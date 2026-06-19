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  4. «Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо

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«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо
Ведущий «Матч ТВ» Романов допустил сексистское высказывание о судьях-женщинах.

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов критически высказался о работе женщины-судьи на матче чемпионата мира.

Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

«Лично мое мнение: женщина имеет право, естественно, работать на чемпионатах мира. Но! [Они] должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители. Уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта.

Но, с точки зрения того, как себя ведут – и на дороге, и в том числе судейской работе – здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать [работать], здесь я поддерживаю», – заявил Романов в эфире.

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
женский футбол
Тори Пенсо
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телевидение
дискриминация
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Столько пещерного сексизма

А сами некомпетентны
ОтветЫмгыр Ван Эмрайс
Столько пещерного сексизма А сами некомпетентны
Пещерный сексизм - это то, что пока ещё держит на плаву эту цивилизацию)
ОтветЫмгыр Ван Эмрайс
Столько пещерного сексизма А сами некомпетентны
ну хотя бы смешно:)

и не сказать, чтобы человек прям на 100% не прав. просто дело не в том, что она менее компетентная, чем мужчины, а в том, насколько она выдерживает темп игры и в целом накал матча, чтобы успокоить в какой-то момент игроков.

понятно же, что у мужчины-судьи больше шансов с этим справиться. практика это подтверждает
У ведущего матч ТВ Романова был критический день и он критически высказался).
Хоть бы погуглили статистику, прежде чем говорить. В РФ в ДТП со смертельным исходом хоть в абсолютных числах, хоть в пересчете на количество водителей по полам, мужчины намного чаще женщин виновны. Слежу за новостями о ДТП в своём регионе, смертельные почти каждый день ((( ни разу не помню чтобы женщины были виновны
Ответdi Milan
Хоть бы погуглили статистику, прежде чем говорить. В РФ в ДТП со смертельным исходом хоть в абсолютных числах, хоть в пересчете на количество водителей по полам, мужчины намного чаще женщин виновны. Слежу за новостями о ДТП в своём регионе, смертельные почти каждый день ((( ни разу не помню чтобы женщины были виновны
Женщина куда опаснее когда она на переднем сиденье, а не за рулём) со своими нравоучениями как надо ездить, ну и Канделаки не даст соврать.... Но это совсем другая история😉
А женщина должен быть образованный?
- Безусловно.
- А ничего, что у женщина мозга много меньше, чем мужской?
- Это неправда.
- Но ученый при правительства доктор Ямак доказай, он - как у белки.
- При вашем правительстве?
- Да, доктор Ямак...
(с) Борат
А что этот некий Романов скажет по поводу женщин-начальниц?
Есть же опыт точно, ну давай, не томи
ОтветАрсений1990
А что этот некий Романов скажет по поводу женщин-начальниц? Есть же опыт точно, ну давай, не томи
Кстати, у меня лично очень плохой опыт работы с женщинами я даже специально не иду, если женщина. Ключевое - собирает информацию (сплетни) и строит на этом мнение. Зависимость он настроение и 7-14 дней в месяц нестабильна. ЧСВ сразу как дают должность. Лично мое мнение и опыт. Друг работает в банках 20 лет и бабы там все орут матом - он в шоке полном. Глав бухи на работах - единицы в адеквате.
ОтветT622222
Кстати, у меня лично очень плохой опыт работы с женщинами я даже специально не иду, если женщина. Ключевое - собирает информацию (сплетни) и строит на этом мнение. Зависимость он настроение и 7-14 дней в месяц нестабильна. ЧСВ сразу как дают должность. Лично мое мнение и опыт. Друг работает в банках 20 лет и бабы там все орут матом - он в шоке полном. Глав бухи на работах - единицы в адеквате.
Тут как повезёт. У меня сейчас директор женщина. Мудрая и хитрая. И скажем так, руководящим составом я доволен, ничего лишнего, спрос только за выполнение твоих обязанностей.
а как себя вела Пенсо?
спокойно компетентно отсудила, ноль грубых ошибок, все споры сразу пресекала
что хотел сказать этот сексист?
Никогда не приветствовал женщин в мужском футболе.Но вчера судья отработала просто блистательно.Больше чем уверен,что в РПЛ такой пенальти назначили бы только после ВАР.
Ответielisen@mail.ru
Никогда не приветствовал женщин в мужском футболе.Но вчера судья отработала просто блистательно.Больше чем уверен,что в РПЛ такой пенальти назначили бы только после ВАР.
Ты чем смотрел?
Это у Матча такая политика, альтернативно-одаренных на канал набирать?
Это чистый сексизм. Женщин судей нужно как можно больше, и надо защищать их права: 1. никаких ВАР, судья всегда права. 2. может передумать если показала карточку или 11 метров (до 3х раз за тайм) 3. она может перепередумать ( до 2 раз за матч) 4. свисток для судьи. 5. она не обиделась, просто не хочет разговаривать. 6. произвольный перерыв позвонить подруге. 7. при замене имеет право потребовать выйти и зайти нормально.
Щас Тинатин спросит за такие разговоры
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