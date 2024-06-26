Вялые концовки в группе, где трем командам хватало ничьей. Насколько стыдно это было?

Бельгию освистали свои.

На финише последнего тура в группе Е ничейные результаты устраивали всех, кроме Украины. В итоге она единственная пыталась атаковать до последнего.

Бельгия против них, а также Румыния со Словакией параллельно – нет. Хотя бельгийцев, например, ничья (и второе место в группе) кидала на Францию уже в 1/8 финала.

Бельгия тянула время, хотя шла на Францию. Словаки и румыны бросили бить после 75-й

Достаточно нескольких показательных деталей.

Так выглядит последний удар в матче Словакия – Румыния (1:1).

Он нанесен на 75-й минуте, после обе команды перешли в эконом-режим.

Рассказывать просто нечего.

Бельгийцы в концовке с Украиной удерживали нули: заработали угловой, но Кевин де Брюйне разыграл мяч и принялся тянуть время. У углового флажка началось вот такое месиво – лишь бы украинцы не добрались до мяча.

И это несмотря на то, что ничья оставила Бельгию на втором месте, а значит выводила на Францию.

Бельгию освистали собственные фаны. Вылетевшей Украине аплодировали

Трибуны прагматизм не оценили.

Финальный свисток болельщики сборной Бельгии встретили неодобрительным гулом и дизлайками.

В ответ Де Брюйне сразу увел команду в подтрибунку, чтобы они даже не подходили к фанатам.

Обратная ситуация у вылетевшей Украины: взаимные аплодисменты.

Парадокс.

Артем Денисов смотрел Словакия – Румыния. Было нескучно!

Изначально скептически относился к идее скучного договорняка. Просто не представляю, как это работает для игроков: выходишь, на тебя смотрит вся страна (и некоторые другие), вдруг внезапно пропускаешь – можно и не собраться, если стартовал с беззубым настроем.

Тут еще и Словакия, которая в первых двух матчах показала, что слабо выглядит в формате автобуса. Ей нужно встречать соперника выше, убивать атаки в зародыше.

Так и было. Словаки опять перекрывали выходы из защиты. Румыния отвечала ситуативным прессингом. Кстати, пару раз крайне эффективно: атака, когда заработали пенальти, началась именно с высокого возврата.

Во втором тайме, конечно, стало спокойнее. Но начался невероятный ливень, который гарантировал временами веселый хаос. У защитников ехали ноги, было несколько переходных фаз – даже в сторону ворот Румынии, которая уж точно могла спокойно обороняться, шла первой в онлайн-таблице.

По-настоящему согласились на ничью только после 80-й минуты . Но даже тогда не было позорного перепаса между защитниками. У Румынии так вообще при стандарте у своих ворот два игрока атаки держалась высоко, были готовы выбегать в контратаку. Румыны массивно шли и на стандарт у чужих ворот.

Разве что паузы явно затягивались, и словак Томаш Суслов в добавленное время у чужого углового флажка не пытался развить атаку, а удерживал мяч, убивал секунды. Но это нормально – зачем рисковать лишь за минуту до конца с гарантией выхода в плей-офф?

На этом Евро были гораздо менее насыщенные матчи.

Еще один парадокс: 4 очка Украины – вылет, 3 у Словении – плей-офф

Самую запутанную группу Евро решил ВАР-пенальти: Румыния с последнего места рванула на первое

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield / Staff; East News /AP; кадры трансляции «Матч ТВ»