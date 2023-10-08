Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)

Дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) получилось максимально горячим. С приятными голами и комбинациями.

1:1 в первом тайме – после классных закруток Гайича и Промеса

Команда Владимира Федотова вышла вперед благодаря быстрой контратаке. Виллиан Роша оказался в роли опорника, отдал Облякову, который ускорился и нашел Милана Гайича – крайний защитник в касание закрутил в дальнюю девятку.

На 39-й «Спартак» ответил своим шедевром – Квинси Промес постоял с мячом на углу штрафной, подработал под правую и крутанул из-под защитника в дальний. И попал!

У Квинси только третий гол в РПЛ – не так уж и много, учитывая, что прошло уже 11 туров. Для понимания: у Матео Кассьерры, который идет первым в гонке бомбардиров, уже 9 мячей.

Но это еще не все – Гайич продолжил во втором

Во втором тайме тренд на красивые голы не угас – и вновь Гайич! Кристофер Мартинс неудачно обработал мяч, гости моментально передали его к штрафной, и Милан рикошетом от Денисова забил – снова в девятку (на этот раз ближнюю).

Практически из той же позиции, что и в первом тайме.

Это третий гол Гайича за неделю, до этого отличился в кубковой игре с «Факелом». Серб вообще набрал топ-форму: результативное действие в четвертом матче подряд, еще было два ассиста против «Ростова» и «Балтики» в РПЛ. Просто отличные цифры, особенно для защитника.

А «Спартак» спасся на 90+6

«Спартак» устроил штурм в компенсированное время – забросал чужую штрафную навесами. И один из них сработал!

Леон Классен готовит навес – ЦСКА прижат к своим воротам.

Дальше верховая борьба – и четкий удар Хесуса Медины, который возвысился над Ильей Агаповым и забил бывшей команде.

Спасение «Спартака»!

Какие расклады?

«Спартак» прервал серию из двух поражений и набрал 17 очков, но разница мячей отрицательная (16-18). Команда идет в большой группе с «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА (тоже по 17 очков).

У команды Владимира Федотова положение тоже не очень – всего одна победа с 19 августа. Правда, и поражение тоже одно. Но в случае ЦСКА не слишком яркие результаты можно объяснить травмами.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов