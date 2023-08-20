34 комментария

Алина Загитова пришла на ТНТ в шоу к Павлу Воле и Илье Соболеву – рассказала об увлечениях и отношениях, вместе с сестрой Сабиной вспомнила детство и покорчила рожицы, какие получаются у фигуристов на льду.

Воля представил Загитову как самую сексуальную фигуристку мира (в июле так написало американское издание The Sun).

Воля: Девушка, которую признали самой сексуальной фигуристкой мира. Алина Загитова, встречайте!

Загитова: Привет, здравствуйте!

«Были криминальные случаи, когда мужчины поджидали меня у дома». История от Алины про джип с тонировкой

Воля: Видно, да, фигуристка? Помахала, и потом надо подышать вот так…

Загитова: Я могу и так.

Воля: Алин, чувствуй себя как дома. Тебя все ждали, тебя все любят. Послушай, звание самой сексуальной фигуристки в мире – как сама относишься к такой оценке?

Загитова: Конечно, каждой девушке приятно быть в этом статусе, но это для меня не самое главное, поэтому я спокойно к этому отнеслась.

Воля: Знаки внимания в связи с этим увеличились от мужчин? Странные подкаты?

Загитова: Их всегда было много.

Соболев: Она же коньками занимается, там подкатов знаешь сколько…

Загитова: Да, стандартная шутка (хохот в зале, потом аплодисменты).

Воля с укором: Илья… Нелепые странные подкаты можешь вспомнить? Ну вот кроме тех, которые оттуда прилетало (показывает на Соболева).

Загитова: Конечно, их сложно вспомнить, потому что их было достаточно много. Были криминальные случаи, когда меня поджидали около дома. То есть я жила в пяти минутах от катка, я все время ходила пешком…

Соболев, перебивая: Там что, асфальт у вас кладут?

Пауза.

Загитова: А?

Соболев: Ну каток типа.

Воля: Илья продолжает засыпать своими… Кто-нибудь закройте, пожалуйста, дверь, откуда валится все это.

Загитова: И какой-то мужчина на своем джипе, который тонированный, и все время я вот иду, и он так медленно катится.

Воля: Рядом с тобой?

Загитова: Да, и мне было лет 16, наверное.

Воля: А изнутри что? (Зловещим голосом с акцентом) Алыночка…

Загитова: Да, именно так это было: я заберу тебя с собой.

Воля (тем же голосом): Я Мартиросян…

Послушай, а что мужчина категорически не должен делать? Что вот сразу нет для тебя?

Загитова: Во-первых, такие шутки про подкаты…

Воля – Соболеву: Вы отбриты, за бортиком тусуйтесь пока.

Загитова: А во-вторых, разговаривать на первом свидании со мной о фигурном катании, про мою работу.

Воля: А про что? «О, ты самбистка?»

Загитова: Ну нет, у меня есть много развлечений, много дел, которыми я занимаюсь, я достаточно социальный человек.

Воля: А ну давай перечисляй твои увлечения, интересно!

Загитова: Так, бокс, фехтование, рисование.

Воля: Ты можешь ударить, проткнуть и обвести еще?

Загитова: Ха-ха, да. Потом что еще, телевидение, журналистика.

Соболев: То есть ты везде не успеваешь, правильно понимаю?

Загитова: Нууу, практически.

Соболев: Ты везде записана, у тебя оплачен на год везде.

Загитова: Ну да, получается, что так.

«Я еще не разобралась». Каков идеальный мужчина для Загитовой и в отношениях ли она?

Воля: Так, быстро: что на личном? Молодой человек есть? Миллионы мужчин написали нам письма сюда.

Загитова: Нууу, я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все.

Воля (передразнивая): Развитие, саморазвитие, но я в свободном плавании… Если есть пловец, который может плыть рядом…

Соболев: Ты в плавках?

Загитова: А? Блин, я почему-то, видимо, на правое ухо оглохла.

Соболев: Я говорю: ты в плавках?

Загитова: Да (смех в зале). Специально для таких…

Воля: Конечно, вдруг неожиданность, свободное плавание начнется.

Соболев: За буйки.

Воля: Идеал твоего мужчины – какой типаж тебе нравится? Блондины, брюнеты, подкачанные или «приезжай ко мне в Стамбул»?

Загитова: На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась…

Соболев: В красоте мужской?

Загитова: Да.

