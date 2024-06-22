Круговорот балканских жалоб на Евро: все недовольны всеми
Уже семь инцидентов.
Балканские страны устроили неделю жалоб на Евро: отправляют запросы на разбирательства в отношении друг друга.
Сербия активнее всех, уже есть два штрафа.
Хроника главных событий.
● Сначала сербы призвали наказать Албанию за недопустимые баннеры и нецензурные скандирования в матче первого тура с Италией. Албанские болельщики развернули на трибунах флаги Армии освобождения Косово, в Сербии это террористическая организация. УЕФА оштрафовал албанцев почти на 37,5 тысяч евро.
● На игре сербов с Англией фанаты вывесили флаги Сербии с картой Косово. И возмутились уже косовары – сербы в итоге заплатят 14,5 тысяч евро.
В пятницу косовары подали новую жалобу – теперь тот же флаг появился на матче Сербии со словенцами: «Федерация футбола Косово решительно осуждает националистические призывы и показ флага Сербии с картой Косово и надписью «Не сдаваться». Повторный акт такого поведения на футбольных стадионах, тем более после предыдущих наказаний от УЕФА – неприемлем и требует большей строгости со стороны органов УЕФА».
● Сербов взбесил косовский журналист Арлинд Садику: в ответ на кричалки «Косово – это Сербия» он показал жест двуглавого орла (символ Косово и Албании), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в журналиста полетели разные предметы с трибун. УЕФА отозвал у человек аккредитацию, наверняка он больше никогда не сможет работать на турнирах организации.
● Следом сербы пожаловались на кричалки в игре Хорватия – Албания. Болельщики обеих команд вместе скандировали «Убей, убей серба». Особенно громко – на 59-й минуте матча.
Нецензурное заявление в адрес сербов сделал даже футболист сборной Албании Мирлинд Даку. «##### македонцев! ##### сербов!», – кричал нападающий «Рубина» после игры. Северомакедонская федерация футбола тут же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку за разжигание розни. Он потом признал, что это эмоции Евро настолько его захватили – было похоже на извинения.
Пока самый громкий инцидент, Сербия намекала даже, что готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут. Ждем результатов расследования.
⚡ Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?
Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan
А-то матч Турция Греция явно хорошим не закончился бы
А это центр ЕС, где живет огромная диаспора.В странах западной Европы (Германия и соседи) живут примерно миллион сербов, 500-600 тысяч албанцев, 600-700 тысяч хорватов, 100-150 тысяч словенцев.Это еще греки не отобрались
Хотя те, кто живут в диаспорах, к межнациональным движнякам относятся гораздо проще, это хулиганы скорее всего отрываются, ведь ни сербам ни албанцам виза в Германию не нужна.
Албания, Хорватия, Словения, даже прости господи Швейцария. А там еще парочку не попало на ЕВРО.
Список сборных с кем не ладят сербы просто огромный. Легче просто не допускать сербов до ЕВРО.
Т.е. вообще-то они долгое время очень даже дружили и очень хотели свалить от всяких Османов, Австро-Венгров и прочих. Дам буквально была идея Югославянства, они считали себя одним народом, а во всех неудачах винили западный империализм и прочих вечно набегающих чужаков, потому пожелали сплотится.
Собственно из этого растёт первая проблема - они объединились и начали все вместе травить Немцев, Венгров, Албанцев, Турков ну и чутка Македонцев. Буквально там даже запрещали им языки и всё такое.
А вторая проблема растёт из того, что ключевыми странами там, по идее, были Сербия и Хорватия, только как-то так получилось, что брак оказался неравным и в братском объединении, почему-то, всем взялись рулить Сербы, навязывая остальным свою позицию.
Вот так они прожили где-то примерно 60 лет, после чего хотели начать расходится потихоньку. Ну, наелись все этого Югославянства и загонов Сербов за годы.
Вот именно после этого они и начали друг друга ненавидеть.
Истори чем-то похожа на ССР в общем-то объединялись по любви, а через полвека бежали от идиотизма, самодурства и деспотии.
Видимо, мы что-то упустили за эти годы, когда в быту и политики стало выравниваться что-то.
А отдыхать ездят турки туда, потому что дешевле, так на свои же курорты, куда приезжаем мы, им дороже. Такая система.