Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»

Рюдигер высказался о том, что позволил Холанду забить 1 гол в 6 играх.

Защитник «Реала » Антонио Рюдигер высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити » (первая игра – 3:0).

«Я сыграл много матчей и выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Ради таких моментов и работаешь. Мы много раз играли против «Манчестер Сити». Это одна из лучших команд в Европе, играть с ними – одно удовольствие. С нетерпением жду этого матча».

О том, что он позволил Холанду забить всего один гол в предыдущих 6 матчах

«Я не думаю о такой статистике, не придаю ей большого значения, это просто цифры. Он переиграл меня на общем этапе (10 декабря Холанд забил победный гол (2:1) с пенальти – Спортс”). Футболисты вроде Холанда очень крепкие, и я люблю играть против лучших. Мне очень нравится силовая борьба», – сказал Рюдигер.