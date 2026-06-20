Турция – Парагвай. 0:1 – Альмирона удалили за прикрытый рот, Галарса забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция

Турция пробует обыграть Парагвай во 2-м туре ЧМ-2026.

В группе D в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встречаются сборные Турции и Парагвая .

Игра проходит в Санта-Кларе, в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Матиас Галарса открыл счет уже на 2-й минуте. В конце первого тайма Мигеля Альмирона удалили за то, что он обратился к сопернику с прикрытым рукой ртом.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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