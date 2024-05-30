«Урал» убрал Гончаренко: агония в страхе вылететь. Жесткий контраст с рекордным стартом
После поражения в первом стыке.
Домашние 0:2 от «Акрона» оставили «Урал» без главного тренера: Виктор Гончаренко покидает команду прямо между стыковыми матчами. К ответной игре команду будет готовить легенда клуба Евгений Аверьянов.
«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах, – эмоция президента клуба Григория Иванова в разговоре со Sport24. – Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона! И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко».
Невероятно, учитывая то, как все начиналось в этом сезоне.
Рекордный старт, длинная безвыигрышная серия и две победы в лиге за этот год. У «Урала» очень контрастный сезон
Учитывая нынешнюю ситуацию, выглядит нереальным, что после пятого тура «Урал» лидировал в РПЛ и делил первое место с «Краснодаром»! В первом же туре «Урал» обыграл ЦСКА: впервые с 1995-го! И вообще выдал рекордный старт в клубной истории: 13 очков в пяти матчах.
Тогда екатеринбуржцы вообще почти не теряли очки: кроме ничьей в лиге с «Пари НН» уступили только «Локомотиву» в Кубке России (1:2), хотя и там смотрелись неплохо, могли сравнивать. На матч с «Зенитом» в августе «Урал» ехал в топе лиги, а за пару игр до этого выдал мегадраматичную победу: 3:2 против «Спартака» с двумя голами в концовке.
Однако в Петербурге влетели 0:4 и – похоже, в тот момент что-то сломалось. Началась затяжная безвыигрышная серия в лиге: пробуксовывали аж десять туров. Немного разбавляли победами в Кубке России (1:0 по пенальти с «Локомотивом» и 2:0 с «Рубином»), в РПЛ три ничьих и семь поражений.
Дальше эпизодический проблеск, 3:1 с лидировавшим «Краснодаром»! Причем победили по делу и мало что позволили создать будущему серебряному призеру. Показалось, что провальная серия закончилась.
Но нет: поражения в оставшихся двух турах до зимнего перерыва, а за всю весну всего две победы в лиге, над «Динамо» и «Балтикой». Параллельно прошли «Родину» и «Локомотив» в Кубке, но шлагбаум поставил «Ростов» в середине апреля (1:3).
Общий баланс этой весной во всех турнирах: четыре победы, пять ничьих и семь поражений. Последнее оказалось фатальным для Виктора Гончаренко: еще и между стыковыми матчами.
Это агония «Урала», попытка спастись только на эмоциях. Осмысление Дорского
Александр Дорский анализирует решение Григория Иванова.
«После поражения от «Акрона» в первом стыковом матче Гончаренко сказал: «Вариант один у ребят остается. В любом случае 90 минут есть, чтобы из кожи вон вылезти, что-то сделать».
Акцент на «ребятах», а не на «нас», удивил – и вот «Урал» объявил о расставании с Гончаренко.
«С сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – заявил Григорий Иванов.
Что же, «Урал» – наш Кот-д’Ивуар.
С конца августа до конца ноября «Урал» выдал десятиматчевую серию без побед, набрал всего три очка. С начала декабря до середины апреля – шестиматчевую с одним очком. Очевидно, они смущали всех, но Иванов все равно не решался на отставку Гончаренко. Более того, зимой «Урал» подписал белорусов Артема Концевого и Валерия Бочерова, которые вряд ли оказались бы в Екатеринбурге без Гончаренко, а также Алексея Ионова, довольно успешно игравшего в ЦСКА и «Краснодаре» Гончаренко.
Учитывая такое доверие и расставание после первого стыка с формулировкой «невыполнение задачи на него» расход «Урала» и Гончаренко сравним с увольнением Гильермо Абаскаля из «Спартака». У сторон было достаточно возможностей расстаться до – и скорее удивляло, что они не реализовались, не давая командам всплеск, в котором они нуждались. Расход происходил, когда наступала совсем уж безысходность.
Я очень грустил, когда Гончаренко пытался покинуть ЦСКА в 2020-м и все-таки уходил из клуба в 2021-м. Та команда была очень агрессивной (и до внедрения в старт Марадишвили часто страдала от этого), классно комбинирующей на границе чужой трети поля.
«Урал» – другая история: упор на длинные передачи, единоборства и подборы, суперинтенсивное давление лишь на определенных отрезках сезона.
Конечно, качество игроков различалось. Это очевидный фактор, но все равно в этом сезоне «Урал» превратился в одну из самых непривлекательных команд РПЛ, восприятие которой глобально не спасли даже Илья Ишков, Игорь Дмитриев и Андрей Егорычев.
С другой стороны, падение «Урала» – статистическая аномалия. По ожидаемым очкам «Урал» – седьмой в лиге, недобрали 11 очков (больше – только «Сочи»).
Совсем удивительны оборонительные данные «Урала»:
● 2-е место по допущенным ударам,
● 3-е – по допущенным касаниям в своей штрафной,
● 7-е – по допущенным передачам в опасную зону.
Даже 10-е место по допущенным xG – результат, далекий от аутсайдеров.
«Понимаю, что у вас накопились вопросы. Может быть, в другой раз как-то отвечу», – сказал Гончаренко после поражения от «Акрона».
Надеюсь, так и произойдет. В карьере Гончаренко хватало странных периодов («Кубань» и первый заход в «Урал»), но, пожалуй, по длительному отрезку в одном клубе еще не складывалось такого неоднозначного впечатления. Здесь вспоминаем и прошлый сезон: с классным рывком осенью и довольно грустной весной.
А пока – агония «Урала». Попытка спастись только на эмоциях».
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Виталий Тимкив; vk/fcakron, fc_ue
А тебе еще 15 лет назад твердили - учи английский, учи язык.
От нашей звезды - самого молодого тренера ЛЧ, который впервые в истории вывел команду в группу и играл там на равных с Реалом и Ювентусом, до состояния, где прямая дорога в Казахстан.
Бум. Разрыв мозга.
В принципе очень неприятно наблюдать за тем, как люди принимают решения, продиктованные не разумом, а либо панической атакой, либо сиюминутными эмоциями, либо личными симпатиями и антипатиями, либо вообще неизвестно чем - из серии "вожжа под хвост попала".
А когда так себя ведут люди, обладающие большими деньгами и облеченные властью, - неприятно вдвойне. От них ждешь большей ответственности и адекватности, а дожидаешься только большей дури.
В общем, Григорию Иванову - огромный привет. Гончаренко надо было отправлять в отставку, НО НЕ СЕЙЧАС ЖЕ! Это нужно было делать ещё в начале весны, когда был шанс исправить положение в таблице. А сейчас это выглядит просто жалко :(((
Славный у них был дуэт на бровке. Можно музыку из Бенни Хилла включать и наслаждаться)
Это и вправду агония. Уже много лет Урал борется за выживание, выкарабкивается в конце сезона, а в новом борется заново. Получается вечное страдание ради страдания - клуб топчется стоит на месте и не способен развиваться. Пора скинуть эту ношу и начать с чистого листа в фнл-с новым тренером, новым составом и может даже философией.
Динамо, Рубин, Крылья тоже вылетали, но быстро вернулись и стали только лучше.