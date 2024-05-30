«Урал» убрал Гончаренко: агония в страхе вылететь. Жесткий контраст с рекордным стартом

После поражения в первом стыке.

Домашние 0:2 от «Акрона» оставили «Урал» без главного тренера: Виктор Гончаренко покидает команду прямо между стыковыми матчами. К ответной игре команду будет готовить легенда клуба Евгений Аверьянов.

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах, – эмоция президента клуба Григория Иванова в разговоре со Sport24. – Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона! И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко».

Невероятно, учитывая то, как все начиналось в этом сезоне.

Рекордный старт, длинная безвыигрышная серия и две победы в лиге за этот год. У «Урала» очень контрастный сезон

Учитывая нынешнюю ситуацию, выглядит нереальным, что после пятого тура «Урал» лидировал в РПЛ и делил первое место с «Краснодаром»! В первом же туре «Урал» обыграл ЦСКА: впервые с 1995-го! И вообще выдал рекордный старт в клубной истории: 13 очков в пяти матчах .

Тогда екатеринбуржцы вообще почти не теряли очки: кроме ничьей в лиге с «Пари НН» уступили только «Локомотиву» в Кубке России (1:2), хотя и там смотрелись неплохо, могли сравнивать. На матч с «Зенитом» в августе «Урал» ехал в топе лиги, а за пару игр до этого выдал мегадраматичную победу : 3:2 против «Спартака» с двумя голами в концовке.

Однако в Петербурге влетели 0:4 и – похоже, в тот момент что-то сломалось. Началась затяжная безвыигрышная серия в лиге: пробуксовывали аж десять туров. Немного разбавляли победами в Кубке России (1:0 по пенальти с «Локомотивом» и 2:0 с «Рубином»), в РПЛ три ничьих и семь поражений.

Дальше эпизодический проблеск, 3:1 с лидировавшим «Краснодаром»! Причем победили по делу и мало что позволили создать будущему серебряному призеру. Показалось, что провальная серия закончилась.

Но нет: поражения в оставшихся двух турах до зимнего перерыва, а за всю весну всего две победы в лиге, над «Динамо» и «Балтикой». Параллельно прошли «Родину» и «Локомотив» в Кубке, но шлагбаум поставил «Ростов» в середине апреля (1:3).

Общий баланс этой весной во всех турнирах: четыре победы, пять ничьих и семь поражений. Последнее оказалось фатальным для Виктора Гончаренко: еще и между стыковыми матчами.

Это агония «Урала», попытка спастись только на эмоциях. Осмысление Дорского

Александр Дорский анализирует решение Григория Иванова.

«После поражения от «Акрона» в первом стыковом матче Гончаренко сказал: «Вариант один у ребят остается. В любом случае 90 минут есть, чтобы из кожи вон вылезти, что-то сделать».

Акцент на «ребятах», а не на «нас», удивил – и вот «Урал» объявил о расставании с Гончаренко.

«С сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – заявил Григорий Иванов.

Что же, «Урал» – наш Кот-д’Ивуар .

С конца августа до конца ноября «Урал» выдал десятиматчевую серию без побед, набрал всего три очка. С начала декабря до середины апреля – шестиматчевую с одним очком. Очевидно, они смущали всех, но Иванов все равно не решался на отставку Гончаренко. Более того, зимой «Урал» подписал белорусов Артема Концевого и Валерия Бочерова, которые вряд ли оказались бы в Екатеринбурге без Гончаренко, а также Алексея Ионова, довольно успешно игравшего в ЦСКА и «Краснодаре» Гончаренко.

Учитывая такое доверие и расставание после первого стыка с формулировкой «невыполнение задачи на него» расход «Урала» и Гончаренко сравним с увольнением Гильермо Абаскаля из «Спартака». У сторон было достаточно возможностей расстаться до – и скорее удивляло, что они не реализовались, не давая командам всплеск , в котором они нуждались. Расход происходил, когда наступала совсем уж безысходность.

Я очень грустил, когда Гончаренко пытался покинуть ЦСКА в 2020-м и все-таки уходил из клуба в 2021-м. Та команда была очень агрессивной (и до внедрения в старт Марадишвили часто страдала от этого), классно комбинирующей на границе чужой трети поля.

«Урал» – другая история: упор на длинные передачи, единоборства и подборы, суперинтенсивное давление лишь на определенных отрезках сезона.

Конечно, качество игроков различалось. Это очевидный фактор, но все равно в этом сезоне «Урал» превратился в одну из самых непривлекательных команд РПЛ, восприятие которой глобально не спасли даже Илья Ишков, Игорь Дмитриев и Андрей Егорычев.

С другой стороны, падение «Урала» – статистическая аномалия. По ожидаемым очкам «Урал» – седьмой в лиге, недобрали 11 очков (больше – только «Сочи»).

Совсем удивительны оборонительные данные «Урала»:

● 2-е место по допущенным ударам,

● 3-е – по допущенным касаниям в своей штрафной,

● 7-е – по допущенным передачам в опасную зону.

Даже 10-е место по допущенным xG – результат, далекий от аутсайдеров.

«Понимаю, что у вас накопились вопросы. Может быть, в другой раз как-то отвечу», – сказал Гончаренко после поражения от «Акрона».

Надеюсь, так и произойдет. В карьере Гончаренко хватало странных периодов («Кубань» и первый заход в «Урал»), но, пожалуй, по длительному отрезку в одном клубе еще не складывалось такого неоднозначного впечатления. Здесь вспоминаем и прошлый сезон: с классным рывком осенью и довольно грустной весной.

А пока – агония «Урала». Попытка спастись только на эмоциях».

«Акрон» разбил «Урал» в стыках. До РПЛ остался один шаг

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Виталий Тимкив; vk/fcakron , fc_ue