4 очка Украины – вылет, 3 у Словении – плей-офф. Парадокс рейтинга третьих мест

Расклады.

В группе E все набрали по четыре очка, Словакия осталась третьей и гарантировала себе проход через рейтинг мест.

Так он выглядит после завершения пяти групп из шести.

Словакия точно в плей-офф, четыре очка – проходной балл.

Парадокс регламента Евро в нынешнем виде: в 1/8 финала с третьего места уже вышла Словения с тремя очками, еще может выйти Венгрия с тремя. А Украина с четырьмя потеряла шансы, потому что заняла в самой ровной группе турнира четвертое место.

Кто на кого выходит в плей-офф?

Осталось два сценария.

Текущий вариант – самый вероятный. Словаки идут на Испанию и в сложную часть сетки. На Англию движутся Нидерланды.

Другой активируется, если вместо Венгрии в плей-офф пройдет команда группы F. Сейчас там на третьем месте Чехия, она играет последний тур с Турцией, а параллельно Грузия будет хвататься за последний шанс против Португалии, грузинам нужна только победа. Португалия еще во втором туре обеспечила себе первое место в группе и ждет соперника по 1/8 финала – им будет либо Венгрия, либо Словения.

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?