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  4. Винисиус выложил фото о досуге Бразилии на ЧМ: вингер «Реала» играет в карты с Неймаром и Габриэлом, встречается с рэпером Скоттом и инфлюенсером IShowSpeed

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Винисиус выложил фото о досуге Бразилии на ЧМ: вингер «Реала» играет в карты с Неймаром и Габриэлом, встречается с рэпером Скоттом и инфлюенсером IShowSpeed
Винисиус выложил фото о том, как сборная Бразилии проводит досуг.

Вингер сборной Бразилии Винисиус выложил фото о том, как «селесао» проводят свободное время на ЧМ-2026.

В соцсетях хавбека мадридского клуба появились кадры с изображением футболистов бразильской команды Неймара, Габриэла Магальяэса и Бруно Гимараэса, играющих в карты.

Также Винисиус разместил совместные фото с инфлюенсером IShowSpeed и рэпером Трэвисом Скоттом, получившим в подарок футболку с автографом игрока «Мадрида». 

В стартовом матче ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1). Во втором туре пентакампеоны встретятся с Гаити в ночь на 20 июня.

Фото: соцсети Винисиуса

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
logoСборная Бразилии по футболу
logoНеймар
logoГабриэл Магальяэс
logoВинисиус Жуниор
logoчемпионат мира по футболу
logoБруно Гимараэс
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logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Бразилия
logoНьюкасл
logoСантос
logoАрсенал

Комментарии

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ожидания: Неймар приехал на ЧМ поиграть в покер.
реальность: Неймар приехал на ЧМ поиграть в покер.
Почеканили бы лучше)
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