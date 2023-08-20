34 комментария

Фигурный лед
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«Я еще не разобралась в мужской красоте, у меня мало опыта». Загитова пришла на шоу к Воле

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Алина Загитова пришла на ТНТ в шоу к Павлу Воле и Илье Соболеву – рассказала об увлечениях и отношениях, вместе с сестрой Сабиной вспомнила детство и покорчила рожицы, какие получаются у фигуристов на льду.

Воля представил Загитову как самую сексуальную фигуристку мира (в июле так написало американское издание The Sun).

Воля: Девушка, которую признали самой сексуальной фигуристкой мира. Алина Загитова, встречайте!

Загитова: Привет, здравствуйте!

«Были криминальные случаи, когда мужчины поджидали меня у дома». История от Алины про джип с тонировкой

Воля: Видно, да, фигуристка? Помахала, и потом надо подышать вот так…

Загитова: Я могу и так.

Воля: Алин, чувствуй себя как дома. Тебя все ждали, тебя все любят. Послушай, звание самой сексуальной фигуристки в мире – как сама относишься к такой оценке?

Загитова: Конечно, каждой девушке приятно быть в этом статусе, но это для меня не самое главное, поэтому я спокойно к этому отнеслась.

Воля: Знаки внимания в связи с этим увеличились от мужчин? Странные подкаты?

Загитова: Их всегда было много.

Соболев: Она же коньками занимается, там подкатов знаешь сколько…

Загитова: Да, стандартная шутка (хохот в зале, потом аплодисменты).

Воля с укором: Илья… Нелепые странные подкаты можешь вспомнить? Ну вот кроме тех, которые оттуда прилетало (показывает на Соболева).

Загитова: Конечно, их сложно вспомнить, потому что их было достаточно много. Были криминальные случаи, когда меня поджидали около дома. То есть я жила в пяти минутах от катка, я все время ходила пешком…

Соболев, перебивая: Там что, асфальт у вас кладут?

Пауза.

Загитова: А?

Соболев: Ну каток типа.

Воля: Илья продолжает засыпать своими… Кто-нибудь закройте, пожалуйста, дверь, откуда валится все это.

Загитова: И какой-то мужчина на своем джипе, который тонированный, и все время я вот иду, и он так медленно катится.

Воля: Рядом с тобой?

Загитова: Да, и мне было лет 16, наверное.

Воля: А изнутри что? (Зловещим голосом с акцентом) Алыночка…

Загитова: Да, именно так это было: я заберу тебя с собой.

Воля (тем же голосом): Я Мартиросян…

Послушай, а что мужчина категорически не должен делать? Что вот сразу нет для тебя?

Загитова: Во-первых, такие шутки про подкаты…

Воля – Соболеву: Вы отбриты, за бортиком тусуйтесь пока.

Загитова: А во-вторых, разговаривать на первом свидании со мной о фигурном катании, про мою работу.

Воля: А про что? «О, ты самбистка?»

Загитова: Ну нет, у меня есть много развлечений, много дел, которыми я занимаюсь, я достаточно социальный человек.

Воля: А ну давай перечисляй твои увлечения, интересно!

Загитова: Так, бокс, фехтование, рисование.

Воля: Ты можешь ударить, проткнуть и обвести еще?

Загитова: Ха-ха, да. Потом что еще, телевидение, журналистика.

Соболев: То есть ты везде не успеваешь, правильно понимаю?

Загитова: Нууу, практически.

Соболев: Ты везде записана, у тебя оплачен на год везде.

Загитова: Ну да, получается, что так.

«Я еще не разобралась». Каков идеальный мужчина для Загитовой и в отношениях ли она?

Воля: Так, быстро: что на личном? Молодой человек есть? Миллионы мужчин написали нам письма сюда.

Загитова: Нууу, я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все.

Воля (передразнивая): Развитие, саморазвитие, но я в свободном плавании… Если есть пловец, который может плыть рядом…

Соболев: Ты в плавках?

Загитова: А? Блин, я почему-то, видимо, на правое ухо оглохла.

Соболев: Я говорю: ты в плавках?

Загитова: Да (смех в зале). Специально для таких…

Воля: Конечно, вдруг неожиданность, свободное плавание начнется.

Соболев: За буйки.

Воля: Идеал твоего мужчины – какой типаж тебе нравится? Блондины, брюнеты, подкачанные или «приезжай ко мне в Стамбул»?

Загитова: На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась…

Соболев: В красоте мужской?

Загитова: Да.

Воля: Ну вот он должен быть здоровый, накачанный – или не обязательно? Подойдет просто худой обычный или там коротышка из Питера? (с намеком на Соболева)

Загитова: Ахаха, подойдет!

Дебют Сабины Загитовой на ТВ! И пара историй про Алину – про одежду и вкусняшки

Воля: У нас есть фото твоих родителей. Вот, смотри, ты с медалями. Мама, папа и сестра.

Соболев: А сестренка у тебя тоже занимается фигурным катанием?

