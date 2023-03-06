Фигурный лед
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«Можем поругаться с Тутберидзе. Потом виню себя: блин, ну зачем вспылил?» Самый загадочный тренер открылся в интервью

Сергей Дудаков
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Сергей Дудаков – прыжковый ас фигурного катания – побывал в подкасте у Максима Транькова на Первом канале: рассказал, как торговал в ларьке на вокзале в 90-х, как пришел работать к Этери Тутберидзе и есть ли у него любимчики в группе.

Ниже – их разговор текстом. Вообще, интервью Дудакова – самого молчаливого в трио с Тутберидзе и Даниилом Глейхенаузом – точно событие.

Дудаков был фигуристом – «середнячком». Почему не реализовался лучше?

– Почему ты так редко даешь интервью?

– Потому что не люблю давать интервью.

– Потому что ты больше человек дела, чем слова?

– Ну, скорее всего – да. Лучше поработать, чем давать интервью.

– Давай начнем с детства. Кто привел тебя на каток?

– Это, конечно, мои родители. Это был, наверное, 1975 год, декабрь. Почему не хоккей? Наверное, мама была сильнее, у нее были сильнее доводы. Очень было модно в тот период фигурное катание. В 76-м в мае Марина Георгиевна Кудрявцева отбирала детей в свою группу, начальная подготовка.

– То есть ты почти всю жизнь прокатался у Кудрявцевых?

– Да, от начала и до конца.

– У тебя были же успехи в юниорах, но не сказать, что ты стал суперзвездой.

– Ну во взрослых да, скорее середнячок – 6-е, 7-е место. А по юниорам выиграл чемпионат СССР в 1984-м. А потом еще в юниорский период съездил на чемпионат мира-1986, отобрался третьим номером в сборную.

– А почему дальше ты порог юниорской сборной не преодолел?

– Да, я анализировал это время. Наверное, сейчас как тренер я могу сказать, что не хватило внутренней дисциплины. Терпения. Где-то перегорел.

– Но ты самореализовался в своих учениках, все равно же есть чувство удовлетворения.

– Да нет, всегда хочется двигаться вперед. Но это не только мои ученики, это наши общие ученики. Этери Георгиевны (Тутберидзе), Даниила Марковича (Глейхенгауза). Ну и мои.

Дудаков гнал машину из Германии (не умея водить), ходил по Карибам на корабле и боялся летать на самолете (в этом сезоне боится меньше)

– А когда ты решил, что со спортом покончено?

– В 91-м пришло решение и понимание. Я понял, что рассчитывать на попадание в сборную, отбираться в первой тройке…

– А кто тогда был в первой тройке?

– Хороший вопрос. Урманов, Олег Татауров, Димка Громов. Все сейчас тренеры.

– Ты же не сразу стал тренером?

– Да. Дальше вопрос стоял – что делать? Подумал, что нужно, раз умею кататься, то… Мне тогда был 21 год. Пришло решение, что серьезно я не могу, тогда нужно двигаться дальше. Решил себя попробовать в шоу. Пришло приглашение, два года поработал в Англии, потом в Германии три года.

– Ты советский ребенок и переехал прямо к англосаксам. Все равно какой-то контраст должен быть.

– Контраста особого нет. В чем и был контраст, так это в контрактной системе, потому что все твои действия прописаны в контракте. Для русского человека это было в диковинку. Опоздал на репетицию – заплати штраф.

– Расскажи, как у тебя появилась первая иномарка в России?

– Ну, которую угнали или нет? Мы отработали один сезон в Англии, а это всегда была моя мечта. Я имел права, но не умел совершенно водить машину, только знал теорию. И вот мы полетели в Германию, чтобы забрать свои машины, которые уже купили.

– То есть ты ее даже не видел?

– Да, сказали только, какой год, какой пробег. Меня все это устраивало. И вот мы прилетели, забрали свои машины и поехали в Москву. Не умея ездить, я доехал в Москву. На механике.

– Ты сразу же знал, когда в шоу катался, что придешь к тренерству?

– Нет, тогда еще не думал.

– Еще же корабль был.

– Да, это заключительный момент моей работы в шоу.

– Для меня вот это странно – ты заходишь на судно, и ты же там живешь в каюте. Ты же там не везде можешь ходить?

– Да, каюта была два на два. Там были допуски – участники ледового шоу имели статус офицеров. И мы могли ходить.

– В бар можно было ходить?

– Можно. И ходили.

– И сколько в плавании были?

