Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

Гонка уже в воскресенье.

«Формула-1» второй раз за четыре месяца приехала в Саудовскую Аравию – местный Гран-при передвинули с предпоследнего на второй слот календаря чемпионата мира, и потому перерыв между двумя гонками оказался столь коротким.

Перед стартом уик-энда крупные телевещатели успели порефлексировать о прошлогодних столкновениях Макса Ферстаппена со стеной (теперь ее отодвинули) в квалификации и с Льюисом Хэмилтоном, но эти истории моментально всеми забылись в конце первой тренировки, когда в кадры телетрансляции попали гигантские клубы черного дыма где-то недалеко за пределами трассы в Джидде.

Кто и зачем обстреливает Саудовскую Аравию?

Почти сразу же выяснилось, что случившееся – не какой-то локальный пожар, а последствия ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу, который нанесла военизированная шиитская организация хуситов. Эти ребята несколько лет назад захватили власть в соседнем Йемене, но признания со стороны других арабских стран не получили – более того, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Иордания и многие другие страны региона пришли на помощь свергнутому правительству и ввели в южную страну Аравийского полуострова войска.

Военный конфликт длится уже 7 лет – самые горячие события уже в прошлом, но время от времени стороны проводят какие-то операции: коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожает военные объекты хуситов, а повстанцы наносят точечные ракетные удары по нефтедобывающим или перерабатывающим объектам государственной компании Saudi Aramco. Причем делают это хитрым образом – с помощью дронов (их хуситам поставляет Иран, давний противник Саудовской Аравии в арабском мире), которые сложно уничтожать обычными силами ПВО.

Ракеты с одного из таких дронов и подорвали нефтеперерабатывающий завод Aramco, который расположен в 11 километрах от гоночной трассы в Джидде.

«Ф-1» не отказалась от гонки, но решение далось нелегко

Сразу после удара в Джидде начались совещания с участием нового босса «Ф-1» Стефано Доменикали, руководителей команд, пилотов и организаторами Гран-при Саудовской Аравии. Они продолжались до глубокой ночи и завершились после 2 часов по местному времени – Гран-при все же решили провести, а отказалась серия лишь от медиаивентов в течение уик-энда.

Взволнованные гонщики справедливо опасались за безопасность всего мероприятия, и некоторых пришлось долго убеждать в том, что подобное больше не повторится. Главный аргумент со стороны промоутеров и Доменикали, который просочился в прессу, звучит примерно так: организаторы гарантируют безопасность всех участников Гран-при в Джидде, в том числе и потому, что ракетные удары наносятся только по нефтеперерабатывающим заводам.

«[Хуситы] нацеливаются на [нефтяную] инфраструктуру, а не на гражданскую, и, конечно, не на трассу. Мы проверили все факты и получили заверения на самом высоком уровне, что это место безопасное. Давайте гоняться», – заявил президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем.

Как ни странно, в этой фантастической формулировке президента все отмечено верно: хуситы действительно лупят ракетами только по нефтяным заводам, но кто даст гарантии, что в головы этих людей не придет мысль запустить ракету куда-нибудь еще (вроде тим-билдинга) просто по приколу или чтобы посильнее ужалить врага?

На самом деле у «Формулы-1» не должно было быть никаких колебаний – саудовцы пропускают подобные удары от хуситов регулярно, и предпоследний был всего неделю назад. Именно этот случай серия должна была принять как границу дозволенного, и в пятницу после нового удара тут же свернуться и улететь домой.

Разумеется, этого не случилось. Aramco заваливает «Формулу-1» деньгами в качестве титульного спонсора, Доменикали слишком мягкий руководитель, опасающийся жестких мер, председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл – все еще мальчик, который говорит громко только с разрешения босса своей команды, а единственный человек, который мог бы реально что-то возразить, Себастьян Феттель, сейчас сидит дома в Швейцарии с ковидом.

«Ф-1», как всегда, слишком много думает о деньгах. Когда-нибудь это обернется катастрофой, но остается надеяться, что это произойдет не в ближайшее воскресенье.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic; REUTERS/Hamad I Mohammed