Загитова: Раньше занималась, сейчас она танцует, увлекается k-pop, учится в школе.

Воля: Профессиональные спортсмены пропускают это все.

Соболев: Ты не застала школу?

Загитова: Ну… Именно в школе я не была.

Соболев: Таблица Пифагора, Пифагора помнишь?

Воля: Какой вопрос? Пифагора помнишь?

Соболев: Ну как там, теорема Пифагора. Катет равно..… Ладно.

Воля: Илья просто тоже пропустил школу. Правда, он и спорт пропустил.

Загитова: Но это не мешает ему быть хорошим комиком.

Воля: У нас твоя сестра в студии! Сабина, привет!

Загитова: Кстати, прошу ее поддержать, потому что она первый раз на телевидении.

Воля: Сабина, давай все рассказывай, какая Алина сестра?

Сабина: Ну, Алина очень хорошая сестра.

Воля: Дрались в детстве?

Сабина: Да, дрались.

Воля: Вот, все, она очень хорошая сестра, но мы дрались.

Соболев: А скажи, ты донашиваешь вещи за сестрой? Только честно.

Сабина: Да, донашиваю. Я у Алины забираю иногда вещи. Она просто к нам приезжает домой и оставляет вещи, даже ситуация вчера-позавчера.

Воля: Подожди, она голая уезжает? (смех)

Сабина: Нет! Она забирает из дома вещи, а оставляет мне. Вот буквально позавчера она приехала, оставила футболку – я сныкала ее.

Загитова: Да? Этого я еще не знаю, дома поговорим, хаха. Но иногда я у нее беру вещи. Например, вчера я поехала на гольф и взяла у нее юбку. Это очень удобно, когда мы одинакового роста, Сабина даже чуть выше.

Сабина: Я выше тебя.

Воля: Прозвучало как укол: я выше. Ладно, рассказывай про Алину дальше. Приходила она когда-нибудь домой навеселе? Ох, сестра, забери все юбки, я теперь до конца жизни без юбок хожу…

Сабина: Не, такого не было.

Воля: А был ли момент у Алины, когда она зазвездилась?

Сабина: Наверное, после Олимпиады. Она приехала такая: называй теперь меня на вы.

Загитова: Да это шутка, вы же понимаете!

Сабина: Это она в шутку сказала, наверное.

Воля: А было такое, что она перед соревнованиями на диете, а ты такая: сестра, смотри, это говядина!

Воля: Ну или: сестра, смотри, это торт, я его буду есть.

Сабина: Я помню, что я у нее забирала вкусняшки. Она их прятала, а я их забирала – японские как раз. Их было очень мало, запасы заканчивались.

Загитова: Каждая мармеладка была на счету.

Воля – Сабине: Тебя мы поздравляем с премьерой на телевидении, все прошло великолепно!

Игра: Загитова и Воля корчат рожи как фигуристы на льду

Воля: В фигурном катании оценки выставляются за технику и за артистизм. Мы собрали несколько кадров с яркими эмоциями фигуристов, которые нам с тобой надо будет повторить. Предлагаю поиграть.

Поехали!

Загитова: Это где-то в прыжке.

Воля: Человек заказал огромные ноздри – и сбылось. Дальше.

Воля: Это когда Джим Керри выступает на льду. Следующее фото.

Воля: Когда хотела сексуально подмигнуть после бутылочки винишка. Дальше.

Загитова: Ну это легко для вас.

Воля: Это знаменитый фигурист, из него выходят камни сейчас.

Соболев: В него входят камни.

Воля: Лицо любого россиянина, когда пришли счета за коммуналку. Дальше.

Соболев: Самая сексуальная фигуристка тысячелетия.

Загитова: Я так не смогу сделать, мне надо прыгнуть.

Воля: Мы не видим, а она сверху мужика несет.

***

Дальше – прощание: Воля попросил Загитову последовать традиции шоу и расписаться на манекене-себе. Она выбрала место в районе виска.

И напоследок Павел подарил цветы, напомнив, что Алина – самая сексуальная фигуристка мира.