Воля: Ну вот он должен быть здоровый, накачанный – или не обязательно? Подойдет просто худой обычный или там коротышка из Питера? (с намеком на Соболева)

Загитова: Ахаха, подойдет!

Дебют Сабины Загитовой на ТВ! И пара историй про Алину – про одежду и вкусняшки

Воля: У нас есть фото твоих родителей. Вот, смотри, ты с медалями. Мама, папа и сестра.

Соболев: А сестренка у тебя тоже занимается фигурным катанием?

Загитова: Раньше занималась, сейчас она танцует, увлекается k-pop, учится в школе.

Воля: Профессиональные спортсмены пропускают это все.

Соболев: Ты не застала школу?

Загитова: Ну… Именно в школе я не была.

Соболев: Таблица Пифагора, Пифагора помнишь?

Воля: Какой вопрос? Пифагора помнишь?

Соболев: Ну как там, теорема Пифагора. Катет равно..… Ладно.

Воля: Илья просто тоже пропустил школу. Правда, он и спорт пропустил.

Загитова: Но это не мешает ему быть хорошим комиком.

Воля: У нас твоя сестра в студии! Сабина, привет!

Загитова: Кстати, прошу ее поддержать, потому что она первый раз на телевидении.

Воля: Сабина, давай все рассказывай, какая Алина сестра?

Сабина: Ну, Алина очень хорошая сестра.

Воля: Дрались в детстве?

Сабина: Да, дрались.

Воля: Вот, все, она очень хорошая сестра, но мы дрались.

Соболев: А скажи, ты донашиваешь вещи за сестрой? Только честно.

Сабина: Да, донашиваю. Я у Алины забираю иногда вещи. Она просто к нам приезжает домой и оставляет вещи, даже ситуация вчера-позавчера.

Воля: Подожди, она голая уезжает? (смех)

Сабина: Нет! Она забирает из дома вещи, а оставляет мне. Вот буквально позавчера она приехала, оставила футболку – я сныкала ее.

Загитова: Да? Этого я еще не знаю, дома поговорим, хаха. Но иногда я у нее беру вещи. Например, вчера я поехала на гольф и взяла у нее юбку. Это очень удобно, когда мы одинакового роста, Сабина даже чуть выше.

Сабина: Я выше тебя.

Воля: Прозвучало как укол: я выше. Ладно, рассказывай про Алину дальше. Приходила она когда-нибудь домой навеселе? Ох, сестра, забери все юбки, я теперь до конца жизни без юбок хожу…

Сабина: Не, такого не было.

Воля: А был ли момент у Алины, когда она зазвездилась?

Сабина: Наверное, после Олимпиады. Она приехала такая: называй теперь меня на вы.

Загитова: Да это шутка, вы же понимаете!

Сабина: Это она в шутку сказала, наверное.

Воля: А было такое, что она перед соревнованиями на диете, а ты такая: сестра, смотри, это говядина!

Воля: Ну или: сестра, смотри, это торт, я его буду есть.

Сабина: Я помню, что я у нее забирала вкусняшки. Она их прятала, а я их забирала – японские как раз. Их было очень мало, запасы заканчивались.

Загитова: Каждая мармеладка была на счету.

Воля – Сабине: Тебя мы поздравляем с премьерой на телевидении, все прошло великолепно!

Игра: Загитова и Воля корчат рожи как фигуристы на льду

Воля: В фигурном катании оценки выставляются за технику и за артистизм. Мы собрали несколько кадров с яркими эмоциями фигуристов, которые нам с тобой надо будет повторить. Предлагаю поиграть.

Поехали!

Загитова: Это где-то в прыжке.

Воля: Человек заказал огромные ноздри – и сбылось. Дальше.

Воля: Это когда Джим Керри выступает на льду. Следующее фото.

Воля: Когда хотела сексуально подмигнуть после бутылочки винишка. Дальше.

Загитова: Ну это легко для вас.

Воля: Это знаменитый фигурист, из него выходят камни сейчас.

Соболев: В него входят камни.

Воля: Лицо любого россиянина, когда пришли счета за коммуналку. Дальше.

Соболев: Самая сексуальная фигуристка тысячелетия.

Загитова: Я так не смогу сделать, мне надо прыгнуть.

Воля: Мы не видим, а она сверху мужика несет.

***

Дальше – прощание: Воля попросил Загитову последовать традиции шоу и расписаться на манекене-себе. Она выбрала место в районе виска.

И напоследок Павел подарил цветы, напомнив, что Алина – самая сексуальная фигуристка мира.