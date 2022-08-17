Искусственный интеллект нарисовал наших фигуристок: Загитова с розовыми волосами, Трусова – космонавт, Валиева – нимфа

В соцсетях набирает популярность тренд с портретами от искусственного интеллекта. Наши фигуристки тоже включились.

Загитова с новым цветом волос, 7 портретов Валиевой и стильные арты для Трусовой и Щербаковой.

Фоторедактор Lensa вышел в начале года – он использует нейросеть для изменения изображений. Новая волна популярности приложения пришлась на ноябрь. Появилась функция, при помощи которой создаются почти произведения искусства.

Чтобы искусственный интеллект нарисовал необычные портреты, нужно загрузить 10-20 фотографий. Дальше нейросеть обрабатывает их и выдает до 200 рисунков в разных стилях.

Фигуристки сборной России тоже в теме. Камила Валиева начала с космического портрета.

А потом выложила еще 6 вариантов: есть и с анимешными глазами, и в образе лесной нимфы.

Еще стильные рисунки.

Чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова иронично отметила: «Видимо, это новый тренд. Тогда не буду отставать». Получились очень нежные портреты.

Еще одна олимпийская чемпионка Алина Загитова примерила новый цвет волос. Нейросеть отправляет наших девушек в космос, поэтому у Алины то ли светлые волосы, на которые падает необычный свет, то ли розовые!

И снова крутые рисунки.

Саша Трусова пока не попробовала тренд, за нее это сделали болельщики. Получилось ярко: вот она в необычной одежде – кажется, это форма космонавта. Подходящий образ для русской ракеты.

А вот над головой почти нимб.

И немного нежности.

Юная звездочка группы Тутберидзе Софья Акатьева тоже показала, как ее видит искусственный интеллект.

А чей портрет в исполнении нейросети хотелось бы увидеть еще?

Фото: t.me/caseafs; instagram.com/anna__shcherbakova_; instagram.com/kamilavalieva26; instagram.com/azagitova/?hl=ru; instagram.com/akatyevasofya