34 комментария

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Ритт
Пиарщики купили Загитовой статью в The Sun (каждый может там заказать о себе статью, чтоб привлечь рекламодателей, главное плати). Вот так Загитова стала самой сексуальной фигуристкой и теперь будет на каждом углу заявлять об этом, ведь ее "признали". Тесса, Степанова, Синицина, Чок и многие другие нервно курят в сторонке.
А еще ее The Sun признали лучшей огородницей с тяпкой и лопатой
+31
-9
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Dmitry Kobzarev
Воля конесно как всегда, тупые шуточки, никогда мне не нравился, до Урганта далеко
+20
-4
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TravenS
Кринжатина (ну или говоря по-русски — стыдоба)...
+20
-5
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Мурманчанин37
"в июле так написало американское издание The Sun"
всегда считал, что это британский таблоид, а оказывается и в США есть
+15
-4
+11
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roni11
Пост для конкурса самых заминусованных постов в году?)
+10
-3
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Light Yagami
Ответ Dmitry Kobzarev
Воля конесно как всегда, тупые шуточки, никогда мне не нравился, до Урганта далеко
Шо то..., шо это...дофаминовая жвачка для де генератов.
+9
-3
+6
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bsanchezb
Минус конечно же
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Dr. Heisenberg
Это что такое? "Вечерний Ургант для наркоманов"?
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Грибная Фея
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очередное интервью без интересных ответов. "ну да", "наверное", "не знаю".... 🤡 очень содержательно
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Екатерина К
Скучаю по Алине-брюнетке.
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Алексей Венедиктов
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Ответ Ритт
Пиарщики купили Загитовой статью в The Sun (каждый может там заказать о себе статью, чтоб привлечь рекламодателей, главное плати). Вот так Загитова стала самой сексуальной фигуристкой и теперь будет на каждом углу заявлять об этом, ведь ее "признали". Тесса, Степанова, Синицина, Чок и многие другие нервно курят в сторонке. А еще ее The Sun признали лучшей огородницей с тяпкой и лопатой
Так вот в The sun и Терешин признавался самым сексуальным «солдатом»))) сами понимаете, какова «ценность» этого звания…
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Ромарио
Алина как всегда на главной, без Алины ни куды 🥱
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Мурманчанин37
Ответ Ритт
Пиарщики купили Загитовой статью в The Sun (каждый может там заказать о себе статью, чтоб привлечь рекламодателей, главное плати). Вот так Загитова стала самой сексуальной фигуристкой и теперь будет на каждом углу заявлять об этом, ведь ее "признали". Тесса, Степанова, Синицина, Чок и многие другие нервно курят в сторонке. А еще ее The Sun признали лучшей огородницей с тяпкой и лопатой
Мне интересно другое, ТНТ перестал быть "отстоем куда Матуа своих пропихивает"?))
P.S. Уязвлен, что в вашем списке нету Стаси((
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Ромарио
Ответ Дмитрий Лагута
Алина всё больше на Диану Шурыгину похожей становится - и внешне, и внутреннее))
а ты на зелю 😅
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Verysia
Молодец, Алина! С юмором, на позитиве! Рожицы смешные получились.
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Дмитрий Лагута
Алина всё больше на Диану Шурыгину похожей становится - и внешне, и внутреннее))
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GMF
Ути - пути..
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Алексей Токарев
Воля представил Загитову как самую сексуальную фигуристку мира (в июле так написало американское издание The Sun)
Загитова только до 16 или 17 лет была фигуристкой, это вообще законно, присуждать такие статусы несовершеннолетним?
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Мурманчанин37
Кстати, про бутылку вина и подмигнуть - это же Мао? В Японии будут недовольны шутками над ней
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Verysia
Ответ Мурманчанин37
Кстати, про бутылку вина и подмигнуть - это же Мао? В Японии будут недовольны шутками над ней
У них с чю что-то не так?
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Тюменский медвежонок
"испанский стыд" во всей своей красе
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Владимир Абрамов
Ответ Dmitry Kobzarev
Воля конесно как всегда, тупые шуточки, никогда мне не нравился, до Урганта далеко
Воля не особенно заблуждается насчет своей аудитории, поэтому работает на ТНТ. Этот канал ориентируется на людей, которые любят гэги и быстрые "жареные" развлечения по телеку / на смартфоне. В этом смысле было довольно забавно наблюдать за теми ушатами, что разного рода "резиденты" лили на Петросяна. Он может и стал плоским, но молодой Петросян последний из советских мастеров трагикомического монолога. Это глыба. Можно ли будет так сказать про кого-то из камедей через двадцать лет. Бог его знает.
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Pro Cases
Ответ Владимир Абрамов
Воля не особенно заблуждается насчет своей аудитории, поэтому работает на ТНТ. Этот канал ориентируется на людей, которые любят гэги и быстрые "жареные" развлечения по телеку / на смартфоне. В этом смысле было довольно забавно наблюдать за теми ушатами, что разного рода "резиденты" лили на Петросяна. Он может и стал плоским, но молодой Петросян последний из советских мастеров трагикомического монолога. Это глыба. Можно ли будет так сказать про кого-то из камедей через двадцать лет. Бог его знает.
Харламов вполне неплох стал
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Verysia
Ответ Владимир Абрамов
Воля не особенно заблуждается насчет своей аудитории, поэтому работает на ТНТ. Этот канал ориентируется на людей, которые любят гэги и быстрые "жареные" развлечения по телеку / на смартфоне. В этом смысле было довольно забавно наблюдать за теми ушатами, что разного рода "резиденты" лили на Петросяна. Он может и стал плоским, но молодой Петросян последний из советских мастеров трагикомического монолога. Это глыба. Можно ли будет так сказать про кого-то из камедей через двадцать лет. Бог его знает.
Никогда не нравился Петросян с его ужимками.
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Verysia
Ответ Тюменский медвежонок
"испанский стыд" во всей своей красе
А чего это ты испанский? Тюменский же.
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