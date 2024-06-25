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Абсурдное фото дня. Модрич со слезами и призом

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Лука Модрич получил приз лучшему игроку матча Италия 1:1 Хорватия.

Просто посмотрите на фотографию. Возможно, еще никогда лучший игрок матча не выглядел настолько огорченным.

Модрич – самый возрастной автор гола в истории чемпионатов Европы, ему 38 лет (в сентябре исполнится 39).

Фото: UEFA

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