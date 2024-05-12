Как же мало очков у лидеров РПЛ. В топ-лигах намного сильнее
Колоссальная разница.
Только «Динамо» выиграло в 28-м туре Мир РПЛ, на фоне поражений «Зенита» и «Краснодара» вышли на чистое первое место.
Правда, показатели этой антигонки за чемпионство – мрак. Все очень много теряют.
Давно отставший «Милан» набирает 2,02 очка за игру. А гранды РПЛ – максимум 1,89
«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в среднем не набирают даже двух очков за матч. В топ-лигах все по-другому.
● Больше наших лидеров берут даже «Милан» (2,02) и «Монако» (1,9), которые давно не бьются за титул.
● Тройная гонка долго была в Англии – и там лидеры оступались куда реже. У «Сити» в среднем 2,36 очка за игру, у «Арсенала» – 2,3, отставший «Ливерпуль» набирает 2,16.
● Разница с чудесным «Байером» (2,6 за игру) вообще поражает – топы РПЛ набирают чуть ли не на очко меньше.
До этого лидеры РПЛ шли куда увереннее. Будем самый неуверенный чемпион
Это слабо даже по меркам прошлых сезонов (за цифры спасибо Илье Васильеву):
● «Зенит»-2022/23 – 2,33 (ближайший преследователь – ЦСКА с 1,93);
● «Зенит»-2021/22 – 2,16 («Сочи» – 1,86);
● «Зенит»-2020/21 – 2,16 («Спартак» – 1,9);
● «Зенит»-2019/20 – 2,4 («Локо» – 1,9);
● «Зенит»-2018/19 – 2,13 («Локо» и «Краснодар» – 1,86).
● «Локомотив»-2017/18 – 2, (ЦСКА – 1,93).
● «Спартак»-2016/17 – 2,3 (ближайший преследователь – ЦСКА с 2,06).
● ЦСКА-2015/16 – 2,16 («Ростов» – 2,1).
● «Зенит»-2014/15 – 2,23, у «Краснодара» и ЦСКА по 2.
● ЦСКА-2013/14 – 2,13 (Зенит» – 2,1, «Локо» – 1,96). 10 лет назад тоже трое боролись за чемпионство.
Выходит, что почти во всех случаях проигравшие чемпионскую гонку набирали больше, чем сейчас лидер.
«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Виталий Тимкив
А всем остальным стоит признать - сезон в РПЛ выдался невероятным. Такой интриги за все годы современной России просто не было. И на верху борьба до последнего тура и внизу тоже. Забавно вспоминать дурачков, которые с умным видом туре в 10-м отдавали первое место Зениту. Ну че, готовы свои (ой, ну какие свои, мамкины конечно же) хаты на это поставить? Максимум что сможете поставить, вместе с админами спорца - своё очко, потому что давно не жалко)) Васю Уткина обожал слушать, но его прогнозы также в мусорку.
Дам совет - просто кайфуйте, хватит в грязных трусах ковыряться, не теряйте своё и чужое время на этот бред, на чужие нарративы, времени очень мало.
Чем меньше очков у лидеров - тем больше конкуренция
Это как бы лишь показывает, что именно топ-лиги - дно!
С точки зрения среднего уровня и реальной конкуренции
Крылья Советов, Рубин, Ростов, ЦСКА сильнее, чем Вест Хэм, Брайтон, Валенсия, Хетафе, Фиорентина, Торино, Хоффенхайм, Вердер, Марсель, и т.д. Так?
А в чем смех то? У автора текста любопытное понятие смеха.