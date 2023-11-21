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Главные моменты карьеры Дзагоева: блеск в ЦСКА и на Евро-2012, тот самый ассист Марио

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Алан Дзагоев Алан Дзагоев
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Алан Дзагоев завершил карьеру, но с футболом пока не прощается – планирует больше узнать о тренерстве.

Вот его игровой путь в памятных фотографиях.

Алан дебютировал за ЦСКА на Кубке Первого канала против «Шахтера» в январе 2008-го: вышел на замену вместо Юрия Жиркова.

А в феврале на сборах забил «Карпатам» вот такой чудесный мяч с углового.

Дебютировал в официальном матче против «Луч-Энергии» в апреле 2008-го.

Первый гол Алана за ЦСКА – «Химкам» в мае 2008-го. За полтайма раздал ассисты Красичу и Игнашевичу, а под конец тайма забил сам. Ему было всего 17 лет и 329 дней.

Первый трофей с ЦСКА пришел уже в мае 2008-го – Кубок России. Всего в карьере Алана их четыре.

В июле было дерби со «Спартаком» – перед матчем Валерий Газзаев поменял планы и выпустил под Вагнера не Карвальо, а Дзагоева. Разгром 5:1, у Алана – три голевые.

«Если всегда будешь так играть, скоро поступит предложение от «Манчестер Юнайтед», – сказал ему после матча Красич.

В октябре 2008-го Алан провел три матча с результативными действиями. Впервые забил в еврокубках – причем был сразу дубль в ворота «Депортиво».

Получилось так ярко и так удачно, еще и против испанской команды: следом появились инсайды об интересе мадридского «Реала».

В сезоне-2008 Дзагоева признали лучшим молодым игроком чемпионата – он забил 13 мячей в 29 матчах.

Алан был настолько заметен, что Гус Хиддинк пригласил его в сборную – и дал дебютировать сразу против Германии. Тогда Алан попал в штангу в концовке, а потом винил себя из-за неудачного результата команды (закончили 1:2).

В сентябре 2009-го Дзагоев впервые забил в ЛЧ – «Вольфсбургу». А в ноябре у него гол и ассист против «МЮ».

В октябре 2010-го Дзагоев забил дебютный мяч в сборной России – Ирландии. В отборе на Евро-2012 у Дзагоева четыре гола в восьми матчах.

На самом Евро Алан забил трижды и стал одним из лучших бомбардиров турнира.

«Я помню хорошо 2012 год, – рассказывал Дзагоев в интервью «Спорт-Экспрессу». – То, как мы тогда играли, как тренировались. Я помню «квадраты» на тренировках. У нас были сумасшедшие «квадраты», в два касания почти никто не играл, все было на сумасшедшей скорости. Первые две игры мы провели отлично, не понимаю до сих пор, как мы не обыграли поляков, а греков – тем более. Так сложилось, что не вышли из группы. Но играли в сумасшедший футбол, мяч у нас очень быстро ходил. Тогда я вырос, начал намного быстрее мыслить».

В это время Дзагоев собирал элитную коллекцию в ЦСКА – три чемпионства за четыре года.

В сезоне-2017/18 Алан добрался до четвертьфинала ЛЕ – играли против «Арсенала». В ответном матче ЦСКА даже вел 2:0, но в итоге сыграл вничью и вылетел.

Ассист на Марио в четвертьфинале ЧМ-2018 – один из главных хайлайтов Дзагоева в сборной.

«Если честно, мне уже тяжелее его не понять, чем понять! Открывания Марио – просто топ, мы очень часто играем в созидании», – говорил Алан через три года.

После Дзагоев как игрок постепенно угасал из-за травм: сам признался, что за последние пять лет их было ну слишком много. Продолжительные отрезки без повреждений – в основном тогда, когда он уже был игроком ротации и выходил за ЦСКА не так часто.

Лучше запомним Алана таким: который срочно восстановился прямо по ходу чемпионата мира и принес нам один из самых эмоциональных футбольных моментов жизни.

Дзагоев закончил. Алан казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene, Clive Mason, Michael Regan, Dima Korotayev; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Астапкович, Илья Питалев, Владимир Федоренко; Sergey Tzarev/Global Look Press

21 комментарий

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Glyb Aleksey
Отличный игрок, спасибо за карьеру в любимом клубе. Жаль, хрустальный был, слишком много травм. Ну и надо было попробовать себя в Европе, конечно.
+17
-2
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Тренерские конспекты Бормана
Отлично помню разгром Чехии на Евро, спасибо за это. Тогда на волне 2008 года поверил, что наши дадут жару, но вышло как обычно, к сожалению.
+11
0
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TaR
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Отлично помню разгром Чехии на Евро, спасибо за это. Тогда на волне 2008 года поверил, что наши дадут жару, но вышло как обычно, к сожалению.
Ни раз писал эту историю, но повторю - так как это одни из самых приятных футбольных воспоминаний.

