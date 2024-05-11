Падение «Краснодара»: ужасный отрезок продолжается. Как они все упустили?

Началось еще при Ивиче.

«Краснодар» проиграл «Спартаку» (0:1) и за два тура до конца Мир РПЛ уже не выглядит главным претендентом на чемпионство.

А ведь когда-то был семиочковый отрыв от «Зенита».

Два поражения подряд, три матча без голов, только 11 очков за восемь матчей Мусаева. Кризис в цифрах

Чем дальше в решающие матчи сезона, тем больнее.

● У «Краснодара» при Мураде Мусаеве три поражения в восьми матчах. Плохой старт с учетом того, что Владимир Ивич допустил столько же поражений – только за 20 туров Мир РПЛ. Еще серб набрал 11 побед и шесть ничьих.

● «Краснодар» три матча не побеждает и не забивает. Грустные 0:0 с «Крыльями», неожиданные 0:1 с «Ахматом» и теперь поражение от «Спартака».

● «Краснодар» в третий раз в истории не забил в трех матчах РПЛ кряду. До этого не ладилось в 2013-м (тоже серия из трех матчей) и в 2017-м (вообще из четырех).

– Из трех последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема – реализация моментов. А в наши ворота забивают легкие мячи, – слова Мусаева на «Матч ТВ». – Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем. Тяжело это все, тяжелый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимум результата.

– У Кади есть ментальная проблема в завершающей стадии атак?

– Надо больше тренироваться. Так не пойдет. Надо забивать! Если ты хочешь стать чемпионом, то надо забивать! Да, это проблема. Игрок его уровня должен решать эти моменты. Сложно. Все опустошены, не на это рассчитывали. Нельзя останавливаться. Понятно, это тяжело. Но надо находить силы.

У «Краснодара» остались матчи с «Сочи» в гостях (последнее место, но преображение весной) и «Динамо» дома. Велики риски, что неудачная серия продлится еще.

Так можно потерять даже медаль, «Спартак» теперь всего в четырех очках – сами только что подпустили.

Где «Краснодар» растерял отрыв? Вопросы начались еще во времена Ивича

Александр Дорский отследил, как «Краснодар» терял преимущество и растворялся в этой чемпионской гонке.

Когда и как «Краснодар» упустил большое преимущество перед «Зенитом»?

После 11-го тура, в начале октября, «Краснодар» опережал «Зенит» на семь очков – дальше дистанция только сокращалась . Страшно представить: «Динамо» тогда отставало от «Краснодара» аж на 10 очков.

В следующих пяти турах «Краснодар» одержал только одну победу (2:1 с «Крыльями»), дважды сыграл вничью (2:2 с «Балтикой» и 1:1 с «Зенитом») и два раза проиграл (0:1 от ЦСКА и 1:3 от «Урала»).

Главное – по этой серии возникали вопросы к Ивичу.

❔Против «Балтики», которая играла вертикально и часто использовала фланги для навесов, Ивич не выпустил в старте Олакунле Олусегуна – лучшего подсаживающегося в оборону крайнего нападающего. Справа появились Сергей Волков и Кади, слева – Сергей Петров и Батчи – и в первом тайме «Балтика» разорвала края «Краснодара».

❔Против «Урала» – первой игры после матчей сборных – Ивич выпустил в старте всех сборников. Итог – один из худших матчей «Краснодара» Ивича в сезоне, что-то похожее было только с «Ростовом» в последнем матче Владимира.

❔Против ЦСКА Ивич выпустил чистых трех центральных защитников, но я бы не стал его за это ругать: против Владимира Федотова всегда нужно закрывать ширину. В той игре и не повезло: после перехода на четверку могли сравнивать в конце, но не реализовали несколько моментов. В этой игре не повезло.

Ну и «Зенит» – отличный час игры, менее качественные последние полчаса, но со всего одним явным допущенным моментом при 1:1. Абсолютно нормальная игра в гостях против гегемона и самого мощного состава лиги.

Пожалуй, на этом отрезке «Краснодар» мог набрать больше очков только против ЦСКА. В том, что так получилось, в том числе виноват Ивич . Но очень жаль, что мы так и не узнаем, куда бы он привел «Краснодар» в этом чемпионате.

Возможно, результат был бы похожим, но так «Краснодар» не слышал и не читал бы гипотезы «А вот с Ивичем…»

Идеальный гол «Спартака»: такое невозможно вытащить! Прибили «Краснодар» в чемпионской гонке

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Алексей Филиппов