– Контракт на полгода. Две недели репетиций и полгода контракт. Было интересно – ты ходишь по Карибам. Именно ходишь! И было все интересно, новые острова. Очень экзотические места, красивое море, идеально чистая вода. У корабля осадка 9 метров, он стоит в порту, а ты видишь дно, видишь рыб. Потрясающая красота.

– Такой инсайдерский вопрос от меня. Я знаю, что ты боишься летать на самолете.

– Есть такое. Но могу сказать, что в этом году я намного лучше летаю.

– А как было на корабле тогда?

– Вообще спокойно. Без тревог, без всего. Я люблю воду. Меня она даже успокаивает.

– И почему из этой красоты ты решил вернуться в холодную постперестроечную Москву?

– Всегда приходит время для принятия решений. Я сказал – хватит. Я понял, что не мое. Да, прикольно, да, интересно, особенно в первые две недели, а потом становится как-то скучно, как-то тоскливо. Хотелось домой, я все время скучал.

«Обыкновенные палатки на вокзале. Сникерсы, вода, лимонады, сладости». Что было до работы в шоу и «Хрустальном»

– После контракта ты возвращаешься в Москву и идешь… куда?

– В «Хрустальный»!

– А ларьки?

– Ларьки были еще до шоу.

– Рассказывай. Ты же у нас еще и коммерсант.

– Ну, пробовал. Не получилось, не мое. Были обыкновенные палатки на вокзале. Сникерсы, вода, лимонады, сладости.

– Сколько лет ты уже в «Хрустальном», получается?

– Так. Погоди, у меня был перерыв – в 2002 году я пришел в «Хрустальный», были у меня оздоровительные группы – это детишки с нуля, которые делают первые шаги на льду.

– Зарплату помнишь первую?

– Помню, конечно. Небольшая.

– Сколько ты потерял, когда закончил кататься в шоу? Большая разница?

– Первое время – да.

– И ты никогда не жалел?

– Время пришло уже. 31 год – сколько это может продолжаться, я же всю жизнь не буду кататься и выглядеть на равных с коллегами, которым 18-19 лет. Лучше вовремя уйти.

– Возвращаясь в «Хрустальный» – тебе никогда не было скучно с маленькими детками?

– Это первые мои шаги как педагога, как тренера – мне было интересно. Потом год прошел, дети растут, улучшаются где-то. Видно, что дети прогрессируют, они не умели стоять, а теперь поехали. Смотришь – вроде бы неплохо получается.

Всегда на льду находятся три группы и три тренера. И ты смотришь так: а как там дела обстоят, ага, а как мои? То есть ты сравниваешь и видишь, что у тебя получается. И пробуешь дальше.

– Что самое сложное для тебя было?

– Когда дети делают первые шаги, они впитывают глазами. Они должны понять это визуально, увидеть. Я отталкивался от того, как сам учился.

– Как ты думаешь – в каком возрасте сейчас нужно детей приводить на каток?

– В 4 года. Есть и в 3 года дети – изумительно развиты, понимают, разговаривают с тренером, хорошо двигаются. Тут все относительно, индивидуально.

– Как ты можешь помочь спортсмену, чтобы преодолеть страх перед четверным прыжком?

– Мотивации нет, мы подводимся, не только я. Все участвуем в этом процессе – и Этери Георгиевна, и Даниил Маркович. Мы смотрим – визуально спортсмен заходит, у него появился запас прыжка, хорошая скорость вращения. Так же с запасом – если он уплотнится, чуть-чуть подольше подержит себя в группировке, то он сможет выкатить. Хотя бы 3,5 оборота.

От этого мы можем отталкиваться. Что он входит в прыжок правильно, ловит вертикальную ось. Без всяких вывалов в ту или иную сторону. Тогда мы спортсмену говорим: да, ты молодец, ты готов, давай попробуем. И все.

Но когда спортсмен первый раз пробует – мы переживаем все.

Тутберидзе позвала Дудакова помощником. Он согласился не сразу

– Давай немножко вернемся назад, в то время, когда ты в «Хрустальном» тренировал детей. Как в твоей жизни появилось взрослое фигурное катание? Как в твоей жизни появилась Этери Георгиевна?

– В 2011 году она позвонила, сказала, что ей нужен помощник, второй тренер. Я решил попробовать, согласился.

– А почему она именно тебе позвонила?

– Это надо спросить у Этери Георгиевны. Я никогда не спрашивал.

– И ты без раздумий согласился? Я уже не буду спрашивать, жалел ты когда-нибудь или нет…

– При том телефонном разговоре я не сказал сразу: я согласен. Я понимал, что это ответственность. Я знал, что в тот момент у Этери Георгиевны были хорошие спортсмены: Полина Шелепень, Юлия Липницкая. Я знал, что это хорошие серьезные спортсмены, и понимал ответственность. Потом состоялся разговор через неделю, она дала мне время подумать. Согласился.

