Самый скандальный тур сезона: «дебил» и «идиот» Карпина, подозрения в подкупе, провокация Бериши с толчком Абаскаля

Снег, судьи, снег, конфликт.

Этот тур Мир РПЛ оказался запредельно насыщенным неигровыми событиями.

Судью Турбина подозревали в странном матче «Пари НН» – «Урал». Был слух про 5 млн взятки

Внимание к субботней игре подогрели инсайды, первоисточником был Иван Карпов. Пошел шум из-за информации о том, что главный судья матча Евгений Турбин мог получить пять миллионов рублей (точнее – кто-то из его близких) за помощь «Уралу» в матче с «Пари НН». Звучали предположения о резком падении букмекерских коэффициентов на победу екатеринбуржцев.

Правда, мы не заметили странных движений, а матч закончился победой нижегородцев 1:0 – поздний гол у Никиты Каккоева. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев присутствовал на матче и заявил «Спорт-Экспрессу»:

«Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный».

Сергей Юран высказался в своем стиле: «Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего».

Ну, хорошо, что так.

ЦСКА и «Ростов» играли в снегу. Карпин обзывался

Матч ЦСКА – «Ростов» оказался примерно таким же снежным, как и игра «Спартака» в Калининграде. Хорошо хоть, что никто не был в белом.

Хозяева победили 2:0, а Валерию Карпину вообще было не до игры. Высказался мощно: «Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать.

У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?».

Это был самый снежный день в Москве за последние 70 лет (с 1953-го), с 30% месячной нормы осадков и сугробами до 30 сантиметров. А на игре работал тот же судья Рафаэль Шафеев, что и на «Балтика» – «Спартак».

Вместо хайлайтов мы эту игру запомним надолго по лицу Даниила Уткина из флэш-интервью в перерыве.

Сугробы, жалкий уровень игры – и Уткин тоже признавал, что это не футбол вообще.

Да, сотрудники стадиона спасали как могли, выходили на поле прямо во время игры, пока атака на другой стороне, чтобы прочистить линии штрафной. Кое-как доиграли – но хоть кто-то может быть таким доволен?

Из-за снега «Локо» с «Зенитом» сдвинули – на полчаса

Снегопад в Москве мешал и главной игре тура – «Локомотива» с «Зенитом». Но матч все же прошел гладко. Поле тоже пытались чистить даже во время матча, а во втором тайме снег шел реже, газон заметно позеленел.

Гости сыграли в необычной форме – в белых футболках, но голубых шортах. Получился микс из домашнего и гостевого комплектов. Помогло просмотру, но не самой игре команды – проиграли «Локо» 1:3.

Похоже, на «РЖД Арене» нашли лучший способ бороться со снегом: дольше держали газон под защитным полотном. Ну и сама погода к вечеру стала попроще.

Ивич агрессивно защитил Кордобу. И атаковал судей

«Краснодар» выиграл, снова стал лидером, но после игры главный тренер Владимир Ивич говорил не только об этом. Вернулся к дисквалификации Джона Кордобы за «жест Соболева». Хоть и признал, что сам поступок форварда плохой, обратил внимание на действия судей.

«Кордоба – нападающий, который получает больше всего ударов и тычков в РПЛ. Четыре из пяти раз, когда Кордобу бьют, это фол, но судья дает только один штрафной. Если бы Кордоба играл в московском клубе или «Зените», из этих пяти ситуаций было бы четыре штрафных. Может, пять. Я уверен в том, что говорю.

Мы видим, как Кордобу бьют, держат руками, видим, что с ним делают соперники. Сейчас они думают «Почему бы и нет, ведь на Кордобе не дадут фола. Мы будем делать то, что захотим». Еще раз: я не защищаю Кордобу, он не должен был этого делать, он столкнется с последствиями. Но, ребята, давайте немного защитим его нормальными решениями во время игры».

По сравнению с соседними примерами из прошлого тура – очень дипломатично, но все же.

