Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом

Лука Модрич получил приз лучшему игроку матча Италия 1:1 Хорватия.

Просто посмотрите на фотографию. Возможно, еще никогда лучший игрок матча не выглядел настолько огорченным.

Модрич – самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы, ему 38 лет (в сентябре исполнится 39).

Фото: UEFA