Рейтинг третьих мест. Кто сейчас выходит в плей-офф Евро?
Самая изменчивая таблица.
Особенность Евро – выход в плей-офф четырех из шести команд с третьих мест в группах.
Это отдельная таблица, которая меняется почти после каждого матча. Так она выглядит по итогам второго тура группового этапа.
Кто с кем играет третий тур?
Полное расписание, команды с третьих мест выделены.
Группа А: Швейцария – Германия, Венгрия – Шотландия (23 июня, воскресенье, в 22:00 мск).
Группа B: Хорватия – Италия, Албания – Испания (24 июня, понедельник, 22:00 мск)
Группа C: Англия – Словения, Дания – Сербия (25 июня, вторник, 22:00 мск)
Группа D: Нидерланды – Австрия, Франция – Польша (25 июня, вторник, 19:00 мск)
Группа E: Словакия – Румыния, Украина – Бельгия (26 июня, среда, 19:00 мск)
Группа F: Чехия – Турция, Грузия – Португалия (26 июня, среда, 21:00 мск)
Как распределяются места?
Так действуют показатели, кроме очков – очевидно, у многих будет одинаковое количество.
● Разница голов
● Количество голов
● Количество победы
● Дисциплинарные очки: наименьшее количество (минусы за каждую желтую/красную карточку)
● Рейтинг квалификации: распределение по итогам отборочного турнира в зависимости места в группе и количества очков.
Расклады и таблицы всех групп Евро. Итоги 2-го тура
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney