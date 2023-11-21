Главные моменты карьеры Дзагоева: блеск в ЦСКА и на Евро-2012, тот самый ассист Марио

Алан Дзагоев завершил карьеру, но с футболом пока не прощается – планирует больше узнать о тренерстве.

Вот его игровой путь в памятных фотографиях.

Алан дебютировал за ЦСКА на Кубке Первого канала против «Шахтера» в январе 2008-го: вышел на замену вместо Юрия Жиркова.

А в феврале на сборах забил «Карпатам» вот такой чудесный мяч с углового.

Дебютировал в официальном матче против «Луч-Энергии» в апреле 2008-го.

Первый гол Алана за ЦСКА – «Химкам» в мае 2008-го. За полтайма раздал ассисты Красичу и Игнашевичу, а под конец тайма забил сам. Ему было всего 17 лет и 329 дней.

Первый трофей с ЦСКА пришел уже в мае 2008-го – Кубок России. Всего в карьере Алана их четыре.

В июле было дерби со «Спартаком» – перед матчем Валерий Газзаев поменял планы и выпустил под Вагнера не Карвальо, а Дзагоева. Разгром 5:1, у Алана – три голевые.

«Если всегда будешь так играть, скоро поступит предложение от «Манчестер Юнайтед», – сказал ему после матча Красич.

В октябре 2008-го Алан провел три матча с результативными действиями. Впервые забил в еврокубках – причем был сразу дубль в ворота «Депортиво».

Получилось так ярко и так удачно, еще и против испанской команды: следом появились инсайды об интересе мадридского «Реала».

В сезоне-2008 Дзагоева признали лучшим молодым игроком чемпионата – он забил 13 мячей в 29 матчах.

Алан был настолько заметен, что Гус Хиддинк пригласил его в сборную – и дал дебютировать сразу против Германии. Тогда Алан попал в штангу в концовке, а потом винил себя из-за неудачного результата команды (закончили 1:2).

В сентябре 2009-го Дзагоев впервые забил в ЛЧ – «Вольфсбургу». А в ноябре у него гол и ассист против «МЮ».

В октябре 2010-го Дзагоев забил дебютный мяч в сборной России – Ирландии. В отборе на Евро-2012 у Дзагоева четыре гола в восьми матчах.

На самом Евро Алан забил трижды и стал одним из лучших бомбардиров турнира.

«Я помню хорошо 2012 год, – рассказывал Дзагоев в интервью «Спорт-Экспрессу». – То, как мы тогда играли, как тренировались. Я помню «квадраты» на тренировках. У нас были сумасшедшие «квадраты», в два касания почти никто не играл, все было на сумасшедшей скорости. Первые две игры мы провели отлично, не понимаю до сих пор, как мы не обыграли поляков, а греков – тем более. Так сложилось, что не вышли из группы. Но играли в сумасшедший футбол, мяч у нас очень быстро ходил. Тогда я вырос, начал намного быстрее мыслить».

В это время Дзагоев собирал элитную коллекцию в ЦСКА – три чемпионства за четыре года.

В сезоне-2017/18 Алан добрался до четвертьфинала ЛЕ – играли против «Арсенала». В ответном матче ЦСКА даже вел 2:0, но в итоге сыграл вничью и вылетел.

Ассист на Марио в четвертьфинале ЧМ-2018 – один из главных хайлайтов Дзагоева в сборной.

«Если честно, мне уже тяжелее его не понять, чем понять! Открывания Марио – просто топ, мы очень часто играем в созидании», – говорил Алан через три года.

После Дзагоев как игрок постепенно угасал из-за травм: сам признался, что за последние пять лет их было ну слишком много. Продолжительные отрезки без повреждений – в основном тогда, когда он уже был игроком ротации и выходил за ЦСКА не так часто.

Лучше запомним Алана таким: который срочно восстановился прямо по ходу чемпионата мира и принес нам один из самых эмоциональных футбольных моментов жизни.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene, Clive Mason, Michael Regan, Dima Korotayev; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Илья Питалев, Владимир Федоренко; Sergey Tzarev/Global Look Press