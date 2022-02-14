«Камила, прости родителей за красоту и талант. Они не ожидали, что ты поучаствуешь в торжестве маразма». Жулин решил, что терять нечего

Чемпион мира, заслуженный тренер России Александр Жулин дождался окончания танцевального турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где его ученики Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали, и написал в инстаграме эмоциональный пост в поддержку Камилы Валиевой.

Он получился сильным, эмоциональным – настолько, что мы для удобства выносим его в ленту текстов. Орфография и пунктуация сохранена:

«Хотелось бы высказать свои мысли о ситуации с Камилой Валиевой. За всю историю существования фигурного катания на коньках такого таланта, или даже гения, мир никогда не видел!!! И вот теперь, когда можно было бы восхищаться её феноменальным катанием, мы и всё мировое сообщество можем этого лишиться!!!

Это чудовищная несправедливость. Ведь чтобы выполнять четыре оборота в воздухе, да еще с грацией Майи Плисецкой никакие микро-следы какого бы то ни было препарата никогда не помогут. Вы можете тоннами кормить этим препаратом спортсменок-конкуренток из других стран, но они не запрыгают четверные прыжки, так как это безумно сложно с точки зрения координации.

Майя Плисецкая

Будет большим горем для меня наблюдать в следующем четырёхлетии, да и на этой Олимпиаде сытые и довольные лица так называемых экспертов WADA, которые уличили бедную девчонку в «страшном» препарате. Позор!!!

Я думаю следующий шаг гениального агентства WADA будет аспирин, потом последуют Coca-Cola и, конечно же, кофе. И там, и там присутствует кофеин. Следующий шаг – это горный воздух, который способствует повышению результатов.

Совершено потрясающий институт борьбы за честный спорт, который очень скоро благодаря WADA будет просто никому не интересен. Добро пожаловать в театр абсурда!!!Очень больно и противно.

Не так давно в Бродвейском шоу «Красавица и чудовище» главную роль красавицы сыграла темнокожая 100 килограмовая миловидная девушка, которая сказала: «Раньше я бы и не мечтала о том, чтобы сыграть главную героиню, но теперь в правильном толерантном мире я могу это сделать. Не всё же должно доставаться стройным и красивым…». Они следуют этой логике.

Камила, прости своих родителей за свою природную красоту и талант, они не ожидали, что ты будешь участвовать в торжестве маразма!!!

Спасибо всем, кто прочитал...

С неуважением Жулин».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Михаил Озерский; Gettyimages.ru/Matthew Stockman