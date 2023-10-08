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Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)

ЦСКА ЦСКА
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Милан Гайич Милан Гайич
Спартак Спартак
Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

Дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) получилось максимально горячим. С приятными голами и комбинациями.

1:1 в первом тайме – после классных закруток Гайича и Промеса

Команда Владимира Федотова вышла вперед благодаря быстрой контратаке. Виллиан Роша оказался в роли опорника, отдал Облякову, который ускорился и нашел Милана Гайича – крайний защитник в касание закрутил в дальнюю девятку.

На 39-й «Спартак» ответил своим шедевром – Квинси Промес постоял с мячом на углу штрафной, подработал под правую и крутанул из-под защитника в дальний. И попал! 

У Квинси только третий гол в РПЛ – не так уж и много, учитывая, что прошло уже 11 туров. Для понимания: у Матео Кассьерры, который идет первым в гонке бомбардиров, уже 9 мячей.

Но это еще не все – Гайич продолжил во втором

Во втором тайме тренд на красивые голы не угас – и вновь Гайич! Кристофер Мартинс неудачно обработал мяч, гости моментально передали его к штрафной, и Милан рикошетом от Денисова забил – снова в девятку (на этот раз ближнюю).

Практически из той же позиции, что и в первом тайме.

Это третий гол Гайича за неделю, до этого отличился в кубковой игре с «Факелом». Серб вообще набрал топ-форму: результативное действие в четвертом матче подряд, еще было два ассиста против «Ростова» и «Балтики» в РПЛ. Просто отличные цифры, особенно для защитника.

А «Спартак» спасся на 90+6

«Спартак» устроил штурм в компенсированное время – забросал чужую штрафную навесами. И один из них сработал!

Леон Классен готовит навес – ЦСКА прижат к своим воротам.  

Дальше верховая борьба – и четкий удар Хесуса Медины, который возвысился над Ильей Агаповым и забил бывшей команде. 

Спасение «Спартака»!

Какие расклады? 

«Спартак» прервал серию из двух поражений и набрал 17 очков, но разница мячей отрицательная (16-18). Команда идет в большой группе с «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА (тоже по 17 очков). 

У команды Владимира Федотова положение тоже не очень – всего одна победа с 19 августа. Правда, и поражение тоже одно. Но в случае ЦСКА не слишком яркие результаты можно объяснить травмами. 

Спартак – ЦСКА 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 31 Гайич, 1:1 – 39 Промес, 1:2 – 60 Гайич, 2:2 – 90 Медина.
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Рябчук (Классен, 76), Мозес (Литвинов, 58), Мартинс Перейра (Зобнин, 64), Пруцев (Зиньковский, 76), Денисов, Промес, Медина, Бонгонда (Игнатов, 58).
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Виллиан Роша, Мухин (Набабкин, 78), Гайич, Мойзес (Заболотный, 86), Здьелар, Обляков (Агапов, 86), Мендес (Кучаев, 90), Файзуллаев, Чалов (Давила, 86).
Предупреждения:
Рябчук (68), Мойзес (80), Файзуллаев (90), Гайич (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