Был на том матче с Чехией, атмосфера была топовая. После игры пили пиво на парковке и к нам подходили чешские болельщики и по доброму говорили что мы способны выиграть этот чемпионат Европы. Я слушал их и думал что да - все вполне возможно, игра потрясающая. Было очень приятно от таких разговоров и мыслей.

Жаль что такая игра тогда была единственная.
+11
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Igor Petruk
Очень жаль, что так рано оборвалась карьера Алана, всему виной многочисленные травмы. Здоровья и успехов!
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МТБ
Как бы, мне одно обидно - Дзага сотню голов не добил. Там оставалось их 15. А так да, после Дзагоев разве что Головин так же уверено ворвался в наш футбол и показывал такой же уровень.
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BaldFraud
Ответ TaR
Ни раз писал эту историю, но повторю - так как это одни из самых приятных футбольных воспоминаний. Был на том матче с Чехией, атмосфера была топовая. После игры пили пиво на парковке и к нам подходили чешские болельщики и по доброму говорили что мы способны выиграть этот чемпионат Европы. Я слушал их и думал что да - все вполне возможно, игра потрясающая. Было очень приятно от таких разговоров и мыслей. Жаль что такая игра тогда была единственная.
Просто у Кержа не залетело грекам. Их просто должны были обыгрывать и душили. Но вот кержаковд сработал.
+5
0
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Terry Coylor
Если бы Капелло в сборной не зачехлял, то ещё ярче бы себя показал.
+3
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BaldFraud
Работали бы факсы в ЦСКА, может и ушел бы в Европу, где другие врачи.
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Карррамба!
Алан, спасибо тебе за всё! Только добро и безграничная любовь!
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ TaR
Ни раз писал эту историю, но повторю - так как это одни из самых приятных футбольных воспоминаний. Был на том матче с Чехией, атмосфера была топовая. После игры пили пиво на парковке и к нам подходили чешские болельщики и по доброму говорили что мы способны выиграть этот чемпионат Европы. Я слушал их и думал что да - все вполне возможно, игра потрясающая. Было очень приятно от таких разговоров и мыслей. Жаль что такая игра тогда была единственная.
Вдвойне обидно, что группа была слабая, проходная
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МТБ
В статье одна неправильная пометка - в том матче, что был в июле 2008 года, Газзаев вряд-ли менял планы выпускать Карвальо.

Если кто не помнит, дам контекст - Карвальо до 2007 считался лидером клуба и возможно лучшим игроком. ЗА ним стояла очередь, тот же Интер хотел, но не отпустили. В 2007 Карвальо начал постепенно страдать фигнёй. К 2008 он уже растолстел (была история с весами на сборах), а бразильцы уже больше карнавалили, чем играли. Собственно в марте 2008 в кубке, против Томи, Бразильцы чудили и попали в опалу, да такую, что им тут же начали искать клубы. Дуду и Жо продали летом, Вагнера не продали, но перед спартаком он воспитывался. Карвальо, после того матча в Томске, вышел на поле за основу два раза, оба на замену. После матча с Динамо, который проиграли 0:2, Карвальо впринципе больше не расматривался как игрок основы и вскоре был сдан в аренду.
Так что Дзага скорее был вместо Рамона.
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BCD
Ответ BaldFraud
Просто у Кержа не залетело грекам. Их просто должны были обыгрывать и душили. Но вот кержаковд сработал.
Кержаков так-то в том матче один тайм играл только. Но виноват он, да, а не, например, Игнашевич, который вывел своим "пасом" грека 1-на-1.
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Groznyi2024
Ответ Pucheslav
Ройс и Гетце играют до сих пор
Они уже давно не в той форме, в которой были бы без травм
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Дороф
Ответ Pucheslav
Ройс и Гетце играют до сих пор
Гетце вместо условной Баварии оказался в Айнтрахте, а Ройс... хотя тут нет вопросов, почему он так и не появился в команде сильнее, чем Боруссия.
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burefan
Тоже был на том Евро и на матчах. Первый матч был шикарен, во втором, мне кажется поляки просто нас задавили поддержкой болельщиков. Поэтому играли сковано. Нас там было гораздо меньше.
А с греками не фартануло. Одна ошибка и греки уползли в автобус и сушили как умеют
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munkz
Ну давайте еще тогда вспомним, как он лежа дал Уилкширу, как против Виктории оставил вдесятером и 1:0 превратились в 1:2, как против Волги прямой ногой влетел. Игрок может и ок, но по темпераменту не самый надежный.
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Никита Самарин
Евро 2012 года его пик, к большому сожалению, Дзага не уехал после успешного турнира в Европу, хотя возможность была.
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Groznyi2024
Дзагоев: "Я начал ###### в 33 года"
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