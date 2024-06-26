Вялые концовки в группе, где трем командам хватало ничьей. Насколько стыдно это было?
Бельгию освистали свои.
На финише последнего тура в группе Е ничейные результаты устраивали всех, кроме Украины. В итоге она единственная пыталась атаковать до последнего.
Бельгия против них, а также Румыния со Словакией параллельно – нет. Хотя бельгийцев, например, ничья (и второе место в группе) кидала на Францию уже в 1/8 финала.
Бельгия тянула время, хотя шла на Францию. Словаки и румыны бросили бить после 75-й
Достаточно нескольких показательных деталей.
Так выглядит последний удар в матче Словакия – Румыния (1:1).
Он нанесен на 75-й минуте, после обе команды перешли в эконом-режим.
Рассказывать просто нечего.
Бельгийцы в концовке с Украиной удерживали нули: заработали угловой, но Кевин де Брюйне разыграл мяч и принялся тянуть время. У углового флажка началось вот такое месиво – лишь бы украинцы не добрались до мяча.
И это несмотря на то, что ничья оставила Бельгию на втором месте, а значит выводила на Францию.
Бельгию освистали собственные фаны. Вылетевшей Украине аплодировали
Трибуны прагматизм не оценили.
Финальный свисток болельщики сборной Бельгии встретили неодобрительным гулом и дизлайками.
В ответ Де Брюйне сразу увел команду в подтрибунку, чтобы они даже не подходили к фанатам.
Обратная ситуация у вылетевшей Украины: взаимные аплодисменты.
Парадокс.
Артем Денисов смотрел Словакия – Румыния. Было нескучно!
Изначально скептически относился к идее скучного договорняка. Просто не представляю, как это работает для игроков: выходишь, на тебя смотрит вся страна (и некоторые другие), вдруг внезапно пропускаешь – можно и не собраться, если стартовал с беззубым настроем.
Тут еще и Словакия, которая в первых двух матчах показала, что слабо выглядит в формате автобуса. Ей нужно встречать соперника выше, убивать атаки в зародыше.
Так и было. Словаки опять перекрывали выходы из защиты. Румыния отвечала ситуативным прессингом. Кстати, пару раз крайне эффективно: атака, когда заработали пенальти, началась именно с высокого возврата.
Во втором тайме, конечно, стало спокойнее. Но начался невероятный ливень, который гарантировал временами веселый хаос. У защитников ехали ноги, было несколько переходных фаз – даже в сторону ворот Румынии, которая уж точно могла спокойно обороняться, шла первой в онлайн-таблице.
По-настоящему согласились на ничью только после 80-й минуты. Но даже тогда не было позорного перепаса между защитниками. У Румынии так вообще при стандарте у своих ворот два игрока атаки держалась высоко, были готовы выбегать в контратаку. Румыны массивно шли и на стандарт у чужих ворот.
Разве что паузы явно затягивались, и словак Томаш Суслов в добавленное время у чужого углового флажка не пытался развить атаку, а удерживал мяч, убивал секунды. Но это нормально – зачем рисковать лишь за минуту до конца с гарантией выхода в плей-офф?
На этом Евро были гораздо менее насыщенные матчи.
Еще один парадокс: 4 очка Украины – вылет, 3 у Словении – плей-офф
Самую запутанную группу Евро решил ВАР-пенальти: Румыния с последнего места рванула на первое
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: Gettyimages/Justin Setterfield / Staff; East News/AP; кадры трансляции «Матч ТВ»
еще 8 лет назад во время Евро 2016 говорил, что групповой этап - полная чушь, после 1ого матча много команд по сути "гарантируют" место в плей-офф
Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия имели по 3 очка. И в последнем туре тоже две ничьи Италия-Мексика 1-1, Ирландия-Норвегия 0-0. Итог у всех команд по 4-е очка и по-мимо этого еще и разница мячей одинаковая - нулевая. За бортом осталась Норвегия с разницей мячей 1-1. Это, если не ошибаюсь, первый крупный турнир сборных был, на котором за победу давали 3-очка, а не 2-а. Кому интересно - загуглите, хотя думаю тут многие были свидетелями того мундиаля
В итоге из всех матчей до плей-офф смотрелись максимум 4-5
Ну и на кой эта "инклюзивность футбольная" всех и вся? Чисто бабки и ничего не более - как ФИФА и УЕФА что-то там рты открывают против Суперлиги, если ведут себя не лучше