
-2
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Kanu
Ответ Kanu
Ферстапен - символ слова "самовоз"
Как он водит, когда машина едет не сама, мы видели в Лас Вегасе на первом круге
+3
-1
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Alesha_451
Ответ doctor.morge
На редкость доминирующий сезон для РБ, 10-13 годы и рядом не стоят. Причем ФИА все сделала для этого, еще и конкурентов несколько притормозила. Надежды на 26 год, которые многие питают, могут не оправдаться. Да, там есть определенные изменения в гибридной части мотора, многие думают, что регламент будет моторный. Но аэродинамику там на мой взгляд только усложнили, причем на базе опять граунд-эффекта. В общем, прогноз такой, если РБ смогут освоить без больших ошибок производство мотора, то аэродинамика их опять вывезет. В общем, учитывая все события +-, смотрите РДС и не пожалеете:)
А как ФИА конкурентов тормозила? Без сарказма, правда интересно
+1
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ASphotographer
Ответ Александр Андала
очередной сомовозник, с машиной, подстроенной - под него (чуть более, чем полностью). Даже, в прессе - признавали
А под кого строить РБ машину, под Саржента?
Алонсо правильно говорил о том, что главное, чтоб машина была быстрой, а подстроиться под нее - задача гонщика. Плохому танцору всегда мешает "машина не под того подстроенная". Рикардо слил Норрису со всем своим опытом, а Пиастри под конец сезона раскатился. И кто виноват? МакЛарен? Макс доминировал, а Перец еле еле вывез сезон. Так кто лучше?
+1
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Alesha_451
Ответ Pavlo Pedko
Шумахера не равняйте с Хэмилтоном или Феттелем. У него хватало борьбы на последних кругах и в последних гонках. И посмотрите на таблицу процента кругов лидирования - у Шумахера лучший сезон не рекордный и достигнут ещё в Бенеттоне. Его победы были трудовые, с обгонами и тактикой, а история взаимодействия с Баррикеллой - одновременно драматична и поучительна, благодаря чему мы Рубенса и помним) Ну а Максу - удачи! Хороший пилот.
По проценту кругов лидирования как раз не стоит сравнивать нынешних пилотов с прошлыми. Дозаправки же. В сегодняшнюю эпоху у Шуми стата была бы как раз, как у Макса
+2
-1
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Макгрэди номер 1
Ответ Ивванов
Ты чей фанат?
Срача.
+2
-1
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Александр Андала
Ответ Мандалай
Возможно, самую скучную часть эпохи Макса мы уже пережили. -------------------------------------------- Наивные. В следующем сезоне будет минимум 20 побед Ферстаппена, а возможно и все 24.
Ньюи - убрать. Посмотрели бы - с новым регламентом
+3
-2
+1
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CHE!
Купили всю почти всю инженерную команду Мерседеса и сделали из Макса топ-гонщика. Но все помнят как он ныл до этого
+9
-8
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Givi Shotadze
Мерседес за годы доминирования расслабился и потерял инициативу - сначала дали судьям забрать титул у Льюиса, и тут же прозевали разработку РБ машины под новый регламент, хотя у них была машина неповторимая, но она не поехала как надо.
Песни славы тапку и сосание с пальца исключительности - дурной вкус под соусом "остальное не имеет значения, забудется".
Мой мир ф1 формировался с приходом Шуми в Феррари и годами за которые они шли к успеху. Тогда пошли изменения в регламенте и каждое тормозило Шуми и обостряло борьбу. Ему отдавали должное, но великие гонщики оставались великими.
Сам только после фильма о Лауде и Ханте, стал смотреть на все шире.
Сегодня время пилотов, а гонщики ушли в историю.
Список последних многократных не о величии, а об удаче попасть за руль боллида команды, способной правдой и неправдой построить самовоз.
Интересно кто и в чем хочет походить на тапка, Хэма, Феттеля?????
+5
-4
+1
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faraone99
Ферстаппен крут, без сомнений. Но если ты быстро бегаешь во дворе или где-то еще, то тебе скажут: Ну ты Шумахер
+2
-1
+1
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Exorcium
Как можно в трезвом уме этих господ на самовозках сравнивать с Шумахером?!
+2
-1
+1
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Kanu
Ответ Аскар Туребеков
А как же Хэмилтон и Шумахер?
Какой Шумахер, вы о чем?
Вспомните, как он бодался каждый год со всякими ХПМ, Микой, Хиллом и прочими...
Как Мишлен был быстрее Бриджстоуна...
Он вообще пришел в Феррари, когда она была в такой *опе
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seryas
Ответ Александр Андала
Ньюи - убрать. Посмотрели бы - с новым регламентом
Не поменяется ничего. РБ - машина.

Думаю потеря Матешица может больше сказаться, в итоге
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vulturecrow
Не знал про отсылки к Ферстаппену в НФЛ. И это только начало, как мне кажется. На следующий сезон можно квартиру ставить. Правда, выигрыш будет мизерный.