– Ты с ней был на ты или на вы? И как сейчас?

– При личных беседах говорим на ты. А в окружении, конечно, есть субординация, когда спортсмены рядом или другие люди. Конечно, Этери Георгиевна.

Научить тройным прыжкам можно любого? А будущее за пятерными?

– Любого фигуриста можно научить тройному прыжку?

– Нет, не любого.

– Есть фигуристы, не обучаемые прыжкам?

– Да, есть. Ну, до определенного момента, кто-то останавливается на двойных. Кто-то не может перешагнуть тройные.

– Как думаешь, чего не хватает в первую очередь, чтобы освоить многооборотный прыжок?

– Комплекс. Кому-то смелости, кому-то физических сил, кому-то координационных моментов. Психология – кто-то боится, не может перешагнуть этот страх.

– Насколько ты видишь вперед возможность в ребенке прыгать многооборотные прыжки? И были ли моменты, когда ты ошибался – в кого-то не поверил, а он у другого тренера запрыгал?

– Нет, таких не было.

– То есть если ты увидел и сказал: не будет прыгать – значит, не будет.

– Все относительно. Конечно, ты видишь запас, определенный талант. Но очень много составляющих: трудолюбие, физические данные. Кто-то объемами возьмет. Кому-то не хватает дисциплины, ну ленивые, бывают такие спортсмены.

Можно сказать: это талантливый ребенок, с ним можно попробовать изучить сложные вещи. А дальше только время покажет.

– А бывает такое, что ты видишь – рыбой об лед, как говорится? Ну не сделает он. А ребенок говорит: нет, я сделаю – и едет, убивается.

– Бывает, да, видишь: со сложными вещами здесь не получится.

– И в чем тогда твоя ответственность перед спортсменом? Ты не можешь его разубедить, но тебе нужно его сохранить.

– Конечно, здоровье прежде всего. Он подходит и говорит: а можно я попробую с четверной? Конечно, говорится сразу: ты еще пока не готов, нужно поработать в зале, поднять высоту прыжка.

– А взрослого можно научить прыгать? Двойной тулуп, например.

– Это сейчас популярно. Я знаю, что есть люди взрослые, которые прыгают двойные, изучают двойные.

– Куда мы идем в фигурном катании? Будущее твоими глазами – пятиоборотные прыжки?

– Давай посмотрим на Илью Малинина, он взорвал мир фигурного катания. Исполнил четверной аксель, причем с запасом. На его примере можно пробовать.

Валиева, Трусова, Щербакова: очень емко о каждой – с отсылкой к Олимпиаде

– Выходят три ваши девочки – все претендуют на золотую медаль. Как сердце не разрывается?

– Разрывается, скажу честно. Да, три девочки, все были готовы очень хорошо. За каждую переживаешь, у каждой есть плюсы – кто-то в одном сильнее, кто в другом.

Если возьмем Аню Щербакову – это спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это время. Она выдает максимум всегда, это характер. Это было всегда, и в юниорах, и в спецпрограмме.

Саша Трусова, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед, она всегда в атаке. Она идет, чтобы сделать свой максимум. Без оглядки идет, и все.

– И в этом бескомпромиссном поведении ведь тоже проблема для тренеров?

– С Сашей разговаривали: Саш, давай, наверное, сделаем тот контент, который оптимальный на сегодняшний день, что делают другие. Чтобы не получилось много грязи, которая в конечном итоге не позволит тебе набрать больше.

Камила Валиева вообще в тот сезон была в форме. В идеальной форме. Но получилось то, что получилось. Не справилась психологически. Если мы берем личные соревнования на Олимпийских играх (4-е место – Sports.ru).

Они все наши дети. Как в семье дети – допустим, три, пять детей.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

– В семье же бывают любимчики?

– Нет, ну всегда желаешь своим детям, – а я отношусь к ним как к своим, – чтобы у них все получилось. Нет такого, что «этому – чтоб лучше», «этому – чуть похуже». Нет.

– А ведь очень часто болельщики, журналисты спекулируют на этой теме: вот, кого-то любят больше, кого-то любят меньше.

– Нет, это только спекуляции. Такого нет. Они все наши ученики, все наши спортсмены. Они просто выходят и соревнуются друг с другом.

«С тутберидзе и Глейхенгаузом знаем, что можем довериться и положиться друг на друга на 100%. И не только на катке»

– Как ты снимаешь стресс, когда у спортсмена не получается? Плохо спишь? В бар идешь?

