Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)
Дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) получилось максимально горячим. С приятными голами и комбинациями.
1:1 в первом тайме – после классных закруток Гайича и Промеса
Команда Владимира Федотова вышла вперед благодаря быстрой контратаке. Виллиан Роша оказался в роли опорника, отдал Облякову, который ускорился и нашел Милана Гайича – крайний защитник в касание закрутил в дальнюю девятку.
На 39-й «Спартак» ответил своим шедевром – Квинси Промес постоял с мячом на углу штрафной, подработал под правую и крутанул из-под защитника в дальний. И попал!
У Квинси только третий гол в РПЛ – не так уж и много, учитывая, что прошло уже 11 туров. Для понимания: у Матео Кассьерры, который идет первым в гонке бомбардиров, уже 9 мячей.
Но это еще не все – Гайич продолжил во втором
Во втором тайме тренд на красивые голы не угас – и вновь Гайич! Кристофер Мартинс неудачно обработал мяч, гости моментально передали его к штрафной, и Милан рикошетом от Денисова забил – снова в девятку (на этот раз ближнюю).
Практически из той же позиции, что и в первом тайме.
Это третий гол Гайича за неделю, до этого отличился в кубковой игре с «Факелом». Серб вообще набрал топ-форму: результативное действие в четвертом матче подряд, еще было два ассиста против «Ростова» и «Балтики» в РПЛ. Просто отличные цифры, особенно для защитника.
А «Спартак» спасся на 90+6
«Спартак» устроил штурм в компенсированное время – забросал чужую штрафную навесами. И один из них сработал!
Леон Классен готовит навес – ЦСКА прижат к своим воротам.
Дальше верховая борьба – и четкий удар Хесуса Медины, который возвысился над Ильей Агаповым и забил бывшей команде.
Спасение «Спартака»!
Какие расклады?
«Спартак» прервал серию из двух поражений и набрал 17 очков, но разница мячей отрицательная (16-18). Команда идет в большой группе с «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА (тоже по 17 очков).
У команды Владимира Федотова положение тоже не очень – всего одна победа с 19 августа. Правда, и поражение тоже одно. Но в случае ЦСКА не слишком яркие результаты можно объяснить травмами.
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Бабич, Дуарте, Рябчук (Классен, 76), Мозес (Литвинов, 58), Мартинс Перейра (Зобнин, 64), Пруцев (Зиньковский, 76), Денисов, Промес, Медина, Бонгонда (Игнатов, 58).
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Виллиан Роша, Мухин (Набабкин, 78), Гайич, Мойзес (Заболотный, 86), Здьелар, Обляков (Агапов, 86), Мендес (Кучаев, 90), Файзуллаев, Чалов (Давила, 86).
- Предупреждения:
- Рябчук (68), Мойзес (80), Файзуллаев (90), Гайич (90).
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Режиссеры абсолютно не компетентны и далеки от футбола. Люди у режиссерского пульта показывают что угодно только не сам футбол - живую игру. Постоянные замедленные повторы проходных эпизодов матча, повторы с разных точек рядовых нарушений и просто моментов игры. Постоянные отвлечения от прямой трансляции и выхватывание камерой тренеров команд, игроков, зрителей... И все в ущерб живому футболу, который идет во время этих переключений камер!
Заметил такую тенденцию на "Матче" - чем важнее игра и больше камер работает, тем безобразней показывают футбол!
Ну, казалось бы, посмотрите как покаызвают футбол в Англии, где этим занимаются не далекие от спорта люди - посаженные на престижные и денежные места по протекции и блату а действительно профессионалы получившие свое ремесло путем жесткой конкуренции и ТУПО сделайте так-же ! Под копирку! Но нет, у них даже до этого мозги не дойдут!
п.с. бесприкословное наличие Денисова на поле, что бы и сколько он не натворил, уже вообще на плохие мысли наталкивает...ну нравится он рыжему, почему уж не знаю
В целом игра смотрелась , правда очень много брака с обоих сторон , как будто начало двухтысячных и игра в снежной слякоти , но нет, тем не менее брака много . Судья молодец , не отсвечивал , каких то очевидных недосмотров с его стороны не заметил. Благодаря ему , думаю , игра не скатилась в попытки покалечить соперника и не перешла к рукоприкладству . Думаю среднестатистический болельщик получил эмоции от противостояния.