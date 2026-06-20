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  4. Турция – Парагвай. 0:1 – Альмирона удалили за прикрытый рот, Галарса забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция

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Турция – Парагвай. 0:1 – Альмирона удалили за прикрытый рот, Галарса забил на 2-й минуте! Онлайн-трансляция
Турция пробует обыграть Парагвай во 2-м туре ЧМ-2026.

В группе D в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встречаются сборные Турции и Парагвая.

Игра проходит в Санта-Кларе, в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матиас Галарса открыл счет уже на 2-й минуте. В конце первого тайма Мигеля Альмирона удалили за то, что он обратился к сопернику с прикрытым рукой ртом.

Чемпионат мира. 2 тур
20 июня 03:00, Ливайс Стэдиум
Логотип домашней команды
Турция
Первый тайм
0 - 1
0.48xG0.28
0′
Логотип гостевой команды
Парагвай
45’
+3’
Альмирон
4’
Галарса
2’
  Галарса
Турция
Чакыр, Кадыоглу, Бардакджи, Демирал, Мюльдюр, Чалханоглу, Юксек, Йылдыз, Гюлер, Акгюн, Актюркоглу
Запасные: Гюль, Челик, Сеюнджю, Эльмали, Акайдин, Озджан, Кекчю, Узун, Йылмаз, Айдын, Гюнок, Кахведжи, Байындыр, Кабак, Айхан
1тайм
Парагвай:
Хиль, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Галарса, Гомес, Кубас, Альмирон, Энсисо, Питта
Запасные: Соса, Маурисио, Охеда, Санабрия, Авалос, Бальбуэна, Майдана, Ромеро, Арсе, Кабальеро, Фернандес, Ольвейра, Веласкес, Канале, Бобадилья
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’’
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logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Парагвая по футболу
logoМатиас Галарса Фонда

Комментарии

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Турки это римейк сборной России что сборная что лимитчики
лол, по правилу истерички винисиуса удалили парагвайца
пусть лучше игроки толкают судью и друг друга, но с открытым ртом
М-да, с таким набором игроков, так играть.
Очень медленно все делают турки, Парагвай за это время всех накрывает. Да и предложений для паса особо османы не создают, ходят пешеходы.
Турки хотят в отпуск
Слишком рано Гюлера сделали лидером сборной Турции. Много возится с мячом, много потерь. В реале он не плохо играет, выполняя определённые задачи, а тут, хотят построить игру через него, пихая ему мяч всегда, аа он не готов к такому. Да и не того склада игрок
Удивительная команда Турция(
Будет смешно, если и второй матч проиграют с 30+ ударами по чужим воротам)) впору будет задуматься о порче и проклятье))
Питта, конечно, удивительной деревянности игрок. Первый кандидат на замену.
Туркам надо реабилитироваться
Ответsqynpcmf7w
Туркам надо реабилитироваться
Туркам домой надо
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