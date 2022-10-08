Ферстаппен – почти чемпион, хотя много проигрывал на старте. Когда наступил перелом? При каких условиях Макс оформит титул?

Шаг до успеха.

До завершения 73-го чемпионата мира «Формулы-1» еще целых пять Гран-при, но в итоговой победе Макса Ферстаппена давно почти никто не сомневается. Да, формально шансы на титул сохраняют и Шарль Леклер (из «Феррари»), и Серхио Перес (напарник Макса по «Ред Булл»), но им нужно выигрывать оставшиеся этапы и надеяться на постоянные провалы лидера – это почти нереалистичное развитие событий.

Поэтому единственный важный вопрос в чемпионской гонке – когда именно Макс выиграет титул? Первый «матчбол» в Сингапуре он упустил из-за командной и собственных ошибок, но следующая возможность появится в ближайшее воскресенье, 9 октября, на Гран-при Японии.

При каких условиях Ферстаппен станет чемпионом на «Сузуке»?

25-летний нидерландец к текущему моменту заработал 341 зачетный балл, в то время как Леклер и Перес отстают на 104 и 106 очков соответственно. Поскольку в пяти оставшихся Гран-при будет разыграно 138 очков (за победу дают 25, за быстрейший круг – 1, за спринт в Бразилии можно будет получить еще 8 зачетных баллов) – для оформления титула на «Сузуке» Максу необходимо оторваться на 112 очков от ближайшего преследователя.

Всего существует 12 раскладов, при которых действующий чемпион выиграет второй титул уже в эти выходные – ознакомиться со всеми можно в этой новости:

Почти во всех случаях лидера «Ред Булл» к успеху ведет множество «если»: например, с победой без лучшего круга потребуется помощь напарника (если Перес финиширует вторым и с лучшим кругом, то и он, и Леклер потеряют даже математические шансы); при финише на второй или третьей позициях Максу остается надеяться, что Шарль приедет не выше 5-го и 6-го мест соответственно.

Самая низкая финишная позиция, позволяющая Ферстаппену стать чемпионом – шестая, но в таком случае Перес должен подняться не выше 9-го места, а Леклер вовсе остаться без очков. Но трудно представить, чтобы такое произошло без великих потрясений – топы редко оказываются в середине пелотона, а Макс вовсе выпадает из тройки лучших только в случае форс-мажоров.

Лишь один вариант позволяет Максу не задумываться о позициях соперников: нужно победить, а также установить лучший круг в гонке. В таком случае он точно станет чемпионом мира.

(БК – быстрейший круг, за него дают +1 балл)

На всякий случай отдельно отметим, что если Леклер или Перес закончат гонку впереди Ферстаппена, то коронация отложится как минимум до Гран-при США (который пройдет 23 октября).

Макс очень легко идет ко второму титулу, хотя на старте проигрывал 46 очков

В начале сезона все выглядело так, словно к долгожданной победе в первенстве поехал Шарль Леклер – монегаск стабильно боролся за лидерство и выиграл два Гран-при из трех, причем на третьем этапе, в Австралии, победил с колоссальным преимуществом.

«Феррари» №16 в этих гонках выглядела надежной и быстрой, а вот Ферстаппен, наоборот, сталкивался с техническими неприятностями – в Бахрейне перестала работать подача топлива, а в Мельбурне произошла утечка горючей смеси. В тот момент Макс плелся в чемпионате шестым и уступал Шарлю 46 очков.

Но перед домашней гонкой на автодроме имени Энцо и Дино Феррари шеф итальянцев Маттиа Бинотто отметил, что о повторении великих времен Михаэля Шумахера говорить рано, поскольку строительство победного коллектива далеко от завершения. Кроме того, Бинотто точно определил и главную угрозу со стороны «Ред Булл» – феноменальные темпы развития машины. И его опасения вскоре подтвердились.

По традиции последних лет, «Феррари» эффектно пробежала по всем своим любимым граблям: в Имоле Леклер допустил глупый разворот, в Майами «красные» упустили победу после старта с первого места из-за отсутствия гоночного темпа, в Испании и Баку на машине Шарля умирал двигатель, а в Монако подвели стратеги (еще не так стыдно, как в дальнейшем, но они только учились пробивать дно).

Ферстаппен перехватил лидерство уже в Барселоне и в дальнейшем продолжал отрываться: дело в том, что «Ред Булл» здорово доработал болид и сделал его легче (а значит – быстрее), а сам Макс всего за несколько месяцев адаптировал гоночный стиль к новой технике и начал демонстрировать царские выступления.

К завершению европейской части сезона нидерландец выдал серию из шести побед подряд, а общее число выигранных гонок за сезон достигло одиннадцати – еще две победы позволят Максу догнать рекордсменов Шумахера и Феттеля, а три – выведут на историческое первое место в этом впечатляющем рейтинге.

А что «Феррари»? Красноречивее всего – заголовки к гоночным отчетам на официальном сайте самой Скудерии – в них можно прочувствовать боль и страдания в Маранелло.

Когда еще в «Ф-1» побеждали задолго до завершения сезона?

Наверняка многим памятны успехи Льюиса Хэмилтона, который за последние годы несколько раз досрочно становился чемпионом мира. Самые впечатляющие победы англичанина – в 2015-м и 2020-м годах – оба раза сэр Льюис выигрывал титул за 3 гонки до финала сезона.

Себастьян Феттель два из четырех титулов также взял досрочно – в 2013-м до конца оставалось три этапа, а в 2011-м – четыре. Столько же (четыре) оставалось до завершения сезона-2004, когда Михаэль Шумахер добился седьмой победы в первенстве.

Одна из самых впечатляющих историй в «Ф-1» – мощнейший год Найджела Мэнселла: в 1992-м «Британский лев» уже в августе, в 11-й гонке, досрочно выиграл чемпионат мира – за 5 этапов до конца сезона.

Однако рекорд все-таки принадлежит Шумахеру – в 2002-м немец выиграл титул тоже в 11-й гонке, но за 6 этапов до финиша чемпионата. Знаменательное событие произошло 21 июля на Гран-при Франции. В том году немец побывал призером на всех Гран-при, причем 11 раз слушал немецкий и итальянский гимны на верхней ступени подиума. «Ф-1» так устала от побед Михаэля, что в следующем году поменяла систему начисления очков (не помогло).

В Японии Макс может ворваться в число лучших в этом рейтинге, хотя до Шумахера ему еще далековато. Впрочем, в семье чемпиона о подобных рекордах даже и не думают.

«Для меня не так важно, когда именно Макс выиграет титул, – считает Йос Ферстаппен, отец пилота. – Впереди еще много гонок и много очков, а единственное, что по-настоящему важно – это чтобы Макс просто стал чемпионом».

Йос может не беспокоиться. Так и будет.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Andreas Rentz/Bongarts; REUTERS/Ciro De Luca