Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера

Послесловие к выдающемуся сезону чемпиона.

Удивительны рекордные чемпионаты: от них тошнит при просмотре в прямом эфире, но спустя годы отвращение угасает, остается ощущение эпичности – и счастливчики рассказывают потомкам, как следили за потрясающими успехами великих спортсменов.

Далеко не все получали удовольствие от побед Найджела Мэнселла с отрывами в десятки секунд, безальтернативного лидерства Себастьяна Феттеля, многолетнего доминирования Льюиса Хэмилтона или Михаэля Шумахера, чье имя стало синонимом скорости. Утомительно наблюдать за величием, растаптывающим интригу к середине сезона и лишающим нас драматичных развязок на последних кругах финальной гонки.

Кроме того, при наблюдении за гигантами спорта время от времени возникает горькое послевкусие несправедливости – как при ослушании Феттелем приказа «Мульти-21» или при виде Баррикелло, едва не рыдающего на подиуме из-за потерянной победы в Шпильберге. Далее недовольные фанаты всегда найдут повод упростить и обесценить: к Шумахеру в «Феррари» перевели лучших специалистов «Бенеттона» (да и выезжал он на работе напарника), Хэмилтон пришел в «Мерседес» на подготовленный для команды регламент, а титулы Феттеля и Ферстаппена – заслуга Эдриана Ньюи, который строил и подгонял машины под их пилотажные стили.

Однако со временем конспирологические теории выветриваются, негатив частично стирается – остаются цифры поразительных рекордов и видео самых ярких моментов.

Спустя 10-15 лет многие даже не задумаются, кому из гонщиков «Ред Булл» лучше подходила машина. Никто не вспомнит, как именно Макс всех разрывал – как почти никто сейчас не готов пересказать рядовые победы Сенны и Проста в 1988-м. Зато многие знают, что в тот год «Макларен» не выиграл лишь одну гонку – и ее болельщики смакуют до сих пор. Возможно, Гран-при Сингапура и тактическая работа Карлоса Сайнса тоже запомнятся сильнее десятка побед Ферстаппена?

Не исключено, что Макса в первую очередь будут ассоциировать с другими историями. С блестящим пилотажем на дождевом «Интерлагосе» в 2016-м. Почти безумными попытками удержать Хэмилтона на той же трассе в 2021-м. Или серией взаимных обгонов с Леклером в Джидде в 2022-м.

Но 2023-й запомнится тем странным пониманием еще до старта любого Гран-при, что ты уже знаешь победителя – как бы потом ни складывалась гонка.

Никто прежде в «Ф-1» не проводил настолько стабильный и сильный отрезок в карьере: 19 побед за год (и 10 подряд) сделали Ферстаппена больше чем просто гонщиком – в современном обществе он теперь синоним и символ скорости. Макс стал фронтменом, лицом «Формулы-1» (пусть сам и не любит такой статус) и в массовом сознании как минимум сравнялся с Михаэлем Шумахером – и речь не только о достижениях, но и о текущем восприятии автоспорта в целом.

Для широкой аудитории Ферстаппен – идеальный гонщик и нарицательный персонаж.

С Максом делают игрушки. В его честь фанаты сочиняют песни. В популярной культуре раскручиваются отсылки к его скорости – в сериале «Миллиарды» сравнили подход к жизни одного из главных героев со стремительностью Ферстаппена.

Мемы с Максом постят даже порноактрисы. Самый неожиданный кроссовер – клич «Макс Ферстаппен» от квотербека «Бронкос» в американском футболе, обозначавший тактику на ближайший розыгрыш. И это неудивительно, ведь само имя голландца звучит как прилагательное – легко запоминающееся и призывающее к максимальным результатам. Чемпиона «Ф-1» все чаще узнают даже далекие от гонок люди – и это главный итог его доминирования.

2023-й – пик величия Ферстаппена. Но соперники из «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена» постепенно подбираются к лидеру, и есть робкая надежда, что в следующем сезоне Гран-при станут менее однообразными. Возможно, самую скучную часть эпохи Макса мы уже пережили.

Спасибо за эту мощную историю, мы расскажем ее детям. А теперь хочется увидеть больше борьбы, экшена и обгонов.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson