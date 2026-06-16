Капитан Иордании Хаддад о ЧМ-2026: «Италии, 4-кратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Гордость перевешивает давление»

Капитан Иордании Хаддад о сборной на ЧМ-2026: Италии здесь нет, а мы есть.

Капитан сборной Иордании Эхсан Хаддад гордится тем, что его команда попала на ЧМ-2026 .

В первом в истории страны матче турнира иорданцам предстоит сыграть с Австрией – по московскому времени матч начнется 17 июня в 07:00.

«Мы благодарны судьбе за такую возможность – впервые в истории Иордании сыграть на чемпионате мира.

Мы не ощущаем давления, нас переполняет гордость. Попасть на такой турнир – это исполнение мечты. Все игроки в мире мечтают об этом. Конечно, у нас разный опыт. Но мы уверены в себе, а гордость перевешивает давление.

Италии , четырехкратного чемпиона мира, здесь нет, а мы есть. Никто не ожидает, что Иордания станет чемпионом или выйдет в финал. На нас лежит ответственность за страну, но давления мы не чувствуем», – сказал Хаддад.