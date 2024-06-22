Круговорот балканских жалоб на Евро: все недовольны всеми

Уже семь инцидентов.

Балканские страны устроили неделю жалоб на Евро: отправляют запросы на разбирательства в отношении друг друга.

Сербия активнее всех, уже есть два штрафа.

Хроника главных событий.

● Сначала сербы призвали наказать Албанию за недопустимые баннеры и нецензурные скандирования в матче первого тура с Италией. Албанские болельщики развернули на трибунах флаги Армии освобождения Косово, в Сербии это террористическая организация. УЕФА оштрафовал албанцев почти на 37,5 тысяч евро.

● На игре сербов с Англией фанаты вывесили флаги Сербии с картой Косово. И возмутились уже косовары – сербы в итоге заплатят 14,5 тысяч евро.

В пятницу косовары подали новую жалобу – теперь тот же флаг появился на матче Сербии со словенцами: «Федерация футбола Косово решительно осуждает националистические призывы и показ флага Сербии с картой Косово и надписью «Не сдаваться». Повторный акт такого поведения на футбольных стадионах, тем более после предыдущих наказаний от УЕФА – неприемлем и требует большей строгости со стороны органов УЕФА».

● Сербов взбесил косовский журналист Арлинд Садику: в ответ на кричалки «Косово – это Сербия» он показал жест двуглавого орла (символ Косово и Албании), заявив, что «Косово – сердце Албании». После этого в журналиста полетели разные предметы с трибун. УЕФА отозвал у человек аккредитацию, наверняка он больше никогда не сможет работать на турнирах организации.

● Следом сербы пожаловались на кричалки в игре Хорватия – Албания. Болельщики обеих команд вместе скандировали «Убей, убей серба». Особенно громко – на 59-й минуте матча.

Нецензурное заявление в адрес сербов сделал даже футболист сборной Албании Мирлинд Даку. «##### македонцев! ##### сербов!», – кричал нападающий «Рубина» после игры. Северомакедонская федерация футбола тут же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку за разжигание розни. Он потом признал , что это эмоции Евро настолько его захватили – было похоже на извинения.

Пока самый громкий инцидент, Сербия намекала даже, что готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут. Ждем результатов расследования.

⚡ Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»

Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan