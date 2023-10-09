Болбой «Спартака» толкнул Гайича. Что там случилось?

Выяснилось неприятное на следующий день после матча «Спартака» и ЦСКА (2:2): болбой на стадионе «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Милана Гайича.

Как это было: на 95-й минуте ЦСКА вел со счетом 2:1. Болбой подал мяч Гайичу, но тот его проигнорировал. После этого парень толкнул Гайича – серб поскользнулся, потерял равновесие и чуть не упал.

КДК РФС проверит эпизод

Эпизодом заинтересовался КДК РФС. Глава комитета Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ»: «По материалам СМИ мы рассмотрим видео данного эпизода матча «Спартак» — ЦСКА, где задействован Гайич и подававший ему мяч парень».

При этом Григорьянц высказался против самого слова «болбой»: «Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи», хотел бы отойти от термина «болбой» – все‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал эпизод для Metaratings.ru: «Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием. С нашей точки зрения, парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий».

Гайич пожаловался судье, Литвинов рассердился на Гайича

Чуть больше деталей об эпизоде.

94-я минута: Антон Заболотный держал мяч и покатил его Гайичу. Серб попытался обыграть Хесуса Медину и упустил мяч за лицевую линию, но арбитр Кирилл Левников назначил угловой. Гайич доволен.

95-я минута: прошло полминуты, но ЦСКА не ввел мяч в игру. Дальше крупные планы Гильермо Абаскаля и Константина Кучаева. Потом появляется Гайич с вопросом к судье на русском языке: «Ты видел, что он сделал?» И показал руками, что его толкнули.

Вместо судьи Гайичу ответил Руслан Литвинов. Дальше – обмен нецензурными репликами.

Что было потом: ЦСКА разыграл мяч, но быстро его потерял, отобрал как раз Литвинов. В следующем эпизоде снова был аут, но в пользу «Спартака» – болбой (скорее всего, другой) быстро отдал мяч игроку хозяев.

Тут же снова в центре внимания оказался Гайич – помешал Медине быстро ввести мяч из аута. И получил за это желтую карточку.

А примерно через 40 секунд Медина забил, опередив двух футболистов и серба в том числе – 2:2.

Гайич чуть не принес победу ЦСКА дублем. Если бы матч длился на несколько минут меньше, то не было бы ни ответного гола, ни стычки с болбоем, ни желтой карточки – первой для серба в сезоне. А так сразу три события – и все неприятные.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»