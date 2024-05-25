Финалист Кубка вылетел, «Пари НН» и «Урал» – в стыках. Развязка в подвале РПЛ

Сразу прощаемся с «Балтикой».

Пока «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» решали, кто станет чемпионом, внизу таблицы РПЛ выясняли, кто вылетит, а кто отправится в стыковые матчи.

Таблица после 30-го тура выглядит так.

Что случилось в последнем туре

⬆️ «Факел» обыграл «Ахмат» (2:0) и из зоны вылета поднялся на 11-е место. Уверенно идут в новый сезон – и там сыграют с новым стадионом.

➡️ «Оренбургу» хватило ничьей против «Спартака» (0:0), чтобы удержать 12-ю строчку.

⬆️ «Пари НН» скатал дома ничью с «Крыльями Советов» – этого хватило, чтобы подняться выше «Урала». Все решил классный удар Зе Турбо на 77-й минуте. Важный результат после того, как два тура подряд пропускали по шесть голов.

⬇️ «Урал», начинавший тур на комфортном 11-м месте, после поражения от ЦСКА откатился 14-е. Команда Виктора Гончаренко пропустила два в конце первого тайма, а во второй половине Акинфеев еще и отбил удар Шеттине с пенальти. Ничьей бы хватило для сохранения прописки в РПЛ.

➡️ «Балтике» нужно было чудо (победа над «Локомотивом», поражение «Факела» или ноль очков «Пари НН») – и оно не случилось. Проиграли дома «Локомотиву» 1:3 и отправились в ФНЛ. Хотя до этого еще сыграют в Суперкубке России.

➡️ «Сочи» попрощался с РПЛ ничьей в Казани против «Рубина».

Кто и куда отправляется?

«Сочи» и «Балтика» вылетели из РПЛ – следующий сезон проведут в ФНЛ. «Пари НН» и «Уралу» предстоят стыки.

«Пари НН» сыграет против «Арсенала», «Урал» – против «Акрона». Матчи запланированы на 29 мая и 1 июня, команды РПЛ проведут первые игры дома, ответные – в гостях.

Сезон в России еще не закончен!

Фото: РИА Новости /Михаил Голенков