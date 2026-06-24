  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Инфантино о финале ЧМ: «Мы с Трампом вместе вручим трофей победителю. Мы всегда вместе»

0
Инфантино о финале ЧМ: «Мы с Трампом вместе вручим трофей победителю. Мы всегда вместе»
Инфантино о финале ЧМ: с Трампом вместе вручим трофей победителю.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что Дональд Трамп вручит Кубок мира победителям ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что президенту США разрешат присоединиться к команде, которая победит в финале чемпионата мира. ФИФА предоставит политику самому решать, останется ли он с командой во время церемонии награждения или будет находиться рядом с другими официальными лицами.

«Мы будем вместе с президентом [Трампом], будем наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручать трофей победителю.

Мы всегда вместе», – сказал Инфантино в интервью Fox & Friends.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?18876 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЧемпионат мира по футболу
logoДональд Трамп
logoСборная США по футболу
logoПолитика
logoМЛС
logoДжанни Инфантино

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Инфантино как умственно отсталый, который не замечает, что с ним не дружат, а зовут в компанию просто чтобы посмеяться над ним
Ну зачем такие подробности
Напомните а кто и по чему приказу в фифа обыски устраивали ровно за месяц-два до определения страны принимающей чм (сейчас ясно что США место проведения, а тогда было под вопросом голосование!)
Церемония растянется на часы, потому что Трамп за*бет всех своими рукопожатиями
3бут друг дружку и деньги в кружку
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп вряд ли посетит матчи ЧМ-2026 до финала. Он может приехать на полуфинал при участии в нем сборной США (The Telegraph)
вчера, 09:01
Член администрации Белого дома Джулиани о ЧМ-2026: «США хотят провести потрясающий турнир, где рады гостям, и обеспечить их безопасность. Все идет по плану»
20 июня, 23:06
Трампу разрешат передать кубок капитану победившей команды в финале ЧМ-2026. Президент США был рядом с игроками «Челси» после КЧМ (talkSPORT)
15 июня, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть – мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился»
7 минут назад
ЧМ-2026. Колумбия против ДР Конго, Португалия разгромила Узбекистан, Англия и Гана не забили, Хорватия одолела Панаму
54 минуты назадLive
Смотрите матч Колумбия – ДР Конго в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
55 минут назадВидеоСпортс"
Каннаваро про 0:5 с Португалией: «После 1:3 с Колумбией я говорил, что горжусь Узбекистаном, и сегодня тоже горжусь. Мы ни на секунду не сдались»
сегодня, 01:37
Хорватия одолела Панаму благодаря голу Будимира – 1:0
сегодня, 00:56Live
«Атлетико» пожалуется на «Барсу» в ФИФА за переговоры с Альваресом: «Они нас не уважают, хотят принизить, но мир знает, что ложь – это их стиль. Как и с Нико, они не готовы к трансферу»
сегодня, 00:28
Сестра Роналду Катя о его дубле Узбекистану: «Старик на костылях тащит на спине кучу дынь»
сегодня, 00:06
Английская девушка Сенеси надела ретро-форму Аргентины – выглядит как настоящая аргентинка 🔥
сегодня, 00:05ВидеоСпортс"
Тренер Ганы Кейруш про 0:0 с Англией: «Когда нужно обороняться – ты обороняешься, я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Нашей целью было поставить англичан в тупик»
вчера, 23:59
Модрич стал 4-м футболистом в истории с 200 матчами за сборную – после Роналду, Месси и Аль-Мутвы
вчера, 23:24
Ко всем новостям
Последние новости
Рэмзи стал тренером «Оксфорда». Клуб вылетел из Чемпионшипа
11 минут назад
Бернарду утешал Хусанова после 0:5 с Португалией – защитник Узбекистана плакал на плече экс-партнера по «Ман Сити»
20 минут назадФото
Модрич провел 21 матч подряд на ЧМ. 40-летний хавбек Хорватии не пропускает игры с 2006-го
26 минут назад
Далич про 1:0 с Панамой: «Тяжелый матч против опасного соперника. Хорватии нужна была эта победа, чтобы приободриться»
41 минуту назад
Роналду после 5:0 с Узбекистаном: «МЫ ЗДЕСЬ!»
47 минут назад
Колумбия – ДР Конго. Хамес и Висса в старте. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Тренер Панамы про 0:1: «Мы играли с Хорватией на равных, боролись до конца. Горжусь игроками»
сегодня, 01:55
43 036 зрителей посетили матч Хорватии и Панамы на ЧМ. Стадион в Торонто вмещает 45 736
сегодня, 01:24
Тренер Ганы Кейруш считает, что Пикфорда и Консу следовало удалить за фолы на Принсе: «ВАР еще работает на ЧМ? У нас вообще есть ВАР? Сомневаюсь. Он пошел пить кофе»
сегодня, 01:12
Англия и Гана лидируют в группе L на ЧМ-2026 после 2 туров с 4 очками, опережая Хорватию на 1 балл. Панама вылетела
сегодня, 01:11
Рекомендуем