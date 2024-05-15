«Футболист налетел со спины, с кулаками на отчима». Игроки «Енисея» подрались с семьей отдыхающих

«Росгвардейцы не смогли усмирить».

Несколько футболистов «Енисея» ввязались в конфликт с семьей в Красноярске. По данным телеграм-канала «112 Красноярск», напали именно спортсмены. Там изложена версия семьи.

Есть видео драки, опубликовать его мы не можем из-за мата.

«Один налетел со спины, второй сыпал угрозы, а затем предлагали замять за 250 тысяч». Что вообще случилось?

По данным источника, виновниками драки стали игроки «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Рассказ пострадавшей женщины:

«Все произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию. Усмирить и росгвардейцам их не получилось.

К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами: «Ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести.

Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт».

Пострадавшая рассказала, что уже подано пять заявлений в полицию о возбуждении уголовных дел в отношении футболистов.

В видео, из которого эти скриншоты, девушка с телефоном подходит к нескольким группам дерущихся со словами «Вот так отдыхают футболисты «Енисея».

«Ребята тоже отдыхали семьями и их спровоцировали». Реакция «Енисея»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал новости «Чемпионату»:

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять.

Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена».

«Будем подробно разбираться в ситуации, – заявили в ФНЛ. – Лига запросила информацию у клуба и взаимодействует с органами внутренних дел региона, которые проводят расследования по данному вопросу, чтобы полностью разобраться в происшествии. ФНЛ против любых противоправных действий, связанных с футболистами, где бы они ни были – на поле или за его пределами».

Ждем дополнительных деталей со стороны клуба или игроков.

Как дела у «Енисея»? Уже мимо РПЛ, тренер Тихонов недавно тоже попадал в скандал

Игроки «Енисея» подрались на следующий день после победы над «Кубанью» (2:0). Все трое участников инцидента играли в старте: двое провели полные матчи, а Окладников отыграл 77 минут.

Окладников – 24-летний нападающий, второй бомбардир команды, у него 7+6 в 29 матчах.

Бардыбахин – 21-летний защитник. Второй в команде по игровому времени (2 621 минута).

Хозин – 34-летний игрок обороны, один из самых опытных в команде. Забил дважды в 23 матчах лиги.

За два тура до финиша Первой лиги команда идет шестой и уже потеряла шансы на повышение даже через стыки.

Зато попадает в скандалы. До футболистов отличился главный тренер Андрей Тихонов, который раскритиковал судью за то, что она женщина (и поймал пятиматчевую дисквалификацию).

Руководство «Енисея» тогда поддержало тренера.

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