«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо
Ведущий «Матч ТВ» Романов допустил сексистское высказывание о судьях-женщинах.
Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов критически высказался о работе женщины-судьи на матче чемпионата мира.
Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).
«Лично мое мнение: женщина имеет право, естественно, работать на чемпионатах мира. Но! [Они] должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители. Уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта.
Но, с точки зрения того, как себя ведут – и на дороге, и в том числе судейской работе – здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать [работать], здесь я поддерживаю», – заявил Романов в эфире.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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А сами некомпетентны
и не сказать, чтобы человек прям на 100% не прав. просто дело не в том, что она менее компетентная, чем мужчины, а в том, насколько она выдерживает темп игры и в целом накал матча, чтобы успокоить в какой-то момент игроков.
понятно же, что у мужчины-судьи больше шансов с этим справиться. практика это подтверждает
- Безусловно.
- А ничего, что у женщина мозга много меньше, чем мужской?
- Это неправда.
- Но ученый при правительства доктор Ямак доказай, он - как у белки.
- При вашем правительстве?
- Да, доктор Ямак...
(с) Борат
Есть же опыт точно, ну давай, не томи
спокойно компетентно отсудила, ноль грубых ошибок, все споры сразу пресекала
что хотел сказать этот сексист?