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  4. Капитан Иордании Хаддад о ЧМ-2026: «Италии, 4-кратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Гордость перевешивает давление»

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Капитан Иордании Хаддад о ЧМ-2026: «Италии, 4-кратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Гордость перевешивает давление»
Капитан Иордании Хаддад о сборной на ЧМ-2026: Италии здесь нет, а мы есть.

Капитан сборной Иордании Эхсан Хаддад гордится тем, что его команда попала на ЧМ-2026

В первом в истории страны матче турнира иорданцам предстоит сыграть с Австрией – по московскому времени матч начнется 17 июня в 07:00. 

«Мы благодарны судьбе за такую возможность – впервые в истории Иордании сыграть на чемпионате мира.

Мы не ощущаем давления, нас переполняет гордость. Попасть на такой турнир – это исполнение мечты. Все игроки в мире мечтают об этом. Конечно, у нас разный опыт. Но мы уверены в себе, а гордость перевешивает давление. 

Италии, четырехкратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Никто не ожидает, что Иордания станет чемпионом или выйдет в финал. На нас лежит ответственность за страну, но давления мы не чувствуем», – сказал Хаддад.  

Кто выиграет ЧМ-2026?60841 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Иордании по футболу
Эхсан Хаддад
logoСборная Италии по футболу

Комментарии

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Представители Италии снова будут ныть несколько дней из-за таких тезисов, зря он так...
Италию все вспоминают) Ну после Кабо-Верде, можно и в Иорданию поверить. Правда Австрия перекатом заниматься не будет)
ОтветКот_Вопрос
Италию все вспоминают) Ну после Кабо-Верде, можно и в Иорданию поверить. Правда Австрия перекатом заниматься не будет)
Они и не далеко от Кабо-Верде и ушли, там же в 6-ом десятке) ожидания будут такими же
Хорошо сказал, правильно. Сборные, впервые оказавшиеся на ЧМ, не едут выиграть его, но за счет отсутствия давления могут попить крови у фаворитов, ведь им нечего терять. Лично мне очень интересно наблюдать за новичками турнира
Причем тут Италия? Как будто Иордания европейскую квалификацию прошла
Италия уже давно не топ а середняк
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