Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно

Алина Загитова украсила (действительно украсила!) шоу на премии «Муз-ТВ»: вышла на сцену для номера с Люсей Чеботиной под трек «Лучшая подруга».

Анонс от олимпийский чемпионки привлекал характерной угрожающей манерой: «Очень интересный экспириенс нас всех ждет».

И теперь понятно, что имелось в виду не вручение приза Моту за лучшее видео, а именно постановка с Чеботиной.

● Для начала немного контекста. «Лучшая подруга» – баллада о предательстве: подруга увела у лирической героини любимого мужчину.

«Я до последнего верила, что сделать так Может угодно кто, но не ты. Доверия моего закрыла ты кредит, Как только я, с твоих слов, представила вас с ним. <…>

Ты видела тогда в моих глазах печаль. Ты делала больней и тебе не было жаль. Его люблю, ты знала как, а я осознала вдруг, Что мой самый страшный враг – лучшая подруга».

● Загитова отыгрывает именно подругу-антагониста: восседает на троне, стилизованном под змею, черное платье против белого у Чеботиной, они обращаются друг к другу и обмениваются жестами. При этом прически у героинь одинаковые.

Первую треть номера Алина – флагман сцены: позирует возле трона, у подножия которого двигаются парни и девушки, и поет в микрофон. По залу звучит фонограмма Чеботиной, но диссонанса не чувствуется – такова задумка.

Весь первый куплет – за Алиной, которая здорово двигается в такт и эффектным разворотом садится на трон.

С первого припева акцент переходит на Чеботину, которая появляется из зрительного зала.

Казалось бы, при чем здесь Евгений Плющенко?

Подруги ведут диалог.

Со второго куплета Чеботина продвигается на сцену. Загитова уже не поет, а на втором припеве поднимается с трона и спрыгивает в бездну – после слов «И как должна тебя я простить?»

● Мы привыкли, что публичные выступления Алины вне фигурного катания – это как минимум забавно, а чаще – нелепо. Здесь, пожалуй, не тот случай.

Она здорово вошла в образ, изящно двигалась, попадала в музыку и вообще смотрелась органично. На фоне прошлогоднего номера с Zivert (пение мимо собственной фонограммы, грубые движения, не соответствующие песне, агрессивная мимика) прогресс точно есть.

Если и искать прорехи в подаче, то рука с микрофоном по-прежнему не успевает за фонограммой. Но теперь это не так бросается в глаза: постановщики и режиссеры спрятали недостатки Загитовой и подчеркнули достоинства.

Что думаете – удачный экспириенс?