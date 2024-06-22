Рейтинг третьих мест. Кто сейчас выходит в плей-офф Евро?

Самая изменчивая таблица.

Особенность Евро – выход в плей-офф четырех из шести команд с третьих мест в группах.

Это отдельная таблица, которая меняется почти после каждого матча. Так она выглядит по итогам второго тура группового этапа.

Кто с кем играет третий тур?

Полное расписание, команды с третьих мест выделены.

Группа А: Швейцария – Германия, Венгрия – Шотландия (23 июня, воскресенье, в 22:00 мск).

Группа B: Хорватия – Италия, Албания – Испания (24 июня, понедельник, 22:00 мск)

Группа C: Англия – Словения , Дания – Сербия (25 июня, вторник, 22:00 мск)

Группа D: Нидерланды – Австрия , Франция – Польша (25 июня, вторник, 19:00 мск)

Группа E: Словакия – Румыния, Украина – Бельгия (26 июня, среда, 19:00 мск)

Группа F: Чехия – Турция, Грузия – Португалия (26 июня, среда, 21:00 мск)

Как распределяются места?

Так действуют показатели, кроме очков – очевидно, у многих будет одинаковое количество.

● Разница голов

● Количество голов

● Количество победы

● Дисциплинарные очки: наименьшее количество (минусы за каждую желтую/красную карточку)

● Рейтинг квалификации: распределение по итогам отборочного турнира в зависимости места в группе и количества очков.

Расклады и таблицы всех групп Евро. Итоги 2-го тура

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney