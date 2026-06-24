Инфантино о финале ЧМ: «Мы с Трампом вместе вручим трофей победителю. Мы всегда вместе»
Инфантино о финале ЧМ: с Трампом вместе вручим трофей победителю.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что Дональд Трамп вручит Кубок мира победителям ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что президенту США разрешат присоединиться к команде, которая победит в финале чемпионата мира. ФИФА предоставит политику самому решать, останется ли он с командой во время церемонии награждения или будет находиться рядом с другими официальными лицами.
«Мы будем вместе с президентом [Трампом], будем наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручать трофей победителю.
Мы всегда вместе», – сказал Инфантино в интервью Fox & Friends.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?18876 голосов
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Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
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