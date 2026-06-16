Винисиус выложил фото о досуге Бразилии на ЧМ: вингер «Реала» играет в карты с Неймаром и Габриэлом, встречается с рэпером Скоттом и инфлюенсером IShowSpeed
Винисиус выложил фото о том, как сборная Бразилии проводит досуг.
Вингер сборной Бразилии Винисиус выложил фото о том, как «селесао» проводят свободное время на ЧМ-2026.
В соцсетях хавбека мадридского клуба появились кадры с изображением футболистов бразильской команды Неймара, Габриэла Магальяэса и Бруно Гимараэса, играющих в карты.
Также Винисиус разместил совместные фото с инфлюенсером IShowSpeed и рэпером Трэвисом Скоттом, получившим в подарок футболку с автографом игрока «Мадрида».
В стартовом матче ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1). Во втором туре пентакампеоны встретятся с Гаити в ночь на 20 июня.
Фото: соцсети Винисиуса
Кто выиграет ЧМ-2026?60847 голосов
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
реальность: Неймар приехал на ЧМ поиграть в покер.