Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом
Лука Модрич получил приз лучшему игроку матча Италия 1:1 Хорватия.
Просто посмотрите на фотографию. Возможно, еще никогда лучший игрок матча не выглядел настолько огорченным.
Модрич – самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы, ему 38 лет (в сентябре исполнится 39).
Фото: UEFA
Карьера и на клубном уровне и на уровне сборных удалась.
Хорваты прыгали выше головы, Модрич же своего пика индивидуально достиг.
на рану как соль,
сука футбооол...
арлама джага джага, сука футбол...