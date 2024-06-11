Морено остался в «Сочи». А кто из топ-тренеров работал в ФНЛ?

Карпин, Черчесов, Ярцев и остальные.

Роберт Морено продлил контракт с «Сочи» до 2027 года – вылет из РПЛ не смутил. Теперь экс-тренер сборной Испании поработает в Первой лиге. Там были топ-тренеры и до этого.

Учитываем только российский отрезок.

Курбан Бердыев: «Кристалл», «Рубин» (2000-2002) и махачкалинское «Динамо»-2023/24

Бердыев блеснул работой в смоленском «Кристалле»: скромная команда стремительно поднялась с 16-го места на пятое. За несколько туров до конца «Кристалл» даже прихлопнул «Рубин» (3:0) и растоптал надежды казанцев на второе место (и выход в РПЛ).

Летом 2001-го Бердыев оставил «Кристалл» на восьмом месте и поехал в Казань. «Рубин» уверенно сыграл в Первой лиге-2002: сразу захватил лидерство и ни разу не опускался ниже второго места. Повышение оформили досрочно – за три тура до финиша.

«В середине второго круга я почувствовал, что команда действительно сплотилась в единый коллектив, игроки заразились общей задачей, – говорил Бердыев. – Хотя и раньше это было, но мощь и настрой в борьбе за заветную путевку проявились именно в тот период. Тогда я понял, что мы доведем до конца начатое».

С лета 2023-го по февраль 2024-го Бердыев успешно работал в махачкалинском «Динамо»: построил как обычно крепкую оборону, вырвался в лидеры, но 1 февраля разорвал контракт с одностороннем порядке. При этом Бердыев до сих пор в Дагестане – теперь советник президента «Динамо» Гаджи Гаджиева. Махачкалинцы уже в РПЛ – во многом благодаря Бердыеву.

Леонид Слуцкий: «Уралан»-2004 и «Рубин»-2022

Запомнилось, как Слуцкий вылетал в Первую лигу с «Рубином», но он работал там и до этого. В 2004-м был кошмарный период в тонущем «Уралане»: яркий элистинский клуб вылетел из вышки при Игоре Шалимове, и 32-летний Леонид Слуцкий пришел на замену. Те полгода он считает сложнейшими в карьере.

«С Кузьминым и Веретенниковым часто вспоминаем сезон-2004 в «Уралане», когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть один матч, – рассказывал Слуцкий, когда «Рубин» проваливался в таблице. – Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы остаются».

«Уралан» при Слуцком жил очень бедно: в один момент не собирали даже 11 человек на игру. В итоге закончили на 18-м месте из 22 и вылетели из первого дивизиона. Клуб исчез, а Слуцкий поехал в ФК «Москва».

С «Рубином» Слуцкий драматично вылетел в 2022-м, когда уезжали легионеры. «Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести», – сказал Слуцкий по итогам сезона. Сдержал обещание, но его хватило только на полсезона: в ноябре 2022-го оставил «Рубин» на третьем месте. Казанцы вернулись в РПЛ уже с Рашидом Рахимовым.

Марцел Личка: «Оренбург» (2020-2022)

Личка выиграл чемпионат Беларуси с «Брестом», и летом 2020-го его пригласили в «Оренбург», где команде пришлось кардинально менять привычки (при Владимире Федотове играли гораздо строже).

«Команда вылетела в ФНЛ, после чего многие футболисты ушли. В Брянск поехали вообще всего 12 полевых игроков. Дмитрий Андреев, наш спортивный директор, активно искал новичков в августе и сентябре, – рассказывал чех. – Это была сложная ситуация. Когда я пришел в команду, на работу с тактикой вообще не было времени. Приходилось что-то менять маленькими шагами».

В итоге «Оренбург» поднялся в РПЛ по спортивному принципу – но повышение отложили из-за неудачного лицензирования стадиона. В сезоне-2021/22 «Оренбург» преодолел стыки с «Уфой» (2:2, 2:1) и все-таки заскочил в РПЛ. Там Личка не сбросил атакующие настройки и часто раздражал лидеров.