И после смены регламента в РБ останутся главные: Хорнер, Ньюи, Ферстаппен. Я очень надеюсь, что борьба станет интереснее, что Шарль, Ландо и Джордж захватят хотя бы по одному титулу... Но Макс с большой долей вероятности перекроет рекорды Шумахера и Хэмилтона.
+4
-4
0
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Александр Митраков
ДУ ДУ ДУ ДУ МАКС ФЕРСТАППЕН
+4
-4
0
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Олег Карпов
Ответ Ивванов
Автор прав и у меня негативное отношение к Феттелю именно за нарушение им указания из боксов «Мульти-21».В гонке на первом месте едет его партнер по команде, Феттель на втором, ничего не угрожает чемпионству Феттеля по итогам сезона. Но Феттель, не смотря на приказ «Мульти-21», всё равно молча обгоняет своего партнера, который не ожидает подвоха, чтобы выиграть ещё одну гонку. Скотский поступок.
интересно,а за игнорирование приказов в 2011 в сильверстоуне Уэббера на борьбу на последних кругах после слитой победы Феттеля на питстопе,у вас к уэбберу тоже негативное отношение?
а к шумахеру после победы в Австрии с унижением баррика?
а к леклеру после игнорирование приказа в бахрейне в 2019?
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seryas
Ответ ruy9obryb590
Трудовые победы это когда из песка его выталкивали, а других нет?
Что бы понять величие Шуми, достаточно посмотреть на Феттеля, Алонсо и, да... Леклера
+2
-2
0
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ruy9obryb590
Ответ Pavlo Pedko
Шумахера не равняйте с Хэмилтоном или Феттелем. У него хватало борьбы на последних кругах и в последних гонках. И посмотрите на таблицу процента кругов лидирования - у Шумахера лучший сезон не рекордный и достигнут ещё в Бенеттоне. Его победы были трудовые, с обгонами и тактикой, а история взаимодействия с Баррикеллой - одновременно драматична и поучительна, благодаря чему мы Рубенса и помним) Ну а Максу - удачи! Хороший пилот.
Трудовые победы это когда из песка его выталкивали, а других нет?
+4
-4
0
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Maxeg
Ответ Максим Семин
Что Феттель делает с Шумахером на первой картинке?
Это ладно. А что на главной картинке слева делает Аршавин?… )))
0
0
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Олег Карпов
Ответ Ивванов
Автор прав и у меня негативное отношение к Феттелю именно за нарушение им указания из боксов «Мульти-21».В гонке на первом месте едет его партнер по команде, Феттель на втором, ничего не угрожает чемпионству Феттеля по итогам сезона. Но Феттель, не смотря на приказ «Мульти-21», всё равно молча обгоняет своего партнера, который не ожидает подвоха, чтобы выиграть ещё одну гонку. Скотский поступок.
@вторая гонка в сезоне
@ничего не угрожает чемпионству
0
0
0
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AntonIQ
Вот когда дети начнут играть "в Ферстаппена" или когда лихачей на дорогах начнут с Ферстаппеном сравнивать, тогда и можно будет говорить про "территорию Шумахера"
+1
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Где сейчас комментирует Алексей Попов и Фабричнова ?
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Max the best
Спасибо Макс за этот сезон! Лучше, как говорится, не придумаешь! Будем помнить и рассказывать внукам про 2023.
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Armeec1991
Для Макса это сезон уровня Месси-2012 с 91 голом за год. Для РБ это сезон уровня Барсы-09/10 c 6 трофеями за сезон. Можно не любить всех перечисленных, но это были эпохальные достижения. Уникальность этих результатов подчёркивает ещё и то, насколько плотная борьба была позади что в ЛЗ, что в КК - Макс и РБ были просто на другом уровне, даже Мерседес в период своего абсолютного доминирования в 14-16 годах не сумели достичь таких показателей. Конечно по ходу сезона хотелось проблем у Макса и РБ для обострения борьбы за победы в гонках, но сейчас даже как-то обидно что провал в Сингапуре не дал свершиться абсолютному рекорду по победам
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ArcherMZ
Ответ Александр Андала
в, том числе - про него. Не буль гениальных инженеров, Люся и Тапок - обсирались бы. Оба, похожи, в плане - доминации. В эпоху Шумахера и Феррари, было - то же самое.
Ну, так и с Месси еще десять человек на поле бегает. А великий - Месси.
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Markoni
Ответ bilbiveter
Макс однозначно велик и уже точно останется в истории гонок как один из самых лучших гонщиков, но мне почему-то смотреть гонки при доминирующем Максе скучнее, чем смотреть гонки при доминирующем Хэмилтоне
И как вы это определили? Аааааа, относительно Переса велик. Это да, относительно Переса велик.
Смотреть гонки при доминирующем Максе естественно скучнее, ибо Перес это далеко не Росберг .
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Markoni
Ответ ArcherMZ
Ну, так и с Месси еще десять человек на поле бегает. А великий - Месси.
С Месси все бегают в одинаковых условиях. А тут у Ферстаппена самовоз, а у остальных ведро с болтами.
Странно да.
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burefan
Ответ ArcherMZ
Тут не про Льиюса!
А про кого? Тут ещё есть чемпионы ?
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