Турция – Парагвай. 0:1 – Альмирона удалили за прикрытый рот, Галарса забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция

Турция пробует обыграть Парагвай во 2-м туре ЧМ-2026.
В группе D в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встречаются сборные Турции и Парагвая.
Игра проходит в Санта-Кларе, в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матиас Галарса открыл счет уже на 2-й минуте. В конце первого тайма Мигеля Альмирона удалили за то, что он обратился к сопернику с прикрытым рукой ртом.
Турция
Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Демирал, Мюльдюр, Чалханоглу, Юксек, Йылдыз, Гюлер, Акгюн, Актюркоглу
Запасные: Гюль, Челик, Сеюнджю, Эльмали, Акайдин, Озджан, Кекчю, Узун, Йылмаз, Айдын, Гюнок, Кахведжи, Байындыр, Кабак, Айхан
Парагвай:
Хиль, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Галарса, Гомес, Кубас, Альмирон, Энсисо, Питта
Запасные: Соса, Маурисио, Охеда, Санабрия, Авалос, Бальбуэна, Майдана, Ромеро, Арсе, Кабальеро, Фернандес, Ольвейра, Веласкес, Канале, Бобадилья
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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пусть лучше игроки толкают судью и друг друга, но с открытым ртом