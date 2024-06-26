4 очка Украины – вылет, 3 у Словении – плей-офф. Парадокс рейтинга третьих мест
Расклады.
В группе E все набрали по четыре очка, Словакия осталась третьей и гарантировала себе проход через рейтинг мест.
Так он выглядит после завершения пяти групп из шести.
Словакия точно в плей-офф, четыре очка – проходной балл.
Парадокс регламента Евро в нынешнем виде: в 1/8 финала с третьего места уже вышла Словения с тремя очками, еще может выйти Венгрия с тремя. А Украина с четырьмя потеряла шансы, потому что заняла в самой ровной группе турнира четвертое место.
Кто на кого выходит в плей-офф?
Осталось два сценария.
Текущий вариант – самый вероятный. Словаки идут на Испанию и в сложную часть сетки. На Англию движутся Нидерланды.
Другой активируется, если вместо Венгрии в плей-офф пройдет команда группы F. Сейчас там на третьем месте Чехия, она играет последний тур с Турцией, а параллельно Грузия будет хвататься за последний шанс против Португалии, грузинам нужна только победа. Португалия еще во втором туре обеспечила себе первое место в группе и ждет соперника по 1/8 финала – им будет либо Венгрия, либо Словения.
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
вспомните лигу чемпионов, не выход в плей-офф с 12 и выход с 8 очками
и никаких третьих мест
реальность: 32 команды. Тут-то мы и вспомним текущий формат добрым словом.
Если доводить дело до абсурда, сравнивая разные группы, так уж по полной программе :)))
Вся система с третьими местами - это бред и маразм при котором вот уже который день футбола просто нет. Просто мучение на это смотреть.
Решающий третий тур – и команды не рвут жилы, а играют на ничью.
Если бы лучшие третьи команды определяли зрительскими смсками, и то было бы больше пользы.