Бериша полетел двумя ногами в сторону Абаскаля. Тренер ответил толчком – на красную и дисквал

После игры «Спартака» в Грозном тоже обсуждаем в первую очередь не футбол. А стычку Гильермо Абаскаля с Бернардом Беришей.

Полузащитник «Ахмата» сразу после ассиста на первый гол от радости полетел в подкат чуть ли не в главного тренера «Спартака» – прокатился совсем рядом.

Испанец не вытерпел и оттолкнул соперника – Бериша упал, закррыв лицо руками. Ему дали желтую, а Абаскалю – красную. Причем по правилам все именно так: игроку за провокацию положено максимум предупреждение, а вот для тренера за такие контакты с участниками игры предусмотрено удаление и дополнительная дисквалификация.

Футболист «Ахмата» рассказал, что спартаковский тренер его якобы провоцировал во время празднования – говорил, что он плохой игрок (когда успел, неясно).

В любом случае Абаскаль пострадал гораздо серьезнее: его команда хоть и сравняла счет уже без него, все-таки проиграла. И несколько следующих матчей проведет явно без главного тренера на скамейке. Как именно трактуют поступок, пока неясно, но очевидно, что так вестись на провокацию тренер не должен был.

«Спартак» уехал с нулем, вместо третьего места слетел на седьмое – и запустилась новая волна слухов про обсуждение будущего тренера.

«Балтика» поздно добралась до Воронежа – тоже из-за снега

Возвращаемся к снежным историям. Калиниградцы выбирались утром за сутки до игры – рассчитывали долететь до Тамбова и пересесть на автобус в Воронеж. Из-за снегопада аэропорт Тамбова закрыли – «Балтика» смогла сесть только в Москве, по земле пришлось ехать оттуда. И добралась до Воронежа лишь ночью. А матч начинался уже днем – в 14:00.

С «Факелом» сыграли 0:0 в сложном для просмотра матча – во многом из-за тяжелого поля. Сергей Ташуев признал, что на нем не сработало ничего из подготовки. А Сергей Игнашевич просто признал, что в футбол играть было невозможно, потому что мяч не катился и не отскакивал.

Следующий тур под угрозой. Есть инсайды комментаторов «Матча»

Константин Генич сказал во время матча ЦСКА – «Ростов», а позже подтвердил Георгий Черданцев, вот его слова из «После футбола»: « В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы. Если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, в следующие выходные у нас футбола не будет . Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже. Может быть компромиссный вариант: матчи в южных городах и Петербурге играются, а московские и, возможно, воронежский переносят. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили».

18-й тур запланирован на 8-10 декабря. Четырем матчам плохая погода угрожать не будет: «Ахмат» – «Ростов» (прогнозируется +8 в Грозном в день игры), «Сочи» – «Оренбург» (+12), «Краснодар» – ЦСКА (+5) и «Зенит» – «Пари НН» (матч на теплом стадионе под крышей).

В Калининграде («Балтика» – «Рубин») температура может снизиться до -4, но без снега это не проблема. Воронежу сложнее – там обещают -9. Главный вопрос – по Москве: пока прогнозируют на уровне -15 на игре «Локомотив» – «Урал» и -14 на «Спартак» – «Крылья». Сильные морозы отступят только к 15-17 декабря. В регламенте прописано, что как раз при 15 градусах минуса нужно производить замеры и выяснять, готовы ли команды играть.

Другое дело – качество футбола, газона и вообще этого зрелища в итоге. Возможно, мотивация клубов будет именно в этом.

Вопрос еще – куда переносить. По плану чемпионат возобновится 1-3 марта. Если неделей ранее – получится 23-25 февраля. В 2023 году в Москве в такие даты температура колебалась от -9 до +3. А в позапрошлом году было, например, -13. Зато в 2020-м вторая половина февраля вообще оказалась полностью плюсовой.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив, Пресс-служба ФК «Ахмат»; кадры трансляции «Матч ТВ»