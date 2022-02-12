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Преображение Камилы Валиевой: смех после тренировки, никаких пряток в капюшоне и сопровождение, которого так не хватало

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Камила Валиева, несмотря на весь пожар вокруг нее, продолжает тренировки на олимпийском льду. Сегодня она вышла на лед вместе с чемпионкой мира Анной Щербаковой.

В прогоне короткой программы Валиева упала с тройного акселя, а также сделала каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.Вне проката она несколько раз исполнила тройной аксель без падений, а также прыгнула каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

Но главное можно было увидеть на выходе с катка – Камила прошла не одна, как вчера, а в сопровождении взрослых – Сергея Артюхова (по документам Минспорта он числится старшим тренером по парному катанию) и Константина Выборнова, руководителя пресс-службы ОКР.

Другая большая перемена – в настроении Камилы. Она о чем-то переговаривалась с Артюховым и даже смеялась.

Решение выездной панели CAS по ней ожидается сегодня до 18:00 по московскому времени (23:00 – по пекинскому).

Впервые о проблемах ученицы заговорила Этери Тутберидзе – в интервью Первому каналу:

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.

Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план – не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel; t.me/figurka_match; РИА Новости/Александр Вильф

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