61 комментарий

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Sitad
Денисов-самый тупой игрок Спартака
+50
-5
+45
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Peter Parker
Лично мое мнение, что Максименко в своем роде герой матча. Если бы не игра на выходах, интрига в матче давно бы умерла и никакого гола Медины не было. Да, есть вопросы к первому голу, но покажите мне, кто в сегодняшнем Спартаке сыграл без ошибок?
+41
-3
+38
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Дайте порадоваться Абаскалю. Ещё целый месяц он будет у руля команды)
+30
-6
+24
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Mu5ta
Ответ Марик05
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Рикошет был, да и удар хорош, без шансов
+22
-2
+20
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MatveiGV
Игра Спартака сегодня была просто ужасной: не было ни логики, ни нормального развития атаки, ни нормальных пасов. Игроки будте просто не понимали, что им делать! Нет Соболева - нет центрального нападающего, никто не мог сегодня нормально отыграть в роли центр. нападающего. Посмотрим на защиту: Рябчук сегодня был в плохой форме: часто ошибался в обороне, в пасах, в обыгрышах, в борьбе. Денисов - как обычно, идиот каких поискать надо! Сегодня все 2 гола на душе Денисова, он КАЖДЫЙ РАЗ отдавал фланг, уходя в центр. Ощущение, будто сам Денисов не знает, что он фланговый защитник, и неужели это не видит Абаскаль?! Как же хорошо Спартак заиграл при нём и как же плохо он играет сейчас. Каждый раз, когда нет Денисова - Спартак пропускает меньше и менее тупо. Единственный светлый луч - Зиньковский, приносящий в игру осмысленность и качество - ИГРАЕТ КАЖДЫЙ МАТЧ ПОСЛЕДНИЕ 15 МИНУТ!!! Надеюсь после этого матча, Абаскаля уберут
+23
-4
+19
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Sitad
Ответ Mu5ta
Не спасение, а чистый отскок И судья перед голом проспал фол у углового флажка
Судья в принципе матч проспал
+14
-1
+13
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Алексей Маликов
Пустое перекатывание мяча как было, так и осталось. Что-то в игре "Спартака" сломалось и чинить, думаю, будет уже не Абаскаль.
+11
0
+11
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Бартоломью
Дерби шедеврально, но как же безобразно "МатчТВ" показывает футбол!
Режиссеры абсолютно не компетентны и далеки от футбола. Люди у режиссерского пульта показывают что угодно только не сам футбол - живую игру. Постоянные замедленные повторы проходных эпизодов матча, повторы с разных точек рядовых нарушений и просто моментов игры. Постоянные отвлечения от прямой трансляции и выхватывание камерой тренеров команд, игроков, зрителей... И все в ущерб живому футболу, который идет во время этих переключений камер!
Заметил такую тенденцию на "Матче" - чем важнее игра и больше камер работает, тем безобразней показывают футбол!
Ну, казалось бы, посмотрите как покаызвают футбол в Англии, где этим занимаются не далекие от спорта люди - посаженные на престижные и денежные места по протекции и блату а действительно профессионалы получившие свое ремесло путем жесткой конкуренции и ТУПО сделайте так-же ! Под копирку! Но нет, у них даже до этого мозги не дойдут!
+9
0
+9
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Peter Parker
Ответ Марик05
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А причем здесь ближний, если речь про рикошет после плотного удара? Ставить такое в вину, это уже откровенное хейтерство
+8
0
+8
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DVS1
Ответ Сергей Фетисов
Обе команды слабы.У Спартака пустые фланги защиты вот и используют.Уровень мастерства низкий.
Да, все так. Только слабы по разному. У ЦСКА явный недокомплект игроков, а у Спартака тренер - малолетний вредный идиот, при котором игроки все больше и больше деградируют и вообще уже не понимают что делать на поле, ну кроме хаоса и беганья в кучу за мячом, а дальше как повезет. Ну вот повезло...наверно, но не точно, идиота то оставят теперь на потерпеть и вдруг все образуется. Не образуется
п.с. бесприкословное наличие Денисова на поле, что бы и сколько он не натворил, уже вообще на плохие мысли наталкивает...ну нравится он рыжему, почему уж не знаю
+7
0
+7
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Анатолий Конь
ЦСКА зажимался и оба раза был наказан за это , во втором случае ещё и затягивали ,забивай 3-й ,чего тянуть и жаться ? Ты сильнее , против тебя не Барселона играет .Нет...надо тянуть , потерять мяч , максимально сжать кольцо на пятой точке , прижаться к воротам, тупить в штрафной и получить гол .Сами себе привезли из-за страха и глупости .
В целом игра смотрелась , правда очень много брака с обоих сторон , как будто начало двухтысячных и игра в снежной слякоти , но нет, тем не менее брака много . Судья молодец , не отсвечивал , каких то очевидных недосмотров с его стороны не заметил. Благодаря ему , думаю , игра не скатилась в попытки покалечить соперника и не перешла к рукоприкладству . Думаю среднестатистический болельщик получил эмоции от противостояния.
+7
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Alexandr Sokolov
Любимые голы по картинкам))
+5
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Зицпредседатель Фунт
Ответ Марик05
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А ничего, что там рикошет был?
+4
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Krem236
Ответ Анатолий Конь
ЦСКА зажимался и оба раза был наказан за это , во втором случае ещё и затягивали ,забивай 3-й ,чего тянуть и жаться ? Ты сильнее , против тебя не Барселона играет .Нет...надо тянуть , потерять мяч , максимально сжать кольцо на пятой точке , прижаться к воротам, тупить в штрафной и получить гол .Сами себе привезли из-за страха и глупости . В целом игра смотрелась , правда очень много брака с обоих сторон , как будто начало двухтысячных и игра в снежной слякоти , но нет, тем не менее брака много . Судья молодец , не отсвечивал , каких то очевидных недосмотров с его стороны не заметил. Благодаря ему , думаю , игра не скатилась в попытки покалечить соперника и не перешла к рукоприкладству . Думаю среднестатистический болельщик получил эмоции от противостояния.
Зажимание зависит от тренера, к сожалению Валентинычу тоде характера не хватает и уверенности!!! Очень он добрый, надо умеет и мотивировать команду, и заводить!!
+4
0
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Сергей Фетисов
Обе команды слабы.У Спартака пустые фланги защиты вот и используют.Уровень мастерства низкий.
+4
-1
+3
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stif 95
мозес, рябчук, денисов, мартинс, зобнин, бесполезные пассажиры которых как можно скорее нужно продать
+3
0
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Spartakovec navsegda
Ответ Peter Parker
Лично мое мнение, что Максименко в своем роде герой матча. Если бы не игра на выходах, интрига в матче давно бы умерла и никакого гола Медины не было. Да, есть вопросы к первому голу, но покажите мне, кто в сегодняшнем Спартаке сыграл без ошибок?
Атака на скорости, исполнение в касание, с нужной силой и точностью. Точно не ошибка, как и в случае с пропущенными Акинфеевым голами. Это дерби украсили голы.
+3
0
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Ринат Гимадеев
Ответ Алексей Маликов
Пустое перекатывание мяча как было, так и осталось. Что-то в игре "Спартака" сломалось и чинить, думаю, будет уже не Абаскаль.
еще один шанс ему Медина сегодня подарил
+3
0
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СССР цэ европа! - скакал?
ШедеВральное дерби,- Слабая игра обеих команд
+2
0
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burefan
Спортс опять показывает голы статичными фото🙂
+1
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grin478
Рыжего спасли, спасибо
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Спиридон Цсковский
Как всегда уперлись с ЦСКА, чтобы потом сливать всем подряд.
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sd4fmwrvz8
Абаскаль Медине поляну обязан накрыть в рестике😁
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sergspartak
Ну у Спартака тоже травмы, Соболя, Селихова и Хлусевича не было из-за травм.
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Ринат Гимадеев
Ответ Марик05
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там рикошет, вообще в этом сезоне Спартаку с рикошетами не везет
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