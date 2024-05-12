Как же мало очков у лидеров РПЛ. В топ-лигах намного сильнее

Колоссальная разница.

Только «Динамо» выиграло в 28-м туре Мир РПЛ, на фоне поражений «Зенита» и «Краснодара» вышли на чистое первое место .

Правда, показатели этой антигонки за чемпионство – мрак. Все очень много теряют.

Давно отставший «Милан» набирает 2,02 очка за игру. А гранды РПЛ – максимум 1,89

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в среднем не набирают даже двух очков за матч. В топ-лигах все по-другому.

● Больше наших лидеров берут даже «Милан» (2,02) и «Монако» (1,9), которые давно не бьются за титул.

● Тройная гонка долго была в Англии – и там лидеры оступались куда реже. У «Сити» в среднем 2,36 очка за игру, у «Арсенала» – 2,3, отставший «Ливерпуль» набирает 2,16.

● Разница с чудесным «Байером» (2,6 за игру) вообще поражает – топы РПЛ набирают чуть ли не на очко меньше.

До этого лидеры РПЛ шли куда увереннее. Будем самый неуверенный чемпион

Это слабо даже по меркам прошлых сезонов (за цифры спасибо Илье Васильеву ):

● «Зенит»-2022/23 – 2,33 (ближайший преследователь – ЦСКА с 1,93);

● «Зенит»-2021/22 – 2,16 («Сочи» – 1,86);

● «Зенит»-2020/21 – 2,16 («Спартак» – 1,9);

● «Зенит»-2019/20 – 2,4 («Локо» – 1,9);

● «Зенит»-2018/19 – 2,13 («Локо» и «Краснодар» – 1,86).

● «Локомотив»-2017/18 – 2, (ЦСКА – 1,93).

● «Спартак»-2016/17 – 2,3 (ближайший преследователь – ЦСКА с 2,06).

● ЦСКА-2015/16 – 2,16 («Ростов» – 2,1).

● «Зенит»-2014/15 – 2,23, у «Краснодара» и ЦСКА по 2.

● ЦСКА-2013/14 – 2,13 (Зенит» – 2,1, «Локо» – 1,96). 10 лет назад тоже трое боролись за чемпионство.

Выходит, что почти во всех случаях проигравшие чемпионскую гонку набирали больше, чем сейчас лидер.

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Виталий Тимкив