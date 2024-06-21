Блэкфейс-скандал в Нидерландах: фанатов обвинили в расизме за подражание Гуллиту

Хотя сам Руд оценил.

Новый скандал на Евро-2024 – нидерландских фанатов обвинили в расизме. Не оценили их перевоплощение в трех Рудов Гуллитов, хотя ему самому понравилось.

Детальная подготовка: вплоть до туфель из того времени. Общество не оценило, подключились даже социологи

Фаны подошли к делу основательно: выкрасили лица в темный цвет, надели парики с дредами и форму сборной периода выступлений Гуллита.

Но детализация привела к массовой негативной реакции и обвинениям в расизме. В том числе от местных медиа: выпускали материалы , анализировавшие традиции белых людей перекрашиваться в черный цвет – отмечают, что зародилась еще во времена колониализма и рабства.

Другие болельщики пишут в соцсетях, что для преображения необязательно было перекрашиваться в темный цвет – достаточно, например, просто надеть футболку с фамилией экс-футболиста.

Социолог Асфа Бейнар, с которым связались в RTL Niews, ищет аналогии: «Легко сказать, что такого не должно быть, люди игнорируют последствия. Поднялся бы такой шум, если бы болельщики изобразили бы братьев Де Бур?».

Один из троицы, Барт ван де Вен, на фоне критики извинился: «Возможно, я допустил ошибку или не все продумал. Меньше всего я хочу обижать людей, поэтому я решил прекратить. Многие хорошо отзывались о нашем перевоплощении, но, очевидно, некоторые считают иначе. Я должен уважать это и прислушиваться».

Хотя подготовился серьезно: «Я перфекционист, поэтому уделял внимание деталям. А еще я ношу туфли от Lotto, которые были у Гуллита».

Другой фанат по имени Дан (фамилия неизвестна), наоборот, в разговоре с FC Update отметил, что позитива было гораздо больше: «Это было ошеломляюще. Как нидерландские, так и польские болельщики тепло встречали нас. Дети, наши соотечественники и иностранные туристы хотели сфотографироваться с нами.

К сожалению, некоторые негативные реакции из интернета получили слишком много внимания. Важно подчеркнуть, что мы никому не навредили. Мы хотели вспомнить отличную игру и привлекательную внешность Руда Гуллита в 1988 году. Будем надеяться, что турнир закончится так же хорошо, как и тогда!».

Есть и поддержка: Гуллит, Аке и бывшие игроки сборной

Многие защищают оригинальную идею болельщиков.

Ключевой персонаж во всей истории – Руд Гуллит – одобрил в беседе с De Telegraaf: «На самом деле я польщен».

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке тоже поддержал: «Честно говоря, я не думаю, что это большая проблема. Обсуждения зашли слишком далеко. Считаю, что люди могут просто делать такие вещи.

Сам Гуллит тоже сказал, что для него это честь, так что не думаю, что стоит раздувать из этого проблему».

Бывший нападающий сборной Рене ван дер Гийп не понимает, почему поднялась шумиха: «Критика фанатов, представившихся как Руд Гуллит, – полная чушь. Да ладно, быть нормальным парнем весело, не так ли? Надетый парик, немного загорелое лицо, но не черное как смоль, потому что тогда это был бы не Гуллит».

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Фото: Gettyimages /Alex Livesey / Stringer; IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon, IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia, Nacho Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press