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Ферстаппен – почти чемпион, хотя много проигрывал на старте. Когда наступил перелом? При каких условиях Макс оформит титул?

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Формула-1
Шарль Леклер Шарль Леклер
Гран-при Японии
Феррари Феррари
Ред Булл Ред Булл
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
Серхио Перес Серхио Перес
Маттиа Бинотто Маттиа Бинотто
Йос Ферстаппен Йос Ферстаппен
Авто Авто

Шаг до успеха.

До завершения 73-го чемпионата мира «Формулы-1» еще целых пять Гран-при, но в итоговой победе Макса Ферстаппена давно почти никто не сомневается. Да, формально шансы на титул сохраняют и Шарль Леклер (из «Феррари»), и Серхио Перес (напарник Макса по «Ред Булл»), но им нужно выигрывать оставшиеся этапы и надеяться на постоянные провалы лидера – это почти нереалистичное развитие событий. 

Поэтому единственный важный вопрос в чемпионской гонке – когда именно Макс выиграет титул? Первый «матчбол» в Сингапуре он упустил из-за командной и собственных ошибок, но следующая возможность появится в ближайшее воскресенье, 9 октября, на Гран-при Японии.

При каких условиях Ферстаппен станет чемпионом на «Сузуке»? 

25-летний нидерландец к текущему моменту заработал 341 зачетный балл, в то время как Леклер и Перес отстают на 104 и 106 очков соответственно. Поскольку в пяти оставшихся Гран-при будет разыграно 138 очков (за победу дают 25, за быстрейший круг – 1, за спринт в Бразилии можно будет получить еще 8 зачетных баллов) – для оформления титула на «Сузуке» Максу необходимо оторваться на 112 очков от ближайшего преследователя. 

Всего существует 12 раскладов, при которых действующий чемпион выиграет второй титул уже в эти выходные – ознакомиться со всеми можно в этой новости:

Победа с лучшим кругом обеспечит Ферстаппену титул и другие расклады перед Гран-при Японии

Почти во всех случаях лидера «Ред Булл» к успеху ведет множество «если»: например, с победой без лучшего круга потребуется помощь напарника (если Перес финиширует вторым и с лучшим кругом, то и он, и Леклер потеряют даже математические шансы); при финише на второй или третьей позициях Максу остается надеяться, что Шарль приедет не выше 5-го и 6-го мест соответственно. 

Самая низкая финишная позиция, позволяющая Ферстаппену стать чемпионом – шестая, но в таком случае Перес должен подняться не выше 9-го места, а Леклер вовсе остаться без очков. Но трудно представить, чтобы такое произошло без великих потрясений – топы редко оказываются в середине пелотона, а Макс вовсе выпадает из тройки лучших только в случае форс-мажоров. 

Лишь один вариант позволяет Максу не задумываться о позициях соперников: нужно победить, а также установить лучший круг в гонке. В таком случае он точно станет чемпионом мира. 

(БК – быстрейший круг, за него дают +1 балл)

На всякий случай отдельно отметим, что если Леклер или Перес закончат гонку впереди Ферстаппена, то коронация отложится как минимум до Гран-при США (который пройдет 23 октября). 

Макс очень легко идет ко второму титулу, хотя на старте проигрывал 46 очков 

В начале сезона все выглядело так, словно к долгожданной победе в первенстве поехал Шарль Леклер – монегаск стабильно боролся за лидерство и выиграл два Гран-при из трех, причем на третьем этапе, в Австралии, победил с колоссальным преимуществом. 

«Феррари» №16 в этих гонках выглядела надежной и быстрой, а вот Ферстаппен, наоборот, сталкивался с техническими неприятностями – в Бахрейне перестала работать подача топлива, а в Мельбурне произошла утечка горючей смеси. В тот момент Макс плелся в чемпионате шестым и уступал Шарлю 46 очков. 

Но перед домашней гонкой на автодроме имени Энцо и Дино Феррари шеф итальянцев Маттиа Бинотто отметил, что о повторении великих времен Михаэля Шумахера говорить рано, поскольку строительство победного коллектива далеко от завершения. Кроме того, Бинотто точно определил и главную угрозу со стороны «Ред Булл» – феноменальные темпы развития машины. И его опасения вскоре подтвердились.

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По традиции последних лет, «Феррари» эффектно пробежала по всем своим любимым граблям: в Имоле Леклер допустил глупый разворот, в Майами «красные» упустили победу после старта с первого места из-за отсутствия гоночного темпа, в Испании и Баку на машине Шарля умирал двигатель, а в Монако подвели стратеги (еще не так стыдно, как в дальнейшем, но они только учились пробивать дно). 

Ферстаппен перехватил лидерство уже в Барселоне и в дальнейшем продолжал отрываться: дело в том, что «Ред Булл» здорово доработал болид и сделал его легче (а значит – быстрее), а сам Макс всего за несколько месяцев адаптировал гоночный стиль к новой технике и начал демонстрировать царские выступления. 

К завершению европейской части сезона нидерландец выдал серию из шести побед подряд, а общее число выигранных гонок за сезон достигло одиннадцати – еще две победы позволят Максу догнать рекордсменов Шумахера и Феттеля, а три – выведут на историческое первое место в этом впечатляющем рейтинге. 

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Когда еще в «Ф-1» побеждали задолго до завершения сезона? 

Наверняка многим памятны успехи Льюиса Хэмилтона, который за последние годы несколько раз досрочно становился чемпионом мира. Самые впечатляющие победы англичанина – в 2015-м и 2020-м годах – оба раза сэр Льюис выигрывал титул за 3 гонки до финала сезона. 

Себастьян Феттель два из четырех титулов также взял досрочно – в 2013-м до конца оставалось три этапа, а в 2011-м – четыре. Столько же (четыре) оставалось до завершения сезона-2004, когда Михаэль Шумахер добился седьмой победы в первенстве. 

Одна из самых впечатляющих историй в «Ф-1» – мощнейший год Найджела Мэнселла: в 1992-м «Британский лев» уже в августе, в 11-й гонке, досрочно выиграл чемпионат мира – за 5 этапов до конца сезона. 

Однако рекорд все-таки принадлежит Шумахеру – в 2002-м немец выиграл титул тоже в 11-й гонке, но за 6 этапов до финиша чемпионата. Знаменательное событие произошло 21 июля на Гран-при Франции. В том году немец побывал призером на всех Гран-при, причем 11 раз слушал немецкий и итальянский гимны на верхней ступени подиума. «Ф-1» так устала от побед Михаэля, что в следующем году поменяла систему начисления очков (не помогло). 

В Японии Макс может ворваться в число лучших в этом рейтинге, хотя до Шумахера ему еще далековато. Впрочем, в семье чемпиона о подобных рекордах даже и не думают. 

«Для меня не так важно, когда именно Макс выиграет титул, – считает Йос Ферстаппен, отец пилота. – Впереди еще много гонок и много очков, а единственное, что по-настоящему важно – это чтобы Макс просто стал чемпионом». 

Йос может не беспокоиться. Так и будет.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Andreas Rentz/Bongarts; REUTERS/Ciro De Luca

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