– Могу зайти в бар, да, почему бы нет. Анализ, происходит анализ. Руки не опускаются в любом случае.

Если я нахожусь на соревнованиях в другом городе, а Этери Георгиевна или Даниил Маркович здесь в Москве, то мы как по селектору решаем, что делать. Конечно, обсуждение идет. После тренировочного дня, даже после разминки, если спортсмен катает не первый в разминке – с каким контентом пойдем, если что-то не заладится.

– А за кем финальное слово?

– Этери Георгиевна. Она очень внимательно выслушает всех и принимает решение.

– Тебе так проще – быть вторым, например? Чтобы за тебя принимали решение.

– Я не сказал бы, что проще – я делаю свою работу. Я не снимаю с себя ответственности, но в любом случае решение за Этери Георгиевной.

– Больше всего известности и популярности из всей команды – у Этери Георгиевны. Нет ли у тебя ревности? Работаем на троих, а круче всех Этери.

– Абсолютно нет. Я воспринимаю это как общий успех команды. Мы команда, это главное. Я говорю это и себе, и всем.

– В чем еще химия вашей команды? Ведь вы много лет работаете вместе, втроем в одной лодке…

– Секретов нет. Просто знаем, что мы можем довериться и положиться друг на друга на 100%. И не только на катке.

– А поругаться можете?

– Можем. Потом винишь себя: блин, ну зачем я вспылил, ну почему? Вот здесь можно было промолчать, зачем было накалять обстановку? Но я думаю, что в споре и рождается что-то.

Дудаков за бортиком – pokerface. Как ему это удается и что ощущает на самом деле?

– Ты считаешь себя противоречивым человеком? При внешнем спокойствии в тебе очень много страсти. Мне кажется, если бы не было этой страсти, то и результатов бы таких не было.

– Сложно сказать.

– Но ты стоишь за бортиком – и ты, говоря молодежным языком, pokerface.

– Я катаю вместе со спортсменом, знаю каждую подсечку, каждый транзишн.

– Как у тебя получается надевать маску спокойствия?

– Не знаю. Внутри да, происходит… Если у спортсмена что-то не получилось… Может, это и не нужно говорить, выдавать секреты. Катаешь с ним: давай, сделай это, у тебя все получится – идет посыл.

– Но ты так же сдержан, когда спортсмен выходит со льда. Я ни разу не видел у тебя реакции, кроме целованных чехлов.

– Должно пройти время, чтобы проанализировать прокат. За исключением явных ошибок – упал или еще что-то. Нужно сделать анализ и спокойно в рабочем порядке поговорить со спортсменом.

«Работа с Малининым? Можно попробовать, да. Надо вырастить таких спортсменов, своих»

– Ты любишь свою работу?

– Да. Хотя порой бывает…

– Хочется бросить?

– Ну это так, эмоциональный всплеск: все, устал, надоело. Нет, конечно, нет.

– Если у тебя как у тренера мечты, цели, которые ты для себя ставишь? Выучить с учеником или ученицей пятерной? Или выиграть 10-15 чемпионатов мира?

– Нет, таких целей нет. Работаешь с мыслью и желанием, чтобы у детей получилось в спорте.

– Если бы была гипотетическая возможность, хотел бы тренировать такого спортсмена, как Илья Малинин?

– Можно попробовать, да. Надо вырастить таких спортсменов, своих.

– Есть разница в работе с девчонками и парнями?

– Могу сказать на фоне нашей группы. Девочки более дисциплинированы. Они раскрываются пораньше, чем мальчики – с 12 до 16 лет пик такой. У мальчиков чуть позже появляется это окно.

– И до этого надо еще дорасти и докататься.

– Ну да, видимо. Видя рядом успехи девочек, не расклеиться, не опустить руки.

Ого, Дудаков играет в компьютерные игры!

– Как человек чем ты увлекаешься, что тебе нравится?

– Всегда мне нравилась география, история. Сейчас углубился, мониторю исторические моменты – читаю, мне это интересно.

– А компьютерные игры?

– Я знаю, к чему ты. Подглядел в тренерской! Ну да, играю, сижу.

– С кем играешь?

– С Димкой, нашим массажистом.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Нина Зотина, Владимир Песня

2 комментария

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Анна Беляева
Видимо, все-таки при всем своем желании анализировать и быть таким - правильнымм, Сергей Викторович - человек авантюрный. Не умея водить, собраться, поехать и догнать машину до Москвы, на это надо решиться и свою долю безбашенности иметь.
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Charliz
Было интересно послушать.

Кстати, тембр голоса пока не стыкуется с ним для меня). Каждый раз удивляюсь, ожидала, что будет ниже). Но, все равно голос приятный.
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