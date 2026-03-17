Тюкавин о подходе Гусева: «Любовь ко всем футболистам «Динамо». После победы над ЦСКА он в раздевалке поцеловал каждого»

Тюкавин о подходе Гусева: любовь ко всем футболистам «Динамо».

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин высказался о прогрессе бело-голубых в весенней части сезона.

«Динамо» выиграло все 4 матча после рестарта с общим счетом 14:3.

— За счет чего удалось так стартовать после возобновления сезона?

— Отдаемся по максимуму своему любимому делу и воплощаем требования тренерского штаба на поле.

— В чем уникальность подхода Гусева?

— Любовь ко всем футболистам. Например, после победы над ЦСКА (4:1) он в раздевалке подошел и каждого футболиста поцеловал, — сказал Тюкавин.