Владимир Федотов: «Урал» (2009-10), «Металлург-Кузбасс»-2012/13 и «Оренбург»-2017/18

Федотов – воспитанник «Урала», начал там и игровую карьеру, и тренерскую. В 2004-м пришел ассистентом к Александру Побегалову, после его отставки Федотова поставили главным: ФНЛ-2009 закончил восьмым, в 2010-м финишировал пятым.

Зимой 2011-го Федотов возглавил «Металлург-Кузбасс», тут же выбрался в ФНЛ, закрепился на 15-м месте, но позже клуб все равно рухнул обратно из-за проблем с финансами. Летом 2013-го Федотов уехал из «Металлурга».

«У нас тогда подобрался отличный коллектив единомышленников, – вспоминал Федотов. – Это основа жизнедеятельности любой команды. Атмосфера нам очень помогала в тяжелые времена. Как могли поддерживали ее. Благодарен всем футболистам за то, что честно прошли тот сезон до конца».

В 2017-м Федотов подхватил кризисный «Оренбург» – шел лишь на 13-м месте в ФНЛ. И провел шикарнейший сезон-2017/18: первое место и исторический выход «Оренбурга» в Премьер-лигу. Впервые в элиту зашли и оренбуржцы, и сам Федотов.

Валерий Карпин: «Армавир»-2015/16

Карпин после ухода из «Спартака» тренировал «Мальорку» во втором испанском дивизионе, но быстро вернулся в Россию. Но тоже не в Премьер-лигу. Карпин сразу же установил рекорд ФНЛ с «Армавиром» – пять подряд ничьих 0:0 на старте. В итоге Карпин пришел лишь 18-м, «Торпедо» вылетело во Вторую лигу.

«В «Торпедо» меня шокировало все людское, все футболисты – первый, второй, третий… Как можно относиться к себе и к футболу так непрофессионально. Допустим, напиться, когда нельзя. Что в «Спартаке», что в Армавире. Как я с этим боролся? Выгонял», – рассказывал Карпин «Матчу».

Станислав Черчесов: «Жемчужина»-2010/11

После первого сезона ФНЛ (8-е место) руководство «Жемчужины» пригласило Черчесова, чтобы выбраться в РПЛ – два года назад он тренировал «Спартак». В Сочи заехали Денис Бояринцев, Сергей Ковальчук, Игорь Смольников. Но инвесторы быстро разочаровались в проекте, и летом 2011-го клуб распался.

«Не я сказал, что умом Россию не понять, – рассуждал Черчесов. – В Сочи для футбола созданы хорошие условия, но, к сожалению, когда наш президент не смог больше нести груз в одиночку, его не поддержали».

Георгий Ярцев: «Торпедо»-2007

Ярцев после сборной России ненадолго съездил в «Торпедо» из Первой лиги. В пару пришел Вадим Евсеев – во многом, чтобы поддержать Ярцева, который потерял сына.

«Выбрал «Торпедо» прежде всего из-за Ярцева, которому я многим обязан, – делился Евсеев. – После пережитой им ужасной трагедии хотелось его поддержать. Другие причины вторичны. Это и финансовые условия, которые меня устроили, и возможность остаться в Москве».

Ярцев работал в «Торпедо» всего полгода: восемь побед в 17 матчах обеспечили шестое место в ФНЛ.

Павел Садырин: «Зенит»-1995 и «Рубин»-1999

В 1995-м Садырин вернулся в Санкт-Петербург, чтобы спасти застрявший в Первой лиге «Зенит». Легенду позвал мэр города Анатолий Собчак. Тренер «Зенита» тогда еще запомнился тем, что спас мальчика: он тонул в пруду напротив базы команды в Удельном парке. Но уже через год Садырина уволили из-за плохих результатов и конфликта с руководством «Зенита».

В 1999-м Садырин вновь оказался в Первой лиге, теперь с «Рубином». Финишировал только седьмым, зато подготовил для Премьер-лиги сразу нескольких футболистов: Сенникова, Булатова, Хузина – все они ушли на повышение после сезона с легендарным тренером.

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Игорь Руссак, Михаил Мокрушин, Владимир Песня, Владимир Федоренко, Владимир Родионов