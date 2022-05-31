Хотите писать про фигурное катание? Sports.ru ищет авторов!

В фигурном катании межсезонье, но это не повод забывать о любимом виде спорта. Мы ищем новых героев Sports.ru. Авторов, которые будут собирать десятки – и даже сотни – тысяч просмотров (если что, с прежними авторами ничего не случилось).

Готовы разбирать программы, отдельные элементы, отличаете костюмы и музыку? Помните, как плакала Слуцкая в Солт-Лейке, а Плющенко негодовал в Ванкувере? Идеально. От вас – творчество, умение складывать слова в предложения, любовь и понимание фигурного катания.

От нас – поддержка и помощь, актуальные и интересные темы и развитие вас как автора. Если вы хотите стать новой звездой фигурного катания, мы вам поможем.

Сделайте классный текст на одну из тем (ниже) и присылайте его нам на kopachev@sports.ru и sambur@sports.ru. В любом удобном виде – ссылкой на пост в блоге или документом.

Картинки, схемы, видео и любая другая визуализация только приветствуются.

А вот темы на выбор:

1. Александра Трусова: как сделать так, чтобы золотая медаль наконец-то появилась и у нее? Нужно ли менять контент, отношение к прыжкам, тренера, хореографа? Представьте, что решаете вы – и вам нужно сформулировать ответ для самой Саши.

2. Хореография от Глейхенгауза: характерные признаки, приемы, методы, особенности . В чем ее сила и какие недостатки? Заметна ли эволюция в творчестве Даниила?

3. Из танцев уходят (или планируют уйти) мировые лидеры – кто в ближайшие годы будет делить медали и кто пойдет за золотом в Милане-2026? За счет чего, какие перспективы, козыри, слабые места?

4 . Коляда vs Кондратюк vs Семененко – сравниваем по основным параметрам (например – техника, сложность, скольжение, вращения, потенциал, прочее) . Не обязательно именно по такому списку, но нужно найти пункты, которые бы показали расклад сил.

5. У вас есть более привлекательная идея? Тогда предлагайте и вместе обсудим!

Если вы разбираетесь в фигурном катании, мы ждем ссылки на ваши тексты на kopachev@sports.ru и sambur@sports.ru.

Фото: East News/CHINE NOUVELLE/SIPA