Винисиус выложил фото о досуге Бразилии на ЧМ: вингер «Реала» играет в карты с Неймаром и Габриэлом, встречается с рэпером Скоттом и инфлюенсером IShowSpeed

Винисиус выложил фото о том, как сборная Бразилии проводит досуг.

Вингер сборной Бразилии Винисиус выложил фото о том, как «селесао» проводят свободное время на ЧМ-2026.

В соцсетях хавбека мадридского клуба появились кадры с изображением футболистов бразильской команды Неймара , Габриэла Магальяэса и Бруно Гимараэса , играющих в карты.

Также Винисиус разместил совместные фото с инфлюенсером IShowSpeed и рэпером Трэвисом Скоттом, получившим в подарок футболку с автографом игрока «Мадрида».

В стартовом матче ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1). Во втором туре пентакампеоны встретятся с Гаити в ночь на 20 июня.

Фото: соцсети Винисиуса