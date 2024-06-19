Отец и сын Консейсау забили на Евро с разницей в 24 года. Семейная сказка!

Папа видел вживую победный на 92-й.

Португалию в матче с чехами спас юный Франсишку Консейсау – вонзил победный на 92-й минуте! Хотя только появился на замену на 90-й.

Прошло без пары дней 24 года с хет-трика его отца – Сержиу Консейсау на Евро-2000.

«Здесь мои отец, мать, братья, моя девушка, много людей. Эта победа для них», – Франсишку был счастлив после игры.

Консейсау-старший накидал Кану. Правда, матч уже ничего не значил

Чемпионат Европы-2000 начался для португальцев с пропущенного от Пола Скоулза. К 18-й минуте они горели англичанам 0:2, но сумасшедшие голы Луиша Фигу, Жоау Пинту и Нуну Гомеша помогли выиграть. Потом Португалия убрала Румынию и досрочно вышла из группы.

В заключительном матче группового этапа португальцы вторым составом разорвали немцев (3:0), а Сержиу Консейсау выдал главный перформанс в карьере – хет-трик в ворота Оливера Кана. Первый мяч забил головой почти с линии, во втором эпизоде нелепо ошибся Кан, а затем Консейсау реализовал еще и выход один на один.

В 1/4 финала с помощью дубля Нуну Гомеша Португалия обыграла приличную сборную Турции. Гомеш с передачи Консейсау забил и в полуфинале с французами – правда, Тьерри Анри в итоге сравнял, а в дополнительное время Португалия пропустила с пенальти.

Консейсау-старший провел за Португалию 56 матчей и забил 12 мячей – получается, четверть положил в тот июньский день немцам. Сержиу еще играл на чемпионате мира-2002 – но там без результативных действий.

В 2022-м Консейсау выпустил сына в концовке важного матча – и он вырвал победу!

В январе 2022-го семейную сказку уже писали. Причем участвовали оба разом.

«Порту» играл важнейший матч чемпионской гонки с «Эшторилом». На 87-й минуте при 2:2 главный тренер Сержиу Консейсау выпустил Франсишку. Через две минуты Консейсау-младший забил, замкнув прострел Луиса Диаса (теперь он в «Ливерпуле»).

Естественно, первым делом сын похвастался счастливому отцу – самому довольному человеку мира в тот момент.

Папа недавно покинул «Порту». Сын, вероятно, тоже уйдет, контракт заканчивается летом 2024-го. В этом сезоне у Франсишку пять голов в 27 матчах.

Такое яркое появление на Евро вполне может поднять спрос на свободного агента.

Это вторая семейная история на Евро. Шаг тот же

Консейсау теперь вторые отец и сын с голами на Евро. Первой была семья Кьезы.

Федерико забивал на Евро-2020 – за 25 лет до этого, тоже в Англии, гол был у его папы Энрико. Причем Феде тогда тоже спас – в 1/8 финала с Австрией забил на 5-й минуте дополнительного времени. Победный!

Энрико Кьеза забил за сборную Италии на Евро-1996 на групповом этапе Чехии – в Ливерпуле, на «Энфилде». Из-за того, что Евро-2020 на год сдвинули, между итальянскими семейными голами 25 лет, а не 24. Но если считать чемпионатами Европы между, шаг тот же, что у отца и сына Консейсау.

Красиво!

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Фото: Gettyimages.ru /Henri Szwarc; Robert Michael/Global Look Press