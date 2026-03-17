  Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»
Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»

Рюдигер высказался о том, что позволил Холанду забить 1 гол в 6 играх.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 3:0).

«Я сыграл много матчей и выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Ради таких моментов и работаешь. Мы много раз играли против «Манчестер Сити». Это одна из лучших команд в Европе, играть с ними – одно удовольствие. С нетерпением жду этого матча».

О том, что он позволил Холанду забить всего один гол в предыдущих 6 матчах

«Я не думаю о такой статистике, не придаю ей большого значения, это просто цифры. Он переиграл меня на общем этапе (10 декабря Холанд забил победный гол (2:1) с пенальти – Спортс”). Футболисты вроде Холанда очень крепкие, и я люблю играть против лучших. Мне очень нравится силовая борьба», – сказал Рюдигер.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Зная что есть страховка от Переса, то конечно будешь любить силовую борьбу. Ломаешь зная что кк не для тебя ни в коем случае
А когда Реал проигрывает тогда чья-то другая подстраховка оказалась более эффективной?
Я не про проигрыш. Страховка на победу это другой вид искуства от Переса.
когда в последний раз Холанд забивал в топ-матче с игры?
что-то он рано раздухарился, второй матч еще только будет
