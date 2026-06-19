«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо

Ведущий «Матч ТВ» Романов допустил сексистское высказывание о судьях-женщинах.

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов критически высказался о работе женщины-судьи на матче чемпионата мира.

Тори Пенсо в качестве главного арбитра провела матч второго тура турнира между командами Чехии и ЮАР (1:1).

«Лично мое мнение: женщина имеет право, естественно, работать на чемпионатах мира. Но! [Они] должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители. Уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта.

Но, с точки зрения того, как себя ведут – и на дороге, и в том числе судейской работе – здесь должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно укладывается в мужские вещи, тогда есть возможность и можно давать [работать], здесь я поддерживаю», – заявил Романов в эфире.

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах