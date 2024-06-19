Отец и сын Консейсау забили на Евро с разницей в 24 года. Семейная сказка!
Папа видел вживую победный на 92-й.
Португалию в матче с чехами спас юный Франсишку Консейсау – вонзил победный на 92-й минуте! Хотя только появился на замену на 90-й.
Прошло без пары дней 24 года с хет-трика его отца – Сержиу Консейсау на Евро-2000.
«Здесь мои отец, мать, братья, моя девушка, много людей. Эта победа для них», – Франсишку был счастлив после игры.
Консейсау-старший накидал Кану. Правда, матч уже ничего не значил
Чемпионат Европы-2000 начался для португальцев с пропущенного от Пола Скоулза. К 18-й минуте они горели англичанам 0:2, но сумасшедшие голы Луиша Фигу, Жоау Пинту и Нуну Гомеша помогли выиграть. Потом Португалия убрала Румынию и досрочно вышла из группы.
В заключительном матче группового этапа португальцы вторым составом разорвали немцев (3:0), а Сержиу Консейсау выдал главный перформанс в карьере – хет-трик в ворота Оливера Кана. Первый мяч забил головой почти с линии, во втором эпизоде нелепо ошибся Кан, а затем Консейсау реализовал еще и выход один на один.
В 1/4 финала с помощью дубля Нуну Гомеша Португалия обыграла приличную сборную Турции. Гомеш с передачи Консейсау забил и в полуфинале с французами – правда, Тьерри Анри в итоге сравнял, а в дополнительное время Португалия пропустила с пенальти.
Консейсау-старший провел за Португалию 56 матчей и забил 12 мячей – получается, четверть положил в тот июньский день немцам. Сержиу еще играл на чемпионате мира-2002 – но там без результативных действий.
В 2022-м Консейсау выпустил сына в концовке важного матча – и он вырвал победу!
В январе 2022-го семейную сказку уже писали. Причем участвовали оба разом.
«Порту» играл важнейший матч чемпионской гонки с «Эшторилом». На 87-й минуте при 2:2 главный тренер Сержиу Консейсау выпустил Франсишку. Через две минуты Консейсау-младший забил, замкнув прострел Луиса Диаса (теперь он в «Ливерпуле»).
Естественно, первым делом сын похвастался счастливому отцу – самому довольному человеку мира в тот момент.
Папа недавно покинул «Порту». Сын, вероятно, тоже уйдет, контракт заканчивается летом 2024-го. В этом сезоне у Франсишку пять голов в 27 матчах.
Такое яркое появление на Евро вполне может поднять спрос на свободного агента.
Это вторая семейная история на Евро. Шаг тот же
Консейсау теперь вторые отец и сын с голами на Евро. Первой была семья Кьезы.
Федерико забивал на Евро-2020 – за 25 лет до этого, тоже в Англии, гол был у его папы Энрико. Причем Феде тогда тоже спас – в 1/8 финала с Австрией забил на 5-й минуте дополнительного времени. Победный!
Энрико Кьеза забил за сборную Италии на Евро-1996 на групповом этапе Чехии – в Ливерпуле, на «Энфилде». Из-за того, что Евро-2020 на год сдвинули, между итальянскими семейными голами 25 лет, а не 24. Но если считать чемпионатами Европы между, шаг тот же, что у отца и сына Консейсау.
Красиво!
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Фото: Gettyimages.ru/Henri Szwarc; Robert Michael/Global Look Press
Консейсан. И там и там.
А эти О и У в конце у нас придумали.
Я вообще чемпионат мира предпочитаю смотреть с бразильскими комментаторами, Европы - с португальскими. И споры русскоязычных о том что португалец - Роналду, а бразильский Зубастик - РоналдО очень веселят. Особенно если учесть, что Зубастика бразильские комментаторы вплоть до финала ЧМ-2002 зовут Роналдиньу, хоть на майке и написано Ronaldo. А привычного нам Роналдиньу - Роналдиньу Гаушу, чтобы не путать. Потом уже решили, повысить феномена до Роналду, чтобы сете жизнь комментаторскую упростить.
Про Зубастика хорошо помню, сначала его особо никто не знал. К 96-му уже все слышали о восходящей главной звезде Рональдо (именно так, с мягким знаком), но на Олимпиаде он внезапно оказался под именем Рональдиньо (объясняли почему, чтобы не путать с защитником с тем же именем). Так продержалось полгода и вернулось к каноничному имени с мягким знаком.
Но что его в Бразилии так долго звали с -иньу даже не знал, вот это интересно ) Но у них свои причины, а Европе не с кем было сравнивать
https://youtu.be/yG_eCrPkD8s?si=EZDA5uRlCOAyDAPU
С -ão происходит назализация звука ’у’ и потому он и не русский ’у’, и не обычный ’н’. Но по традиции, наверное, взятой ещё из французского, назализированные гласные передают с ’н’ при переводе
Кстати, а как тогда будет правильно: город Сау-Паулу, Алемау (а не Алеман как в Испании) и Жоау, а не Жуан?