Фигурный лед
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Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой

Александра Трусова Александра Трусова
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Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Илья Авербух Илья Авербух
женское катание
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Анна Щербакова Анна Щербакова
Татьяна Навка Татьяна Навка
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Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

В фигурном катании каникулы в уникальном режиме – позади сверхстрессовая Олимпиада, а впереди – разреженный сезон, в котором не ожидается международных стартов.

За счет чего восстанавливаться? Где искать мотивацию? А главное, как без новых призовых и контрактов монетизировать достижения и класс?

Лучшие фигуристки страны, участницы Игр-2022 – Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева – погрузились в шоу, разнообразив себе летний график. Характерно, что главные ученицы Этери Тутберидзе выбрали в патроны кого угодно – только не Тутберидзе. В ее проекте «Чемпионы на льду» все откатали весной.

1. Александра Трусова, взявшая в Пекине серебро, примкнула к группе Евгения Плющенко, с которым работала перед олимпийским сезоном.

«Блистательное спортивное ледовое шоу» (так написано на афишах) «Союз чемпионов Евгения Плющенко» запустилось в апреле. Вероятно, вы помните кое-что из гастролей:

• резонансный выход в Туле – когда участникам пришлось оправдываться за политический окрас;

инцидент в Санкт-Петербурге, после которого Евгений Семененко попал в больницу с сотрясением.

В апреле продюсер и ведущая шоу Яна Рудковская обещала несколько десятков городов в туре – и пока для «Союза чемпионов» остановки подтверждаются блоками. В июне команда Плющенко, усиленная Трусовой, Косторной, Сотниковой, Степановой-Букиным, Алиевым и другими, заглянет в Губкин, Рязань (родной город Трусовой), Москву, Сочи и Краснодар. В плане на июль пока только Нижний Новгород.

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2. Илья Авербух на месяц привезет в Сочи шоу «Чемпионы», его флагман – действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова. О договоренности с ней продюсер объявил на днях – Анну ждут 24 выступления за месяц, само шоу пройдет с 8 июля по 8 августа.

В компании с Щербаковой ожидаются те же Степанова-Букин, Марк Кондратюк (с отлучками из спортроты), Тарасова - Морозов, Евгения Медведева и другие ветераны.

3. Татьяна Навка тоже делает ставку не на гастроли, а на длительное пребывание в летнем Сочи. Ее «Аленький цветочек» пропишется там с 1 июля по 30 сентября.

Козырь Навки – договоренность с Камилой Валиевой, которая, разумеется, сыграет главную роль. Впрочем, солистки в течение трех месяцев будут чередоваться – в обойме Навки еще и Загитова, их тандем давно окреп, а также Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.

Чередование солисток – тоже привычная история для Навки: в прошлом году на главной роли шоу «Руслан и Людмила» побывали Загитова, Волосожар, Сотникова и сама Навка.

Фигуристки разбрелись по шоу – их подготовка к сезону сорвется?

Вряд ли Этери Тутберидзе (которая, к слову, отлучилась в США) отпустила бы учениц, если бы существовала реальная угроза форме. После нервного сезона и тяжелейшей Олимпиады надо отдыхать по-особенному, и шоу – хороший вариант для разгрузки. Выступать там легче, чем тренироваться, при этом тело остается в тонусе, а фигуристки получают практику при зрителях.

Да, тренировочные часы точно будут упущены, но в предстоящем сезоне это не настолько критично – он (так уж сложилось) располагает к экспериментам.

Взять Щербакову – год назад, в важнейшую предсезонку в жизни, она сразу отстала от всех минимум на 1,5 месяца из-за травмы, а осенью ей вообще заменили программу. И ничего – в феврале результат пришел. Вероятно, Ане, которая весной не была вполне уверена в собственной мотивации на новый сезон, требовалось именно такое отвлечение.

В азарте и физподготовке Трусовой сомнений и так нет – ее интересы распространяются уже далеко за пределы фигурки: стрип-пластика нужна для новых программ, легкая атлетика – будто бы для души.

С Валиевой немного другая история – есть риск, что расследование по делу с триметазидином завершится негативно и тогда Камила просто не зайдет в сезон. А значит, вместо контрольных прокатов и первых этапов внутреннего Гран-при доступным для нее останется только сочинский лед под «Аленький цветочек».

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Фото: globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO; Gettyimages.ru/David Ramos; РИА Новости/Алексей Филиппов; instagram.com/plushenkoofficial

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